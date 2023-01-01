Сроки отработки при увольнении на испытательном сроке

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Для кого эта статья:

Представители HR-отделов и менеджеры по персоналу

Работодатели и руководители, принимающие решения о трудовых отношениях

Сотрудники, интересующиеся процессом увольнения и трудовым законодательством Испытательный срок часто становится решающим этапом в трудовых отношениях, когда и сотрудник, и работодатель могут принять решение о прекращении сотрудничества. Но что происходит дальше? За сколько дней нужно предупредить о своём уходе? Должен ли работник отрабатывать две недели как при обычном увольнении? Эти вопросы нередко вызывают замешательство, а неправильная трактовка законодательства может привести к серьёзным последствиям. Разберём подробно все нюансы сроков отработки при увольнении во время испытания — без мифов и с учётом актуальных норм 2025 года. 📑

Особенности отработки при увольнении на испытательном сроке

Испытательный срок — это особый период в трудовых отношениях, подразумевающий упрощённый порядок расторжения договора как для работника, так и для работодателя. Ключевое отличие увольнения в этот период заключается в значительно сокращённых сроках предупреждения и, соответственно, отработки.

Фундаментальное правило, которое следует знать: сроки отработки на испытательном сроке не равны стандартным двум неделям при увольнении по собственному желанию, регламентированным статьёй 80 ТК РФ. При испытании действуют специальные нормы, установленные статьёй 71 Трудового кодекса РФ.

Критерий Обычное увольнение Увольнение на испытательном сроке По инициативе работника 14 календарных дней 3 календарных дня По инициативе работодателя Требует обоснования, соблюдения процедур 3 календарных дня с письменным обоснованием Возможность отозвать заявление До истечения срока предупреждения До истечения 3-х дней Компенсация при увольнении Полный расчёт по всем выплатам Полный расчёт, без выходного пособия

Важно понимать, что сокращённый срок предупреждения — это привилегия испытательного периода, которая предоставляет обеим сторонам трудовых отношений большую гибкость. Однако у этой гибкости есть чёткие юридические границы.

Екатерина Водянова, HR-директор За 12 лет работы с персоналом я видела множество ситуаций с неправильным оформлением увольнений на испытательном сроке. Однажды к нам пришла кандидатка с отличным резюме, но уже через две недели стало ясно, что её компетенции не соответствуют заявленным. Когда мы инициировали увольнение, юрист напомнил о трёхдневном сроке предупреждения. Мы уведомили сотрудницу 10 июня, значит, последним рабочим днём должно было стать 13 июня. Однако из-за невнимательности в приказе указали 12 июня, что сотрудница заметила и могла использовать для оспаривания. Нам пришлось срочно исправлять документы. Этот случай научил меня тройной проверке дат при оформлении увольнения на испытательном сроке.

При расторжении трудовых отношений в период испытания нужно помнить следующие ключевые моменты:

Трёхдневный срок отсчитывается в календарных, а не рабочих днях 📅

Работник имеет право на получение всех заработанных сумм в день увольнения

Если последний день отработки выпадает на выходной, днём увольнения считается ближайший рабочий день

Сокращённый срок предупреждения применим только в период испытания

Если решение об увольнении принято, но испытательный срок уже завершился, действуют общие правила (14 дней)

Сколько дней нужно отрабатывать по инициативе сотрудника?

Когда работник принимает решение уволиться во время испытательного срока, трудовое законодательство предоставляет ему возможность сделать это в упрощённом порядке. Согласно части 4 статьи 71 ТК РФ, сотрудник обязан письменно предупредить работодателя о своём решении за 3 календарных дня. Это существенно короче стандартного двухнедельного срока.

Расчёт трёхдневного срока происходит следующим образом:

День подачи заявления не включается в срок предупреждения 📝

Отсчёт начинается со следующего дня после подачи заявления

Выходные и праздничные дни включаются в трёхдневный срок

День увольнения — последний рабочий день после истечения трёх календарных дней

Пример: Если работник подал заявление в понедельник, то трёхдневный срок включает вторник, среду и четверг, а датой увольнения будет пятница.

