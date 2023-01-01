Со скольки лет можно работать в Пятерочке – все вакансии и условия

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Подростки и молодые люди в возрасте 14-17 лет, интересующиеся трудоустройством в ритейле

Молодые люди старше 18 лет, рассматривающие карьеру в сети «Пятёрочка»

Родители, желающие узнать о возможностях трудоустройства для своих детей в розничной торговле Первая работа — это всегда волнительный шаг, и многие подростки выбирают для старта именно розничные сети. «Пятёрочка» — одна из крупнейших торговых сетей России, предлагающая разнообразные возможности трудоустройства как для совершеннолетних, так и для тех, кому ещё не исполнилось 18 лет. Пора разобраться, со скольки лет можно начать карьерный путь в «Пятёрочке», какие вакансии доступны в зависимости от возраста и что нужно знать о правовых аспектах трудоустройства молодёжи в 2025 году. 🛒

Со скольки лет можно работать в "Пятерочке": правила приема

Согласно Трудовому кодексу РФ и внутренним регламентам сети «Пятёрочка», официальное трудоустройство возможно с 16 лет. Однако существуют важные возрастные ограничения, которые определяют доступные позиции и условия работы. 👨‍⚖️

Основные правила приема в зависимости от возраста:

Возраст Возможность трудоустройства Ограничения 14-15 лет Не принимают Полный запрет на трудоустройство в данной сети 16-17 лет Ограниченное трудоустройство Не более 35 часов в неделю, запрет на ночные смены и тяжелый труд 18+ лет Полное трудоустройство Без ограничений по должностям

Для несовершеннолетних соискателей действуют особые требования:

Сокращенная продолжительность рабочего дня — до 7 часов для 16-17-летних

Запрет на работу в ночное время (с 22:00 до 06:00)

Обязательное согласие одного из родителей или законного представителя

Предварительный медицинский осмотр

Регулярное прохождение медосмотров до достижения 18 лет

В 2025 году «Пятёрочка» уделяет особое внимание соблюдению трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. Компания сотрудничает с учебными заведениями по программам профориентации, что открывает дополнительные возможности для подростков попасть в компанию через специальные программы стажировок.

Марина Соколова, HR-специалист Помню случай с Кириллом, 16-летним школьником, который очень хотел устроиться в «Пятёрочку» на летних каникулах. Он пришел на собеседование с мамой, полным пакетом документов и твердым настроем работать. Мы предложили ему позицию помощника продавца с графиком 4 часа в день 5 дней в неделю. Кирилл успешно прошел обучение и стал одним из самых ответственных сотрудников магазина. Через два года, уже достигнув 18-летия, он продолжил карьеру в компании в качестве кассира, а затем и старшего продавца, совмещая работу с учебой в колледже. Такие истории доказывают, что ранний старт в «Пятёрочке» может стать отличным трамплином для карьерного роста.

Важно понимать, что «Пятёрочка» как крупный работодатель несет юридическую ответственность за соблюдение всех норм трудового законодательства. Поэтому компания крайне серьезно относится к возрастным ограничениям и может отказать в приеме на работу, если должность не соответствует возрасту соискателя. 📑

Вакансии для подростков 16-17 лет в "Пятерочке"

Для подростков 16-17 лет «Пятёрочка» предлагает ограниченный, но все же достаточно разнообразный перечень вакансий. Эти позиции специально адаптированы под требования законодательства о труде несовершеннолетних и учитывают возрастные ограничения. 🔍

Доступные вакансии для несовершеннолетних в «Пятёрочке»:

Помощник продавца — выкладка товара, проверка сроков годности, помощь покупателям

— выкладка товара, проверка сроков годности, помощь покупателям Фасовщик — фасовка и упаковка товаров, маркировка продукции

— фасовка и упаковка товаров, маркировка продукции Промоутер — распространение рекламных материалов, информирование о акциях

— распространение рекламных материалов, информирование о акциях Работник торгового зала — поддержание порядка в магазине, расстановка товара

— поддержание порядка в магазине, расстановка товара Упаковщик — упаковка товаров, помощь на кассе в часы пиковой нагрузки

Особенности трудоустройства подростков 16-17 лет:

Критерий Условия для 16-17 лет Требования к кандидату Рабочий график До 35 часов в неделю, до 7 часов в день Готовность работать по гибкому графику Оплата труда От 120 до 150 руб./час (зависит от региона) Наличие банковского счета/карты Медосмотр Обязательный предварительный и регулярные Отсутствие противопоказаний к работе Документы Паспорт, СНИЛС, согласие родителей Полный комплект документов

Важно отметить, что для несовершеннолетних «Пятёрочка» предлагает преимущественно неполный рабочий день или гибкий график, что позволяет совмещать работу с учебой. Это особенно актуально для старшеклассников и студентов колледжей, которые хотят получить первый опыт работы и собственный доход. 📚

В некоторых регионах «Пятёрочка» реализует специальные программы летнего трудоустройства для подростков, когда на каникулах можно устроиться на временную работу. Такие программы часто предполагают упрощенные условия приема и специально разработанные обучающие курсы для молодых сотрудников.

