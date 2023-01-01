Стюардесса или бортпроводник: отличия, нюансы и правильное название

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Для кого эта статья:

Студенты и профессионалы, заинтересованные в карьере в авиационной сфере

Специалисты по человеческим ресурсам, работающие в области подбора персонала для авиакомпаний

Люди, интересующиеся развитием профессиональной терминологии и гендерными аспектами в профессиях Каждый из нас, поднимаясь на борт самолета, встречает улыбчивых людей в строгих униформах, следящих за комфортом и безопасностью. Но как правильно называть этих профессионалов — стюардессами или бортпроводниками? Путаница в терминах способна привести к неловким ситуациям, особенно при трудоустройстве в авиакомпанию или профессиональном общении. Различия между этими понятиями значительнее, чем может показаться на первый взгляд, и знание правильной терминологии — важный элемент профессиональной грамотности в авиационной сфере. ????

Стюардесса или бортпроводник: в чем разница терминов?

Ключевое различие между терминами "стюардесса" и "бортпроводник" находится не только в лингвистической плоскости, но и в профессиональной сфере. Эти слова имеют разное происхождение и несут в себе определенные коннотации, влияющие на их восприятие и использование. ??

Термин "стюардесса" (англ. stewardess) пришел в русский язык из английского и изначально обозначал женщину, работающую на борту самолета в качестве обслуживающего персонала. В то же время "бортпроводник" — это термин, включающий в себя представителей обоих полов и делающий акцент на функциональной стороне профессии: проведении (сопровождении) пассажиров на борту.

Ключевые отличия этих терминов можно представить следующим образом:

Критерий Стюардесса Бортпроводник Гендерная принадлежность Исключительно женщины Представители любого пола Происхождение термина Заимствованное слово (английский) Исконно русское словообразование Использование в документации Редко используется в официальных документах Преобладает в официальной документации Статус в профессиональной среде Часто воспринимается как устаревший термин Современный профессиональный термин

В профессиональной среде авиаперевозок термин "бортпроводник" считается более корректным и точным, поскольку отражает суть работы — сопровождение пассажиров во время полета и обеспечение их безопасности. При этом слово "стюардесса" сохраняет свою популярность в разговорной речи, особенно среди представителей старшего поколения.

Анна Ковалева, старший бортпроводник с 15-летним стажем Когда я только начинала карьеру в 2008 году, меня часто называли стюардессой, и мне это даже нравилось — звучало романтично, с налетом западной культуры. Но со временем я заметила, как изменилось восприятие нашей профессии. На одном из международных тренингов по авиационной безопасности инструктор подчеркнул: "Вы не просто обслуживающий персонал, вы — профессионалы безопасности, спасатели в воздухе". После этого я стала относиться к термину "бортпроводник" с большим уважением, понимая, что он точнее отражает суть нашей работы. Сейчас, представляясь, я всегда говорю "бортпроводник", и замечаю, как это меняет отношение пассажиров — они начинают воспринимать меня более серьезно.

Важно понимать, что выбор термина может влиять на восприятие профессии как внутри авиационной индустрии, так и за ее пределами. Правильное использование современной терминологии демонстрирует профессионализм и уважение к индустрии в целом.

Историческое развитие профессии бортпроводника

История профессии бортпроводника насчитывает почти столетие и тесно связана с развитием гражданской авиации. Интересно проследить, как менялись не только функции представителей этой профессии, но и её название. ???

Первым в мире бортпроводником считается Генрих Кубис, который в 1912 году начал обслуживать пассажиров немецких дирижаблей. Однако систематическое появление бортпроводников на рейсах относится к 1930-м годам, когда авиакомпании осознали необходимость улучшения сервиса на борту.

Ключевые этапы эволюции профессии:

1930-е годы — введение позиции "стюардесс" (исключительно женщины, часто с медицинским образованием)

— введение позиции "стюардесс" (исключительно женщины, часто с медицинским образованием) 1940-50-е годы — "золотой век" профессии, стюардессы становятся символом роскоши и престижа воздушных путешествий

— "золотой век" профессии, стюардессы становятся символом роскоши и престижа воздушных путешествий 1960-70-е годы — начало трансформации профессии, акцент смещается с обслуживания на безопасность

— начало трансформации профессии, акцент смещается с обслуживания на безопасность 1980-90-е годы — постепенный переход к гендерно-нейтральной терминологии ("бортпроводник", "flight attendant")

— постепенный переход к гендерно-нейтральной терминологии ("бортпроводник", "flight attendant") 2000-е и далее — окончательное формирование современного статуса бортпроводников как специалистов по авиационной безопасности

Исторически термин "стюардесса" был связан с традицией принимать на эту должность исключительно молодых незамужних женщин, к которым предъявлялись строгие требования по внешности и поведению. В некоторых странах до 1970-х годов стюардессам даже запрещалось выходить замуж или рожать детей, что сегодня воспринимается как дискриминация.

