Тест Йовайши для профориентации: как определить истинные склонности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Учащиеся и студенты, находящиеся на стадии выбора профессии.

Взрослые, рассматривающие возможность смены карьерного направления.

Карьерные консультанты и профессионалы в области профориентации. Перед выбором профессии многие из нас сталкиваются с мучительным вопросом: "Куда же двигаться дальше?" Тест Йовайши — это не просто очередной профориентационный инструмент, а научно обоснованная методика, позволяющая раскрыть ваши глубинные профессиональные склонности. За годы работы с сотнями клиентов я убедился: правильный выбор карьеры экономит годы жизни и тонны нервных клеток. Давайте разберемся, как тест венгерского психолога может стать вашим компасом в мире профессий и почему к его результатам стоит отнестись серьезно. ??

Что такое тест Йовайши: суть методики профориентации

Тест Йовайши — профориентационная методика, разработанная венгерским психологом Ласло Йовайши в 1970-х годах. Основная идея теста заключается в определении преобладающих склонностей человека к определенным типам профессиональной деятельности. В отличие от многих других профориентационных инструментов, тест Йовайши фокусируется не на личностных качествах, а на конкретных сферах интересов индивида.

Методика основана на теории о том, что каждый человек имеет врожденные склонности к определенным видам деятельности. Йовайши выделил шесть типов профессиональной направленности:

Склонность к работе с людьми

Склонность к умственной работе

Склонность к практической деятельности

Склонность к эстетическим видам деятельности

Склонность к экстремальным видам деятельности

Склонность к планово-экономическим видам деятельности

Главное преимущество теста Йовайши заключается в его целенаправленности и компактности. В отличие от многих многочасовых психологических исследований, эта методика позволяет получить конкретные рекомендации по направлениям профессионального развития за относительно короткое время.

В 2025 году методика Йовайши остается актуальной благодаря своей универсальности. Несмотря на то что тест был создан более 40 лет назад, выделенные в нем сферы профессиональной деятельности сохраняют свою значимость и в цифровую эпоху. Современные адаптации теста учитывают появление новых профессий и изменения на рынке труда.

Михаил Петров, карьерный консультант Ко мне обратилась Анна, 32-летний финансист с 10-летним стажем в банковском секторе. Несмотря на успешную карьеру, она испытывала хроническое выгорание и отсутствие мотивации. "Я выбрала финансы, потому что считала это престижным и доходным, но каждое утро заставляю себя идти на работу", — призналась она. Мы решили пройти тест Йовайши, и результаты поразили Анну. Вопреки ее ожиданиям, склонность к планово-экономической деятельности оказалась у нее на предпоследнем месте. Зато ярко выделились склонности к работе с людьми и эстетическим видам деятельности. После дополнительного анализа Анна решила пройти переподготовку по направлению "арт-терапия" и сейчас развивает собственный проект, помогающий людям справляться со стрессом через искусство. "Впервые за десятилетие я просыпаюсь с предвкушением рабочего дня, а не с тревогой," — поделилась она недавно.

Структура и компоненты теста Йовайши для определения профессии

Тест Йовайши имеет четкую структуру, позволяющую максимально точно определить профессиональные склонности. Классическая версия теста состоит из 30 вопросов с парными утверждениями. Респонденту необходимо распределить 11 баллов между двумя альтернативными утверждениями в каждой паре, в зависимости от степени предпочтения.

Например, если вам предлагается выбор между "Обсуждать научно-популярные книги" и "Обсуждать художественные книги", вы должны распределить 11 баллов между этими двумя вариантами (например, 8 и 3, 5 и 6, 11 и 0).

Структурно тест Йовайши состоит из следующих компонентов:

Компонент Описание Функция Вопросы-альтернативы 30 пар утверждений, между которыми распределяются баллы Выявление приоритетов между различными видами деятельности Балльная система Распределение 11 баллов между парами утверждений Позволяет выразить не только предпочтение, но и его силу Ключ к методике Система подсчета баллов по шести сферам интересов Обработка результатов и выявление ведущих склонностей Интерпретационный блок Описание профессиональных сфер и соответствующих профессий Формирование конкретных карьерных рекомендаций

Каждый вопрос теста разработан таким образом, чтобы соотноситься с определенной профессиональной сферой. В процессе обработки результатов все ответы группируются по шести основным направлениям:

Человек-человек — профессии, связанные с обучением, воспитанием, обслуживанием

— профессии, связанные с обучением, воспитанием, обслуживанием Человек-природа — профессии, связанные с растениеводством, животноводством, лесным хозяйством