Несовершеннолетним работникам «Пятёрочки» не доверяют работу с денежными средствами, поэтому позиции кассира и старшего кассира становятся доступны только после достижения 18 лет. Также подросткам запрещено работать с алкогольной продукцией, что является еще одним ограничением при распределении задач.

Трудоустройство с 18 лет: все доступные должности

После достижения 18 лет возможности трудоустройства в «Пятёрочке» значительно расширяются. Совершеннолетние сотрудники могут претендовать на полный спектр должностей — от линейного персонала до управленческих позиций, в зависимости от образования, опыта и личных качеств. 💼

Основные вакансии для совершеннолетних соискателей:

Кассир — обслуживание покупателей на кассе, работа с денежными средствами

— обслуживание покупателей на кассе, работа с денежными средствами Продавец — консультирование покупателей, выкладка товара, работа с ценниками

— консультирование покупателей, выкладка товара, работа с ценниками Старший кассир — координация работы кассовой зоны, инкассация

— координация работы кассовой зоны, инкассация Товаровед — приемка товара, контроль качества, инвентаризация

— приемка товара, контроль качества, инвентаризация Грузчик — разгрузка машин с товаром, перемещение продукции

— разгрузка машин с товаром, перемещение продукции Заместитель директора магазина — помощь в управлении магазином, работа с персоналом

— помощь в управлении магазином, работа с персоналом Директор магазина — полное руководство торговой точкой

С 18 лет также становятся доступны позиции в логистических центрах и офисах компании:

Кладовщик в распределительном центре

в распределительном центре Комплектовщик заказов

заказов Оператор call-центра

call-центра Специалисты технической поддержки

технической поддержки Административный персонал офисов

Для совершеннолетних сотрудников «Пятёрочка» предлагает полноценные программы карьерного роста. Например, молодой человек без опыта может начать карьеру с позиции продавца-кассира, затем стать старшим продавцом, заместителем директора и в перспективе — директором магазина. Многие нынешние руководители в компании прошли именно такой путь. 🚀

Дмитрий Карпов, менеджер по обучению персонала Анна пришла к нам сразу после школы, в 18 лет, без какого-либо опыта работы. Начала как продавец-кассир на полную ставку, параллельно поступив на заочное отделение экономического факультета. Её трудолюбие и внимательность к деталям быстро заметило руководство. Через восемь месяцев она уже работала старшим кассиром, а через полтора года — заместителем директора магазина. Сегодня, спустя пять лет, Анна управляет одним из крупнейших магазинов сети в городе и входит в ТОП-10 самых эффективных директоров региона. Её история наглядно демонстрирует, что «Пятёрочка» действительно даёт возможность быстрого карьерного роста даже тем, кто приходит без опыта.

Для совершеннолетних сотрудников открывается доступ к корпоративным образовательным программам, включая:

Программа «Директор магазина за год» — интенсивное обучение с последующим назначением

Курсы повышения квалификации по различным направлениям

Тренинги по развитию лидерских и управленческих навыков

Возможность участия в программах наставничества

В 2025 году «Пятёрочка» особое внимание уделяет цифровизации бизнеса, поэтому появились новые вакансии, связанные с цифровыми технологиями: специалисты по цифровому мерчандайзингу, аналитики данных магазина, сотрудники служб автоматизированного учета. Эти позиции особенно подходят для молодых сотрудников, имеющих базовые навыки работы с современными технологиями. 💻

Условия работы для молодежи в магазинах "Пятерочка"

«Пятёрочка» предлагает различные условия работы в зависимости от возраста сотрудника, региона трудоустройства и конкретной должности. Молодые специалисты могут рассчитывать на комплексный социальный пакет и дополнительные бонусы, делающие работу в сети привлекательной для построения карьеры. 🛡️

Основные условия работы для младших должностей:

