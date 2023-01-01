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Телеведущий: какие ЕГЭ и экзамены нужны для поступления
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Телеведущий: какие ЕГЭ и экзамены нужны для поступления

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Для кого эта статья:

  • Абитуриенты, заинтересованные в карьере телеведущего
  • Родители, поддерживающие своих детей в выборе профессии

  • Студенты, изучающие журналистику и медиакоммуникации

    Мечтаете увидеть свое лицо на телеэкранах? Путь в профессию телеведущего начинается со стратегического выбора экзаменов 📚 и вуза, который распахнет для вас двери в мир телевидения. В 2025 году конкуренция за место под софитами только усиливается: вузы повышают требования, а работодатели ищут не просто красивые лица, а универсальных специалистов. Давайте разберемся, какие ЕГЭ необходимо сдавать будущему телеведущему и куда поступать, чтобы ваша мечта о телекарьере стала реальностью.

Кто такой телеведущий: требования к профессии

Телеведущий — это лицо и голос телеканала, специалист, который проводит эфиры, берет интервью, модерирует дискуссии и представляет зрителям информацию в доступной и увлекательной форме. Современный телеведущий — это не просто диктор, зачитывающий текст. Это универсальный журналист, способный работать в различных форматах и жанрах. 🎙️

Профессия телеведущего предъявляет к кандидатам ряд специфических требований:

  • Грамотная речь и дикция без дефектов
  • Презентабельная внешность и умение держаться в кадре
  • Эрудиция и широкий кругозор
  • Стрессоустойчивость и способность работать с прямым эфиром
  • Коммуникабельность и навыки интервьюирования
  • Аналитический склад ума
  • Креативное мышление

Инна Петровская, телеведущая информационно-аналитических программ Когда я поступала на факультет журналистики, мне казалось, что главное для телеведущего — это фотогеничность и поставленный голос. Но уже на первом курсе осознала, насколько наивным было это представление. Однажды нас отправили на практику на региональный телеканал. Я должна была подготовить и провести небольшой сюжет о городском мероприятии. Казалось бы, что сложного? Но когда включились камеры, оказалось, что моих знаний катастрофически не хватает. Я не могла сформулировать четкие вопросы, терялась при неожиданных ответах интервьюируемых, а в прямом включении и вовсе забыла половину подготовленного текста. Этот опыт показал, что телеведущему нужна не только внешность, но и фундаментальные знания журналистики, навыки быстрого анализа информации и способность мыслить на ходу. Теперь, имея за плечами 12 лет в профессии, я всегда говорю абитуриентам: готовьтесь не к карьере "говорящей головы", а к сложной, многогранной работе, требующей постоянного самосовершенствования.

Базовое образование для телеведущего — высшее журналистское или актерское. Впрочем, на телевидении успешно работают и выпускники филологических, лингвистических факультетов и даже инженерных специальностей (особенно в научно-популярных программах).

Тип телеведущего Основные компетенции Рекомендуемое образование
Информационных программ Умение работать с новостями, беспристрастность Журналистика (новостная)
Развлекательных шоу Харизма, импровизация, юмор Актерское мастерство, режиссура
Аналитических программ Глубокое понимание темы, логическое мышление Журналистика + специализация
Спортивных трансляций Знание спорта, быстрая реакция Спортивная журналистика
Детских программ Педагогические навыки, позитивность Педагогика + журналистика
Пошаговый план для смены профессии

ЕГЭ для поступления на телеведущего: базовый набор

Поскольку большинство телеведущих получают образование на факультетах журналистики, рассмотрим стандартный набор ЕГЭ, который потребуется для поступления на эти специальности в 2025 году.

Основные направления подготовки, которые выбирают будущие телеведущие:

  • 42.03.02 Журналистика — основное направление, дающее фундаментальную подготовку
  • 42.03.04 Телевидение — специализированное направление с фокусом на ТВ
  • 42.03.05 Медиакоммуникации — более широкий профиль с акцентом на цифровых медиа
  • 52.05.01 Актерское искусство — для тех, кто планирует работать в развлекательных форматах
  • 55.05.01 Режиссура кино и телевидения — для понимания всех аспектов производства

Для большинства этих направлений требуется сдать следующие ЕГЭ:

  • Русский язык (обязательный экзамен, минимальный порог в ведущих вузах — от 70 баллов)
  • Литература (профильный предмет для журналистики, минимум от 60 баллов)
  • Обществознание (требуется в большинстве вузов, минимум от 60 баллов)
  • История (альтернатива обществознанию в некоторых вузах)
  • Иностранный язык (дополнительный экзамен в ряде вузов, особенно для международной журналистики)

Важно понимать, что в разных вузах требования могут отличаться. Проходные баллы для бюджетных мест на факультеты журналистики в топовых вузах стабильно высокие — суммарно от 270-290 баллов по ЕГЭ плюс творческий конкурс. 📊

Сергей Андреев, приемная комиссия факультета журналистики Каждый год мы видим одну и ту же картину: абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ проваливают творческий конкурс. Помню случай, когда девушка пришла с 98 баллами по русскому, 96 по литературе и 92 по обществу — почти идеальный результат. Но на творческом испытании не смогла связно ответить на элементарные вопросы о текущих событиях, продемонстрировала полное отсутствие критического мышления и неспособность анализировать информацию. При этом другой абитуриент с более скромными баллами ЕГЭ (около 85 по каждому предмету) блестяще проявил себя на собеседовании: показал глубокое понимание социально-политических процессов, продемонстрировал собственные журналистские работы и четко аргументировал, почему хочет работать именно в аналитической журналистике. Сегодня он ведет аналитическую программу на одном из федеральных каналов, а та девушка с высокими баллами ушла из профессии после второго курса. Это показательный пример того, что для поступления важна не только академическая подготовка, но и профессиональная мотивация, кругозор и навыки критического мышления.

Дополнительные испытания: творческие конкурсы

Для поступления на специальности, связанные с телевидением, недостаточно только высоких баллов ЕГЭ. Практически все профильные вузы проводят дополнительные вступительные испытания творческой направленности. Эти испытания имеют решающее значение при поступлении. 🎭

Типичная структура творческого конкурса для будущих телеведущих включает:

Этап творческого конкурса Содержание На что обращают внимание
Творческое портфолио Публикации, видеоработы, проекты Опыт создания контента, авторский стиль
Сочинение/эссе Письменная работа на заданную тему Грамотность, логика, оригинальность мышления
Чтение текста Исполнение подготовленного или предложенного текста Дикция, выразительность, работа с интонацией
Собеседование Ответы на вопросы комиссии Эрудиция, коммуникабельность, мотивация
Импровизация Спонтанное задание (интервью, комментарий) Находчивость, уверенность, речевые навыки

Вот основные аспекты, на которые следует обратить внимание при подготовке к творческому конкурсу:

  • Речевая подготовка — работа над дикцией, устранение речевых дефектов, расширение словарного запаса
  • Актерское мастерство — умение держаться перед камерой, контроль мимики и жестов
  • Эрудиция — регулярное чтение качественных СМИ, отслеживание актуальных событий
  • Аналитические навыки — умение анализировать информацию, формировать и аргументировать собственную позицию
  • Портфолио — сбор собственных журналистских работ, участие в школьных/студенческих медиа

Большинство ведущих вузов проводят для абитуриентов подготовительные курсы, где можно получить представление о формате творческого конкурса и развить необходимые навыки. Участие в таких курсах значительно повышает шансы на успешное прохождение испытаний. 👨‍🎓

Примеры тем для творческого испытания (на основе заданий прошлых лет):

  • "Моя первая журналистская публикация"
  • "Роль телевидения в эпоху цифровых медиа"
  • "Этические дилеммы современной журналистики"
  • "Портрет современного телезрителя"
  • "Журналистика факта и журналистика мнения: что выбрать?"

Топ-5 вузов для будущих телеведущих

Качественное образование — важнейший фактор успешной карьеры в телевидении. Рассмотрим ведущие российские вузы, которые предлагают наиболее сильную подготовку будущих телеведущих. 🏛️

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) Факультет журналистики МГУ — признанный лидер в подготовке журналистов в России. Здесь готовят универсальных специалистов с фундаментальной теоретической базой.

  • Направления: "Журналистика", "Телевидение и радиовещание"
  • ЕГЭ: русский язык, литература, иностранный язык + творческий конкурс
  • Проходной балл (2024): 375-390 (с учётом творческого конкурса)
  • Преимущества: сильнейший преподавательский состав, обширные связи с телеканалами, студия "Моховая, 9"

2. Российский университет дружбы народов (РУДН) Филологический факультет РУДН предлагает программы с акцентом на международную журналистику и телевидение.

