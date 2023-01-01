Смена профессии как называется: термины профессиональной переориентации

Для кого эта статья:

Люди, планирующие сменить профессию или переквалифицированные специалисты.

Соискатели, стремящиеся улучшить свои профессиональные навыки в описании карьерных изменений.

Специалисты по управлению персоналом и карьерные консультанты, работающие с кандидатами на рынке труда. Меняете профессию, но не знаете, как грамотно назвать этот процесс в резюме или на собеседовании? ?? Слово "переучился" звучит как-то неуклюже, а "сменил работу" не отражает масштаб ваших карьерных изменений. Правильная терминология может стать вашим козырем при трудоустройстве — она не только продемонстрирует вашу осознанность, но и поможет HR-специалистам точнее классифицировать ваш опыт. Разберемся в профессиональном лексиконе карьерных трансформаций, который пригодится вам в 2025 году.

Официальные термины для смены профессии: справочник

Смена профессии имеет множество официальных обозначений, каждое из которых имеет свои нюансы и контекст применения. Правильно подобранный термин поможет не только профессионально описать ваш опыт, но и выделит вас как осознанного кандидата, понимающего суть карьерных процессов.

Основные термины, которые используются в официальной документации и профессиональной среде:

Профессиональная переориентация — официальный термин, описывающий полное изменение профессионального направления, часто сопровождающееся получением нового образования.

— официальный термин, описывающий полное изменение профессионального направления, часто сопровождающееся получением нового образования. Карьерная трансформация — процесс глубокого изменения карьерного пути, связанный не только со сменой профессии, но и с переосмыслением профессиональных ценностей.

— процесс глубокого изменения карьерного пути, связанный не только со сменой профессии, но и с переосмыслением профессиональных ценностей. Рекарьеринг (от англ. recareering) — построение новой карьеры в другой сфере деятельности, обычно после значительного опыта в предыдущей области.

(от англ. recareering) — построение новой карьеры в другой сфере деятельности, обычно после значительного опыта в предыдущей области. Профессиональная мобильность — способность и готовность специалиста менять сферу деятельности, осваивать новые профессиональные компетенции.

Термин Применение Контекст использования Профессиональная переориентация Официальные документы, резюме Полная смена профессии, часто с получением нового образования Карьерная трансформация Деловая коммуникация, LinkedIn-профиль Акцент на личностном росте в процессе смены карьеры Рекарьеринг Современные резюме, нетворкинг Построение второй карьеры после успеха в первой Профессиональная мобильность Научные работы, карьерное портфолио Подчеркивание адаптивности и гибкости навыков

Алексей Петров, руководитель отдела рекрутинга На собеседовании ко мне пришла женщина, которая 15 лет проработала бухгалтером, а затем переквалифицировалась в UX-дизайнера. В резюме она указала "прошла профессиональную переориентацию", что сразу сигнализировало о серьезности ее намерений. Когда я спросил, почему она выбрала именно этот термин, кандидат пояснила: "Я не просто сменила работу, я изменила направление своей профессиональной жизни, получила новое образование и развила новый набор навыков". Эта точность формулировок и понимание процесса выгодно выделили ее среди других кандидатов. Мы предложили ей позицию, хотя изначально искали специалиста с профильным образованием и опытом от 3 лет.

Для более точного описания вашей ситуации стоит учитывать степень изменений в карьере. Если вы переходите в смежную область, где можете применить часть имеющихся навыков, это скорее "карьерный пивот" или "профессиональная диверсификация". Если же вы полностью меняете сферу деятельности, правильнее говорить о "профессиональной переориентации" или "рекарьеринге".

Профессиональная переориентация: основные термины

Профессиональная переориентация как процесс имеет свою терминологию, которая помогает точнее описать различные аспекты смены карьерного пути. Знание этих терминов особенно важно при общении с карьерными консультантами, HR-специалистами и в процессе собеседований. ??

Транспрофессионализация — процесс освоения новых профессиональных областей при сохранении компетенций в исходной сфере.

— процесс освоения новых профессиональных областей при сохранении компетенций в исходной сфере. Кросс-функциональная миграция — переход в другой функционал внутри одной отрасли (например, из разработки в продуктовый менеджмент).

— переход в другой функционал внутри одной отрасли (например, из разработки в продуктовый менеджмент). Вертикальная переориентация — изменение профессионального пути с повышением уровня ответственности и статуса.

