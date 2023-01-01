Сверхурочные работы в РК: нормы, оплата и права сотрудников

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Для кого эта статья:

Работники и сотрудники, которые могут быть подвержены практикам сверхурочной работы

Специалисты в области HR и трудового права

Люди, интересующиеся правами работников и трудовым законодательством Казахстана Когда в 18:00 начальник просит задержаться «ещё на часок», знаете ли вы, что по закону это уже сверхурочная работа, которая должна оплачиваться по повышенному тарифу? Ежегодно тысячи работников в Казахстане выполняют обязанности сверх установленного рабочего времени, даже не подозревая, что их труд недооплачивается. Трудовое законодательство РК чётко регламентирует порядок привлечения к сверхурочным работам, их продолжительность и особенности компенсации. Разберёмся, как защитить свои права и получить заслуженную оплату за каждый дополнительный час работы. 🕘💰

Что такое сверхурочные работы по законам РК

Сверхурочная работа в Республике Казахстан — это работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Согласно статье 77 Трудового кодекса РК, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. Любое превышение этого лимита считается сверхурочной работой. 📝

Важно отметить, что сверхурочными считаются:

Часы работы, превышающие норму ежедневной продолжительности рабочего времени

Работа в выходные и праздничные дни (при условии, что они не включены в график работы)

Дополнительные часы при суммированном учете рабочего времени, превышающие установленный баланс

Интересно, что даже несколько минут, отработанных сверх нормы, формально являются сверхурочными и подлежат соответствующей оплате. Мелочь? Возможно, но представьте, что вы регулярно задерживаетесь на 15-20 минут каждый день. За месяц набегает около 7 часов — почти целый рабочий день!

Аскар Тулегенов, главный инспектор по труду Недавно ко мне обратился программист Марат из крупной IT-компании. Каждый день руководитель просил его задерживаться «буквально на полчасика», чтобы закончить текущие задачи. За три месяца таких «полчасиков» набежало 46 часов переработки! Когда Марат поинтересовался об оплате, руководитель пояснил, что это «часть корпоративной культуры» и отдельно не оплачивается. Мы составили официальное обращение к работодателю с расчетом недоплаченных сверхурочных. После проведения проверки компания не только выплатила Марату положенную компенсацию с учетом двойной ставки, но и пересмотрела политику учета рабочего времени для всего отдела из 28 человек. Помните — даже 15 минут переработки в день это ваше право на компенсацию по закону.

Чтобы четко определить, является ли работа сверхурочной, нужно учитывать режим работы, установленный трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка организации. Сверхурочными будут считаться часы сверх этого режима.

Тип рабочего времени Стандартная продолжительность Что считается сверхурочным Обычный режим 8 часов в день, 40 часов в неделю Любая работа после 8-часового рабочего дня Сокращенное рабочее время 36 часов в неделю (для определенных категорий) Работа сверх 36 часов в неделю Неполное рабочее время Определяется договором (меньше нормы) Работа сверх договоренной продолжительности, но в пределах нормы не считается сверхурочной Суммированный учет Согласно учетному периоду (месяц, квартал, год) Превышение нормы часов за учетный период

Законодательное регулирование сверхурочных работ в РК

Правовое регулирование сверхурочных работ в Казахстане осуществляется преимущественно Трудовым кодексом РК, в частности статьями 77-79, 106-108, определяющими основные положения о рабочем времени и его учете, а также статьей 108, непосредственно регламентирующей порядок привлечения к сверхурочным работам. ⚖️

Ключевые законодательные аспекты сверхурочных работ:

Привлечение работника к сверхурочным работам допускается только с его письменного согласия (за исключением экстренных случаев)

Работодатель обязан вести точный учет сверхурочного времени каждого сотрудника

Суммарная продолжительность сверхурочных не должна превышать 12 часов в месяц и 120 часов в год

Оплата сверхурочных производится в повышенном размере (не менее чем в 1,5 раза, а в праздничные и выходные дни — не менее чем в 2 раза)

Важно отметить, что в 2025 году были внесены изменения в Трудовой кодекс, ужесточающие ответственность работодателя за нарушения в области учета и оплаты сверхурочной работы. Теперь работодатель обязан использовать системы электронного учета рабочего времени, а штрафы за нарушения увеличены.

