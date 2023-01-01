Сравнение рейтингов RAEX и Интерфакс

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Для кого эта статья:

Инвесторы, рассматривающие вложения в образовательные проекты

Абитуриенты, выбирающие высшие учебные заведения для обучения

Специалисты в области образовательной аналитики и управления университетами Российский рынок образовательной аналитики представлен несколькими серьезными игроками, и два ключевых — RAEX и Интерфакс — задают тон в оценке высших учебных заведений. Когда инвестор или абитуриент видит противоречивые позиции вуза в различных рейтингах, возникает вопрос: какому из них доверять? Разбираемся в нюансах методологий, истории становления и влиянии этих рейтинговых агентств на принятие финансовых решений в образовательном секторе, а также прогнозируем их развитие к 2025 году. 📊

История и репутация: RAEX vs Интерфакс рейтинги вузов

История рейтингов вузов в России началась относительно недавно по сравнению с международными аналогами. Агентство RAEX (Эксперт РА) впервые опубликовало свой рейтинг университетов в 2012 году, что стало значимым шагом в российской системе оценки высшего образования. Интерфакс, в свою очередь, запустил Национальный рейтинг университетов в 2009 году при поддержке Министерства образования и науки РФ. 🏛️

Антон Семенов, ведущий аналитик образовательных рейтингов Мой первый опыт работы с рейтингами RAEX и Интерфакс случился в 2015 году. Тогда я консультировал региональный университет, стремящийся повысить свои позиции. Проведя детальный анализ, мы обнаружили интересную закономерность: вуз занимал 57-е место в рейтинге RAEX, но только 83-е в Национальном рейтинге Интерфакса. Причина оказалась в принципиально разном подходе к оценке научной деятельности. Интерфакс придавал большее значение международным публикациям, а RAEX – практическому внедрению разработок. Мы перестроили стратегию развития университета, сделав ставку на международные научные коллаборации и публикации в журналах Scopus. За два года позиции в рейтинге Интерфакса поднялись до 61-го места, при этом положение в RAEX осталось стабильным. Этот кейс наглядно показал, насколько разными могут быть подходы агентств к, казалось бы, одинаковым параметрам.

RAEX зарекомендовал себя как рейтинг с сильным фокусом на оценку качества образования и востребованности выпускников работодателями. Информационное агентство Интерфакс, напротив, исторически делало акцент на исследовательскую деятельность университетов и их интеграцию в международное научное сообщество.

Критерий сравнения RAEX Интерфакс Год основания рейтинга 2012 2009 Первоначальная цель создания Оценка конкурентоспособности вузов Развитие независимой системы оценки российских вузов Ключевой фокус Качество образования и востребованность выпускников Научно-исследовательская деятельность и интернационализация Международное признание Включен в реестр IREG Observatory Сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами Количество вузов в рейтинге (2023) 100 264

Репутационные особенности этих рейтингов сформировались с учетом их исторического развития. RAEX традиционно пользуется доверием среди работодателей и абитуриентов, особенно в области инженерного и технического образования. Рейтинг Интерфакса больше признается в академической среде и среди университетов, ориентированных на исследовательскую деятельность.

К 2023 году оба рейтинга утвердились как авторитетные источники оценки вузов, хотя их методология продолжает эволюционировать в ответ на изменения в российской и глобальной системах высшего образования.

Методология и критерии оценки университетов России

Методологические подходы RAEX и Интерфакс демонстрируют фундаментальные различия в оценке высших учебных заведений, что напрямую влияет на итоговые позиции вузов и восприятие результатов рейтингов. 🔍

RAEX применяет трехфакторную модель оценки, где условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников и научно-исследовательская активность имеют по 33%. Агентство использует статистические данные (вес около 80%) и результаты опросов среди работодателей, академического сообщества и выпускников (вес около 20%).