— профессии, связанные с растениеводством, животноводством, лесным хозяйством Человек-техника — профессии, связанные с техническими объектами труда

— профессии, связанные с техническими объектами труда Человек-знаковая система — профессии, связанные с цифрами, формулами, текстами

— профессии, связанные с цифрами, формулами, текстами Человек-художественный образ — профессии, связанные с художественными представлениями и образами

— профессии, связанные с художественными представлениями и образами Человек-экстремальные условия — профессии, связанные с деятельностью в необычных условиях

Особенностью теста Йовайши является отсутствие "правильных" или "неправильных" ответов. Каждый ответ отражает индивидуальные предпочтения человека и помогает построить уникальный профиль профессиональных склонностей. ??

Пошаговая инструкция прохождения теста Йовайши

Прохождение теста Йовайши требует внимательности и искренности. Чтобы получить максимально точные результаты, следуйте этой пошаговой инструкции:

Подготовка к тестированию. Выберите спокойное время и место без отвлекающих факторов. Тест займет около 20-30 минут. Ознакомление с инструкцией. Внимательно прочитайте правила распределения баллов между утверждениями. Распределение баллов. Для каждой пары утверждений распределите 11 баллов между двумя вариантами в зависимости от ваших предпочтений. Последовательное прохождение всех пар вопросов. Не пропускайте вопросы и отвечайте на них в предложенном порядке. Проверка распределения баллов. Убедитесь, что сумма баллов для каждой пары утверждений равна 11. Подсчет результатов. Используйте ключ к методике для суммирования баллов по каждой из шести профессиональных сфер. Построение профиля склонностей. Расположите сферы деятельности в порядке убывания набранных баллов.

При прохождении теста крайне важно отвечать честно, основываясь на собственных предпочтениях, а не на представлениях о престижности профессий или ожиданиях окружающих. Ориентируйтесь на то, что вам действительно интересно делать, а не на то, что "должно" нравиться.

Существуют различные варианты прохождения теста Йовайши:

Формат прохождения Преимущества Недостатки Бумажный вариант Возможность делать пометки, возвращаться к вопросам Необходимость самостоятельного подсчета результатов Онлайн-тестирование Автоматический подсчет результатов, мгновенная интерпретация Зависимость от интернет-соединения, возможные ограничения функционала С карьерным консультантом Профессиональная интерпретация, индивидуальные рекомендации Дополнительные временные и финансовые затраты В рамках профориентационных мероприятий Бесплатно, возможность сравнить с другими методиками Групповой формат, меньше индивидуального внимания

Интерпретация результатов теста Йовайши: сферы интересов

После подсчета баллов по всем сферам деятельности вы получите профиль своих профессиональных склонностей. Давайте рассмотрим, что означает высокий балл в каждой из шести сфер и какие профессии соответствуют этим склонностям.

1. Склонность к работе с людьми

Если у вас высокий балл в этой сфере, вы ориентированы на общение и взаимодействие с людьми. Вам нравится обучать, воспитывать, помогать, консультировать. Вы обладаете развитыми коммуникативными навыками и эмпатией.

Подходящие профессии: психолог, учитель, врач, социальный работник, HR-специалист, тренер, менеджер по работе с клиентами, экскурсовод.

2. Склонность к умственной работе

Высокий балл в этой сфере указывает на интерес к научной и исследовательской деятельности. Вам нравится решать интеллектуальные задачи, искать закономерности, анализировать информацию и делать выводы.

Подходящие профессии: ученый, исследователь, аналитик, инженер-конструктор, программист-алгоритмист, математик, физик, биолог.

3. Склонность к практической деятельности

Если эта сфера получила высокий балл, вам нравится работать руками, создавать материальные объекты, видеть конкретный результат своего труда. Вы цените точность, детализацию и практическую пользу.

Подходящие профессии: инженер, механик, столяр, ювелир, хирург, фермер, агроном, ландшафтный дизайнер.

4. Склонность к эстетическим видам деятельности

Высокий балл указывает на художественные наклонности, стремление к творческому самовыражению, восприятие мира через призму красоты и гармонии.

Подходящие профессии: художник, дизайнер, музыкант, писатель, актер, фотограф, архитектор, стилист, флорист.

5. Склонность к экстремальным видам деятельности

Если вы набрали много баллов в этой сфере, вам важны риск, адреналин, преодоление трудностей. Вы готовы работать в условиях опасности, неопределенности, высокой ответственности.

Подходящие профессии: спасатель, пожарный, каскадер, летчик-испытатель, военный, альпинист-инструктор, журналист в горячих точках.

