Содействие занятости ТГУ: помощь в трудоустройстве выпускников и студентов

Поиск первой работы или стажировки – задача, которая заставляет нервничать даже самых уверенных выпускников. Томский государственный университет понимает эти тревоги и не бросает своих студентов на произвол судьбы после вручения диплома. Центр содействия занятости ТГУ – это мощный ресурс, созданный специально для того, чтобы каждый выпускник мог конвертировать полученные знания в успешную карьеру. Качественное образование – это лишь первый шаг к профессиональному успеху, и ТГУ готов сопровождать вас на всех последующих.

Что такое Центр содействия занятости ТГУ и его миссия

Центр содействия занятости ТГУ (ЦСЗ) – это структурное подразделение университета, созданное для обеспечения эффективного перехода студентов и выпускников от образования к профессиональной деятельности. В условиях динамичного рынка труда Центр выступает связующим звеном между образовательной системой и работодателями.

Миссия ЦСЗ ТГУ включает несколько ключевых аспектов:

Содействие трудоустройству выпускников в соответствии с полученной квалификацией

Развитие карьерных компетенций студентов еще в процессе обучения

Формирование активного сообщества выпускников, поддерживающих друг друга

Установление и укрепление связей с работодателями региона и страны

Мониторинг рынка труда и адаптация университетских программ под его требования

Центр работает на основе федеральной программы поддержки занятости молодых специалистов и интегрирует передовые практики карьерного консультирования. Согласно данным 2025 года, более 76% выпускников ТГУ находят работу по специальности в течение первых шести месяцев после получения диплома – это один из лучших показателей среди вузов Сибирского федерального округа.

Направление деятельности Ключевые функции Результаты 2025 Аналитическая работа Мониторинг рынка труда, анализ востребованных компетенций Актуализировано 12 образовательных программ Карьерное консультирование Индивидуальное сопровождение, профориентация Проведено 950+ консультаций Взаимодействие с работодателями Организация стажировок, привлечение партнеров Подписано 45 новых соглашений Образовательные мероприятия Тренинги, мастер-классы, симуляции Охвачено 87% выпускников

Важным аспектом работы Центра является информационная прозрачность. Студенты и выпускники имеют доступ к постоянно обновляющейся базе вакансий, аналитическим материалам по рынку труда и истории успеха тех, кто уже нашел свое призвание при поддержке ЦСЗ.

Ключевые программы поддержки карьерного старта

ЦСЗ ТГУ реализует несколько стратегических программ, направленных на сопровождение студентов от первого курса до успешного трудоустройства. Системный подход позволяет студентам поэтапно формировать карьерные компетенции и плавно интегрироваться в профессиональное сообщество.

Марина Петрова, руководитель проекта "Карьерный старт" Когда мы запускали программу "Карьерный навигатор" для первокурсников, многие скептически относились к идее начинать карьерное планирование так рано. Однако результаты превзошли ожидания. Помню студентку физического факультета Алису, которая на первом курсе определила, что хочет развиваться в сфере квантовых вычислений. Через программу она познакомилась с нашими партнерами из Квантового центра, прошла стажировку на втором курсе, а к выпуску уже имела три предложения о работе, включая позицию в международной лаборатории. Алиса рассказывала, что ключевым для нее стало именно раннее понимание цели — это позволило выстроить образовательную траекторию оптимально, выбирая правильные факультативы и проекты.

Ключевые программы Центра включают:

Карьерный навигатор первокурсника — комплекс мероприятий, помогающих студентам определить профессиональные цели и спланировать развитие необходимых компетенций.

— комплекс мероприятий, помогающих студентам определить профессиональные цели и спланировать развитие необходимых компетенций. Профессиональные лаборатории — практические курсы, разработанные совместно с ведущими компаниями для погружения в специфику конкретных профессиональных областей.

— практические курсы, разработанные совместно с ведущими компаниями для погружения в специфику конкретных профессиональных областей. Школа карьерного проектирования — интенсивная программа для студентов старших курсов, включающая составление карьерных планов и проектирование профессиональной траектории.

— интенсивная программа для студентов старших курсов, включающая составление карьерных планов и проектирование профессиональной траектории. Программа "Наставничество" — сотрудничество с опытными выпускниками ТГУ, которые делятся опытом и помогают студентам преодолеть разрыв между теорией и практикой.

— сотрудничество с опытными выпускниками ТГУ, которые делятся опытом и помогают студентам преодолеть разрыв между теорией и практикой. Проект "Карьерный акселератор" — экспресс-подготовка выпускников к выходу на рынок труда, включая формирование портфолио, подготовку к собеседованиям и разработку стратегии поиска работы.

Особое внимание уделяется развитию предпринимательских навыков. В 2025 году стартовал федеральный проект "Студентческое предпринимательство", в рамках которого ТГУ запустил бизнес-инкубатор для студентов. Участники получают не только обучение, но и стартовое финансирование для реализации перспективных идей.

Все программы ЦСЗ регулярно актуализируются с учетом изменений на рынке труда и запросов работодателей. Университет инвестирует значительные ресурсы в этот проект, понимая, что успешное трудоустройство выпускников — один из ключевых показателей эффективности образовательной системы.

