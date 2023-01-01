Со скольки лет можно работать в табачном магазине – закон и правила#Трудовое право #ТК РФ
Поиск первой работы часто ведёт молодых людей в розничную торговлю, и табачные магазины нередко привлекают своими вакансиями. Однако существуют строгие законодательные ограничения, определяющие, со скольки лет можно работать с табачной продукцией. Эти правила защищают не только потребителей, но и самих молодых сотрудников. Разобраться в юридических тонкостях трудоустройства в табачной сфере — значит обезопасить себя от возможных проблем с законом и сделать осознанный выбор карьерного пути. ??
Легальный возраст для работы в табачном магазине
Вопрос о возрастных ограничениях для работы в табачном магазине имеет однозначный ответ в российском законодательстве. Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", минимальный возраст для работы с табачной продукцией составляет 18 лет. Это требование распространяется на все должности, связанные с продажей, демонстрацией и прямым контактом с табачными изделиями. ??
Данное ограничение обусловлено несколькими факторами:
- Защита здоровья несовершеннолетних от воздействия табачной продукции
- Предотвращение популяризации табакокурения среди молодёжи
- Контроль за соблюдением запрета продажи табачных изделий лицам до 18 лет
- Юридическая ответственность при нарушении правил торговли табачными изделиями
Важно понимать, что данное возрастное ограничение действует не только в отношении продавцов-консультантов, но и других сотрудников табачных магазинов, включая кассиров, мерчандайзеров и помощников, которые могут иметь доступ к табачной продукции.
|Должность в табачном магазине
|Минимальный возраст
|Обоснование
|Продавец-консультант
|18 лет
|Непосредственная работа с табачной продукцией
|Кассир
|18 лет
|Осуществление продажи табачных изделий
|Мерчандайзер
|18 лет
|Выкладка и демонстрация табачной продукции
|Администратор
|18 лет
|Контроль за оборотом табачных изделий
|Уборщик помещений
|18 лет*
|Возможный доступ к табачной продукции
- В некоторых случаях, когда должностные обязанности уборщика исключают любой контакт с табачной продукцией и выполняются в нерабочее время магазина, возрастное ограничение может быть снижено до 16 лет, однако это скорее исключение, чем правило.
Анна Петрова, адвокат по трудовому праву
Ко мне обратился 17-летний Максим, который хотел устроиться на работу в табачный киоск неподалеку от дома. Владелец бизнеса уже почти принял его, но засомневался в законности такого найма. Я объяснила Максиму, что даже при наличии письменного согласия родителей, трудоустройство в табачный магазин до 18 лет невозможно – это прямое нарушение федерального закона. Мы обсудили альтернативные варианты работы в других сферах розничной торговли, где возрастные ограничения не столь строги. Через две недели Максим нашел работу в продуктовом магазине, где ему поручили выкладку нетабачных и неалкогольных товаров с соблюдением всех требований к труду несовершеннолетних.
Что говорит закон о продаже табачных изделий
Законодательное регулирование оборота табачной продукции в России весьма строгое и детализированное. Основным нормативным актом в этой сфере является Федеральный закон № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", принятый в 2013 году и регулярно обновляемый. ??
Ключевые положения закона, касающиеся продажи табачных изделий:
- Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними
- Обязанность продавца проверять документы, удостоверяющие возраст покупателя
- Запрет на открытую выкладку табачной продукции в торговых точках
- Ограничения на рекламу и демонстрацию табачных изделий
- Запрет на продажу табачных изделий через интернет и посредством автоматов
Особого внимания заслуживает пункт о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетними. Закон недвусмысленно указывает, что лица младше 18 лет не могут осуществлять продажу табачных изделий. Это означает, что трудоустройство в табачный магазин на должность, связанную с оборотом табачной продукции, возможно только по достижении совершеннолетия.
Стоит отметить, что законодательство не делает исключений даже для родственного бизнеса — несовершеннолетний не может продавать табачные изделия даже в магазине своих родителей или близких родственников. Контролирующие органы при проверках не принимают во внимание родственные связи при выявлении нарушений возрастных ограничений для продавцов.
|Аспект регулирования
|Требования закона
|Правовое основание
|Возраст продавца
|Не менее 18 лет
|ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19
|Проверка возраста покупателя
|Обязательная при возникновении сомнений
|ФЗ № 15-ФЗ, ст. 20
|Выкладка товара
|Только демонстрация прейскуранта
|ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19, п. 5
|Удаленность от учебных заведений
|Не менее 100 метров
|ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19, п. 7
|Реклама табачной продукции
|Полный запрет в торговых точках
|ФЗ № 38-ФЗ "О рекламе"
Ответственность за нарушение возрастных ограничений
Нарушение законодательных норм относительно возрастных ограничений при работе с табачной продукцией влечет серьезные последствия как для работодателя, так и для самого несовершеннолетнего работника. Система штрафов и административных наказаний разработана таким образом, чтобы максимально предотвратить нарушения в этой сфере. ??
Для работодателей, принимающих на работу несовершеннолетних для продажи табачных изделий, предусмотрены следующие санкции:
- Административный штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 000 до 50 000 рублей
- Административный штраф для юридических лиц от 100 000 до 150 000 рублей
- Приостановление деятельности торговой точки на срок до 90 суток
- При повторном нарушении возможна дисквалификация должностных лиц на срок до 3 лет
Несовершеннолетние, осуществляющие продажу табачных изделий, также могут быть привлечены к административной ответственности. Однако в большинстве случаев основная ответственность ложится на работодателя, допустившего подобное нарушение.
