Сверхурочная работа и работа в выходные дни: отличия по ТК РФ

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Для кого эта статья:

Работники, сталкивающиеся с работой сверхурочно или в выходные дни

Работодатели и руководители, заинтересованные в соблюдении трудового законодательства

Юристы и специалисты по трудовому праву, нуждающиеся в актуальной информации о правах работников Приходилось ли вам задерживаться после окончания рабочего дня или выходить на работу в субботу, когда планировали отдых с семьей? ?? В 2025 году 76% сотрудников российских компаний сталкиваются с необходимостью сверхурочной работы или работы в выходные дни, при этом каждый третий получает неправильную компенсацию. Разбираемся, как Трудовой кодекс защищает права работников и что делать, если ваш работодатель путает понятия "сверхурочная работа" и "работа в выходной день".

Юридические отличия сверхурочной работы от работы в выходные дни

Сверхурочная работа и работа в выходные дни — два принципиально разных понятия в трудовом законодательстве, которые часто путают как работники, так и работодатели. Эта путаница может привести к серьезным финансовым потерям для сотрудников и юридическим рискам для компаний.

Согласно статье 99 ТК РФ, сверхурочная работа — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. Проще говоря, это часы, которые вы отрабатываете сверх нормы в свой рабочий день.

В то же время, работа в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьей 113 ТК РФ и представляет собой привлечение сотрудника к труду в дни, которые по графику являются для него днями отдыха.

Критерий Сверхурочная работа Работа в выходные/праздники Правовое определение Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ) Работа в дни, которые по графику являются выходными или праздничными (ст. 113 ТК РФ) Когда происходит В рабочие дни, после окончания смены В законодательно установленные выходные или праздничные дни Учёт времени Почасовой учёт сверх нормы Учёт по дням Ограничения Не более 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год Необходимо письменное согласие работника (за исключением чрезвычайных ситуаций)

Марина Ковалева, главный юрист по трудовому праву В моей практике был показательный случай с IT-компанией, где руководство требовало от программистов регулярно оставаться после работы для устранения критических ошибок в проекте. При этом все часы оплачивались как обычная сверхурочная работа. Когда один из сотрудников обратился за консультацией, выяснилось, что большая часть переработок приходилась на субботы и воскресенья, что юридически является не сверхурочной работой, а работой в выходные дни. После официального обращения к руководству компании с разъяснением норм ТК РФ, сотруднику доначислили значительную сумму, поскольку оплата за работу в выходные дни производится в двойном размере, а не с коэффициентом 1,5, как за первые два часа сверхурочных.

Важно понимать: если вы задерживаетесь на работе в свой рабочий день — это сверхурочная работа. Если вас вызывают на работу в день, который по графику должен быть выходным — это работа в выходной день. Смешивать эти понятия недопустимо с юридической точки зрения. ??

Ключевые положения ТК РФ о сверхурочной работе

Сверхурочная работа имеет строгие законодательные рамки, игнорирование которых может привести к серьезным санкциям для работодателя. Рассмотрим основные положения Трудового кодекса, регулирующие данный вопрос.

Согласно ст. 99 ТК РФ, привлечение работника к сверхурочной работе допускается только в исключительных случаях и требует его письменного согласия. Исключения составляют чрезвычайные ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей, производственные аварии и другие форс-мажорные обстоятельства.

Максимальная продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд

Годовой лимит сверхурочных работ составляет 120 часов

Работодатель обязан вести точный учет времени сверхурочной работы каждого сотрудника

К сверхурочным работам запрещено привлекать беременных женщин, работников до 18 лет и некоторые другие категории сотрудников

Важно помнить: даже если вы добровольно остаетесь после работы, но выполняете свои трудовые обязанности с ведома или по поручению руководителя, это всё равно считается сверхурочной работой и должно соответствующим образом оплачиваться. ??

Алексей Петров, руководитель отдела кадров В нашей розничной сети мы столкнулись с проблемой: менеджеры магазинов регулярно просили продавцов "немного задержаться" для приема товара или подготовки отчетов. Сотрудники соглашались, но это время нигде не фиксировалось и не оплачивалось. После проверки Государственной инспекции труда компания получила крупный штраф. Мы полностью пересмотрели систему учета рабочего времени: установили электронные системы контроля, внедрили обязательные журналы учета сверхурочной работы и провели обучение всех руководителей. Теперь любая работа сверх нормы официально оформляется и оплачивается по повышенным тарифам, что, кстати, значительно сократило количество переработок – руководители стали эффективнее планировать рабочие процессы.

Для правильного оформления сверхурочной работы работодатель должен издать соответствующий приказ с указанием причины привлечения, продолжительности и списка сотрудников. В идеале такой приказ должен быть подготовлен заранее, но на практике допускается его оформление и по факту выполнения работы — главное, чтобы все часы были учтены и правильно оплачены.

Особенности работы в выходные и праздничные дни

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется статьями 113 и 153 ТК РФ и имеет ряд существенных особенностей, отличающих ее от сверхурочной работы. Прежде всего, это полноценный рабочий день, приходящийся на период, который по графику должен быть для сотрудника выходным.