— изменение профессионального пути с повышением уровня ответственности и статуса. Горизонтальная переориентация — смена сферы деятельности без существенного изменения уровня должности.

— смена сферы деятельности без существенного изменения уровня должности. Профессиональная конверсия — вынужденная переориентация в связи с устареванием профессии или технологий.

Различие между этими терминами может иметь существенное значение при составлении резюме или при обсуждении карьерных перспектив. Например, если вы перешли из бухгалтерии в финансовый анализ, то это скорее кросс-функциональная миграция, а не полная профессиональная переориентация.

Тип переориентации Характеристика Пример Термин для резюме Радикальная Полная смена отрасли и функционала Юрист ? Шеф-повар Профессиональная переориентация Умеренная Смена отрасли с сохранением функционала HR в банке ? HR в IT Отраслевая миграция Функциональная Изменение роли в той же отрасли Программист ? Продуктовый менеджер Кросс-функциональная миграция Специализированная Углубление в одном из аспектов текущей работы Маркетолог ? SEO-специалист Профессиональная специализация

Исследования показывают, что в 2025 году около 40% профессионалов планируют кардинальную смену карьеры минимум раз в жизни, а 75% рассматривают менее радикальные формы профессиональной переориентации. При этом правильное позиционирование своего карьерного перехода может увеличить шансы на успешное трудоустройство на 35%.

Рекарьеринг и другие обозначения смены профессии

Термин "рекарьеринг" (recareering) постепенно входит в профессиональный лексикон российских HR-специалистов и карьерных консультантов. Это понятие подчеркивает сознательный и стратегический подход к построению новой карьеры, а не просто смену работы или должности. ??

Ключевые особенности рекарьеринга:

Опирается на предыдущий опыт и компетенции, но применяет их в новом контексте

Часто включает элемент переобучения или дополнительного образования

Подразумевает длительную перспективу развития в новой области

Имеет стратегический, а не ситуативный характер

Может происходить как внутри организации, так и со сменой работодателя

В отличие от простой смены работы, рекарьеринг требует серьезного планирования и часто сопровождается периодом снижения дохода в пользу долгосрочных перспектив. Исследования показывают, что успешный рекарьеринг в среднем занимает от 6 до 18 месяцев, включая период переобучения и адаптации в новой сфере.

Помимо рекарьеринга, в профессиональной среде используются и другие термины для описания процесса смены профессии:

Карьерный пивот (career pivot) — постепенный поворот карьерного пути с опорой на имеющиеся навыки и опыт.

(career pivot) — постепенный поворот карьерного пути с опорой на имеющиеся навыки и опыт. Профессиональный ребрендинг — изменение профессионального позиционирования и имиджа специалиста при смене сферы деятельности.

— изменение профессионального позиционирования и имиджа специалиста при смене сферы деятельности. Секонд-карьера (second career) — построение новой карьеры после длительного и успешного опыта в предыдущей области.

(second career) — построение новой карьеры после длительного и успешного опыта в предыдущей области. Карьерное перепрофилирование — изменение специализации с сохранением части профессиональных компетенций.

Елена Соколова, карьерный консультант Ко мне обратился Михаил, 42-летний руководитель отдела продаж, который решил переквалифицироваться в data-аналитика. Он уже прошел обучение, но получал отказы на собеседованиях. Проанализировав его резюме, я заметила, что он описывал свой опыт как "смену профессии", что звучало неопределенно и даже немного негативно. Мы переформулировали этот блок, используя термин "стратегический рекарьеринг", и добавили пояснение, как его предыдущий опыт анализа продаж и работы с цифрами стал фундаментом для новой карьеры. Также мы включили фразу "карьерный пивот в сторону аналитики данных" в сопроводительное письмо. Уже через две недели Михаил получил предложение на junior-позицию в крупной компании, где рекрутер особо отметил его осознанный подход к смене карьеры.

При использовании этих терминов важно учитывать контекст и аудиторию. В корпоративной среде западных компаний термины вроде "career pivot" или "recareering" воспринимаются естественно, в то время как в более консервативных российских организациях могут предпочитать русскоязычные аналоги.