Параметр Для 16-17 лет Для 18+ лет Формат занятости Неполная (до 35 ч/нед) Полная/неполная на выбор Средняя зарплата (Москва) 22 000 – 27 000 руб. 35 000 – 45 000 руб. График работы Только дневные смены 2/2, 5/2, ночные смены Отпуск 31 календарный день 28 календарных дней Карьерный рост Ограниченный до 18 лет Полный доступ к программам

Социальный пакет для всех сотрудников включает:

Официальное трудоустройство с первого дня работы

Белую заработную плату с регулярными выплатами

Бесплатное обучение и стажировку

Скидки на продукцию сети (до 10%)

Комплексное медицинское страхование после испытательного срока

Компенсация питания на рабочем месте в некоторых магазинах

Для молодежи особенно привлекательны дополнительные бонусы:

Гибкие графики работы, позволяющие совмещать работу с учебой

Возможность перевода между магазинами сети при смене места жительства

Корпоративные мероприятия, конкурсы и соревнования с ценными призами

Возможность участия в программе «Обучение за счет компании» для перспективных сотрудников

В 2025 году «Пятёрочка» активно развивает систему материальной мотивации сотрудников. Помимо фиксированного оклада, большинство позиций предполагает систему премирования, зависящую от индивидуальных и командных показателей. Это особенно выгодно для амбициозных молодых сотрудников, готовых проявлять инициативу. 📈

Важным преимуществом работы в «Пятёрочке» является возможность трудоустройства рядом с домом — с учетом разветвленной сети магазинов в большинстве городов России. Это значительно экономит время на дорогу и позволяет более эффективно планировать день, что особенно актуально для студентов.

В компании действует прозрачная система оценки эффективности, благодаря которой даже молодые сотрудники могут рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице при демонстрации хороших результатов. С 2023 года также действует программа наставничества, когда более опытные коллеги помогают новичкам быстрее адаптироваться и развиваться в профессии.

Как устроиться в "Пятерочку": пошаговая инструкция

Процесс трудоустройства в «Пятёрочку» достаточно прост, однако требует внимательного следования определенному алгоритму действий. Особенно это касается несовершеннолетних соискателей, которым необходимо подготовить дополнительные документы. 📋

Пошаговая инструкция для соискателей:

Поиск вакансии: На официальном сайте компании в разделе «Вакансии»

На популярных порталах поиска работы (HH.ru, Superjob, Работа.ру)

Непосредственно в магазинах (информация часто размещается на входе)

Через официальные аккаунты «Пятёрочки» в социальных сетях Подготовка документов: Паспорт (обязательно)

СНИЛС

ИНН (при наличии)

Трудовая книжка (если есть)

Документ об образовании

Для несовершеннолетних: письменное согласие одного из родителей и разрешение органа опеки (для 14-15 лет в случае специальных программ) Подача заявки: Заполнение анкеты на сайте

Или обращение напрямую к директору магазина Собеседование: Первичное собеседование (часто по телефону)

Очное собеседование в магазине или офисе Медицинский осмотр: Прохождение обязательного медосмотра (для всех)

Получение медицинской книжки (за счет работодателя) Оформление и обучение: Подписание трудового договора

Прохождение вводного инструктажа

Обучение на рабочем месте (3-7 дней в зависимости от должности)

Особенности собеседования в «Пятёрочку»:

Для линейных позиций собеседование обычно проводит директор магазина или его заместитель

Вопросы касаются преимущественно личных качеств, готовности к физическим нагрузкам, дисциплинированности

Для несовершеннолетних часто проводят собеседование в присутствии родителей

На управленческие позиции возможно несколько этапов собеседования, включая тестирование

Важно помнить, что в «Пятёрочке» ценят такие качества как пунктуальность, ответственность, клиентоориентированность и готовность к обучению. Даже не имея опыта работы, можно успешно пройти собеседование, продемонстрировав эти качества и искреннюю заинтересованность в работе. 🕓

В 2025 году компания значительно упростила процесс подачи заявки на вакансии, внедрив мобильное приложение для соискателей, через которое можно отслеживать статус рассмотрения резюме и получать уведомления о новых вакансиях. Это особенно удобно для молодежи, привыкшей к цифровым решениям.

Средний срок от момента подачи заявки до выхода на работу составляет 7-14 дней. Этот период включает рассмотрение резюме, собеседование, медосмотр и оформление. Для ускорения процесса рекомендуется заранее подготовить все необходимые документы и быстро реагировать на коммуникацию от представителей компании.