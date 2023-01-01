Тест Климова: определение профессиональных склонностей, 5 типов

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Для кого эта статья:

Студенты и абитуриенты, ищущие направление для дальнейшего обучения и карьеры

Взрослые, рассматривающие изменение профессии или карьерного пути

Психологи и профориентологи, интересующиеся методами профориентации и самопознания Выбор профессии — одно из самых значимых решений в жизни человека. Тест Климова, созданный советским психологом Евгением Александровичем Климовым, уже более 40 лет помогает людям определить свои профессиональные склонности и подобрать подходящую сферу деятельности. Эта методика стала классикой профориентационной диагностики благодаря своей простоте, доступности и эффективности. Что интересно, даже с развитием технологий и появлением сотен новых профессий, базовая классификация Климова остаётся актуальной и в 2025 году. Давайте разберемся, как работает этот тест, как правильно его проходить и, главное, как интерпретировать результаты ??

Тест Климова: суть методики и назначение

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Евгения Александровича Климова — это методика профориентации, разработанная в 1970-х годах. Ее основная цель — помочь определить предрасположенность человека к определенному типу профессиональной деятельности на основе его личных предпочтений и склонностей.

Суть методики заключается в делении всех профессий на пять основных типов по признаку предмета труда:

"Человек-природа" — профессии, связанные с животными, растениями и природными явлениями

"Человек-техника" — профессии, связанные с техническими системами, машинами, механизмами

"Человек-человек" — профессии, связанные с взаимодействием между людьми

"Человек-знак" — профессии, связанные с обработкой информации в виде знаков, символов, чисел

"Человек-художественный образ" — профессии, связанные с художественным творчеством

Тест состоит из 20 пар утверждений, описывающих различные виды деятельности. Испытуемому необходимо выбрать один вариант из каждой пары, который ему ближе или интереснее.

Антон Северов, профориентолог с 12-летним опытом Ко мне часто приходят взрослые люди, которые годами работают в нелюбимой профессии. Помню случай с Екатериной, 35-летним бухгалтером с выгоранием. После десяти лет работы с цифрами она чувствовала тотальную опустошенность. При прохождении теста Климова выяснилось, что у Екатерины ярко выраженный тип "человек-природа", а "человек-знак" оказался на последнем месте. Дальнейшая диагностика подтвердила: ей нужна работа, связанная с природой. Сейчас Екатерина развивает собственный питомник растений и ведет блог о садоводстве — ее глаза снова горят, а доход даже превысил бухгалтерский.

Методика Климова имеет ряд преимуществ, делающих её актуальной даже в 2025 году:

Преимущество Описание Универсальность Подходит для людей разных возрастов и образовательных уровней Простота Не требует специальной подготовки и понятна интуитивно Эффективность Даёт чёткое представление о профессиональных склонностях Базовость Формирует фундамент для дальнейшего профессионального самоопределения Проверенность временем Используется более 40 лет в профориентационной работе

Важно понимать, что тест Климова — это не финальный вердикт о вашей профессиональной судьбе, а скорее компас, указывающий направление для дальнейшего исследования карьерных возможностей ??

Как пройти тест Климова на профориентацию

Прохождение теста Климова — процесс несложный, но требующий честности перед собой и внимательности при выборе ответов. Существует несколько форматов прохождения теста: классический бумажный вариант, онлайн-тестирование и прохождение под руководством специалиста-профориентолога.

Алгоритм прохождения теста включает следующие шаги:

Ознакомление с инструкцией и условиями теста Последовательный ответ на 20 пар вопросов (в каждой паре нужно выбрать один вариант) Подсчет баллов по каждому из пяти типов профессий Определение доминирующего типа по максимальному количеству баллов Интерпретация результатов

При прохождении теста Климова важно соблюдать несколько ключевых правил для получения наиболее достоверного результата:

Будьте честны с собой — отвечайте исходя из своих реальных предпочтений, а не ожиданий окружающих

— отвечайте исходя из своих реальных предпочтений, а не ожиданий окружающих Не задумывайтесь слишком долго — первая реакция обычно самая правдивая

— первая реакция обычно самая правдивая Выбирайте то, что вам действительно нравится , а не то, что кажется престижным или высокооплачиваемым

, а не то, что кажется престижным или высокооплачиваемым Отвечайте на все вопросы — пропуски могут исказить результат

— пропуски могут исказить результат Не пытайтесь "подогнать" результат под желаемый — это обесценит диагностику

Для удобства понимания процесса тестирования рассмотрим примеры вопросов из теста Климова:

Пример пары вопросов Тип профессии при выборе A Тип профессии при выборе Б A) Ухаживать за животными<br>Б) Обслуживать машины, приборы Человек-природа Человек-техника A) Помогать больным людям<br>Б) Составлять таблицы, схемы, программы Человек-человек Человек-знак A) Следить за качеством книжных иллюстраций<br>Б) Следить за состоянием, развитием растений Человек-художественный образ Человек-природа A) Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл)<br>Б) Доводить товары до потребителя, рекламировать Человек-техника Человек-человек

После ответа на все вопросы подсчитывается количество выборов по каждому типу профессий. Максимально можно набрать 8 баллов по каждому типу. Тип, набравший наибольшее количество баллов, считается доминирующим и указывает на сферу профессиональных интересов и склонностей ??