Помимо административных штрафов, нарушение возрастных ограничений при работе с табачной продукцией может повлечь и другие негативные последствия для бизнеса:
- Потеря лицензии на торговлю табачными изделиями
- Внеплановые проверки со стороны контролирующих органов
- Ущерб репутации бизнеса
- Сложности в получении разрешительных документов в будущем
Михаил Соколов, директор розничной сети
В 2022 году один из наших региональных магазинов столкнулся с серьезной проблемой. Менеджер торговой точки, испытывая кадровый дефицит, принял на должность продавца-консультанта 17-летнюю студентку колледжа Ирину, которой оставалось до совершеннолетия всего три месяца. Девушка не сообщила о своем возрасте, предоставив копию паспорта с плохо читаемой датой рождения. Во время плановой проверки Роспотребнадзора нарушение выявили. Результат — штраф в 130 000 рублей для компании, увольнение регионального менеджера и 30-дневное приостановление деятельности магазина. После этого инцидента мы ввели трехступенчатую систему проверки документов при приеме на работу и обязательную проверку оригиналов паспортов всех сотрудников, работающих с подакцизными товарами.
Альтернативные варианты работы до 18 лет
Невозможность работать в табачном магазине до достижения совершеннолетия не означает отсутствие перспектив трудоустройства для подростков. Российское законодательство предусматривает множество легальных возможностей для начала трудовой деятельности с 14-16 лет при соблюдении определенных условий. ??
Вот наиболее распространенные и перспективные варианты трудоустройства для несовершеннолетних:
- Работа в продуктовых магазинах (без доступа к алкогольной и табачной продукции)
- Трудоустройство в сети быстрого питания на позиции помощника повара или кассира
- Курьерская доставка нетабачных и неалкогольных товаров
- Работа в сфере обслуживания (гардеробщик, помощник администратора)
- Помощник в организации мероприятий и промо-акций
- Стажировки в IT-компаниях (с 16 лет)
- Озеленение и благоустройство территорий
Особого внимания заслуживают вакансии в розничной торговле, где несовершеннолетний может получить ценный опыт без нарушения законодательства о табачной продукции. Во многих сетевых магазинах возможно трудоустройство на должности, не связанные с продажей возрастных товаров:
- Консультант в отделе бытовой техники или одежды
- Работник склада (с ограничениями по весу переносимых грузов)
- Специалист по выкладке товаров в непродовольственных отделах
- Помощник кассира (без права работы с табачной и алкогольной продукцией)
При выборе места работы до достижения 18 лет стоит обратить внимание на несколько важных факторов:
- Законность трудоустройства и наличие официального договора
- Соблюдение работодателем норм труда для несовершеннолетних
- Возможность совмещения работы с учебой
- Перспективы карьерного роста после достижения совершеннолетия
- Безопасность рабочего места и отсутствие вредных факторов
Права несовершеннолетних при трудоустройстве
Хотя работа в табачном магазине до 18 лет законодательно невозможна, важно знать общие права несовершеннолетних при трудоустройстве в других сферах. Трудовой кодекс РФ содержит целый ряд положений, защищающих права юных работников и регламентирующих особенности их труда. ??
Базовые права несовершеннолетних работников включают:
- Сокращенная продолжительность рабочего времени
- Запрет на привлечение к сверхурочным работам
- Запрет на работу в ночное время
- Запрет на работу с вредными и опасными условиями труда
- Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день
- Право на льготы при совмещении работы с получением образования
Продолжительность рабочего времени существенно различается в зависимости от возраста несовершеннолетнего:
|Возраст
|Максимальная продолжительность рабочего времени
|Особые условия
|14-15 лет
|4 часа в день / 24 часа в неделю
|Только в свободное от учебы время
|15-16 лет
|5 часов в день / 24 часа в неделю
|В период учебного года
|15-16 лет
|7 часов в день / 35 часов в неделю
|В период каникул
|16-18 лет
|7 часов в день / 35 часов в неделю
|В период учебного года
|16-18 лет
|8 часов в день / 40 часов в неделю
|В период каникул
Существует ряд обязательных документов, которые необходимы для легального трудоустройства несовершеннолетнего:
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
- Письменное согласие одного из родителей или законного представителя (для лиц до 16 лет)
- Медицинская справка о состоянии здоровья
- Справка из образовательного учреждения о режиме обучения
- СНИЛС и ИНН (при наличии)
При трудоустройстве несовершеннолетних важно помнить о запрещенных видах работ, к которым, помимо продажи табачных изделий, относятся:
- Работа с токсичными веществами и материалами
- Подземные работы
- Работа в ночных клубах и барах
- Производство, перевозка и торговля спиртными напитками
- Работа, связанная с переноской тяжестей сверх установленных норм
- Работа с игорным бизнесом
Трудовой договор с несовершеннолетним всегда заключается в письменной форме и должен содержать все существенные условия труда, включая режим работы, оплату труда и социальные гарантии. Расторжение трудового договора с работником до 18 лет имеет особый порядок и возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Понимание своих прав при трудоустройстве — ключевой фактор успешного старта карьеры. Законодательные ограничения, такие как запрет на работу в табачном магазине до 18 лет, существуют не для того, чтобы ограничить возможности молодежи, а чтобы защитить их здоровье и развитие. Выбирая легальные варианты трудоустройства и соблюдая возрастные требования, молодые люди формируют надежный фундамент для своего профессионального будущего, избегая юридических рисков и получая ценный опыт в соответствующих их возрасту сферах.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву