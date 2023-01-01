Телеведущий: какие ЕГЭ и экзамены нужны для поступления

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Для кого эта статья:

Абитуриенты, заинтересованные в карьере телеведущего

Родители, поддерживающие своих детей в выборе профессии

Студенты, изучающие журналистику и медиакоммуникации Мечтаете увидеть свое лицо на телеэкранах? Путь в профессию телеведущего начинается со стратегического выбора экзаменов 📚 и вуза, который распахнет для вас двери в мир телевидения. В 2025 году конкуренция за место под софитами только усиливается: вузы повышают требования, а работодатели ищут не просто красивые лица, а универсальных специалистов. Давайте разберемся, какие ЕГЭ необходимо сдавать будущему телеведущему и куда поступать, чтобы ваша мечта о телекарьере стала реальностью.

Кто такой телеведущий: требования к профессии

Телеведущий — это лицо и голос телеканала, специалист, который проводит эфиры, берет интервью, модерирует дискуссии и представляет зрителям информацию в доступной и увлекательной форме. Современный телеведущий — это не просто диктор, зачитывающий текст. Это универсальный журналист, способный работать в различных форматах и жанрах. 🎙️

Профессия телеведущего предъявляет к кандидатам ряд специфических требований:

Грамотная речь и дикция без дефектов

Презентабельная внешность и умение держаться в кадре

Эрудиция и широкий кругозор

Стрессоустойчивость и способность работать с прямым эфиром

Коммуникабельность и навыки интервьюирования

Аналитический склад ума

Креативное мышление

Инна Петровская, телеведущая информационно-аналитических программ Когда я поступала на факультет журналистики, мне казалось, что главное для телеведущего — это фотогеничность и поставленный голос. Но уже на первом курсе осознала, насколько наивным было это представление. Однажды нас отправили на практику на региональный телеканал. Я должна была подготовить и провести небольшой сюжет о городском мероприятии. Казалось бы, что сложного? Но когда включились камеры, оказалось, что моих знаний катастрофически не хватает. Я не могла сформулировать четкие вопросы, терялась при неожиданных ответах интервьюируемых, а в прямом включении и вовсе забыла половину подготовленного текста. Этот опыт показал, что телеведущему нужна не только внешность, но и фундаментальные знания журналистики, навыки быстрого анализа информации и способность мыслить на ходу. Теперь, имея за плечами 12 лет в профессии, я всегда говорю абитуриентам: готовьтесь не к карьере "говорящей головы", а к сложной, многогранной работе, требующей постоянного самосовершенствования.

Базовое образование для телеведущего — высшее журналистское или актерское. Впрочем, на телевидении успешно работают и выпускники филологических, лингвистических факультетов и даже инженерных специальностей (особенно в научно-популярных программах).

Тип телеведущего Основные компетенции Рекомендуемое образование Информационных программ Умение работать с новостями, беспристрастность Журналистика (новостная) Развлекательных шоу Харизма, импровизация, юмор Актерское мастерство, режиссура Аналитических программ Глубокое понимание темы, логическое мышление Журналистика + специализация Спортивных трансляций Знание спорта, быстрая реакция Спортивная журналистика Детских программ Педагогические навыки, позитивность Педагогика + журналистика

ЕГЭ для поступления на телеведущего: базовый набор

Поскольку большинство телеведущих получают образование на факультетах журналистики, рассмотрим стандартный набор ЕГЭ, который потребуется для поступления на эти специальности в 2025 году.

Основные направления подготовки, которые выбирают будущие телеведущие:

42.03.02 Журналистика — основное направление, дающее фундаментальную подготовку

— основное направление, дающее фундаментальную подготовку 42.03.04 Телевидение — специализированное направление с фокусом на ТВ

— специализированное направление с фокусом на ТВ 42.03.05 Медиакоммуникации — более широкий профиль с акцентом на цифровых медиа

— более широкий профиль с акцентом на цифровых медиа 52.05.01 Актерское искусство — для тех, кто планирует работать в развлекательных форматах

— для тех, кто планирует работать в развлекательных форматах 55.05.01 Режиссура кино и телевидения — для понимания всех аспектов производства