Алексей Степанов, юрист по трудовому праву В моей практике был примечательный случай. Клиент, назовём его Михаил, подал заявление об увольнении с испытательного срока в пятницу, рассчитывая уйти в следующую среду (через 3 рабочих дня). Однако руководитель компании настаивал, что он должен отработать полные две недели, ссылаясь на какие-то внутренние правила. Михаил обратился ко мне за консультацией. Я разъяснил, что согласно части 4 статьи 71 ТК РФ, трёхдневный срок предупреждения при увольнении на испытательном сроке – это императивная норма закона, которую нельзя изменить внутренними документами компании. Более того, это календарные дни, то есть суббота и воскресенье тоже учитываются. После моего официального письма работодателю, где была изложена правовая позиция со ссылками на нормы закона, увольнение состоялось правильно: во вторник, после отработки трёх календарных дней (суббота, воскресенье, понедельник) с момента подачи заявления.

Стоит отметить несколько важных нюансов при увольнении по инициативе сотрудника:

Ситуация Правовое регулирование Практическое применение Желание уволиться без отработки Требует согласия работодателя Оформляется соглашением сторон 3-й день предупреждения выпадает на выходной Увольнение в первый рабочий день Трёхдневный срок всё равно соблюдается Отзыв заявления работником Возможен до истечения 3-х дней Трудовые отношения продолжаются Сотрудник не вышел после 3-х дней Может быть уволен за прогул Требуется составление акта отсутствия

Если работник не соблюдает трёхдневный срок предупреждения и самовольно прекращает работу раньше, работодатель имеет право расценить это как прогул со всеми вытекающими последствиями. Поэтому даже при взаимном понимании важно соблюдать формальности или оформлять соглашение о более раннем увольнении.

За сколько дней работодатель обязан уведомить сотрудника?

Когда инициатором расторжения трудового договора выступает работодатель, для него также действует сокращённый срок предупреждения — 3 календарных дня. Однако процедура увольнения в этом случае имеет ряд существенных отличий и дополнительных требований.

Согласно части 1 статьи 71 ТК РФ, работодатель обязан не только соблюсти трёхдневный срок предупреждения, но и предоставить работнику письменное обоснование причин, по которым тот признаётся не выдержавшим испытание. Это ключевое условие законности увольнения. 🔍

Процедура уведомления работника должна соответствовать следующему алгоритму:

Подготовка письменного уведомления с указанием конкретных фактов неудовлетворительного результата испытания Вручение уведомления работнику под роспись (минимум за 3 календарных дня до предполагаемой даты увольнения) В случае отказа от подписи — составление соответствующего акта Издание приказа об увольнении после истечения трёхдневного срока

Важно понимать, что общая формулировка "не прошёл испытательный срок" без конкретизации причин является недостаточной. Работодатель обязан указать, какие именно требования или обязанности не выполнялись сотрудником.

Примеры надлежащего обоснования неудовлетворительного результата испытания:

Систематическое невыполнение плановых показателей (с указанием конкретных цифр и периодов)

Многочисленные ошибки при выполнении профессиональных обязанностей (с перечислением примеров)

Неспособность освоить необходимые навыки и методики работы (с указанием, что именно не освоено)

Нарушение регламентов и стандартов компании (с указанием конкретных нарушений)

Критически важным моментом является фиксация проблем в работе сотрудника до принятия решения об увольнении. Это могут быть служебные записки, результаты проверок, отчёты о выполнении заданий, протоколы совещаний, акты о браке или ошибках. Отсутствие такой документации может существенно ослабить позицию работодателя при возможном судебном разбирательстве.

Правовое регулирование сроков отработки при испытании

Правовое регулирование сроков отработки при увольнении в период испытания основывается прежде всего на положениях Трудового кодекса РФ, а именно на статье 71, которая специально посвящена результатам испытания при приёме на работу. Эти нормы устанавливают особый, упрощённый порядок расторжения трудовых отношений в испытательный период.

Ключевые законодательные положения, регулирующие сроки отработки:

Статья 70 ТК РФ — определяет понятие и условия установления испытательного срока

Статья 71 ТК РФ — регламентирует порядок увольнения в период испытания (части 1 и 4)

Статья 79 ТК РФ — регулирует прекращение срочного трудового договора

Статья 84.1 ТК РФ — устанавливает общий порядок оформления прекращения трудового договора

При этом существуют категории работников, в отношении которых действуют дополнительные гарантии. Например, увольнение беременных женщин по инициативе работодателя законодательно запрещено даже в период испытания. Аналогично защищены одинокие матери, воспитывающие ребёнка до 14 лет, и некоторые другие категории.