Период Преобладающий термин Основной фокус работы 1930-1950-е Стюардесса (англ. stewardess) Гостеприимство, комфорт пассажиров 1960-1980-е Стюардесса/стюард Сервис и начало фокуса на безопасности 1990-2000-е Бортпроводник (англ. flight attendant) Безопасность и сервис в равной степени 2010-2025 Бортпроводник, член кабинного экипажа Приоритет безопасности над сервисом

В СССР и России переход от термина "стюардесса" к "бортпроводник" произошел несколько позже, чем в западных странах. В советской авиации долгое время использовались термины "бортпроводница" для женщин и "бортпроводник" для мужчин, а обобщающим термином служило понятие "кабинный экипаж".

Важным фактором в изменении терминологии стало осознание важности бортпроводников для обеспечения безопасности полетов. Сегодня эти специалисты проходят обязательную сертификацию по авиационной безопасности, оказанию первой помощи и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Гендерные особенности в названиях авиационных профессий

Гендерные аспекты терминологии в авиационной сфере отражают более широкие процессы трансформации профессионального языка в сторону нейтральности. Эта эволюция особенно заметна в названиях профессий, традиционно ассоциировавшихся с определённым полом. ??????????

В русском языке термин "стюардесса" имеет ярко выраженную женскую форму, при этом мужской эквивалент "стюард" используется значительно реже. Термин "бортпроводник" в этом смысле более универсален, хотя и имеет форму женского рода — "бортпроводница". Однако профессиональная среда всё больше склоняется к использованию единого термина "бортпроводник" независимо от пола сотрудника.

Интересно сравнить, как решается вопрос гендерной нейтральности в названиях авиационных профессий в разных языках:

Английский язык — переход от steward/stewardess к flight attendant, cabin crew member

— переход от steward/stewardess к flight attendant, cabin crew member Французский язык — переход от h?tesse de l'air/steward к personnel navigant commercial (PNC)

— переход от h?tesse de l'air/steward к personnel navigant commercial (PNC) Немецкий язык — переход от Stewardess/Steward к Flugbegleiter(in) или Kabinenpersonal

— переход от Stewardess/Steward к Flugbegleiter(in) или Kabinenpersonal Русский язык — переход от стюардесса/стюард к бортпроводник(ца) или член кабинного экипажа

В контексте профессиональной коммуникации и официальной документации в 2025 году рекомендуется придерживаться гендерно-нейтральной терминологии, особенно при составлении вакансий и должностных инструкций. Это не только соответствует современным тенденциям, но и помогает избежать потенциальных обвинений в дискриминации.

Максим Соколов, руководитель отдела подготовки бортпроводников В 2020 году наша авиакомпания столкнулась с интересной ситуацией. В учебной группе оказался кандидат-мужчина, который во время представления сказал: "Меня зовут Александр, я ваш будущий стюард". Это вызвало небольшое замешательство, поскольку в наших документах использовалась формулировка "бортпроводник". Когда мы обсудили это с Александром, выяснилось, что для него слово "стюард" звучало более престижно, с международным оттенком. Это стало поводом для целой дискуссии в нашем учебном центре о терминологии и восприятии профессии. В результате мы разработали специальный раздел в курсе подготовки, посвященный профессиональной идентичности и терминологии. Сейчас Александр — старший бортпроводник и, рассказывая эту историю новичкам, подчеркивает, как важно правильно позиционировать свою профессию.

Статистика показывает, что, несмотря на стремление к гендерной нейтральности, женщины по-прежнему составляют большинство среди бортпроводников — около 80% в мировой авиации и примерно 85% в российских авиакомпаниях. Однако доля мужчин в профессии постепенно растет, особенно на международных маршрутах и в бизнес-авиации.

Существенное влияние на гендерный баланс оказывают требования к физической подготовке бортпроводников. Современные нормативы авиационной безопасности предполагают способность эвакуировать пассажиров, управлять тяжелым аварийным оборудованием и оказывать первую помощь, что создает равные возможности для представителей обоих полов при соответствующей подготовке.

Должностные обязанности стюардесс и бортпроводников

Анализируя функциональные аспекты профессии, можно заметить, что независимо от используемого термина — "стюардесса" или "бортпроводник" — ключевые обязанности этих специалистов остаются идентичными. Однако акценты в восприятии их роли могут различаться. ????