Для большинства этих направлений требуется сдать следующие ЕГЭ:

Русский язык (обязательный экзамен, минимальный порог в ведущих вузах — от 70 баллов)

(обязательный экзамен, минимальный порог в ведущих вузах — от 70 баллов) Литература (профильный предмет для журналистики, минимум от 60 баллов)

(профильный предмет для журналистики, минимум от 60 баллов) Обществознание (требуется в большинстве вузов, минимум от 60 баллов)

(требуется в большинстве вузов, минимум от 60 баллов) История (альтернатива обществознанию в некоторых вузах)

(альтернатива обществознанию в некоторых вузах) Иностранный язык (дополнительный экзамен в ряде вузов, особенно для международной журналистики)

Важно понимать, что в разных вузах требования могут отличаться. Проходные баллы для бюджетных мест на факультеты журналистики в топовых вузах стабильно высокие — суммарно от 270-290 баллов по ЕГЭ плюс творческий конкурс. 📊

Сергей Андреев, приемная комиссия факультета журналистики Каждый год мы видим одну и ту же картину: абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ проваливают творческий конкурс. Помню случай, когда девушка пришла с 98 баллами по русскому, 96 по литературе и 92 по обществу — почти идеальный результат. Но на творческом испытании не смогла связно ответить на элементарные вопросы о текущих событиях, продемонстрировала полное отсутствие критического мышления и неспособность анализировать информацию. При этом другой абитуриент с более скромными баллами ЕГЭ (около 85 по каждому предмету) блестяще проявил себя на собеседовании: показал глубокое понимание социально-политических процессов, продемонстрировал собственные журналистские работы и четко аргументировал, почему хочет работать именно в аналитической журналистике. Сегодня он ведет аналитическую программу на одном из федеральных каналов, а та девушка с высокими баллами ушла из профессии после второго курса. Это показательный пример того, что для поступления важна не только академическая подготовка, но и профессиональная мотивация, кругозор и навыки критического мышления.

Дополнительные испытания: творческие конкурсы

Для поступления на специальности, связанные с телевидением, недостаточно только высоких баллов ЕГЭ. Практически все профильные вузы проводят дополнительные вступительные испытания творческой направленности. Эти испытания имеют решающее значение при поступлении. 🎭

Типичная структура творческого конкурса для будущих телеведущих включает:

Этап творческого конкурса Содержание На что обращают внимание Творческое портфолио Публикации, видеоработы, проекты Опыт создания контента, авторский стиль Сочинение/эссе Письменная работа на заданную тему Грамотность, логика, оригинальность мышления Чтение текста Исполнение подготовленного или предложенного текста Дикция, выразительность, работа с интонацией Собеседование Ответы на вопросы комиссии Эрудиция, коммуникабельность, мотивация Импровизация Спонтанное задание (интервью, комментарий) Находчивость, уверенность, речевые навыки

Вот основные аспекты, на которые следует обратить внимание при подготовке к творческому конкурсу:

Речевая подготовка — работа над дикцией, устранение речевых дефектов, расширение словарного запаса

— работа над дикцией, устранение речевых дефектов, расширение словарного запаса Актерское мастерство — умение держаться перед камерой, контроль мимики и жестов

— умение держаться перед камерой, контроль мимики и жестов Эрудиция — регулярное чтение качественных СМИ, отслеживание актуальных событий

— регулярное чтение качественных СМИ, отслеживание актуальных событий Аналитические навыки — умение анализировать информацию, формировать и аргументировать собственную позицию

— умение анализировать информацию, формировать и аргументировать собственную позицию Портфолио — сбор собственных журналистских работ, участие в школьных/студенческих медиа

Большинство ведущих вузов проводят для абитуриентов подготовительные курсы, где можно получить представление о формате творческого конкурса и развить необходимые навыки. Участие в таких курсах значительно повышает шансы на успешное прохождение испытаний. 👨‍🎓

Примеры тем для творческого испытания (на основе заданий прошлых лет):

"Моя первая журналистская публикация"

"Роль телевидения в эпоху цифровых медиа"

"Этические дилеммы современной журналистики"

"Портрет современного телезрителя"

"Журналистика факта и журналистика мнения: что выбрать?"

