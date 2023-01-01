Срочный трудовой договор на стажировку: что нужно знать

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Для кого эта статья:

Работодатели и HR-менеджеры, занимающиеся оформлением стажировок

Студенты и выпускники, заинтересованные в стажировках и трудоустройстве

Юристы и специалисты по трудовому праву, работающие с договорами и трудовым законодательством Официальное оформление стажировки через срочный трудовой договор — это не просто формальность, а важный шаг для защиты интересов как стажера, так и работодателя. Правильно составленный документ гарантирует четкое понимание условий сотрудничества, избавляет от неприятных сюрпризов и потенциальных юридических споров. Многие талантливые специалисты начинали карьеру именно со стажировки, и корректное оформление отношений стало их первым профессиональным опытом взаимодействия с работодателем. Рассмотрим ключевые аспекты, которые следует учесть при заключении такого договора в 2025 году. 📝

Правовые основы срочного трудового договора для стажеров

Срочный трудовой договор со стажером регулируется Трудовым кодексом РФ, в частности статьями 58, 59, 289 и 348.4. Согласно законодательству, стажировка относится к категории временных работ, что позволяет заключать срочный трудовой договор на ограниченный период. Важно понимать, что стажер — это полноценный работник со всеми правами и социальными гарантиями. 🛡️

Основания для заключения срочного трудового договора со стажером:

Прохождение производственной практики в рамках учебного процесса (ст. 59 ТК РФ)

Выполнение временной работы до 2 месяцев (ч. 1 ст. 59 ТК РФ)

Обучение и повышение квалификации для работников (ч. 2 ст. 59 ТК РФ)

Работа, связанная с прохождением альтернативной гражданской службы (ч. 1 ст. 59 ТК РФ)

По соглашению сторон без учета характера предстоящей работы при приеме в организации малого предпринимательства (до 35 работников)

Важно дифференцировать понятия "стажировка" и "испытательный срок". Стажировка — это отдельная форма трудовых отношений, а не способ проверить работника без гарантий. При стажировке заключается полноценный срочный трудовой договор с указанием всех существенных условий.

Документ Применение Юридическая сила Срочный трудовой договор Полноценные трудовые отношения на ограниченный срок Полная (все гарантии ТК РФ) Договор о практической подготовке Для студентов вузов/колледжей в рамках образовательной программы Средняя (не все нормы ТК РФ применяются) Договор гражданско-правового характера Выполнение разовых работ/услуг Ограниченная (нет социальных гарантий ТК РФ) Ученический договор Обучение новой профессии/специальности Специфическая (регулируется главой 32 ТК РФ)

Анна Петрова, HR-директор

В нашей компании мы столкнулись с серьезной проблемой, когда приняли группу летних стажеров без оформления срочных трудовых договоров. Мы использовали упрощенную схему с выплатой "стипендий" через кассу. В сентябре один из стажеров подал жалобу в трудовую инспекцию, утверждая, что фактически выполнял трудовые функции.

Проверка установила, что характер отношений действительно был трудовым: стажер соблюдал график работы, выполнял поручения руководителя, использовал наше оборудование. В итоге компании пришлось не только оформить трудовой договор задним числом, но и выплатить все полагающиеся компенсации, включая отпускные и страховые взносы, плюс штраф за нарушение трудового законодательства. После этого случая мы разработали стандартный шаблон срочного договора для стажеров и строго придерживаемся закона при оформлении практикантов.

Обязательные условия в договоре со стажером-практикантом

Срочный трудовой договор со стажером должен содержать все существенные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, а также специфические положения, отражающие особенности стажировки. Отсутствие этих условий может привести к признанию договора бессрочным или возникновению трудового спора. ⚠️

Перечень обязательных условий в договоре со стажером:

Четкое указание срока действия договора с календарной датой начала и окончания работы

Причина заключения срочного, а не бессрочного трудового договора (со ссылкой на норму ТК РФ)

Трудовая функция стажера (должность, профессия, конкретный вид поручаемой работы)

Режим труда и отдыха, включая продолжительность рабочего дня/недели

Размер заработной платы и порядок её выплаты

Условия о наставничестве и программе стажировки

Порядок оценки результатов стажировки

Условия об использовании результатов интеллектуальной деятельности стажера

Положения о конфиденциальности и коммерческой тайне

Особое внимание следует уделить формулировке причины срочности трудового договора. Согласно судебной практике, простая ссылка на "стажировку" без указания конкретного обоснования может быть признана недостаточной для заключения срочного договора.