Как правильно называть смену профессии в документах

Правильное обозначение смены профессии в официальных документах имеет критическое значение. Это влияет не только на первое впечатление о вас как о кандидате, но и на то, как будет интерпретирован ваш опыт. Различные документы требуют разных подходов к формулировкам. ??

В резюме рекомендуется использовать следующие формулировки:

В разделе "Профессиональный опыт": "Осуществил профессиональную переориентацию в сферу...", "Выполнил стратегический карьерный пивот в направлении..."

В разделе "Образование": "Прошел профессиональную переподготовку по специальности...", "Получил дополнительное профессиональное образование в области..."

В разделе "О себе" или "Профессиональное резюме": "Специалист с успешным опытом карьерной трансформации из области... в сферу..."

В сопроводительном письме стоит более подробно объяснить причины и процесс смены профессии, используя такие конструкции:

"После X лет успешной работы в [предыдущей сфере] я осуществил осознанный рекарьеринг в [новую сферу]..."

"Моя профессиональная переориентация была продиктована стремлением к [цель/мотивация]..."

"В процессе карьерной трансформации я приобрел уникальные компетенции, которые включают [перечислить навыки]..."

В трудовой книжке и официальных кадровых документах смена профессии отражается через записи об увольнении и приеме на работу, однако при необходимости пояснения в документах для внутреннего пользования компании можно использовать термин "профессиональная переориентация" или "профессиональная переподготовка".

При заполнении профиля на карьерных порталах и в профессиональных сетях удачной стратегией будет добавление специального раздела "Карьерная трансформация" или "Профессиональное развитие", где можно описать этот процесс более развернуто.

Исследования показывают, что 68% HR-специалистов положительно оценивают кандидатов, которые грамотно и профессионально описывают процесс смены карьеры, используя соответствующую терминологию. Это свидетельствует об осознанности выбора и стратегическом подходе к карьерному развитию.

Терминология карьерных изменений для разных ситуаций

Разные типы карьерных изменений требуют различной терминологии для их точного описания. Правильно подобранные термины помогут вам не только точнее коммуницировать свой опыт, но и продемонстрировать понимание процессов карьерного развития. ??

При добровольной смене профессии подходящими терминами будут:

Осознанный рекарьеринг — когда решение о смене профессии принято после тщательного анализа и планирования

— когда решение о смене профессии принято после тщательного анализа и планирования Стратегическая карьерная трансформация — подчеркивает долгосрочное планирование изменений

— подчеркивает долгосрочное планирование изменений Профессиональное перепрофилирование — акцент на приобретении новых компетенций

В случае вынужденной смены профессии предпочтительнее использовать:

Профессиональная адаптация — показывает способность приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка

— показывает способность приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка Карьерная реориентация — подчеркивает изменение направления карьерного развития

— подчеркивает изменение направления карьерного развития Профессиональная конверсия — указывает на трансформацию навыков для применения в новой области

При переходе в смежную сферу уместны термины:

Профессиональная диверсификация — расширение сферы применения навыков

— расширение сферы применения навыков Карьерный пивот — плавный переход с опорой на имеющиеся компетенции

— плавный переход с опорой на имеющиеся компетенции Профессиональное развитие по смежному направлению — акцент на преемственности опыта

При кардинальной смене отрасли и функционала:

Радикальная профессиональная переориентация — подчеркивает масштаб изменений

— подчеркивает масштаб изменений Комплексная карьерная трансформация — указывает на многоаспектный характер изменений

— указывает на многоаспектный характер изменений Построение второй карьеры — особенно актуально для людей с длительным опытом в предыдущей сфере

Для возвращения к работе после длительного перерыва используются термины:

Карьерная реактивация — возобновление профессиональной деятельности

— возобновление профессиональной деятельности Профессиональная реинтеграция — возвращение в профессиональную среду

— возвращение в профессиональную среду Карьерный ренессанс — подчеркивает обновленный подход к карьере после перерыва

Статистика показывает, что специалисты, которые точно обозначают тип своей карьерной трансформации, на 43% чаще получают приглашения на собеседования и на 27% быстрее находят работу после смены профессии.

Важно помнить, что терминология должна соответствовать масштабу изменений. Не стоит называть "радикальной профессиональной переориентацией" переход из одного отдела маркетинга в другой, это может быть воспринято как преувеличение. В то же время, не стоит преуменьшать значимость серьезных карьерных изменений, называя их просто "сменой работы".