  • Направления: "Журналистика", "Международная журналистика"
  • ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание + творческий конкурс
  • Проходной балл (2024): 350-360
  • Преимущества: мультикультурная среда, возможность изучения нескольких иностранных языков

3. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ предлагает современные программы с акцентом на цифровые медиа.

  • Направления: "Журналистика", "Медиакоммуникации"
  • ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание/история + творческое испытание
  • Проходной балл (2024): 360-380
  • Преимущества: проектный подход к обучению, современная техническая база, сильная аналитическая составляющая

4. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) Идеальный вариант для тех, кто хочет глубоко погрузиться в творческую составляющую профессии.

  • Направления: "Режиссура кино и телевидения", "Актерское мастерство"
  • ЕГЭ: русский язык, литература + расширенный творческий конкурс
  • Проходной балл (2024): 330-350
  • Преимущества: сильная актерская и режиссерская подготовка, работа с профессиональным оборудованием

5. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ — один из старейших центров журналистского образования в стране.

  • Направления: "Журналистика", "Телерадиожурналистика"
  • ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание + творческий конкурс
  • Проходной балл (2024): 365-375
  • Преимущества: сильная теоретическая и практическая подготовка, собственная телерадиостудия

Альтернативные пути в профессию телеведущего

Хотя классический путь через профильное журналистское образование остается наиболее распространенным, существуют и альтернативные маршруты к карьере телеведущего. Эти варианты могут быть особенно актуальны для тех, кто решил сменить профессию или не смог поступить в желаемый вуз с первой попытки. 🔄

Среднее профессиональное образование (колледжи) Многие колледжи предлагают программы по направлениям "Телевизионная журналистика", "Техника и искусство фотографии" и "Актерское мастерство". После колледжа можно поступить в вуз по ускоренной программе.

Преимущества СПО:

  • Более низкий конкурс по сравнению с вузами
  • Больше практических занятий с первых курсов
  • Возможность раньше начать работу по специальности
  • Поступление без ЕГЭ (по результатам внутренних экзаменов)

Курсы профессиональной переподготовки Для людей с высшим образованием доступны программы профессиональной переподготовки по направлению "Телевизионная журналистика". Обычно такие курсы длятся от 6 месяцев до 1 года.

Ведущие образовательные центры, предлагающие такие программы:

  • Школа телевидения "Останкино"
  • Академия медиаиндустрии
  • Центр "Практика" при факультете журналистики МГУ
  • Высшая национальная школа телевидения

Стажировки и ассистентские позиции Многие телеканалы предлагают программы стажировок для студентов и выпускников. Начав карьеру в качестве ассистента редактора или продюсера, можно постепенно продвигаться к позиции ведущего.

Телеканалы, регулярно набирающие стажеров:

  • ВГТРК (программа "Карьерный старт")
  • НТВ (стажировки для студентов)
  • ТНТ (молодежные проекты)
  • Региональные телеканалы (часто имеют меньше требований к опыту)

Развитие в смежных областях Иногда путь к телеэкрану пролегает через смежные профессии:

  • Радиоведущий → телеведущий
  • Корреспондент → ведущий
  • Актер → ведущий развлекательных программ
  • Блогер/влогер → телеведущий

Независимо от выбранного пути, ключевыми факторами успеха остаются постоянное самообразование, развитие речевых навыков, накопление портфолио и построение профессиональных связей в индустрии. 📈

Путь к карьере телеведущего — это марафон, а не спринт. Высокие баллы ЕГЭ и успешно пройденные творческие конкурсы — лишь первый шаг. Настоящая работа начинается с первого дня обучения, когда каждое практическое задание становится шансом отточить навыки, а каждая стажировка — возможностью проявить себя. Не бойтесь непрестижных начальных позиций — многие сегодняшние звезды телеэфира начинали с роли помощников редакторов и внештатных корреспондентов. Главное — страсть к профессии, готовность постоянно учиться и способность воспринимать критику как стимул для роста. И помните: в эпоху мультиформатного контента, телеведущий — это не просто человек в кадре, а универсальный коммуникатор, способный работать на разных платформах.

Виктор Семёнов

карьерный консультант

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