6. Склонность к планово-экономическим видам деятельности

Высокий балл свидетельствует о склонности к работе с цифрами, документами, анализу экономических показателей, планированию и контролю ресурсов.

Подходящие профессии: экономист, бухгалтер, финансовый аналитик, аудитор, логист, менеджер проектов, банковский служащий.

Важно понимать, что редко кто-то получает высокий балл только в одной сфере. Чаще всего результаты показывают комбинацию нескольких ведущих склонностей. Именно на стыке этих сфер стоит искать наиболее подходящие профессии. ??

Например, сочетание склонности к умственной работе и эстетическим видам деятельности может указывать на потенциал в архитектуре или веб-дизайне. А комбинация склонностей к работе с людьми и планово-экономическим видам деятельности хорошо подходит для профессии финансового консультанта.

Елена Ковалева, профориентолог Максим, 16-летний школьник с отличными оценками по всем предметам, был в замешательстве перед выбором профиля обучения. Родители видели в нем будущего экономиста или юриста, учителя отмечали способности к точным наукам, а сам Максим проводил свободное время, ремонтируя старую технику. При прохождении теста Йовайши мы обнаружили ярко выраженную склонность к практической деятельности (42 балла) и умственной работе (38 баллов). Склонность к планово-экономическим видам деятельности оказалась на последнем месте (всего 12 баллов). Эти результаты помогли нам направить внимание на инженерно-технические специальности. Сегодня Максим — студент второго курса факультета робототехники, увлеченно занимается разработкой прототипов и говорит, что благодарен тесту, который помог ему не поддаться давлению окружения и выбрать дело по душе.

Применение результатов теста Йовайши в карьерном планировании

Получив результаты теста Йовайши, важно правильно их использовать для эффективного карьерного планирования. Вот стратегия применения результатов для максимальной пользы:

1. Анализ текущей профессиональной ситуации

Сравните результаты теста с вашей нынешней профессией или специальностью, которую вы изучаете. Насколько они соответствуют вашим выявленным склонностям? Если обнаружено значительное несоответствие, возможно, это объясняет отсутствие удовлетворения от работы или учебы.

2. Формирование списка потенциальных профессий

На основе ведущих склонностей составьте список подходящих профессий. Учитывайте не только профессии, соответствующие вашей доминирующей склонности, но и те, что находятся на стыке двух-трех ведущих сфер интересов.

3. Исследование выбранных профессий

Изучите требования к образованию и необходимым навыкам

Проанализируйте рынок труда и востребованность специалистов

Оцените уровень заработной платы и перспективы роста

По возможности, проведите информационные интервью с представителями интересующих вас профессий

4. Сопоставление с другими факторами выбора профессии

Тест Йовайши выявляет склонности, но для полноценного выбора профессии важно учитывать и другие факторы:

Способности и таланты (то, что у вас хорошо получается)

Ценности (что для вас важно в работе)

Личностные особенности (черты характера, темперамент)

Физические возможности и ограничения

Социально-экономическая ситуация и доступность образования

5. Разработка плана действий

Когда определены потенциальные направления профессионального развития, составьте конкретный план действий:

Краткосрочные цели (3-6 месяцев): прохождение курсов, получение дополнительных знаний, волонтерство

Среднесрочные цели (1-3 года): получение образования, стажировки, накопление опыта

Долгосрочные цели (5+ лет): карьерный рост, развитие экспертности, возможная смена направления

Результаты теста Йовайши могут использоваться на разных этапах карьерного пути:

Этап карьеры Применение результатов теста Начало карьерного пути (школьники, студенты) Выбор направления образования, профессии, составление образовательной траектории Середина карьеры (специалисты с опытом 3-10 лет) Оценка удовлетворенности текущей профессией, определение направления для смены карьеры или повышения квалификации Зрелый этап карьеры (профессионалы с опытом 10+ лет) Переоценка профессиональных интересов, поиск новых направлений для самореализации, передача опыта (наставничество, преподавание) Возвращение в профессию (после декрета, длительного перерыва) Актуализация профессиональных интересов, выбор направления для восстановления квалификации

Важно помнить, что тест Йовайши — это инструмент самопознания, а не жесткий директивный механизм. Его результаты следует рассматривать как одно из направлений для размышления и принятия решений, а не как окончательный вердикт. ??

В 2025 году эксперты по карьерному развитию рекомендуют использовать тест Йовайши в комплексе с другими профориентационными методиками, а также с практическим изучением профессий через стажировки, волонтерство и временную работу. Такой комплексный подход позволяет максимально точно определить профессиональное призвание и построить успешную карьеру.