Интерфакс, в свою очередь, оперирует шестью основными параметрами с равными весами:

Образовательная деятельность (16,7%)

Научно-исследовательская деятельность (16,7%)

Социальная среда (16,7%)

Интернационализация (16,7%)

Бренд университета (16,7%)

Инновации и предпринимательство (16,7%)

Примечательно, что RAEX предпочитает более консервативный подход к сбору данных, в значительной степени опираясь на проверяемую статистику. Интерфакс активно использует косвенные индикаторы, включая анализ упоминаний вузов в средствах массовой информации и социальных сетях.

Елена Краснова, специалист по образовательным инвестициям В 2021 году я консультировала частного инвестора, планировавшего вложить средства в развитие образовательного стартапа в партнерстве с одним из региональных университетов. Перед нами стояла задача выбрать наиболее перспективного партнера из трех вузов. Ситуация осложнялась тем, что все три университета имели сопоставимые общие показатели, но занимали разные позиции в рейтингах RAEX и Интерфакс. При детальном анализе методологий обоих рейтингов мы обнаружили, что один из вузов демонстрировал исключительно сильные позиции по инновациям и предпринимательству в рейтинге Интерфакса (входил в топ-30 по этому параметру), но имел средние показатели в общем рейтинге RAEX. Учитывая специфику стартапа, связанного с образовательными технологиями, мы рекомендовали инвестору выбрать именно этот университет. Через год совместный проект получил грант от Фонда содействия инновациям на 20 миллионов рублей и привлек дополнительные инвестиции. Это наглядно показало, как важно анализировать не только общие позиции в рейтингах, но и отдельные компоненты, особенно релевантные для конкретных инвестиционных решений.

В оценке научной деятельности существуют значительные различия. RAEX учитывает прежде всего количество публикаций и цитируемость в расчете на одного научно-педагогического работника. Интерфакс оценивает более широкий спектр научной активности, включая участие в грантах, научных конференциях и наличие научных школ.

Критерий методологии RAEX Интерфакс Количество основных факторов оценки 3 6 Доля статистических данных ~80% ~65% Оценка интернационализации Часть научно-исследовательского блока Отдельная категория (16,7%) Учёт мнения работодателей Высокий приоритет Средний приоритет Анализ медийной активности вуза Минимальный учёт Значимая составляющая бренда

При оценке качества образования RAEX делает акцент на соотношении преподавателей и студентов, квалификации преподавательского состава и обеспеченности ресурсами. Интерфакс уделяет большее внимание разнообразию образовательных программ, их востребованности и опросам студентов о качестве обучения.

Инфраструктурные параметры также оцениваются по-разному: RAEX анализирует материально-техническую базу с точки зрения условий для обучения, тогда как Интерфакс рассматривает инфраструктуру в контексте создания благоприятной социальной среды для всестороннего развития студентов.

Как национальный рейтинг университетов Интерфакс отличается от RAEX

Национальный рейтинг университетов Интерфакс принципиально отличается от рейтинга RAEX по масштабу охвата, системе оценки и подходу к анализу данных. 🎓

Во-первых, стоит отметить фундаментальное различие в охвате вузов. Если RAEX фокусируется на топ-100 университетов, выделяя лидеров отрасли, то рейтинг Интерфакс в 2023 году охватывал 264 российских вуза, что делает его более представительным с точки зрения анализа общего состояния высшего образования в России.

Ключевые структурные отличия национального рейтинга Интерфакс:

Разделение на шесть равнозначных параметров (против трех у RAEX)

Отдельное выделение категории "Интернационализация" как стратегического направления

Особое внимание к бренду университета и его восприятию в обществе

Более детализированный анализ инновационной деятельности и взаимодействия с бизнес-сообществом

Специфическая система оценки социальной среды университета

Второе значимое отличие заключается в подходе к сбору и анализу данных. Интерфакс активно использует метод "больших данных", анализируя публичные источники информации и цифровые следы университетов. RAEX в большей степени опирается на формализованную отчетность и структурированные запросы данных от самих учебных заведений.

