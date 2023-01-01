Эннеаграмма 8w7 и 7w8: как отличить лидера от авантюриста

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Для кого эта статья:

Профессионалы в области HR и менеджмента

Люди, интересующиеся психологией и саморазвитием

Практики и исследователи типологий личности, включая Эннеаграмму Когда в комнату входит харизматичный лидер, обладающий энергией Восьмерки с крылом Семерки (8w7), или неукротимый авантюрист в лице Семерки с крылом Восьмерки (7w8) — атмосфера моментально меняется. Эти два типа личности по Эннеаграмме часто путают даже опытные практики типологий. Они близки по внешним проявлениям, но кардинально различаются в глубинных мотивах. Понимание нюансов этих типов — ключ к самопознанию для тех, кто балансирует между силой и свободой, контролем и удовольствием. 🔍

8w7 и 7w8: ключевые отличия в Эннеаграмме

Первое, что необходимо понять при проведении теста на тип личности 8w7 и 7w8 — это фундаментальное различие в базовой мотивации этих типов. Тип 8w7 стремится к власти и контролю над ситуацией, используя энергию и оптимизм Семерки как вспомогательный инструмент. Тип 7w8, напротив, ориентирован на получение разнообразного опыта и наслаждения, привлекая силу и решительность Восьмерки для преодоления ограничений.

Идентификация между этими типами осложняется их внешним сходством — оба демонстрируют энергичность, напористость и независимость. Однако источник этих проявлений принципиально различен.

Екатерина Морозова, клинический психолог, специалист по Эннеаграмме

Один из показательных случаев в моей практике — работа с Алексеем, руководителем IT-департамента. Он обратился с запросом определить свой тип, колеблясь между 8w7 и 7w8. Внешне энергичный, решительный, любящий риск, он казался классическим представителем обоих типов.

Ключевой момент наступил, когда мы обсудили его отношение к конфронтации. Алексей признался: "Я не избегаю конфликтов, я их использую. Когда я вхожу в конфронтацию, я чувствую прилив силы и контроля — это моя территория". Это типичное мышление Восьмерки.

При дальнейшем исследовании выяснилось, что его активный образ жизни, путешествия и авантюры — не самоцель, а способ расширения влияния и территории контроля. Классический 8w7 — основа Восьмерки с энергией Семерки как инструмент, а не наоборот.

Рассмотрим ключевые различия между типами 8w7 и 7w8 в таблице:

Аспект Тип 8w7 Тип 7w8 Базовая мотивация Контроль и власть Удовольствие и разнообразие опыта Отношение к конфликту Использует как инструмент контроля Может избегать, если это мешает получению удовольствия Принятие решений Быстрое, властное, стратегическое Спонтанное, оптимистичное, интуитивное Уязвимость Скрывает полностью, считает слабостью Может использовать как способ установления связи Энергия Направлена на создание и контроль систем Направлена на поиск новых возможностей

При проведении теста на тип личности 8w7 и 7w8 важно не только анализировать поведенческие паттерны, но и исследовать глубинную мотивацию, стоящую за поступками и решениями человека. 💪

Базовые характеристики типов 8 и 7 в системе Эннеаграммы

Прежде чем погрузиться в нюансы влияния крыла, необходимо четко понимать фундаментальные особенности "чистых" типов 8 и 7, которые лежат в основе теста на тип личности 8w7 и 7w8.

Тип 8 — Challenger (Бросающий вызов)

Фокусируется на контроле окружающей среды и защите себя и близких

Стремится к власти и избегает проявления слабости или уязвимости

Обладает сильным чувством справедливости и защищает более слабых

Прямолинеен, решителен, конфронтационен

Базовый страх: быть контролируемым или ущемленным другими

Тип 7 — Enthusiast (Энтузиаст)

Ориентирован на поиск удовольствия и избегание боли

Стремится к разнообразию, новизне и стимуляции

Оптимистичен, спонтанен, энергичен

Мастер планирования позитивных сценариев

Базовый страх: быть ограниченным или испытывать лишения

Эти два типа представляют собой уникальное сочетание энергий в Эннеаграмме, располагаясь рядом на схеме. Восьмерки и Семерки объединяет высокий уровень жизненной силы, независимость и стремление к свободе. Однако их подходы к достижению этой свободы фундаментально различаются.

