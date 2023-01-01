Техник по информационной безопасности: функции и обязанности

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в карьере в области кибербезопасности

Специалисты IT, желающие углубить свои знания в сфере информационной безопасности

Работодатели и рекрутеры, ищущие информацию о профессии техника по информационной безопасности Киберугрозы становятся всё изощрённее, а цена утечек данных бьёт рекорды — средняя стоимость инцидента достигла $4,45 млн в 2023 году. В этих условиях техники по информационной безопасности превращаются из "невидимых стражей цифровых границ" в критически важных специалистов любой организации. Но кто они такие? Чем занимаются? И какие навыки нужны, чтобы построить успешную карьеру в этой сфере? Давайте разберёмся в деталях профессии, которая сегодня определяет цифровое будущее компаний. 🔐

Техник по информационной безопасности: кто это

Техник по информационной безопасности — это специалист, обеспечивающий защиту информационных систем организации от несанкционированного доступа, кибератак, вредоносного ПО и утечки данных. По сути, это первая линия обороны организации в цифровом пространстве. 🛡️

Этих специалистов часто называют по-разному: инженер ИБ, специалист по кибербезопасности, аналитик безопасности или IT-безопасник. Однако суть работы остаётся неизменной — обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности информации компании.

В отличие от системных администраторов, которые фокусируются на доступности сервисов, техники по ИБ концентрируются на защите данных. В 2025 году их роль становится ещё более критичной в связи с усложнением киберугроз и ужесточением требований регуляторов.

Алексей Сорокин, CISO международной компании

Когда я нанимал своего первого техника ИБ, компания только начинала выстраивать процессы защиты информации. Мы искали универсального солдата — человека, который мог бы настраивать файрволы, анализировать логи и проводить тесты на проникновение. Конечно, найти такого специалиста оказалось practically невозможно. Наше спасение пришло в лице Дмитрия, который имел технический бэкграунд системного администратора, но проявлял живой интерес к безопасности. Мы договорились, что компания оплатит его обучение специфическим инструментам ИБ, а он возьмёт на себя базовые функции. Через полгода Дмитрий выстроил основы системы защиты и выявил критическую уязвимость в нашем основном продукте, которая могла привести к утечке данных клиентов. Благодаря его работе мы избежали потенциального штрафа в миллионы рублей. Этот случай убедил руководство в необходимости расширения отдела ИБ, и сегодня Дмитрий возглавляет команду из пяти специалистов.

Важно понимать, что техник по ИБ — это не только технический специалист. В его компетенции входит также образовательная функция: он помогает сотрудникам повышать осведомлённость о правилах безопасности и обучает их защищать корпоративные данные.

Характеристика Системный администратор Техник по информационной безопасности Основная задача Обеспечение работоспособности IT-инфраструктуры Защита данных и систем от угроз Фокус внимания Доступность и производительность Конфиденциальность и целостность Отношение к новому ПО Внедрение для улучшения функциональности Оценка рисков и уязвимостей Отношение к пользователям Предоставление удобного доступа Контроль доступа и мониторинг активности

Ключевые функции специалиста в области ИБ

Функционал техника по информационной безопасности напрямую зависит от размера организации, её отрасли и требований регуляторов. Однако можно выделить ключевые функции, которые составляют основу этой профессии: 🔍

Мониторинг безопасности — постоянное отслеживание состояния систем и сетей на предмет аномалий и потенциальных угроз

— постоянное отслеживание состояния систем и сетей на предмет аномалий и потенциальных угроз Реагирование на инциденты — быстрое обнаружение и устранение последствий вторжений, вирусных атак и других нарушений безопасности

— быстрое обнаружение и устранение последствий вторжений, вирусных атак и других нарушений безопасности Управление уязвимостями — регулярное сканирование инфраструктуры для выявления слабых мест и их своевременное устранение

— регулярное сканирование инфраструктуры для выявления слабых мест и их своевременное устранение Настройка и администрирование средств защиты — работа с файрволами, антивирусами, IDS/IPS-системами

— работа с файрволами, антивирусами, IDS/IPS-системами Контроль доступа — обеспечение принципа наименьших привилегий и управление учетными записями пользователей

Согласно исследованиям Gartner, к 2025 году более 60% организаций будут использовать киберустойчивость как ключевой фактор при принятии бизнес-решений. Это означает, что функции техника по ИБ будут всё теснее интегрироваться с бизнес-процессами компании.