Третье отличие связано с временными горизонтами анализа. Интерфакс отдает предпочтение более динамичным показателям, отражающим текущее состояние и краткосрочные тенденции. RAEX уделяет большее внимание устойчивым долгосрочным показателям и исторически сложившимся достижениям.

Сравнение топ-10 университетов в рейтингах 2023 года наглядно демонстрирует различия в оценках:

Университет Позиция в рейтинге Интерфакс Позиция в рейтинге RAEX Разница в позициях МГУ имени М.В. Ломоносова 1 1 0 СПбГУ 2 2 0 МФТИ 3 3 0 НИУ ВШЭ 4 5 +1 в RAEX НИЯУ МИФИ 5 4 -1 в RAEX Томский государственный университет 6 9 +3 в RAEX МГТУ им. Н.Э. Баумана 9 6 -3 в RAEX Университет ИТМО 7 11 +4 в RAEX

Четвертое отличие — подход к международной деятельности. Интерфакс рассматривает интернационализацию как самостоятельный параметр, анализируя не только количественные показатели международного сотрудничества, но и качественное влияние этого сотрудничества на репутацию вуза. RAEX оценивает международную активность преимущественно через публикационную активность в международных журналах.

Наконец, пятое отличие кроется в оценке инновационного потенциала. Интерфакс уделяет значительное внимание стартап-активности, патентной деятельности и коммерциализации разработок, рассматривая их как отдельное направление. RAEX включает инновационные составляющие в общую оценку научно-исследовательского блока.

Влияние рейтингов на инвестиционные решения в образовании

Рейтинги RAEX и Интерфакс оказывают существенное влияние на распределение финансовых потоков в сфере высшего образования России, формируя инвестиционный ландшафт отрасли. 💰

Государственное финансирование университетов все чаще опирается на позиции вузов в ключевых рейтингах. Программа "Приоритет-2030", запущенная в 2021 году с бюджетом более 100 млрд рублей, использует показатели, во многом коррелирующие с критериями оценки RAEX и Интерфакс. Вузы, стабильно занимающие высокие позиции в обоих рейтингах, получили значительно больше средств в рамках базовой и специальной частей гранта.

Корпоративные инвестиции также демонстрируют зависимость от рейтинговых оценок. По данным исследования Центра развития образования за 2022 год, объем средств, привлеченных университетами от бизнес-партнеров, имеет положительную корреляцию с рейтинговыми позициями:

Вузы из топ-20 RAEX привлекают в среднем на 76% больше корпоративных инвестиций по сравнению с вузами в диапазоне 21-50

Университеты, входящие в топ-20 Интерфакс, демонстрируют на 64% большие объемы привлеченных средств от индустриальных партнеров

Вузы, стабильно улучшающие позиции в обоих рейтингах, показывают ежегодный прирост корпоративных инвестиций на 12-18%

Инновационные проекты университетов из топ-30 получают венчурное финансирование в 2,5 раза чаще по сравнению с вузами за пределами первой сотни

Ставка возврата инвестиций (ROI) в исследовательские проекты высокорейтинговых вузов на 23% выше среднеотраслевой

Иностранные инвестиции проявляют высокую чувствительность к рейтинговым оценкам. Несмотря на геополитические вызовы, университеты, сохраняющие лидирующие позиции в категории "Интернационализация" рейтинга Интерфакс, продолжают привлекать зарубежное финансирование через совместные образовательные программы и исследовательские проекты с партнерами из дружественных стран.

Индивидуальные инвестиционные решения абитуриентов и их семей также находятся под влиянием рейтингов. Наблюдается устойчивая корреляция между позицией вуза и готовностью абитуриентов платить более высокую стоимость за обучение. Согласно опросам 2023 года, 78% абитуриентов, выбирающих вуз для получения платного образования, учитывали рейтинговые позиции в качестве одного из трех ключевых факторов принятия решения.