Пять типов профессий по классификации Климова

Классификация профессий по Климову — это фундаментальная система, разделяющая все многообразие трудовой деятельности на пять основных типов в зависимости от предмета труда. Каждый тип имеет свои особенности, требует определенных качеств и предрасположенностей человека.

1. "Человек-природа" (П)

Этот тип объединяет профессии, связанные с живой и неживой природой. Представители таких профессий работают с растениями, животными, микроорганизмами и природными явлениями.

Качества: любовь к природе, наблюдательность, терпение, физическая выносливость

любовь к природе, наблюдательность, терпение, физическая выносливость Примеры профессий: агроном, ветеринар, зоотехник, эколог, биолог, геолог, метеоролог, фермер

агроном, ветеринар, зоотехник, эколог, биолог, геолог, метеоролог, фермер Современные варианты: урбанист-эколог, генный инженер, специалист по альтернативной энергетике, гидропонист

2. "Человек-техника" (Т)

К этому типу относятся профессии, связанные с созданием, обслуживанием и эксплуатацией технических устройств.

Качества: технический склад ума, пространственное мышление, точность, практичность

технический склад ума, пространственное мышление, точность, практичность Примеры профессий: инженер, механик, электрик, строитель, архитектор, водитель, токарь

инженер, механик, электрик, строитель, архитектор, водитель, токарь Современные варианты: робототехник, оператор дронов, специалист по 3D-печати, инженер "умного дома"

3. "Человек-человек" (Ч)

Эта группа включает профессии, связанные с взаимодействием с людьми, их обучением, воспитанием, обслуживанием и руководством.

Качества: коммуникабельность, эмпатия, организаторские способности, терпение

коммуникабельность, эмпатия, организаторские способности, терпение Примеры профессий: врач, педагог, психолог, менеджер, юрист, продавец, социальный работник

врач, педагог, психолог, менеджер, юрист, продавец, социальный работник Современные варианты: коуч, HR-аналитик, специалист по инклюзивному образованию, медиатор

4. "Человек-знак" (З)

К данному типу относятся профессии, связанные с работой с информацией, представленной в виде знаков, цифр, кодов, формул.

Качества: аналитический ум, внимательность, усидчивость, математические способности

аналитический ум, внимательность, усидчивость, математические способности Примеры профессий: программист, экономист, бухгалтер, переводчик, математик, лингвист

программист, экономист, бухгалтер, переводчик, математик, лингвист Современные варианты: аналитик данных, специалист по кибербезопасности, квантовый программист

5. "Человек-художественный образ" (Х)

Этот тип объединяет профессии, связанные с художественным творчеством, проектированием, моделированием и созданием эстетически ценных изделий.

Качества: творческое мышление, воображение, художественный вкус, образное восприятие

творческое мышление, воображение, художественный вкус, образное восприятие Примеры профессий: художник, музыкант, актер, дизайнер, скульптор, архитектор, журналист

художник, музыкант, актер, дизайнер, скульптор, архитектор, журналист Современные варианты: UX/UI-дизайнер, создатель виртуальных миров, специалист по дополненной реальности

Мария Климова, психолог-профконсультант Помню показательный случай с моим клиентом Дмитрием, 16-летним школьником, который был уверен, что должен поступать на юридический, потому что "это престижно" и "так хотят родители". При прохождении теста Климова выяснилось, что у него абсолютно доминирует тип "человек-техника" (7 баллов из 8) и полностью отсутствует склонность к типу "человек-человек" (1 балл из 8). После дополнительной диагностики мы обнаружили его сильный интерес к робототехнике и программированию. Разговор с родителями был непростым, но результаты тестов оказались убедительными. Сейчас Дмитрий — студент технического вуза, участвует в соревнованиях по робототехнике и счастлив, что не пошел против своей природы.

Важно понимать, что чистые типы встречаются редко. Чаще всего у человека наблюдается комбинация 2-3 доминирующих типов, что расширяет спектр подходящих профессий и указывает на межпрофессиональные области, где можно наиболее полно реализовать свой потенциал ??