Партнёрство с работодателями: стажировки и вакансии

Стратегическое партнёрство с работодателями — основа деятельности ЦСЗ ТГУ. Университет выстроил обширную сеть взаимодействия с компаниями различных отраслей — от IT-гигантов до государственных структур. К 2025 году активную работу ведут более 200 компаний-партнеров, регулярно предоставляющих стажировки и вакансии для студентов и выпускников.

Формы сотрудничества с работодателями многообразны:

Целевые программы подготовки специалистов под запросы конкретных компаний

Системы оплачиваемых стажировок с возможностью дальнейшего трудоустройства

Проведение практико-ориентированных курсов экспертами из индустрии

Совместные исследовательские проекты с привлечением студентов

Хакатоны, кейс-чемпионаты и другие форматы для выявления талантов

Отрасль Количество партнеров Предложенные стажировки (2025) Трудоустроено выпускников IT и цифровые технологии 47 235 183 Наука и R&D 34 112 95 Промышленность и инжиниринг 30 86 64 Финансы и консалтинг 22 76 58 Образование и социальная сфера 41 134 120 Государственное управление 18 56 42 Другие отрасли 27 89 76

Ключевым мероприятием для установления контактов между студентами и потенциальными работодателями стала ежеквартальная Ярмарка карьеры ТГУ. В 2025 году она проводится как в очном, так и в гибридном формате, что позволило привлечь компании федерального масштаба, не имеющие представительств в Томске.

Отдельное внимание уделяется программам раннего привлечения талантов. Так, проект «Стартовый трек» позволяет студентам 2 и 3 курсов попасть на оплачиваемые стажировки в ведущие компании. Это дает возможность приобрести практический опыт еще до получения диплома и сформировать профессиональное портфолио.

ЦСЗ также реализует специальные меры поддержки для студентов с ограниченными возможностями здоровья. В партнерстве с социально ответственными компаниями создана программа «Равные возможности», которая включает адаптированные стажировки и специализированное карьерное консультирование.

Развитие карьерных навыков: тренинги и консультации

Центр содействия занятости ТГУ выстроил многоуровневую систему развития карьерных компетенций, которая помогает студентам и выпускникам приобрести навыки, выходящие за рамки традиционной академической подготовки, но критически важные для профессионального успеха.

Андрей Викторов, карьерный наставник Ко мне на консультацию пришел Дмитрий, выпускник филологического факультета. Он был уверен, что с гуманитарным образованием может претендовать только на низкооплачиваемую работу учителя или корректора. На первой встрече мы провели глубокий анализ его навыков и выявили сильные компетенции в структурировании информации, аналитическом мышлении и коммуникациях. После серии тренингов по самопрезентации и цифровому портфолио Дмитрий нацелился на позиции в маркетинге и управлении контентом. Мы полностью переработали его резюме, сделав акцент на универсальных навыках и проектном опыте. Через три месяца он получил предложение от IT-компании на позицию продуктового аналитика с зарплатой, которая превзошла его самые смелые ожидания. Случай Дмитрия показывает, как правильное позиционирование и понимание своих сильных сторон могут открыть двери в неожиданные профессиональные области.

Образовательная программа Центра включает несколько направлений:

Hard skills: практические курсы по актуальным технологиям и методикам, востребованным на рынке труда

практические курсы по актуальным технологиям и методикам, востребованным на рынке труда Soft skills: развитие коммуникативных навыков, адаптивности, критического мышления

развитие коммуникативных навыков, адаптивности, критического мышления Career skills: резюме, самопрезентация, навигация по рынку труда, переговоры по зарплате

резюме, самопрезентация, навигация по рынку труда, переговоры по зарплате Digital skills: цифровые компетенции для работы в современной профессиональной среде

Ежемесячно ЦСЗ проводит более 30 образовательных мероприятий различных форматов – от коротких вебинаров до интенсивных мастер-классов и длительных курсов. Особой популярностью пользуются практикумы по прохождению собеседований с элементами видеоанализа и обратной связи от профессиональных рекрутеров.

Индивидуальное карьерное консультирование – еще один значимый элемент работы Центра. Каждый студент или выпускник может записаться на персональную сессию с карьерным консультантом для решения конкретных задач:

Профессиональное самоопределение и выбор карьерной траектории

Анализ рынка труда в выбранной отрасли

Разбор резюме и сопроводительных писем

Подготовка к конкретным собеседованиям

Составление индивидуального плана развития компетенций

В 2025 году Центр внедрил инновационный формат карьерных симуляций – комплексных деловых игр, моделирующих реальные рабочие процессы в различных отраслях. Это позволяет студентам погрузиться в профессиональную среду и протестировать свои навыки в безопасной обстановке.

Для эффективного развития карьерных навыков ЦСЗ активно привлекает выпускников университета, добившихся значительных профессиональных успехов. Они проводят мастер-классы, выступают менторами и делятся практическими кейсами из своего опыта, что значительно повышает мотивацию нынешних студентов.