Категория работников Возможность увольнения на испытательном сроке Правовое основание Беременные женщины Не допускается по инициативе работодателя ст. 261 ТК РФ Женщины с детьми до 3-х лет Допускается при неудовлетворительных результатах испытания ст. 71, ст. 261 ТК РФ Несовершеннолетние Допускается с соблюдением общего порядка ст. 71 ТК РФ Члены профсоюза Допускается без учёта мнения выборного органа ст. 71, ст. 373 ТК РФ

Судебная практика по вопросам увольнения на испытательном сроке достаточно обширна и свидетельствует о том, что суды внимательно проверяют соблюдение процедуры увольнения. Особое внимание уделяется:

Соблюдению трёхдневного срока предупреждения Наличию и качеству обоснования неудовлетворительного результата испытания Отсутствию дискриминационных мотивов при увольнении Фактическому соблюдению испытательного срока (если он установлен корректно)

Стоит отметить, что в 2024-2025 годах законодательство о трудовых отношениях подверглось некоторым изменениям, связанным с цифровизацией и внедрением электронного документооборота. Теперь многие кадровые документы, включая уведомления об увольнении, могут оформляться в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, что необходимо учитывать при процедуре увольнения сотрудника на испытательном сроке. ⚖️

Как правильно оформить увольнение с испытательного срока

Правильное документальное оформление увольнения работника в период испытательного срока имеет решающее значение для минимизации юридических рисков. Последовательность действий различается в зависимости от того, кто выступает инициатором прекращения трудовых отношений.

При увольнении по инициативе работника алгоритм действий следующий:

Принятие заявления об увольнении с указанием даты (заявление должно содержать формулировку "прошу уволить по собственному желанию в период испытательного срока") Регистрация заявления в журнале входящей документации Расчёт даты увольнения (3 календарных дня с момента подачи заявления) Подготовка и издание приказа об увольнении по форме Т-8 Ознакомление работника с приказом под роспись Внесение записи в трудовую книжку ("Уволен по собственному желанию в период испытательного срока, п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ") Произведение окончательного расчёта в день увольнения Выдача трудовой книжки и других запрашиваемых документов

При увольнении по инициативе работодателя процедура более сложная и включает следующие этапы:

Документальная фиксация фактов неудовлетворительного выполнения работником трудовых обязанностей (акты, докладные записки, отчёты) Подготовка письменного уведомления о неудовлетворительном результате испытания с детальным обоснованием Вручение уведомления работнику под роспись минимум за 3 календарных дня до предполагаемой даты увольнения Составление акта об отказе от подписи (если работник отказывается подписать уведомление) Издание приказа об увольнении по форме Т-8 с указанием основания "как не выдержавший испытание" Ознакомление работника с приказом Внесение записи в трудовую книжку ("Уволен как не выдержавший испытание, ч. 1 ст. 71 ТК РФ") Расчёт и выдача всех причитающихся сумм Выдача трудовой книжки и копий необходимых документов

Типичные ошибки при оформлении увольнения с испытательного срока, которых следует избегать:

Неправильный расчёт трёхдневного срока 📆

Отсутствие или недостаточное обоснование причин неудовлетворительного результата испытания

Неправильное указание основания увольнения в приказе или трудовой книжке

Несвоевременное ознакомление работника с приказом об увольнении

Увольнение работника, в отношении которого испытание не может быть установлено

Увольнение после фактического окончания испытательного срока

Неправильное оформление или отсутствие документов, подтверждающих неудовлетворительный результат испытания

Для предотвращения возможных споров рекомендуется вести подробную документацию по процессу адаптации сотрудника в период испытательного срока, включая постановку задач, их выполнение, результаты оценки работы и обратную связь. Эта документация может стать решающим доказательством в случае возникновения трудового спора.

При любых сомнениях в правомерности или корректности оформления увольнения на испытательном сроке целесообразно обратиться за консультацией к юристу, специализирующемуся на трудовом праве, что позволит избежать потенциальных нарушений и связанных с ними правовых последствий. ⚡