Тип 8 смотрит на мир через призму власти и контроля. Для него свобода — это способность самостоятельно принимать решения и не подчиняться внешнему давлению. Восьмерки тестируют границы, бросают вызов авторитетам и проявляют интенсивность в своих действиях и эмоциях.

Тип 7, напротив, воспринимает реальность через призму возможностей и потенциальных удовольствий. Свобода для Семерки — это отсутствие ограничений и доступ к разнообразному опыту. Семерки избегают боли, переключаясь между различными активностями и поддерживая позитивный настрой.

Антон Васильев, сертифицированный коуч по Эннеаграмме

На корпоративном тренинге по командному взаимодействию я столкнулся с интересным случаем. Мария, креативный директор, и Сергей, руководитель отдела продаж, постоянно конфликтовали из-за разных подходов к работе. Оба были энергичными, харизматичными и влиятельными — на первый взгляд похожими личностями.

Проведя тест на тип личности, мы обнаружили ключевое различие: Мария была ярким 7w8, а Сергей — типичным 8w7. В обсуждении проекта Мария фонтанировала идеями: "Давайте рассмотрим пять разных стратегий и выберем самую интересную! Мы можем экспериментировать и адаптироваться по ходу!" Сергей же настаивал: "Нам нужен один четкий план с понятной иерархией ответственности. Я должен видеть, кто контролирует каждый этап".

Мария стремилась к максимальному разнообразию возможностей (7), используя свою напористость (8) для продвижения идей. Сергей фокусировался на установлении контроля и структуры (8), применяя свою многозадачность (7) для эффективного управления. После осознания этих различий они смогли выработать комплементарный подход, используя сильные стороны обоих типов.

Важно понимать, что при проведении теста на тип личности 8w7 и 7w8 необходимо учитывать не только внешние проявления, но и внутренние мотивы, которые стимулируют поведение человека. 🧠

Влияние крыла на основной тип личности

В системе Эннеаграммы крыло модифицирует и обогащает проявления основного типа, создавая уникальный портрет личности. При проведении теста на тип личности 8w7 и 7w8 критично понимать, как именно взаимодействуют основной тип и крыло в каждом случае.

Влияние крыла 7 на базовый тип 8 (8w7)

Когда энергия Семерки влияет на доминирующую Восьмерку, мы получаем тип 8w7 — "Мавериков" или "Авантюристов власти". Эти люди сохраняют основное стремление Восьмерки к контролю и власти, но проявляют это стремление более разносторонне и с большим оптимизмом.

Более легкое и оптимистичное отношение к жизни по сравнению с "чистыми" Восьмерками

Высокая энергия направлена на расширение сферы влияния через разнообразные проекты

Склонность к предпринимательству и инновациям при сохранении контроля

Харизматичное лидерство с элементами вдохновения и воодушевления

Больший акцент на наслаждении своей силой, а не только на ее проявлении

Влияние крыла 8 на базовый тип 7 (7w8)

Когда энергия Восьмерки влияет на доминирующую Семерку, формируется тип 7w8 — "Реалисты" или "Эпикурейцы с силой". Эти личности сохраняют ключевое стремление Семерки к удовольствию и свободе, но проявляют большую настойчивость и силу воли в достижении желаемого.

Более ассертивное и уверенное поведение по сравнению с "чистыми" Семерками

Большая готовность преодолевать препятствия на пути к удовольствию

Умение настаивать на своем без потери оптимизма и гибкости

Склонность к соревновательности и конкуренции в поиске нового опыта

Более прямой и иногда конфронтационный стиль коммуникации

Важно понимать, что крыло не просто "добавляет" черты соседнего типа — оно трансформирует выражение основного типа. Тест на тип личности 8w7 и 7w8 должен фокусироваться на выявлении доминирующего паттерна, который определяет глубинную мотивацию человека. 🔄

Аспект поведения 8w7 7w8 Отношение к рискам Рассчитанный риск для расширения влияния Риск ради опыта и удовольствия Лидерский стиль Авторитарный с элементами вдохновения Харизматичный с элементами напористости Подход к планированию Стратегический с пространством для маневра Оптимистичный с элементами структуры Реакция на стресс Усиление контроля, может становиться импульсивным Усиление активности, может становиться агрессивным Отношение к правилам Создает свои правила и ожидает их соблюдения Обходит неудобные правила, борется с ограничивающими

Определение влияния крыла на основной тип — ключевой аспект точной идентификации личности в рамках теста на тип личности 8w7 и 7w8. Это позволяет не только установить доминирующий тип, но и понять уникальные нюансы его проявления. 🧿

Диагностический тест для определения вашего типа 8w7 или 7w8

Определение между типами 8w7 и 7w8 требует глубокого понимания внутренних мотивов, а не только внешних проявлений. Предлагаемый тест на тип личности 8w7 и 7w8 фокусируется на ключевых различиях в мышлении, эмоциональных реакциях и поведенческих паттернах этих типов.