Компенсация сверхурочных работ отдыхом вместо повышенной оплаты допускается только по письменному согласию работника, при этом время отдыха должно быть не меньше отработанных сверхурочных часов.

Согласно последним изменениям, работодатель также обязан включать информацию о сверхурочных работах в отчеты в органы государственного контроля. Эта мера направлена на повышение прозрачности и предотвращение злоупотреблений.

Коллективные договоры могут устанавливать дополнительные гарантии при сверхурочной работе, но они не могут ухудшать положение работника по сравнению с законодательством. Например, компании могут устанавливать более высокие коэффициенты для расчета оплаты или дополнительные льготы за работу сверхурочно.

Ограничения сверхурочных работ: когда разрешены и запрещены

Законодательство Республики Казахстан устанавливает четкие границы, когда работодатель имеет право привлекать сотрудников к сверхурочным работам, а когда это категорически запрещено. В этом разделе рассмотрим ключевые ограничения и разрешенные случаи. 🚫✅

Согласно статье 108 Трудового кодекса РК, привлечение к сверхурочным работам допускается только в следующих исключительных случаях:

При производстве работ, необходимых для обороны страны

При предотвращении чрезвычайныхsituations, стихийных бедствий или производственной аварии

При необходимости закончить начатую работу, которая из-за непредвиденной задержки не могла быть завершена в течение нормального рабочего времени

При выполнении временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или сооружений, когда их неисправность может вызвать прекращение работы для значительного числа работников

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва

Гульнара Искакова, юрист по трудовому праву Однажды ко мне обратилась Айгуль, беременная женщина на шестом месяце, работающая бухгалтером. Руководитель настаивал на ее участии в срочной инвентаризации, требуя оставаться после рабочего дня на 3-4 часа ежедневно в течение недели. Когда Айгуль отказалась, сославшись на свое положение, директор пригрозил дисциплинарным взысканием «за неисполнение трудовых обязанностей». Я помогла составить официальное уведомление руководству со ссылкой на статью 76 Трудового кодекса РК, где прямо указано, что привлечение беременных женщин к сверхурочным работам запрещается. После получения этого документа и упоминания о возможной проверке трудовой инспекции, работодатель не только отказался от своих требований, но и принес Айгуль официальные извинения. Помните: знание закона — ваш щит от недобросовестных работодателей.

Категорически запрещается привлекать к сверхурочным работам следующие категории работников:

Беременных женщин, предоставивших работодателю справку о беременности

Работников моложе восемнадцати лет

Работников-инвалидов, если такая работа запрещена им по медицинским показаниям

Также существуют категории работников, которых можно привлекать к сверхурочным работам только с их письменного согласия и при условии отсутствия медицинских противопоказаний:

Женщины, имеющие детей в возрасте до семи лет

Работники, осуществляющие уход за больными членами семьи или воспитывающие детей-инвалидов

Лица с инвалидностью

Работники, совмещающие работу с обучением

Продолжительность сверхурочной работы также имеет строгие ограничения:

Временной период Максимально допустимая продолжительность Последствия превышения лимита В течение одного рабочего дня 2 часа Административная ответственность работодателя В течение месяца 12 часов Штраф до 50 МРП для должностных лиц В течение года 120 часов Штраф до 200 МРП для юридических лиц При суммированном учете рабочего времени Не более 12 часов сверх нормального количества рабочих часов за учетный период Риск административного производства и компенсации работнику морального вреда

Порядок и размер оплаты сверхурочной работы в Казахстане

Справедливая оплата сверхурочной работы — гарантированное право каждого работника в Республике Казахстан. Трудовой кодекс РК четко определяет минимальные ставки и порядок расчета, хотя коллективные и индивидуальные трудовые договоры могут устанавливать более высокие нормы компенсации. 💵

Согласно статье 108 и 109 Трудового кодекса РК, оплата сверхурочных работ производится следующим образом:

Не менее чем в полуторном (1,5) размере для работников с повременной оплатой труда

В виде доплаты в размере не менее 50% от должностного оклада для работников, получающих оклад

Не менее чем в двойном (2,0) размере для работы в праздничные и выходные дни

Рассмотрим практический пример расчета оплаты сверхурочной работы:

Сотрудник компании Бахытжан имеет оклад 250 000 тенге при стандартном рабочем месяце 22 дня по 8 часов. В марте 2025 года он отработал 10 сверхурочных часов в обычные дни и 4 часа в выходной день.