Тип инвестиционных решений Влияние рейтинга RAEX Влияние рейтинга Интерфакс Государственное финансирование Высокое Высокое Корпоративные инвестиции в НИОКР Очень высокое Среднее Инвестиции в образовательные стартапы Среднее Высокое Международные грантовые программы Низкое Высокое Выбор абитуриентами платных программ Высокое Среднее Решения о пожертвованиях выпускников Средне-высокое Среднее

Интересно отметить, что рейтинги по-разному влияют на различные типы инвестиций. Рейтинг RAEX играет более значимую роль при принятии решений о финансировании прикладных исследований и разработок, особенно в инженерно-технической сфере. Рейтинг Интерфакс оказывает большее влияние на решения, связанные с долгосрочными стратегическими инвестициями, включая создание эндаумент-фондов и развитие инфраструктуры.

Динамика рейтинговых позиций университета также служит важным сигналом для инвесторов. Вузы, демонстрирующие стабильное улучшение позиций в течение 3-5 лет, привлекают на 34% больше инвестиций по сравнению с университетами, имеющими нестабильные показатели, даже при равных текущих позициях.

Перспективы рейтингов российских вузов к 2025 году

Рейтинговая оценка университетов России стоит на пороге существенных трансформаций, которые будут определять ландшафт высшего образования к 2025 году. 🚀

Прогнозируется конвергенция методологических подходов RAEX и Интерфакс. Обе системы продемонстрировали тенденцию к заимствованию эффективных практик друг у друга. К 2025 году можно ожидать, что RAEX усилит компонент оценки инновационной деятельности и бренда университета, а Интерфакс уделит больше внимания практической востребованности выпускников и связям с индустрией.

Ключевые изменения, ожидаемые к 2025 году:

Интеграция показателей цифровой трансформации университетов, включая оценку качества онлайн-образования и технологической инфраструктуры

Усиление фокуса на ESG-факторы (экология, социальная ответственность, управление)

Развитие системы оценки трудоустройства выпускников с учетом новых форматов занятости и предпринимательской активности

Включение параметров устойчивости университета в условиях внешних вызовов

Расширение методов сбора данных за счет анализа цифрового следа студентов и выпускников

Ожидается, что рейтинги RAEX и Интерфакс продолжат адаптироваться к изменяющимся приоритетам государственной образовательной политики. К 2025 году значимость показателей технологического суверенитета и импортозамещения в методологии рейтингов, вероятно, существенно возрастет.

Трансформация международного взаимодействия также отразится на системе рейтингования. Оба агентства будут вынуждены переориентировать оценку интернационализации, делая акцент на сотрудничество с научно-образовательными центрами дружественных стран. Показатель "международного признания" будет переосмыслен с учетом новых географических приоритетов.

Значимым трендом станет развитие отраслевых и специализированных рейтингов. RAEX уже демонстрирует движение в этом направлении, выпуская отдельные рейтинги по направлениям подготовки. К 2025 году можно ожидать, что оба агентства представят комплексную линейку специализированных оценок, что позволит более точно оценивать университеты с учетом их профиля.

Цифровизация методологии рейтингов продолжится ускоренными темпами. Ожидается внедрение алгоритмов машинного обучения для обработки больших массивов неструктурированных данных, что позволит учитывать такие сложноформализуемые параметры, как качество образовательного опыта и уровень удовлетворенности стейкхолдеров.

Прогнозируемые изменения в топ-10 рейтингов к 2025 году связаны с усилением позиций университетов, активно развивающих технологическое предпринимательство и интеграцию с исследовательскими центрами. Ожидается, что несколько технологических университетов из второго десятка могут войти в топ-10 обоих рейтингов.

Значимость рейтингов для принятия управленческих и инвестиционных решений продолжит расти. К 2025 году рейтинговые позиции с высокой вероятностью станут одним из официальных критериев для распределения дополнительного финансирования университетам, что усилит конкуренцию и стимулирует вузы к стратегическому планированию своего развития с ориентацией на ключевые рейтинговые показатели.