Ответьте на следующие вопросы, выбирая вариант A или B, который наиболее точно отражает вашу естественную реакцию или предпочтение. Важно отвечать, основываясь на том, как вы действительно думаете и чувствуете, а не на том, как, по вашему мнению, следует думать или чувствовать.

Что для вас важнее?

A) Иметь контроль над ситуацией и определять правила.

B) Иметь свободу выбора и разнообразные возможности. В конфликтной ситуации вы чаще:

A) Идете в наступление, чтобы установить контроль и защитить свою позицию.

B) Стараетесь найти позитивный аспект или альтернативное решение, которое позволит избежать негативных эмоций. Что вас больше беспокоит?

A) Возможность потерять контроль или влияние.

B) Возможность быть ограниченным или лишенным интересных возможностей. В отношениях с другими людьми вам важнее:

A) Честность и прямота, даже если это может вызвать конфликт.

B) Позитивная атмосфера и взаимно приятное времяпрепровождение. Ваш основной подход к жизненным трудностям:

A) Встретить вызов лицом к лицу, проявить силу и контроль.

B) Найти способ обойти трудности или переосмыслить ситуацию в позитивном ключе. Что вас больше мотивирует?

A) Возможность влиять на ситуацию и людей, проявлять свою силу.

B) Возможность получать новый опыт и наслаждаться разнообразием жизни. Как вы относитесь к проявлению уязвимости?

A) Стараетесь избегать проявления слабости, считая это потенциальной угрозой своему положению.

B) Можете показать уязвимость, если это поможет установить связь или создать позитивную атмосферу. В планировании вы предпочитаете:

A) Иметь четкую стратегию с возможностью контролировать процесс.

B) Сохранять гибкость и оставлять пространство для спонтанных решений и новых возможностей. Какую роль в группе вы предпочитаете?

A) Лидер, принимающий ключевые решения и несущий ответственность.

B) Вдохновитель, генерирующий идеи и создающий позитивный настрой. Что для вас важнее в достижении цели?

A) Преодоление сопротивления, демонстрация силы и решительности.

B) Нахождение самого интересного и приятного пути к цели.

Интерпретация результатов:

Преобладание ответов A (6-10): Вы, вероятно, относитесь к типу 8w7. Ваш основной драйв — контроль и влияние, а энергия и оптимизм Семерки помогают вам расширять сферу влияния и делать процесс более динамичным.

Преобладание ответов B (6-10): Вы, скорее всего, относитесь к типу 7w8. Ваш основной драйв — поиск удовольствия и разнообразия, а сила и решительность Восьмерки помогают вам преодолевать препятствия на пути к желаемому.

Равное количество ответов A и B (5/5): Возможно, вы находитесь в пограничном состоянии между этими типами или проявляете характеристики обоих в зависимости от контекста. В этом случае полезно обратиться к глубинной мотивации: что вас действительно движет — контроль или удовольствие?

Помните, что тест на тип личности 8w7 и 7w8 — это лишь инструмент самопознания. Точное определение типа требует глубокой саморефлексии и понимания своих внутренних мотивов, а иногда и помощи квалифицированного специалиста по Эннеаграмме. 🧪

Практические рекомендации по развитию для обоих типов

Определив свой тип с помощью теста на тип личности 8w7 и 7w8, можно приступить к работе над личностным ростом, используя сильные стороны своего типа и нивелируя потенциальные слепые зоны. Ключевая задача роста для обоих типов — развитие осознанности в отношении автоматических реакций и расширение поведенческого репертуара. 🌱

Путь развития для типа 8w7:

