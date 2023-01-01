Статус занятости: что писать в анкетах и документах – полная инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели работы и фрилансеры

Люди, желающие оформить кредиты или ипотеки

Студенты и пенсионеры, интересующиеся трудоустройством и финансами Заполняя очередную анкету или документ, многие сталкиваются с пунктом «статус занятости» и замирают в нерешительности. Что именно писать? Достаточно ли просто указать «работаю» или нужен официальный термин? Как правильно отразить ситуацию фрилансера или временно неработающего? Ошибка в этом пункте может стоить отказа в кредите или даже работе мечты. В этой инструкции мы разберём все правильные формулировки для каждого случая и научим заполнять эту графу так, чтобы она работала на ваш успех! 💼

Что такое статус занятости и где его указывать

Статус занятости — это официальное определение вашего положения на рынке труда и источника дохода. Это не просто формальность — это информация, которая используется для принятия решений о вашей кредитоспособности, соответствии требованиям вакансии или права на определенные социальные льготы. 🔍

Графу о статусе занятости можно встретить в следующих документах:

Анкеты при трудоустройстве

Заявления на кредит или ипотеку

Визовые анкеты

Документы для налоговой службы

Формы для получения государственных услуг

Страховые полисы

Заявления на социальные выплаты

В 2025 году точное указание статуса занятости становится еще более важным — с развитием цифровизации государственных услуг и банковского сектора неточности могут автоматически приводить к отказам в системе без участия человека-оценщика.

Тип документа Зачем нужен статус занятости Последствия неверного указания Кредитная заявка Оценка платежеспособности Отказ в кредите или повышенная ставка Резюме Определение текущей доступности Неверное понимание вашей ситуации рекрутером Визовые документы Оценка риска иммиграции Отказ в визе Налоговая декларация Определение налогового режима Неверное налогообложение, штрафы Заявление на госуслуги Определение прав на льготы Отказ в положенных выплатах

Александр Петров, HR-директор Однажды ко мне обратилась соискательница, которая три месяца не могла найти работу. Просмотрев ее резюме, я обнаружил, что в графе «статус занятости» она указала «безработная» вместо «в активном поиске». Такая формулировка создавала впечатление пассивности. Мы исправили статус, обновили резюме, и уже через две недели она получила три предложения! Правильная формулировка имеет колоссальное значение — она формирует первое впечатление еще до собеседования.

Основные виды статусов занятости в документах

Для корректного заполнения документов необходимо понимать стандартные формулировки статусов занятости, принятые в официальных документах. Выбор неправильной категории может привести к недоразумениям или даже отказам в различных услугах. 📝

Работающий по найму (трудоустроенный) — официально трудоустроены по трудовому договору

— официально трудоустроены по трудовому договору Индивидуальный предприниматель (ИП) — зарегистрированы в качестве ИП и осуществляете предпринимательскую деятельность

— зарегистрированы в качестве ИП и осуществляете предпринимательскую деятельность Самозанятый — работаете официально в рамках режима "Налог на профессиональный доход"

— работаете официально в рамках режима "Налог на профессиональный доход" Безработный — не имеете работы и официально зарегистрированы в центре занятости

— не имеете работы и официально зарегистрированы в центре занятости Временно неработающий — не имеете работы, но не зарегистрированы в качестве безработного

— не имеете работы, но не зарегистрированы в качестве безработного Пенсионер — получаете пенсионные выплаты (может сочетаться с другими статусами)

— получаете пенсионные выплаты (может сочетаться с другими статусами) Студент очной формы обучения — учитесь в образовательном учреждении на дневном отделении

— учитесь в образовательном учреждении на дневном отделении Домохозяйка/домохозяин — занимаетесь ведением домашнего хозяйства без оплачиваемой работы

— занимаетесь ведением домашнего хозяйства без оплачиваемой работы Декретный отпуск/отпуск по уходу за ребенком — находитесь в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком

Статусы могут комбинироваться — например, "работающий пенсионер" или "студент с частичной занятостью". В таких случаях указывайте оба статуса, ставя на первое место основной.

Важно учитывать международные различия в понимании статусов. Например, в документах на английском языке вы можете встретить такие формулировки:

Employed — работающий по найму

— работающий по найму Self-employed — индивидуальный предприниматель или самозанятый

— индивидуальный предприниматель или самозанятый Unemployed — безработный

— безработный Student — студент

— студент Retired — пенсионер

— пенсионер Homemaker — домохозяйка/домохозяин

Как правильно указать статус занятости в резюме

В контексте трудоустройства статус занятости играет ключевую роль, сигнализируя работодателю о вашей готовности приступить к работе. В резюме эта информация обычно указывается в разделе с личными данными или отдельным пунктом. 💼

Оптимальные формулировки для резюме включают:

В активном поиске работы — готовы приступить к работе в ближайшее время

— готовы приступить к работе в ближайшее время Рассматриваю предложения — имеете работу, но открыты для интересных предложений

— имеете работу, но открыты для интересных предложений Работаю в настоящее время — трудоустроены и рассматриваете только особенно привлекательные варианты

— трудоустроены и рассматриваете только особенно привлекательные варианты Готов к работе с [дата] — укажите конкретную дату, когда сможете начать работу

— укажите конкретную дату, когда сможете начать работу Ищу проектную/временную работу — заинтересованы в краткосрочном сотрудничестве

— заинтересованы в краткосрочном сотрудничестве Ищу работу с графиком [тип графика] — например, с гибким графиком, удаленную

Избегайте размытых формулировок вроде "безработный" или "временно не работаю" без дополнительных пояснений — они могут создать негативное впечатление. Вместо этого делайте акцент на своей активной позиции.