Интерпретация результатов профориентационного теста

После прохождения теста Климова наступает ключевой этап — анализ и интерпретация полученных результатов. Правильное понимание результатов позволит максимально эффективно использовать эту информацию для профессионального самоопределения.

Основные принципы интерпретации результатов:

Определение доминирующего типа — тип с наибольшим количеством баллов указывает на основную сферу профессиональных интересов Учет "второго места" — тип, занявший вторую позицию, также важен и может указывать на дополнительную область интересов Анализ разрыва между типами — большой разрыв в баллах указывает на ярко выраженные предпочтения, маленький — на гибкость Выявление отвергаемых типов — типы с минимальным количеством баллов указывают на сферы, которых лучше избегать Поиск комбинаций — сочетание доминирующих типов открывает возможности для межпрофессиональных областей

Для более точной интерпретации результатов рекомендуется использовать следующую шкалу оценки выраженности профессиональных склонностей:

0-2 балла — склонность не выражена

3-4 балла — склонность выражена слабо

5-6 баллов — склонность выражена средне

7-8 баллов — склонность выражена ярко

Рассмотрим возможные комбинации доминирующих типов и соответствующие им межпрофессиональные области:

Комбинация типов Межпрофессиональные области Примеры профессий Человек-природа + Человек-техника Технологии в сельском хозяйстве, инженерная экология Агроинженер, специалист по экотехнологиям Человек-человек + Человек-художественный образ Творческая педагогика, арт-терапия Педагог искусств, арт-терапевт, режиссер Человек-знак + Человек-техника Программирование, информационные технологии Программист, системный администратор Человек-природа + Человек-человек Медицина, психология здоровья Врач, психолог, специалист по реабилитации Человек-знак + Человек-художественный образ Дизайн интерфейсов, компьютерная графика Веб-дизайнер, UI/UX-специалист

При интерпретации результатов важно помнить о потенциальных ограничениях теста Климова:

Тест не учитывает степень развития необходимых навыков и способностей

Не оценивает мотивацию и готовность к освоению профессии

Не принимает во внимание состояние здоровья и физические возможности

Не отражает актуальность профессий на современном рынке труда

Не учитывает экономические факторы (уровень дохода, востребованность)

Поэтому результаты теста Климова рекомендуется рассматривать как отправную точку для профессионального самоопределения, дополняя их другими методиками профдиагностики и консультациями со специалистами ??

Применение результатов теста в выборе профессии

Получив результаты теста Климова, вы можете перейти к самому важному этапу — практическому применению этой информации для выбора подходящей профессии или направления обучения. Эффективное использование результатов требует системного подхода и дополнительной работы по исследованию профессий.

Алгоритм применения результатов теста в выборе профессии:

Составьте список профессий, соответствующих вашему доминирующему типу и комбинациям типов Исследуйте каждую профессию из списка: требования, содержание труда, перспективы Оцените свои навыки и знания в контексте требований выбранных профессий Определите образовательный путь, необходимый для освоения интересующих профессий Пообщайтесь с представителями выбранных профессий для получения реальной картины Попробуйте себя в выбранной сфере через стажировки, волонтерство, проекты Составьте план профессионального развития с учетом полученной информации

Для максимально эффективного применения результатов теста рекомендуется использовать дополнительные ресурсы:

Профориентационные порталы с актуальной информацией о профессиях

с актуальной информацией о профессиях Консультации карьерных коучей и профориентологов

и профориентологов Дни открытых дверей в учебных заведениях

в учебных заведениях Профессиональные форумы и конференции

Курсы дополнительного образования для пробы себя в разных сферах

Практические рекомендации по применению результатов теста для разных возрастных категорий:

Для школьников (14-17 лет):

Выбор профильных классов в соответствии с результатами теста

Посещение профориентационных мероприятий по интересующим направлениям

Выбор кружков и секций, развивающих необходимые навыки

Подготовка к поступлению в соответствующие учебные заведения

Для абитуриентов и студентов (17-22 года):

Выбор специальности и учебного заведения, соответствующих типу

Определение специализации внутри выбранного направления

Поиск стажировок и практик в интересующих компаниях

Развитие профессиональных навыков через дополнительное образование

Для работающих специалистов (23+ лет):

Оценка соответствия текущей профессии результатам теста

Планирование карьерной траектории с учетом выявленных склонностей

Выбор направления для профессиональной переподготовки при необходимости

Поиск способов интеграции своих склонностей в текущую работу

Важно помнить, что тест Климова — это инструмент, помогающий в самопознании, но не определяющий вашу судьбу. Окончательное решение о выборе профессии всегда остается за вами. Используйте результаты теста как компас, указывающий направление, но не забывайте учитывать и другие факторы: личные ценности, жизненные обстоятельства, состояние рынка труда и индивидуальные возможности ??