Истории успеха: как выпускники ТГУ нашли призвание

Лучшее доказательство эффективности работы Центра содействия занятости – это реальные истории выпускников, построивших успешную карьеру благодаря полученным в университете знаниям и поддержке ЦСЗ. Эти примеры не только мотивируют нынешних студентов, но и демонстрируют работодателям качество подготовки в ТГУ.

Выпускники ТГУ 2020-2025 годов представлены сегодня в ведущих компаниях России и мира, занимая позиции от молодых специалистов до руководителей среднего звена. Согласно исследованию карьерных траекторий, проведенному ЦСЗ в 2025 году, 42% выпускников оценивают вклад университета в свой карьерный успех как "очень значительный", а 37% – как "значительный".

Среди наиболее ярких примеров карьерного развития выпускников:

Екатерина Морозова (физический факультет, 2022) – младший исследователь в Европейском центре ядерных исследований (CERN)

Алексей Нестеров (радиофизический факультет, 2021) – ведущий разработчик в компании "Яндекс"

Ирина Ковалева (исторический факультет, 2023) – автор популярного YouTube-канала об истории с аудиторией более 500 тысяч подписчиков

Павел Громов (Институт прикладной математики и компьютерных наук, 2020) – основатель стартапа в сфере искусственного интеллекта, привлекший инвестиции в размере 150 млн рублей

Мария Савельева (биологический институт, 2022) – научный сотрудник фармацевтической компании, участвующая в разработке инновационных лекарственных препаратов

ЦСЗ ТГУ регулярно проводит встречи с успешными выпускниками в рамках проекта "Путь к успеху". На этих мероприятиях выпускники рассказывают о своем профессиональном пути, сложностях, с которыми столкнулись, и стратегиях их преодоления. Такие встречи дают студентам реалистичное представление о будущей карьере и вдохновляют на активное развитие.

Особое внимание уделяется отслеживанию и поддержке нетипичных карьерных траекторий – случаев, когда выпускники успешно реализуются в областях, не напрямую связанных с полученной специальностью. Такие примеры демонстрируют ценность универсальных компетенций, развиваемых в университете, и адаптивность выпускников ТГУ к меняющимся требованиям рынка труда.

В 2025 году ЦСЗ запустил мультимедийный проект "Выпускники ТГУ меняют мир" – серию документальных видеоисторий о профессиональных достижениях бывших студентов университета. Проект получил федеральную поддержку как мера популяризации высшего образования и демонстрации его практической ценности.

Как воспользоваться услугами центра: пошаговая инструкция

Доступ к ресурсам Центра содействия занятости ТГУ организован так, чтобы каждый студент и выпускник мог легко найти необходимую поддержку на любом этапе своего карьерного пути. Несмотря на обширный спектр услуг, процесс взаимодействия с Центром максимально упрощен.

Чтобы начать пользоваться услугами ЦСЗ, следуйте этому алгоритму:

Регистрация в системе. Создайте личный кабинет на портале карьерных возможностей ТГУ (career.tsu.ru). Для студентов и недавних выпускников достаточно использовать учетные данные от университетской системы. Заполнение профиля. Укажите информацию об образовании, опыте работы, навыках и карьерных предпочтениях. Чем подробнее профиль, тем более релевантные предложения вы будете получать. Диагностика карьерного потенциала. Пройдите онлайн-тестирование для определения сильных сторон и областей для развития. Система автоматически сформирует персональные рекомендации. Консультация со специалистом. Запишитесь на индивидуальную встречу с карьерным консультантом через календарь на портале. Выберите удобный формат: очно, онлайн или гибрид. Составление карьерного плана. Вместе с консультантом разработайте индивидуальную дорожную карту профессионального развития с конкретными шагами и сроками. Участие в мероприятиях. Регулярно просматривайте календарь событий и регистрируйтесь на тренинги, мастер-классы и встречи с работодателями. Поиск вакансий и стажировок. Используйте встроенную базу данных с предложениями от партнеров ТГУ. Настройте уведомления о новых релевантных вакансиях.

Важно понимать, что максимальную пользу от взаимодействия с Центром можно получить при проактивном подходе. ЦСЗ предоставляет инструменты и возможности, но ответственность за карьерное развитие лежит на самом студенте или выпускнике.

Отдельные программы Центра имеют конкурсный отбор, особенно престижные стажировки и проекты с ведущими компаниями. В таких случаях действует следующий процесс:

Подача заявки через портал с указанием мотивации и релевантного опыта

Предварительный отбор на основе академической успеваемости и портфолио

Тестирование профессиональных и soft skills (при необходимости)

Финальное собеседование с представителями ЦСЗ и компании-партнера

Для выпускников прошлых лет действует программа "Перезагрузка карьеры", которая помогает актуализировать навыки и перепрофилироваться при необходимости. Чтобы подключиться к ней, достаточно заполнить специальную форму на сайте и пройти вводную консультацию.

Центр поддерживает активное присутствие в социальных сетях, где публикует новости рынка труда, анонсы мероприятий и полезные материалы по карьерному развитию. Подписавшись на официальные каналы ЦСЗ, вы всегда будете в курсе новых возможностей.