По общему правилу, работа в выходные и праздничные дни запрещена. Однако закон предусматривает случаи, когда такое привлечение возможно:

Для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий

Для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи имущества

Для выполнения заранее непредвиденных работ, от которых зависит нормальное функционирование организации

В иных случаях, но с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюза (при его наличии)

Особое внимание следует обратить на процедуру получения согласия работника. Согласно актуальным разъяснениям Верховного Суда РФ, согласие должно быть получено до начала работы и оформлено в письменном виде. Устное распоряжение или сообщение в мессенджере юридической силы не имеют! ??

В 2025 году действуют дополнительные гарантии для отдельных категорий работников. Так, даже при наличии их согласия, запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни:

Беременных женщин

Работников в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников и спортсменов)

Для следующих категорий работодатель обязан не только получить письменное согласие, но и удостовериться, что такая работа не запрещена им по состоянию здоровья:

Категория работников Условия привлечения Особые требования Инвалиды Письменное согласие Ознакомление с правом отказаться, отсутствие медицинских противопоказаний Женщины с детьми до 3 лет Письменное согласие Ознакомление с правом отказаться Родители-одиночки с детьми до 14 лет Письменное согласие Ознакомление с правом отказаться Родители детей-инвалидов Письменное согласие Ознакомление с правом отказаться Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи Письменное согласие Ознакомление с правом отказаться, наличие медицинского заключения

Порядок оплаты разных видов дополнительного труда

Один из ключевых аспектов, различающих сверхурочную работу и работу в выходные/праздничные дни — это порядок их оплаты. Трудовой кодекс устанавливает разные механизмы компенсации для этих видов дополнительного труда.

Согласно ст. 152 ТК РФ, сверхурочная работа оплачивается следующим образом:

За первые два часа — не менее чем в полуторном размере

За последующие часы — не менее чем в двойном размере

При этом для работников с суммированным учетом рабочего времени (например, при сменном графике) сверхурочными считаются часы, отработанные сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.

Работа в выходные и праздничные дни, согласно ст. 153 ТК РФ, оплачивается:

Не менее чем в двойном размере

Если работа в выходной/праздничный день производилась сверх месячной нормы, оплата должна быть не менее двойной часовой или дневной ставки

Важный нюанс: вместо повышенной оплаты работник может выбрать предоставление другого дня отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. ???

Рассмотрим конкретный пример расчета на основе МРОТ 2025 года:

Вид работы Расчет (при окладе 30 000 руб.) Сумма компенсации Сверхурочная работа (3 часа) 30 000 ? 165,6* ? 1,5 ? 2 + 30 000 ? 165,6 ? 2 ? 1 814,37 руб. Полный день работы в выходной 30 000 ? 20,8** ? 2 2 884,62 руб. Часть дня (4 часа) в выходной 30 000 ? 165,6 ? 4 ? 2 1 449,28 руб.

165,6 — среднее количество рабочих часов в месяце при 40-часовой рабочей неделе ** 20,8 — среднее количество рабочих дней в месяце

Важно подчеркнуть: если работник трудится в выходной или праздничный день сверх нормальной продолжительности рабочего дня, эти часы не считаются сверхурочными — они подлежат оплате по правилам ст. 153 ТК РФ как работа в выходной день.

Правовая защита при нарушении трудовых прав

Нарушения в области оплаты сверхурочной работы и работы в выходные дни остаются одними из наиболее распространенных. По данным Роструда, в 2025 году каждая третья проверка выявляет подобные нарушения. Работник, столкнувшийся с нарушением своих прав, имеет целый арсенал законных способов защиты.

Обращение к непосредственному руководителю или в отдел кадров/бухгалтерию (если нарушение могло произойти по ошибке)

Подача письменной претензии работодателю с указанием конкретных нарушений и требованием их устранения

Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС), если она создана в организации

Подача жалобы в государственную инспекцию труда

Обращение в прокуратуру

Подача искового заявления в суд

Срок давности для обращения в суд по спорам об оплате составляет один год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. При подготовке обращения важно собрать доказательную базу: ??

Табели учета рабочего времени

Электронную переписку с руководством

Приказы о привлечении к работе

Записи систем контроля доступа

Показания свидетелей

Расчетные листки по заработной плате

При доказанном нарушении работодатель обязан не только произвести перерасчет и выплатить недоплаченные суммы, но и уплатить компенсацию за задержку выплаты (не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки).

Для работодателей нарушение правил привлечения к сверхурочной работе или работе в выходные/праздничные дни влечет серьезную административную ответственность:

Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении штрафы значительно увеличиваются, вплоть до дисквалификации должностных лиц на срок от 1 до 3 лет.

Нельзя не отметить, что судебная практика в 2025 году демонстрирует устойчивую тенденцию к защите прав работников. В 87% случаев суды встают на сторону сотрудников в спорах о неправильной оплате сверхурочной работы и работы в выходные дни при наличии доказательств фактического выполнения работы.