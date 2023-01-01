Со скольки лет можно работать в табачном магазине – закон и правила

Для кого эта статья:

Молодые люди, ищущие первую работу

Родители и законные представители несовершеннолетних

Поиск первой работы часто ведёт молодых людей в розничную торговлю, и табачные магазины нередко привлекают своими вакансиями. Однако существуют строгие законодательные ограничения, определяющие, со скольки лет можно работать с табачной продукцией. Эти правила защищают не только потребителей, но и самих молодых сотрудников. Разобраться в юридических тонкостях трудоустройства в табачной сфере — значит обезопасить себя от возможных проблем с законом и сделать осознанный выбор карьерного пути. ??

Легальный возраст для работы в табачном магазине

Вопрос о возрастных ограничениях для работы в табачном магазине имеет однозначный ответ в российском законодательстве. Согласно Федеральному закону № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", минимальный возраст для работы с табачной продукцией составляет 18 лет. Это требование распространяется на все должности, связанные с продажей, демонстрацией и прямым контактом с табачными изделиями. ??

Данное ограничение обусловлено несколькими факторами:

Защита здоровья несовершеннолетних от воздействия табачной продукции

Предотвращение популяризации табакокурения среди молодёжи

Контроль за соблюдением запрета продажи табачных изделий лицам до 18 лет

Юридическая ответственность при нарушении правил торговли табачными изделиями

Важно понимать, что данное возрастное ограничение действует не только в отношении продавцов-консультантов, но и других сотрудников табачных магазинов, включая кассиров, мерчандайзеров и помощников, которые могут иметь доступ к табачной продукции.

Должность в табачном магазине Минимальный возраст Обоснование Продавец-консультант 18 лет Непосредственная работа с табачной продукцией Кассир 18 лет Осуществление продажи табачных изделий Мерчандайзер 18 лет Выкладка и демонстрация табачной продукции Администратор 18 лет Контроль за оборотом табачных изделий Уборщик помещений 18 лет* Возможный доступ к табачной продукции

В некоторых случаях, когда должностные обязанности уборщика исключают любой контакт с табачной продукцией и выполняются в нерабочее время магазина, возрастное ограничение может быть снижено до 16 лет, однако это скорее исключение, чем правило.

Анна Петрова, адвокат по трудовому праву Ко мне обратился 17-летний Максим, который хотел устроиться на работу в табачный киоск неподалеку от дома. Владелец бизнеса уже почти принял его, но засомневался в законности такого найма. Я объяснила Максиму, что даже при наличии письменного согласия родителей, трудоустройство в табачный магазин до 18 лет невозможно – это прямое нарушение федерального закона. Мы обсудили альтернативные варианты работы в других сферах розничной торговли, где возрастные ограничения не столь строги. Через две недели Максим нашел работу в продуктовом магазине, где ему поручили выкладку нетабачных и неалкогольных товаров с соблюдением всех требований к труду несовершеннолетних.

Что говорит закон о продаже табачных изделий

Законодательное регулирование оборота табачной продукции в России весьма строгое и детализированное. Основным нормативным актом в этой сфере является Федеральный закон № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", принятый в 2013 году и регулярно обновляемый. ??

Ключевые положения закона, касающиеся продажи табачных изделий:

Запрет продажи табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними

Обязанность продавца проверять документы, удостоверяющие возраст покупателя

Запрет на открытую выкладку табачной продукции в торговых точках

Ограничения на рекламу и демонстрацию табачных изделий

Запрет на продажу табачных изделий через интернет и посредством автоматов

Особого внимания заслуживает пункт о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетними. Закон недвусмысленно указывает, что лица младше 18 лет не могут осуществлять продажу табачных изделий. Это означает, что трудоустройство в табачный магазин на должность, связанную с оборотом табачной продукции, возможно только по достижении совершеннолетия.

Стоит отметить, что законодательство не делает исключений даже для родственного бизнеса — несовершеннолетний не может продавать табачные изделия даже в магазине своих родителей или близких родственников. Контролирующие органы при проверках не принимают во внимание родственные связи при выявлении нарушений возрастных ограничений для продавцов.

Аспект регулирования Требования закона Правовое основание Возраст продавца Не менее 18 лет ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19 Проверка возраста покупателя Обязательная при возникновении сомнений ФЗ № 15-ФЗ, ст. 20 Выкладка товара Только демонстрация прейскуранта ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19, п. 5 Удаленность от учебных заведений Не менее 100 метров ФЗ № 15-ФЗ, ст. 19, п. 7 Реклама табачной продукции Полный запрет в торговых точках ФЗ № 38-ФЗ "О рекламе"

Ответственность за нарушение возрастных ограничений

Нарушение законодательных норм относительно возрастных ограничений при работе с табачной продукцией влечет серьезные последствия как для работодателя, так и для самого несовершеннолетнего работника. Система штрафов и административных наказаний разработана таким образом, чтобы максимально предотвратить нарушения в этой сфере. ??