Культивирование уязвимости — Практикуйте безопасное проявление уязвимости в доверительных отношениях. Это не признак слабости, а проявление истинной силы и аутентичности. Начните с малого — поделитесь сомнениями или неуверенностью с близким человеком. Развитие эмпатии — Тренируйте способность смотреть на ситуацию глазами другого человека. Задавайте вопросы и действительно слушайте ответы, воздерживаясь от немедленных суждений или желания контролировать. Осознание импульсивности — Обращайте внимание на моменты, когда ваше стремление к контролю сочетается с импульсивностью крыла Семерки. Используйте технику паузы перед реакцией, особенно в ситуациях, вызывающих сильные эмоции. Баланс между силой и гибкостью — Практикуйте делегирование и доверие другим, особенно в ситуациях, где их экспертиза может быть выше вашей. Это расширит ваши возможности, а не ограничит их. Глубина вместо масштаба — Сопротивляйтесь искушению постоянно расширять территорию влияния. Иногда лучше углубить понимание и мастерство в уже освоенных областях.

Путь развития для типа 7w8:

Принятие дискомфорта — Развивайте способность оставаться с неприятными эмоциями и опытом, не убегая немедленно к следующему удовольствию. Начните с практики осознанности и присутствия в текущем моменте. Культивирование глубины — Противостойте тенденции скользить по поверхности опыта. Выбирайте качество вместо количества, глубину вместо разнообразия в отношениях, проектах и увлечениях. Умеренность в ассертивности — Обратите внимание на ситуации, когда ваша напористость (крыло Восьмерки) может восприниматься как агрессия. Практикуйте уверенное, но уважительное самовыражение. Развитие дисциплины — Создавайте структуру и последовательность в своей жизни. Используйте свою энергию не только для начала новых проектов, но и для доведения их до завершения. Баланс между действием и рефлексией — Выделяйте время для осмысления своего опыта и извлечения из него уроков. Практикуйте регулярную саморефлексию, возможно через ведение дневника или медитацию.

Общие рекомендации для обоих типов:

Работа с телом — Обратите внимание на физические проявления стресса и триггеры автоматических реакций. Практики соматического осознавания и регулярная физическая активность помогут улучшить саморегуляцию.

— Обратите внимание на физические проявления стресса и триггеры автоматических реакций. Практики соматического осознавания и регулярная физическая активность помогут улучшить саморегуляцию. Развитие эмоционального интеллекта — Обогащайте свой эмоциональный словарь, учитесь различать тонкие оттенки чувств и выражать их конструктивно.

— Обогащайте свой эмоциональный словарь, учитесь различать тонкие оттенки чувств и выражать их конструктивно. Практика благодарности — Регулярно отмечайте и выражайте признательность за то, что уже есть в вашей жизни. Это помогает 8w7 смягчить фокус на контроле, а 7w8 — уменьшить постоянную погоню за новым.

— Регулярно отмечайте и выражайте признательность за то, что уже есть в вашей жизни. Это помогает 8w7 смягчить фокус на контроле, а 7w8 — уменьшить постоянную погоню за новым. Исследование теневых аспектов — Исследуйте свои "слепые зоны" и аспекты личности, которые вы обычно отрицаете или подавляете. Это может быть уязвимость для 8w7 или ответственность для 7w8.

— Исследуйте свои "слепые зоны" и аспекты личности, которые вы обычно отрицаете или подавляете. Это может быть уязвимость для 8w7 или ответственность для 7w8. Развитие интеграционных качеств — По Эннеаграмме, Тип 8 интегрируется к позитивным качествам Типа 2 (забота, эмпатия), а Тип 7 — к позитивным качествам Типа 5 (глубина, фокус). Осознанно развивайте эти качества в себе.

Тест на тип личности 8w7 и 7w8 — это только начало пути самопознания. Истинная ценность Эннеаграммы не в навешивании ярлыков, а в предоставлении карты для личностного роста и трансформации. Используйте эти рекомендации как отправную точку, адаптируя их под свои уникальные потребности и контекст. 💫

Распознавание типов личности по системе Эннеаграммы — это не просто интеллектуальное упражнение, а мощный инструмент самопознания и роста. Определив, являетесь ли вы решительным лидером с авантюрной жилкой (8w7) или искателем приключений с внутренним стержнем (7w8), вы получаете карту для развития вашей уникальной личности. Помните, что тип — это не приговор, а точка отсчета. Настоящая сила приходит не от соответствия своему типу, а от способности сознательно выходить за его пределы, интегрируя лучшие качества всех типов Эннеаграммы.

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