Топ-5 вузов для будущих телеведущих

Качественное образование — важнейший фактор успешной карьеры в телевидении. Рассмотрим ведущие российские вузы, которые предлагают наиболее сильную подготовку будущих телеведущих. 🏛️

1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) Факультет журналистики МГУ — признанный лидер в подготовке журналистов в России. Здесь готовят универсальных специалистов с фундаментальной теоретической базой.

Направления: "Журналистика", "Телевидение и радиовещание"

ЕГЭ: русский язык, литература, иностранный язык + творческий конкурс

Проходной балл (2024): 375-390 (с учётом творческого конкурса)

Преимущества: сильнейший преподавательский состав, обширные связи с телеканалами, студия "Моховая, 9"

2. Российский университет дружбы народов (РУДН) Филологический факультет РУДН предлагает программы с акцентом на международную журналистику и телевидение.

Направления: "Журналистика", "Международная журналистика"

ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание + творческий конкурс

Проходной балл (2024): 350-360

Преимущества: мультикультурная среда, возможность изучения нескольких иностранных языков

3. Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) Факультет коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ предлагает современные программы с акцентом на цифровые медиа.

Направления: "Журналистика", "Медиакоммуникации"

ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание/история + творческое испытание

Проходной балл (2024): 360-380

Преимущества: проектный подход к обучению, современная техническая база, сильная аналитическая составляющая

4. Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) Идеальный вариант для тех, кто хочет глубоко погрузиться в творческую составляющую профессии.

Направления: "Режиссура кино и телевидения", "Актерское мастерство"

ЕГЭ: русский язык, литература + расширенный творческий конкурс

Проходной балл (2024): 330-350

Преимущества: сильная актерская и режиссерская подготовка, работа с профессиональным оборудованием

5. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) Институт "Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций" СПбГУ — один из старейших центров журналистского образования в стране.

Направления: "Журналистика", "Телерадиожурналистика"

ЕГЭ: русский язык, литература, обществознание + творческий конкурс

Проходной балл (2024): 365-375

Преимущества: сильная теоретическая и практическая подготовка, собственная телерадиостудия

Альтернативные пути в профессию телеведущего

Хотя классический путь через профильное журналистское образование остается наиболее распространенным, существуют и альтернативные маршруты к карьере телеведущего. Эти варианты могут быть особенно актуальны для тех, кто решил сменить профессию или не смог поступить в желаемый вуз с первой попытки. 🔄

Среднее профессиональное образование (колледжи) Многие колледжи предлагают программы по направлениям "Телевизионная журналистика", "Техника и искусство фотографии" и "Актерское мастерство". После колледжа можно поступить в вуз по ускоренной программе.

Преимущества СПО:

Более низкий конкурс по сравнению с вузами

Больше практических занятий с первых курсов

Возможность раньше начать работу по специальности

Поступление без ЕГЭ (по результатам внутренних экзаменов)

Курсы профессиональной переподготовки Для людей с высшим образованием доступны программы профессиональной переподготовки по направлению "Телевизионная журналистика". Обычно такие курсы длятся от 6 месяцев до 1 года.

Ведущие образовательные центры, предлагающие такие программы:

Школа телевидения "Останкино"

Академия медиаиндустрии

Центр "Практика" при факультете журналистики МГУ

Высшая национальная школа телевидения

Стажировки и ассистентские позиции Многие телеканалы предлагают программы стажировок для студентов и выпускников. Начав карьеру в качестве ассистента редактора или продюсера, можно постепенно продвигаться к позиции ведущего.

Телеканалы, регулярно набирающие стажеров:

ВГТРК (программа "Карьерный старт")

НТВ (стажировки для студентов)

ТНТ (молодежные проекты)

Региональные телеканалы (часто имеют меньше требований к опыту)

Развитие в смежных областях Иногда путь к телеэкрану пролегает через смежные профессии:

Радиоведущий → телеведущий

Корреспондент → ведущий

Актер → ведущий развлекательных программ

Блогер/влогер → телеведущий

Независимо от выбранного пути, ключевыми факторами успеха остаются постоянное самообразование, развитие речевых навыков, накопление портфолио и построение профессиональных связей в индустрии. 📈