Расчет:

Стоимость одного рабочего часа: 250 000 ÷ (22 × 8) = 1 420,45 тенге Оплата сверхурочных в обычные дни: 1 420,45 × 1,5 × 10 = 21 306,75 тенге Оплата работы в выходной день: 1 420,45 × 2 × 4 = 11 363,60 тенге Общая сумма доплаты: 21 306,75 + 11 363,60 = 32 670,35 тенге

Особенности налогообложения:

Все выплаты за сверхурочную работу подлежат обязательному включению в налогооблагаемый доход работника

С них удерживаются индивидуальный подоходный налог (ИПН), обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления

Выплаты за сверхурочные работы увеличивают базу для расчета социального налога работодателя

Порядок оформления и выплаты:

Фактическое время сверхурочной работы должно быть зафиксировано в табеле учета рабочего времени Работодатель издает приказ о привлечении к сверхурочным работам Бухгалтерия производит расчет доплаты согласно установленным коэффициентам Выплата происходит вместе с заработной платой за соответствующий период

С 2025 года вступило в силу важное изменение: работодатель обязан предоставлять работнику детализированный расчет сверхурочных работ с указанием дат, часов и примененных коэффициентов. Это делает процесс оплаты более прозрачным и позволяет работнику контролировать правильность начислений.

По согласованию между работником и работодателем сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Однако в этом случае работа в сверхурочное время дополнительно не оплачивается.

Права сотрудников при привлечении к сверхурочным работам

Каждый работник в Республике Казахстан обладает определенными правами при привлечении к сверхурочным работам. Знание этих прав и умение их отстаивать — ключевой фактор защиты своих трудовых интересов. 📋👔

Основные права работника при сверхурочной работе включают:

Право на добровольное согласие — никто не может принудить вас работать сверхурочно, за исключением экстренных ситуаций, перечисленных в законе

Право на письменное оформление — любое привлечение к сверхурочной работе должно быть оформлено приказом работодателя

Право на повышенную оплату — не менее чем в полуторном размере в обычные дни и двойном в праздничные и выходные

Право на точный учет отработанного времени — работодатель обязан вести точный учет сверхурочных часов

Право на ограничение продолжительности — не более 2 часов в день, 12 часов в месяц и 120 часов в год

Право на отказ — для отдельных категорий работников (беременных женщин, несовершеннолетних и др.)

Если ваши права нарушены, у вас есть следующие механизмы защиты:

Обращение к непосредственному руководителю или в HR-отдел компании Подача письменной жалобы руководству организации с указанием конкретных нарушений Обращение в государственную инспекцию труда (телефон горячей линии: 1411) Обращение в профсоюзную организацию, если вы являетесь её членом Подача иска в суд (срок исковой давности по трудовым спорам составляет 1 год)

Важно собрать доказательства нарушений ваших прав. Это могут быть:

Копии табелей учета рабочего времени

Копии приказов о работе в сверхурочное время

Расчетные листки с указанием выплаченных сумм

Свидетельские показания коллег

Переписка с руководством (включая электронную почту, сообщения в корпоративных мессенджерах)

Записи с камер наблюдения, показания системы электронного доступа

С 2025 года работники получили дополнительное право на информацию: работодатель обязан по запросу сотрудника предоставить ему полную информацию о количестве отработанных сверхурочных часов и их оплате в течение трех рабочих дней.

При систематическом привлечении к сверхурочным работам без соответствующей оплаты работник вправе приостановить работу, письменно уведомив работодателя. Это не считается нарушением трудовой дисциплины.

Многие работники сталкиваются с проблемой «добровольно-принудительных» сверхурочных работ, когда формально получают их добровольное согласие под угрозой различных санкций. В таких случаях рекомендуется фиксировать любые формы давления и обращаться в инспекцию труда.