Ситуация Нежелательная формулировка Рекомендуемая формулировка Недавно уволились "Безработный" "В активном поиске работы, готов приступить немедленно" Имеете работу "Работаю" "Рассматриваю предложения о смене работы" Оканчиваете учебу "Студент" "Студент последнего курса, готов к работе с [дата выпуска]" В декрете "В декрете" "Ищу удаленную работу с гибким графиком" Фрилансер "Временные подработки" "Самозанятый специалист, открыт для проектного сотрудничества"

В 2025 году многие ATS-системы (системы отслеживания кандидатов) анализируют резюме на первом этапе рассмотрения, отфильтровывая кандидатов в том числе по статусу занятости. Указание "в активном поиске" повышает шансы пройти этот фильтр.

Статус занятости для банков и кредитных организаций

При обращении в финансовые учреждения точность в указании статуса занятости критична — от этого напрямую зависит оценка вашей платежеспособности. Банки и кредитные организации используют эту информацию для расчета вероятности возврата средств. 💰

В анкетах для кредитных организаций необходимо указывать фактический статус с максимальной детализцией:

Работающий по найму — с обязательным указанием стажа на последнем месте работы, должности и типа трудового договора (бессрочный/срочный)

— с обязательным указанием стажа на последнем месте работы, должности и типа трудового договора (бессрочный/срочный) Индивидуальный предприниматель — с указанием даты регистрации ИП, системы налогообложения и среднемесячного дохода

— с указанием даты регистрации ИП, системы налогообложения и среднемесячного дохода Самозанятый — с указанием даты регистрации, направления деятельности и среднемесячного дохода

— с указанием даты регистрации, направления деятельности и среднемесячного дохода Пенсионер — с указанием вида пенсии (по возрасту, военная, по инвалидности)

— с указанием вида пенсии (по возрасту, военная, по инвалидности) Работающий пенсионер — комбинированный статус с указанием обеих составляющих

Если вы имеете несколько источников дохода, обязательно укажите каждый из них. Например: "Основное место работы: инженер ООО "Технологии" + дополнительно: самозанятый (репетиторство)".

Мария Соколова, кредитный эксперт Клиент обратился за ипотекой, указав в анкете просто "работаю". При проверке выяснилось, что он был трудоустроен на предприятии, находящемся в процессе ликвидации, что негативно влияло на оценку его финансовой стабильности. Однако у него был еще и статус самозанятого с регулярным доходом от фриланса в течение двух лет. После добавления этой информации в анкету и предоставления отчетов о доходах мы смогли одобрить ипотеку с первоначальным взносом в 20% вместо запрашиваемых первоначально 30%. Это сэкономило клиенту значительную сумму.

Особое внимание следует уделить статусам, которые могут потребовать дополнительных подтверждений:

Работа по договору ГПХ — укажите продолжительность сотрудничества и приготовьте копии договоров

— укажите продолжительность сотрудничества и приготовьте копии договоров Неофициальное трудоустройство — избегайте таких формулировок; если доход не подтверждается документально, банк его не учтет

— избегайте таких формулировок; если доход не подтверждается документально, банк его не учтет Доход от сдачи недвижимости — укажите как дополнительный источник с подтверждающими документами

Важно понимать, что банк проверяет указанную информацию, и любое несоответствие может привести не только к отказу в текущей заявке, но и к снижению кредитного рейтинга в целом.

Особенности заполнения статуса для разных категорий граждан

Различные жизненные ситуации требуют особого подхода к заполнению графы о статусе занятости. Рассмотрим специфику для отдельных категорий граждан. 👥

Для студентов:

В резюме: "Студент [курс, учебное заведение], готов к работе [полный день/частичная занятость/гибкий график]"

В кредитных заявках: "Студент очной формы обучения" (если есть подработка, указать ее отдельно)

В визовых анкетах: "Student" с указанием учебного заведения и программы

Для фрилансеров и самозанятых:

В официальных документах: "Самозанятый" (если зарегистрированы) или "Индивидуальный предприниматель" (если оформлены как ИП)

В резюме: "Независимый специалист в сфере [ваша область]" или "Фрилансер с опытом работы [количество лет]"

В кредитных заявках: "Самозанятый" с указанием среднемесячного дохода и стажа работы

Для лиц в декретном отпуске:

В официальных документах: "В отпуске по уходу за ребенком до [возраст]"

При сохранении рабочего места: "В отпуске по уходу за ребенком, сотрудник [компания]"

В резюме (если ищете работу): "Готова к удаленной работе/частичной занятости, в настоящее время в отпуске по уходу за ребенком"

Для пенсионеров:

В официальных документах: "Пенсионер по возрасту" или статус соответствующего типа пенсии

При наличии работы: "Работающий пенсионер, [должность] в [компания]"

При поиске работы: "Пенсионер, ищущий частичную занятость в области [сфера]"

Для временно неработающих:

В резюме: "В активном поиске работы с [дата]" вместо "безработный"

В кредитных заявках: "Временно не работаю" с указанием последнего места работы и причины увольнения

В документах для госслужб: "Не работаю" или "Безработный" (если официально зарегистрированы в центре занятости)

Для лиц, имеющих нестандартный статус занятости, рекомендуется подготовить дополнительные пояснения и подтверждающие документы. Например, для цифровых кочевников (работающих удаленно из разных стран) оптимальной формулировкой будет "Удаленный сотрудник [компания]" с уточнением официального трудового статуса.