Пример корректной формулировки: "Настоящий срочный трудовой договор заключается для прохождения Работником стажировки с целью получения практических навыков работы в должности маркетолога на основании пункта 1 части 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации".

Условие договора Как прописать Риск при отсутствии Срок действия "с 01.06.2025 по 31.08.2025" Признание договора бессрочным Причина срочности "для прохождения стажировки в соответствии с п. ... ст. 59 ТК РФ" Признание договора бессрочным Программа стажировки "Согласно Приложению №1..." Невозможность контроля прогресса стажера Оценка результатов "По окончании стажировки руководитель предоставляет отзыв..." Споры о качестве работы стажера

Сроки и особенности заключения договора на стажировку

Сроки трудового договора на стажировку зависят от цели и формата стажировки. Законодательство устанавливает определенные временные рамки для различных видов срочных трудовых отношений. Правильное определение срока — ключевое условие законности договора. ⏱️

Максимальные сроки для различных видов стажировок:

Стандартная стажировка для получения опыта — до 5 лет (общий максимум для срочных договоров по ст. 58 ТК РФ)

Производственная практика студентов — на период, предусмотренный учебным планом

Стажировка при временной работе — до 2 месяцев

Стажировка иностранных граждан — на срок действия разрешительных документов

Стажировка при направлении службой занятости — до 3 месяцев (региональные программы)

Важно помнить, что срочный трудовой договор, заключенный без достаточных оснований, может быть признан бессрочным. Если работодатель продолжает фактически допускать стажера к работе после окончания срока договора, и ни одна из сторон не потребовала расторжения договора, он автоматически трансформируется в бессрочный (ст. 58 ТК РФ).

Максим Соколов, юрист по трудовому праву

Ко мне обратилась Елена, выпускница вуза, которая три месяца проходила стажировку в крупной ИТ-компании. Её срочный трудовой договор был заключен на период с 1 марта по 31 мая. При этом 31 мая выпал на воскресенье, и руководитель попросил Елену выйти "закрыть проект" еще на три дня в июне.

Она добросовестно отработала эти дни, но когда пришла за расчетом, ей вручили уведомление о прекращении трудового договора в связи с истечением срока. Елена считала, что имеет право на продолжение работы, так как фактически трудилась после окончания срока договора.

Мы подготовили иск в суд, и дело было выиграно. Суд признал, что поскольку работодатель допустил Елену к работе после истечения срока договора, не оформив его продление, то согласно части 4 статьи 58 ТК РФ, договор считается заключенным на неопределенный срок. В результате Елена была восстановлена на работе и получила компенсацию за вынужденный прогул.

Этот случай показывает, насколько важно работодателям строго отслеживать сроки действия договоров со стажерами и своевременно оформлять все необходимые документы.

Особенности процедуры заключения договора со стажером:

Оформление заявления о приеме на стажировку от кандидата Подготовка текста срочного трудового договора с указанием причины срочности Издание приказа о приеме на работу по форме Т-1 Оформление личной карточки работника по форме Т-2 Внесение записи в трудовую книжку (если стажировка более 5 дней) Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности Ознакомление стажера с внутренними нормативными документами Утверждение программы стажировки и назначение наставника

Права и обязанности сторон при трудоустройстве стажера

Стажер, работающий по срочному трудовому договору, обладает всей полнотой трудовых прав и гарантий, предусмотренных законодательством. Это ключевое отличие трудового договора от гражданско-правового или договора о практической подготовке. Одновременно стажер должен выполнять все обязанности, предусмотренные для работников. 📊

Права стажера:

Получение заработной платы (не ниже МРОТ при полной ставке)

Соблюдение регламентированного режима труда и отдыха

Обеспечение безопасных условий труда

Получение необходимого обучения и инструктажа

Социальное страхование (в том числе пенсионное и медицинское)

Оплачиваемый отпуск или компенсация за неиспользованный отпуск

Получение больничного листа и оплата временной нетрудоспособности

Защита от дискриминации и неправомерного увольнения

Обязанности стажера:

Добросовестное выполнение трудовых функций

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

Выполнение требований охраны труда и пожарной безопасности

Бережное отношение к имуществу работодателя

Соблюдение конфиденциальности информации

Прохождение программы стажировки в соответствии с утвержденным планом

Предоставление отчетов о проделанной работе (если предусмотрено)

Права работодателя:

Требовать выполнения трудовых обязанностей в полном объеме

Оценивать результаты работы стажера

Привлекать к дисциплинарной ответственности при нарушениях

Прекратить трудовые отношения по окончании срока договора

Изменять программу стажировки при производственной необходимости

Обязанности работодателя:

Предоставление работы, обусловленной трудовым договором

Своевременная и полная выплата заработной платы

Обеспечение безопасных условий труда

Организация обучения и наставничества

Ведение кадрового делопроизводства

Перечисление страховых взносов

Предоставление необходимого оборудования и материалов

Выдача документов о прохождении стажировки по её окончании

Важно знать, что в случае трудового спора именно на работодателя возлагается бремя доказывания правомерности заключения срочного трудового договора и соблюдения всех процедур при его оформлении и прекращении. Поэтому документальное оформление всех этапов взаимодействия со стажером имеет решающее значение.

Образец трудового договора с практикантом: на что обратить внимание

При составлении срочного трудового договора со стажером необходимо использовать проверенные шаблоны, адаптируя их под конкретную ситуацию. Ниже представлены ключевые разделы, которые должны присутствовать в договоре, и рекомендации по их заполнению. 📝

Преамбула договора: указание полного наименования организации, ФИО и должности руководителя, основание его полномочий (устав, доверенность), полные данные стажера.

указание полного наименования организации, ФИО и должности руководителя, основание его полномочий (устав, доверенность), полные данные стажера. Предмет договора: четкая формулировка трудовой функции, должности и структурного подразделения.

четкая формулировка трудовой функции, должности и структурного подразделения. Срок действия: конкретные даты начала и окончания работы, причина заключения срочного договора.

конкретные даты начала и окончания работы, причина заключения срочного договора. Условия оплаты труда: размер оклада, надбавки, премии, сроки выплаты.

размер оклада, надбавки, премии, сроки выплаты. Режим работы: продолжительность рабочего дня, неделя, выходные дни, возможность гибкого графика.

продолжительность рабочего дня, неделя, выходные дни, возможность гибкого графика. Условия о стажировке: программа, наставник, критерии оценки, отчетность.

программа, наставник, критерии оценки, отчетность. Права и обязанности сторон: конкретизация общих норм применительно к стажировке.

конкретизация общих норм применительно к стажировке. Условия о конфиденциальности: перечень сведений, составляющих коммерческую тайну.

перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Порядок прекращения договора: основания, сроки предупреждения.

основания, сроки предупреждения. Заключительные положения: количество экземпляров, порядок разрешения споров.

При проверке договора обратите особое внимание на следующие моменты:

Корректность указания организационно-правовой формы компании и паспортных данных стажера Четкость формулировки причины срочности договора со ссылкой на соответствующий пункт ст. 59 ТК РФ Соответствие названия должности/профессии Квалификационному справочнику или профстандарту Конкретность указания размера оплаты труда (избегайте формулировок "до" определенной суммы) Отсутствие условий, ухудшающих положение работника по сравнению с ТК РФ Наличие условия об испытательном сроке (не всегда обязательно для стажера) Соответствие договора актуальным нормам законодательства 2025 года

Распространенные ошибки при оформлении срочного трудового договора со стажером:

Указание общего срока "на период стажировки" без конкретных дат

Отсутствие обоснования причины заключения срочного договора

Условие о выплате заработной платы "по результатам стажировки"

Включение чрезмерно широких обязательств о неконкуренции

Установление испытательного срока на весь период стажировки

Включение штрафных санкций, не предусмотренных ТК РФ

Возложение на стажера расходов на обучение без достаточных правовых оснований