Основные должностные обязанности современных бортпроводников включают:

Обеспечение безопасности — проведение предполетного инструктажа, контроль за соблюдением правил безопасности, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях

— проведение предполетного инструктажа, контроль за соблюдением правил безопасности, готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях Обслуживание пассажиров — предоставление питания и напитков, создание комфортной атмосферы на борту

— предоставление питания и напитков, создание комфортной атмосферы на борту Оказание первой помощи — навыки оказания медицинской помощи при необходимости

— навыки оказания медицинской помощи при необходимости Административные функции — ведение бортовой документации, координация с наземными службами

— ведение бортовой документации, координация с наземными службами Контроль за оборудованием — проверка работоспособности аварийно-спасательного оборудования, контроль за состоянием салона

Исторически термин "стюардесса" больше ассоциировался с сервисной составляющей профессии, тогда как "бортпроводник" подчеркивает аспекты безопасности и профессиональной компетентности. Это различие отражается и в восприятии профессии пассажирами и работодателями.

Аспект работы Акцент при использовании термина "Стюардесса" Акцент при использовании термина "Бортпроводник" Безопасность Второстепенная роль Первостепенная функция Обслуживание Основная функция Важная, но не приоритетная функция Профессиональная подготовка Акцент на навыках гостеприимства Акцент на техническую и медицинскую подготовку Карьерный рост Ограниченное восприятие перспектив Часть авиационной карьерной лестницы

В 2025 году авиакомпании предъявляют все более комплексные требования к кандидатам на позицию бортпроводника. Помимо традиционных требований к внешнему виду и коммуникабельности, особое внимание уделяется:

Техническим знаниям о воздушном судне и его системах безопасности

Навыкам действий в нестандартных ситуациях (задымление, разгерметизация, эвакуация)

Психологической устойчивости и способности принимать решения в стрессовых условиях

Умению взаимодействовать с пассажирами различных культур и менталитетов

Знанию иностранных языков (минимум — английский на уровне B1-B2)

Интересно, что при подготовке бортпроводников в современных авиационных учебных центрах около 70% учебного времени отводится на вопросы безопасности и действия в чрезвычайных ситуациях, и только 30% — на сервисную составляющую профессии. Это еще раз подтверждает, что современный бортпроводник — прежде всего специалист по безопасности, а уже потом — по обслуживанию.

Как правильно называть: стандарты современных авиакомпаний

В 2025 году большинство ведущих авиакомпаний мира придерживаются единых стандартов в отношении профессиональной терминологии, что отражает общую тенденцию к унификации и гендерной нейтральности в авиационной отрасли. ????

Официальная терминология в ведущих авиакомпаниях:

Международные перевозчики — flight attendant, cabin crew member

— flight attendant, cabin crew member Российские авиакомпании — бортпроводник, член кабинного экипажа

— бортпроводник, член кабинного экипажа Европейские авиакомпании — cabin crew, flight attendant

— cabin crew, flight attendant Азиатские перевозчики — flight attendant, cabin attendant

Анализ вакансий и корпоративных документов показывает, что термин "стюардесса" практически вышел из официального употребления в профессиональной среде. В объявлениях о найме российские авиакомпании используют формулировки "бортпроводник/бортпроводница" или просто "бортпроводник" (подразумевая должность, а не гендер).

При обращении к представителям данной профессии также существуют определенные правила этикета:

В профессиональной среде предпочтительно обращение "бортпроводник" независимо от пола

При необходимости указать гендерную принадлежность используются термины "бортпроводник"/"бортпроводница"

Обращение "стюардесса" считается устаревшим, хотя и не является некорректным в бытовом общении

В международном общении рекомендуется использовать термины "flight attendant" или "cabin crew"

Если вы готовитесь к собеседованию в авиакомпанию или планируете обучение по данной специальности, использование современной терминологии может стать важным показателем вашей профессиональной осведомленности. Рекрутеры авиакомпаний отмечают, что кандидаты, свободно оперирующие профессиональными терминами, воспринимаются как более подготовленные и мотивированные.

Для корректного использования терминологии в различных ситуациях можно руководствоваться следующими рекомендациями:

Официальные документы — исключительно "бортпроводник" или "член кабинного экипажа"

— исключительно "бортпроводник" или "член кабинного экипажа" Профессиональное общение — "бортпроводник" с возможным уточнением должности (старший бортпроводник, инструктор и т.д.)

— "бортпроводник" с возможным уточнением должности (старший бортпроводник, инструктор и т.д.) Публичные выступления — предпочтительно "бортпроводник" или "авиационный специалист"

— предпочтительно "бортпроводник" или "авиационный специалист" Бытовое общение — допустимы оба термина, хотя "бортпроводник" более современный

Интересно отметить, что несмотря на официальную позицию авиакомпаний, в маркетинговых материалах и рекламе иногда сохраняется использование термина "стюардесса", особенно когда необходимо апеллировать к традиционным представлениям о гламуре и престиже воздушных путешествий. Однако это скорее маркетинговый ход, чем отражение реального положения дел в индустрии.