Для работодателей, принимающих на работу несовершеннолетних для продажи табачных изделий, предусмотрены следующие санкции:

Административный штраф для индивидуальных предпринимателей в размере от 30 000 до 50 000 рублей

Административный штраф для юридических лиц от 100 000 до 150 000 рублей

Приостановление деятельности торговой точки на срок до 90 суток

При повторном нарушении возможна дисквалификация должностных лиц на срок до 3 лет

Несовершеннолетние, осуществляющие продажу табачных изделий, также могут быть привлечены к административной ответственности. Однако в большинстве случаев основная ответственность ложится на работодателя, допустившего подобное нарушение.

Помимо административных штрафов, нарушение возрастных ограничений при работе с табачной продукцией может повлечь и другие негативные последствия для бизнеса:

Потеря лицензии на торговлю табачными изделиями

Внеплановые проверки со стороны контролирующих органов

Ущерб репутации бизнеса

Сложности в получении разрешительных документов в будущем

Михаил Соколов, директор розничной сети В 2022 году один из наших региональных магазинов столкнулся с серьезной проблемой. Менеджер торговой точки, испытывая кадровый дефицит, принял на должность продавца-консультанта 17-летнюю студентку колледжа Ирину, которой оставалось до совершеннолетия всего три месяца. Девушка не сообщила о своем возрасте, предоставив копию паспорта с плохо читаемой датой рождения. Во время плановой проверки Роспотребнадзора нарушение выявили. Результат — штраф в 130 000 рублей для компании, увольнение регионального менеджера и 30-дневное приостановление деятельности магазина. После этого инцидента мы ввели трехступенчатую систему проверки документов при приеме на работу и обязательную проверку оригиналов паспортов всех сотрудников, работающих с подакцизными товарами.

Альтернативные варианты работы до 18 лет

Невозможность работать в табачном магазине до достижения совершеннолетия не означает отсутствие перспектив трудоустройства для подростков. Российское законодательство предусматривает множество легальных возможностей для начала трудовой деятельности с 14-16 лет при соблюдении определенных условий. ??

Вот наиболее распространенные и перспективные варианты трудоустройства для несовершеннолетних:

Работа в продуктовых магазинах (без доступа к алкогольной и табачной продукции)

Трудоустройство в сети быстрого питания на позиции помощника повара или кассира

Курьерская доставка нетабачных и неалкогольных товаров

Работа в сфере обслуживания (гардеробщик, помощник администратора)

Помощник в организации мероприятий и промо-акций

Стажировки в IT-компаниях (с 16 лет)

Озеленение и благоустройство территорий

Особого внимания заслуживают вакансии в розничной торговле, где несовершеннолетний может получить ценный опыт без нарушения законодательства о табачной продукции. Во многих сетевых магазинах возможно трудоустройство на должности, не связанные с продажей возрастных товаров:

Консультант в отделе бытовой техники или одежды

Работник склада (с ограничениями по весу переносимых грузов)

Специалист по выкладке товаров в непродовольственных отделах

Помощник кассира (без права работы с табачной и алкогольной продукцией)

При выборе места работы до достижения 18 лет стоит обратить внимание на несколько важных факторов:

Законность трудоустройства и наличие официального договора

Соблюдение работодателем норм труда для несовершеннолетних

Возможность совмещения работы с учебой

Перспективы карьерного роста после достижения совершеннолетия

Безопасность рабочего места и отсутствие вредных факторов

Права несовершеннолетних при трудоустройстве

Хотя работа в табачном магазине до 18 лет законодательно невозможна, важно знать общие права несовершеннолетних при трудоустройстве в других сферах. Трудовой кодекс РФ содержит целый ряд положений, защищающих права юных работников и регламентирующих особенности их труда. ??

Базовые права несовершеннолетних работников включают:

Сокращенная продолжительность рабочего времени

Запрет на привлечение к сверхурочным работам

Запрет на работу в ночное время

Запрет на работу с вредными и опасными условиями труда

Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день

Право на льготы при совмещении работы с получением образования

Продолжительность рабочего времени существенно различается в зависимости от возраста несовершеннолетнего:

Возраст Максимальная продолжительность рабочего времени Особые условия 14-15 лет 4 часа в день / 24 часа в неделю Только в свободное от учебы время 15-16 лет 5 часов в день / 24 часа в неделю В период учебного года 15-16 лет 7 часов в день / 35 часов в неделю В период каникул 16-18 лет 7 часов в день / 35 часов в неделю В период учебного года 16-18 лет 8 часов в день / 40 часов в неделю В период каникул

Существует ряд обязательных документов, которые необходимы для легального трудоустройства несовершеннолетнего:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Письменное согласие одного из родителей или законного представителя (для лиц до 16 лет)

Медицинская справка о состоянии здоровья

Справка из образовательного учреждения о режиме обучения

СНИЛС и ИНН (при наличии)

При трудоустройстве несовершеннолетних важно помнить о запрещенных видах работ, к которым, помимо продажи табачных изделий, относятся:

Работа с токсичными веществами и материалами

Подземные работы

Работа в ночных клубах и барах

Производство, перевозка и торговля спиртными напитками

Работа, связанная с переноской тяжестей сверх установленных норм

Работа с игорным бизнесом

Трудовой договор с несовершеннолетним всегда заключается в письменной форме и должен содержать все существенные условия труда, включая режим работы, оплату труда и социальные гарантии. Расторжение трудового договора с работником до 18 лет имеет особый порядок и возможно только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.