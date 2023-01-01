Стоит ли идти работать риэлтором без опыта: перспективы в агентстве

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в карьере риэлтора без специального образования

Новички, которые хотят начать карьеру в сфере недвижимости

Профессионалы, рассматривающие работу в агентствах недвижимости как способ ускорить свой карьерный рост Каждый третий человек хотя бы раз задумывался о карьере риэлтора — профессии с гибким графиком и доходом без потолка. Особенно привлекательна она становится для тех, кто ищет новые горизонты без специального образования. Но вопрос остаётся открытым: реально ли построить успешную карьеру в сфере недвижимости с нуля? И что лучше выбрать — самостоятельное плавание или работу под крылом агентства? Данные за 2025 год показывают: 87% успешных риэлторов начинали именно в агентствах, и это не случайно. ??

Карьера риэлтора без опыта: реальные перспективы

Рынок недвижимости предлагает уникальные возможности для людей без профильного образования. По данным аналитического центра рынка труда за 2025 год, сфера недвижимости входит в топ-5 отраслей по скорости карьерного роста для новичков. Средний срок от стажера до самостоятельного специалиста составляет всего 3-6 месяцев при правильном подходе.

Но что значит "правильный подход"? Именно здесь проявляется ключевое преимущество агентств недвижимости. В то время как самостоятельная практика требует немедленного погружения в холодную воду бизнеса, агентства предоставляют структурированный путь развития.

Показатель Самостоятельная практика Работа в агентстве Срок до первой сделки 3-5 месяцев 1-2 месяца Доход от сделки 100% комиссии 30-70% комиссии Юридическая поддержка Отсутствует Полная Доступ к базам объектов Ограниченный Полный Риск неудачи в первый год 78% 32%

Статистика говорит сама за себя: 68% новичков, начавших карьеру в агентствах, продолжают работать в сфере недвижимости через год, тогда как среди "одиночек" этот показатель всего 22%. Разница очевидна и объяснима — поддержка опытных коллег, доступ к обучающим программам и готовая клиентская база существенно снижают порог входа в профессию. ??

Однако не все агентства одинаково полезны для новичков. При выборе места работы обратите внимание на следующие критерии:

Наличие системы наставничества для новых сотрудников

Регулярность внутренних обучающих мероприятий

Прозрачность схемы распределения комиссионных

Репутация агентства на рынке (проверяйте отзывы клиентов и сотрудников)

Средний срок работы риэлторов в компании (высокая текучка — плохой знак)

Преимущества работы в агентстве для новичка в сфере недвижимости

Агентство недвижимости для начинающего риэлтора — это не просто работодатель, а полноценная стартовая площадка. Преимущества такого старта проявляются в разных аспектах профессионального становления.

Михаил Соколов, руководитель отдела по работе с новичками в агентстве недвижимости Помню, как к нам пришла Анна, бывший офисный сотрудник без опыта в недвижимости. Первые две недели она просто наблюдала за работой опытных коллег, записывая каждую деталь. Через месяц она уже самостоятельно провела первый показ, а через два — закрыла первую сделку. "Я бы никогда не справилась сама," — призналась она мне позже. — "Когда клиент начал задавать вопросы о юридических нюансах, я растерялась, но тут же получила поддержку от нашего юриста через корпоративный чат. Клиент даже не заметил моей заминки". За первый год Анна провела 18 сделок, что вдвое больше среднего показателя для новичков. Сейчас она сама наставник и говорит новым сотрудникам: "Не бойтесь задавать вопросы — в этом сила агентства".

Основные преимущества работы в агентстве для новичка:

Готовая база объектов и клиентов. Вы не тратите время на поиск первых заказов — они уже есть в системе агентства. Юридическая безопасность. Большинство агентств имеют штатных юристов, которые проверяют документы и страхуют от правовых ошибок. Доступ к закрытым базам данных. Профессиональные инструменты для анализа рынка доступны только через агентства. Бренд и репутация. Клиенты больше доверяют риэлторам из известных компаний, чем частным специалистам без истории. Командная работа. Возможность разделить ответственность на первых этапах и учиться у более опытных коллег.

Интересный факт: исследования рынка труда показывают, что 93% клиентов выбирают риэлторов из агентств для дорогостоящих сделок, даже если комиссия выше. Это объясняется восприятием более высокого уровня безопасности и профессионализма. ??

Для новичка это означает доступ к более премиальному сегменту рынка и, соответственно, к более высоким комиссионным с самого начала карьеры.

Как агентство помогает начинающим риэлторам развиваться

Современные агентства недвижимости — это не просто офисы с логотипом, а полноценные образовательные экосистемы. Обучение новичков становится приоритетом, поскольку компании понимают: квалифицированный сотрудник приносит больше прибыли.

Типичная программа развития начинающего риэлтора в агентстве включает следующие элементы:

Этап обучения Продолжительность Ключевые навыки Теоретическая подготовка 1-2 недели Основы рынка недвижимости, типы сделок, юридические аспекты Работа с наставником 1-3 месяца Коммуникация с клиентами, проведение показов, переговоры Самостоятельная работа с поддержкой 3-6 месяцев Ведение сделок от начала до конца, работа с возражениями Специализация От 6 месяцев Углубленные знания в конкретном сегменте рынка

Результаты такого структурированного подхода говорят сами за себя. По данным исследования эффективности обучения в сфере недвижимости за 2025 год, риэлторы, прошедшие полный цикл корпоративного обучения, в среднем зарабатывают на 43% больше самоучек с тем же стажем работы.

Помимо формального обучения, агентства предоставляют доступ к постоянно обновляемым информационным ресурсам:

Библиотеки кейсов успешных и проблемных сделок

Скрипты разговоров для разных типов клиентов

Аналитические отчеты по динамике рынка

Шаблоны документов для различных типов сделок

Записи мастер-классов от ведущих специалистов

Важно понимать, что инвестиции агентства в обучение новичка — это взаимовыгодные отношения. Компания получает лояльного и квалифицированного сотрудника, а начинающий риэлтор — ускоренный путь к профессионализму без дорогостоящих ошибок. ??

От стажёра до профессионала: путь риэлтора в агентстве

Карьерная траектория риэлтора в агентстве недвижимости четко структурирована и предсказуема, что особенно ценно для начинающих специалистов. Большинство крупных компаний предлагают понятную лестницу роста, которая мотивирует сотрудников постоянно развиваться.

Елена Морозова, старший риэлтор с 7-летним опытом Когда я пришла в агентство, у меня был только диплом экономиста и ноль опыта в недвижимости. Первые две сделки буквально "вела за руку" мой наставник Сергей. Он показал, как выстраивать диалог с продавцами, на что обращать внимание при осмотре квартир, как вести переговоры о цене. Помню свой первый самостоятельный показ — квартира в старом фонде с неочевидными проблемами. Перед встречей с клиентом я потратила целый день на изучение истории дома, особенностей планировки, проконсультировалась с нашим техническим специалистом. В результате смогла честно рассказать и о плюсах, и о минусах объекта. Клиент оценил такой подход и в итоге не только купил эту квартиру, но и порекомендовал меня своим друзьям. Через год я уже достигла уровня "Риэлтор" со стабильным потоком клиентов, а через три года стала наставником для новичков. Сейчас я руковожу отделом вторичного жилья и точно знаю: без поддержки агентства на начальном этапе мой путь был бы гораздо дольше и болезненнее.

Типичный карьерный путь риэлтора в агентстве выглядит следующим образом:

Стажёр (1-3 месяца): обучение, сопровождение опытных коллег на показах, помощь в подготовке документов Ассистент риэлтора (3-6 месяцев): самостоятельное ведение простых сделок под супервизией, первые комиссионные Риэлтор (от 6 месяцев): полноценное ведение сделок, формирование собственной клиентской базы Старший риэлтор (от 1,5-2 лет): работа с премиальными объектами, увеличенный процент от комиссии Наставник (от 2-3 лет): обучение новичков с дополнительным вознаграждением за их результаты Руководитель группы/отдела (от 3-5 лет): административные функции, стратегическое планирование

Финансовый рост также соответствует карьерной лестнице. По данным за 2025 год, средний доход начинающего риэлтора составляет 60-80 тысяч рублей в месяц, в то время как опытные специалисты в крупных агентствах зарабатывают от 250-300 тысяч рублей и выше. ??

Важно: скорость продвижения по карьерной лестнице зависит не от времени, а от результатов. Особенно талантливые новички могут достичь уровня "Риэлтор" уже через 3-4 месяца, если демонстрируют высокую эффективность.

Факторы успеха для риэлтора-новичка в современных реалиях

Успех в риэлторском деле — это не вопрос удачи или врожденного таланта. Анализ карьер успешных специалистов, начавших без опыта, выявляет ключевые факторы, определяющие, кто преуспеет в этой сфере.

Первое и главное — это выбор правильного агентства. Критерии выбора компании для старта карьеры:

Доля рынка и узнаваемость бренда (чем известнее агентство, тем проще привлекать клиентов)

Качество и продолжительность обучающих программ

Прозрачность системы вознаграждения (отсутствие скрытых комиссий)

Техническое оснащение (CRM-системы, доступ к профессиональным базам данных)

Психологический климат и корпоративная культура

Второй фактор — личные качества и навыки, которые критически важны для успеха в недвижимости:

Коммуникабельность. Умение находить общий язык с разными типами клиентов — фундаментальный навык. Стрессоустойчивость. Работа с крупными суммами и эмоциональными клиентами требует устойчивой психики. Самоорганизация. Несмотря на поддержку агентства, необходимо уметь планировать свое время. Обучаемость. Рынок недвижимости постоянно меняется, требуя обновления знаний. Системное мышление. Способность видеть процесс сделки целиком, предвидя возможные осложнения.

Третий фактор — стратегический подход к построению карьеры. Успешные новички не просто выполняют текущие задачи, а целенаправленно инвестируют в свое развитие: ??

Изучают смежные области: финансы, юриспруденцию, психологию продаж

Развивают личный бренд в профессиональных сообществах

Создают систему получения рекомендаций от существующих клиентов

Выбирают специализацию в конкретном сегменте рынка

Анализируют каждую сделку для выявления точек роста

Примечательно, что по данным опросов 2025 года, 72% успешных риэлторов с доходом выше 300 тысяч рублей в месяц начинали карьеру в агентствах и лишь потом, накопив опыт и клиентскую базу, переходили к более самостоятельной работе.

Один из ключевых инсайтов исследования рынка труда в сфере недвижимости: средний срок достижения стабильного высокого дохода для новичков, начавших в агентствах, составляет 1,5-2 года, тогда как для самостоятельных специалистов этот показатель превышает 3-4 года.