В финансовом секторе и здравоохранении функции специалиста по ИБ дополнительно включают обеспечение соответствия отраслевым стандартам (например, PCI DSS для банков или HIPAA для медицинских организаций). В производственном секторе акцент делается на защите промышленных систем управления (ICS/SCADA).

Функция Частота выполнения Критичность Инструменты Мониторинг безопасности Ежедневно Высокая SIEM, EDR, XDR Управление уязвимостями Еженедельно Высокая Nessus, OpenVAS, Qualys Реагирование на инциденты По необходимости Критическая SOAR, Forensic tools Обучение сотрудников Ежеквартально Средняя LMS, Phishing simulators Аудиты безопасности Ежеквартально Высокая Специализированные чек-листы

Марина Соколова, техник по информационной безопасности

В моей практике был случай, когда мониторинг сетевого трафика позволил предотвратить серьёзную утечку данных. Наша SIEM-система зафиксировала странную активность — один из сотрудников финансового отдела начал копировать большие объёмы данных в нерабочее время. Я немедленно заблокировала подозрительные операции и инициировала расследование. Выяснилось, что сотрудник, планировавший увольнение, собирал клиентскую базу для передачи конкуренту. Благодаря быстрой реакции мы не только предотвратили утечку, но и получили доказательства для юридических действий. После этого инцидента руководство выделило бюджет на внедрение DLP-системы, которую я давно рекомендовала. Теперь мы можем отслеживать движение конфиденциальной информации в режиме реального времени и автоматически блокировать подозрительные действия. Цена вопроса составила около 2 миллионов рублей, но потенциальные потери от утечки данных могли исчисляться десятками миллионов.

Обязанности техника-безопасника в современных ИТ

Если функции определяют общие направления деятельности, то обязанности конкретизируют задачи, которые ежедневно решает техник по информационной безопасности. В 2025 году эти обязанности существенно эволюционировали под влиянием новых технологий и угроз. 📊

К повседневным обязанностям техника по ИБ относятся:

Проверка и анализ журналов безопасности (логов) для выявления подозрительной активности

для выявления подозрительной активности Установка и обновление защитного ПО , включая антивирусы, брандмауэры и системы обнаружения вторжений

, включая антивирусы, брандмауэры и системы обнаружения вторжений Участие в расследовании инцидентов безопасности и документирование результатов

и документирование результатов Тестирование защищенности систем через проведение регулярных сканирований уязвимостей

через проведение регулярных сканирований уязвимостей Управление учетными записями пользователей и контроль соблюдения политик паролей

и контроль соблюдения политик паролей Создание и поддержание актуальности резервных копий критически важных данных

Согласно данным (ISC)², российские специалисты по ИБ в 2023 году тратили до 30% рабочего времени на борьбу с программами-вымогателями и защиту от социальной инженерии. В 2025 году эта тенденция усилилась с появлением AI-генерируемых атак.

Помимо технических задач, в обязанности входит обучение сотрудников правилам информационной безопасности — проведение инструктажей и тренингов, что особенно актуально в эпоху удаленной работы. По данным Verizon Data Breach Report, человеческий фактор остаётся причиной 82% утечек данных.

Важной составляющей работы техника ИБ становится взаимодействие с регуляторами. В России это означает подготовку документации для соответствия требованиям 152-ФЗ "О персональных данных", приказам ФСТЭК и методическим рекомендациям ФСБ.

Для специалиста критически важно постоянно отслеживать новые угрозы и уязвимости, чтобы оперативно принимать меры по их нейтрализации. В среднем, техник по ИБ должен ежемесячно изучать не менее 10-15 новых отчетов об уязвимостях и способах защиты.

Необходимые навыки и квалификация для успеха

Успешный техник по информационной безопасности — это сочетание технической экспертизы, аналитического мышления и коммуникативных навыков. В 2025 году требования к этим специалистам существенно выросли, но и возможности для тех, кто обладает нужными компетенциями, значительно расширились. 🧠

Базовые технические навыки, необходимые технику по ИБ:

Глубокое понимание сетевых протоколов и архитектуры (TCP/IP, HTTP, SSL/TLS)

(TCP/IP, HTTP, SSL/TLS) Знание операционных систем на уровне администрирования (Windows Server, Linux)

на уровне администрирования (Windows Server, Linux) Владение инструментами мониторинга безопасности (SIEM, IDS/IPS, SOAR)

(SIEM, IDS/IPS, SOAR) Базовые навыки программирования (Python, PowerShell, Bash) для автоматизации задач

(Python, PowerShell, Bash) для автоматизации задач Понимание концепций криптографии и принципов шифрования данных

Не менее важны и общие профессиональные навыки:

Аналитическое мышление для расследования инцидентов и выявления корневых причин проблем

для расследования инцидентов и выявления корневых причин проблем Внимание к деталям — в кибербезопасности мелочей не бывает

— в кибербезопасности мелочей не бывает Стрессоустойчивость — инциденты безопасности часто требуют немедленной реакции

— инциденты безопасности часто требуют немедленной реакции Непрерывное обучение — ландшафт угроз меняется ежедневно

— ландшафт угроз меняется ежедневно Коммуникативные навыки для эффективного взаимодействия с коллегами и руководством

По данным исследования HeadHunter, в 2023 году работодатели начали уделять особое внимание знаниям в области облачной безопасности и защиты контейнеризованных приложений. Эта тенденция сохраняется и в 2025 году.

Что касается формального образования, большинство работодателей требуют высшее техническое образование в области информационных технологий или информационной безопасности. Однако не менее важны профессиональные сертификации:

CompTIA Security+ — базовый сертификат для начинающих специалистов

— базовый сертификат для начинающих специалистов Certified Information Systems Security Professional (CISSP) — признанный стандарт в индустрии

— признанный стандарт в индустрии Certified Ethical Hacker (CEH) — для специалистов, занимающихся тестированием на проникновение

— для специалистов, занимающихся тестированием на проникновение Российские сертификаты — от учебных центров "Информзащита", "Инфотекс" и др.

Важным преимуществом станет опыт работы в смежных IT-областях, особенно в системном администрировании или разработке ПО. Это помогает лучше понимать инфраструктуру, которую предстоит защищать.

Карьерные перспективы в сфере информбезопасности

Карьера техника по информационной безопасности — это путь с практически неограниченным потенциалом роста. В 2025 году эта сфера продолжает испытывать дефицит кадров, что открывает широкие возможности для амбициозных специалистов. 📈

Типичный карьерный путь в сфере информационной безопасности может выглядеть так:

Младший специалист/техник по ИБ — начальная позиция, фокус на базовых задачах мониторинга и администрирования средств защиты Специалист/инженер по информационной безопасности — более глубокое участие в проектировании систем защиты и реагировании на инциденты Старший инженер/аналитик ИБ — экспертиза в узкой области, например, в пентестинге или цифровой криминалистике Руководитель группы/команды ИБ — управление небольшим коллективом специалистов по безопасности Руководитель отдела ИБ / CISO (Chief Information Security Officer) — стратегическое управление безопасностью на уровне организации

Согласно прогнозам Cybersecurity Ventures, к концу 2025 года в мире останется около 3,5 миллиона незаполненных вакансий в сфере кибербезопасности. В России этот дефицит оценивается в 20-30 тысяч специалистов.

Помимо вертикального роста, существуют различные пути специализации:

Этичный хакер / Penetration Tester — проверка систем на уязвимости методом имитации действий злоумышленника

— проверка систем на уязвимости методом имитации действий злоумышленника Аналитик SOC (Security Operations Center) — работа в центре мониторинга и реагирования на инциденты

— работа в центре мониторинга и реагирования на инциденты Специалист по цифровой криминалистике — расследование киберпреступлений и сбор цифровых доказательств

— расследование киберпреступлений и сбор цифровых доказательств Архитектор безопасности — проектирование комплексных систем защиты для организаций

— проектирование комплексных систем защиты для организаций DevSecOps-инженер — внедрение принципов безопасности в процессы разработки ПО

Финансовая привлекательность профессии остаётся высокой. По данным SuperJob, в 2025 году средняя зарплата техника по ИБ в Москве составляет 120-150 тысяч рублей, специалиста среднего уровня — 180-250 тысяч рублей, а опытного эксперта — от 300 тысяч рублей. CISO в крупных компаниях могут рассчитывать на вознаграждение от 500 тысяч рублей и выше.

Для повышения своей ценности на рынке труда рекомендуется:

Регулярно обновлять сертификации и получать новые

Участвовать в соревнованиях по кибербезопасности (CTF)

Вести блог или выступать на профессиональных конференциях

Развивать навыки в смежных областях (облачные технологии, IoT, AI)

Участвовать в программах bug bounty крупных компаний

Важно отметить, что индустрия информационной безопасности менее подвержена автоматизации и замещению искусственным интеллектом, так как требует творческого мышления и способности предугадывать действия злоумышленников.