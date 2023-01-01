Смена должности: пошаговая инструкция и образцы документов

Для кого эта статья:

HR-менеджеры и специалисты по кадровому делопроизводству

Руководители и сотрудники, ответственные за кадровые процедуры в компании

Люди, заинтересованные в изменении своей должности или профессиональном развитии Перевод на другую должность внутри компании — процесс, требующий тщательного документального оформления. Неверно составленные документы могут обернуться трудовыми спорами и финансовыми потерями. По статистике, около 35% внутренних конфликтов в организациях связаны именно с неправильным оформлением кадровых процедур. Разберем пошагово, какие документы необходимо подготовить при смене должности сотрудника, и предоставим готовые образцы, которые помогут избежать типичных ошибок в 2025 году. ???

Смена должности: юридические основы и правовые нюансы

Смена должности сотрудника с юридической точки зрения регулируется статьей 72.1 Трудового кодекса РФ. Важно понимать: перевод может быть постоянным или временным, по инициативе работодателя или сотрудника. В 2025 году действуют обновленные нормы трудового законодательства, которые необходимо учитывать при оформлении документов. ??

Ключевой принцип при переводе — добровольное согласие работника. Исключение составляют лишь чрезвычайные ситуации, предусмотренные статьями 72.2 и 74 ТК РФ, когда временный перевод может осуществляться без согласия сотрудника.

Анна Сергеева, HR-директор Однажды в нашей компании возникла необходимость перевести ключевого специалиста отдела разработки на должность руководителя проекта. Процесс казался формальностью, поскольку сотрудник сам стремился к повышению. Однако при оформлении мы допустили серьезную ошибку — не указали в дополнительном соглашении новые обязанности и зону ответственности. Через три месяца возник конфликт: сотрудник считал, что определенные задачи не входят в его функционал, а компания настаивала на обратном. Ситуация дошла до трудовой инспекции, которая встала на сторону работника. Нам пришлось переоформлять документы, выплачивать компенсацию и разрабатывать детальную должностную инструкцию. Этот случай научил меня, что даже при обоюдном желании сторон изменить трудовые отношения, необходимо скрупулезно фиксировать все детали в документах. Теперь мы используем подробные чек-листы при оформлении переводов.

Основные виды переводов и их особенности отражены в таблице:

Вид перевода Правовое основание Необходимость согласия работника Срок оформления Постоянный перевод на другую должность ст. 72.1 ТК РФ Обязательно До начала работы в новой должности Временный перевод по соглашению сторон ст. 72.2 ч.1 ТК РФ Обязательно До 1 года Временный перевод в чрезвычайных ситуациях ст. 72.2 ч.2,3 ТК РФ Не требуется До 1 месяца Перевод по медицинским показаниям ст. 73 ТК РФ Обязательно На период, указанный в медзаключении

При оформлении перевода сотрудника необходимо учитывать несколько важных юридических нюансов:

Если новая должность предполагает иные условия труда, необходимо ознакомить сотрудника с этими изменениями заранее;

При переводе на нижеоплачиваемую должность запрещено снижать зарплату без письменного согласия работника;

Испытательный срок на новой должности может устанавливаться только при переводе в другую организацию, но не внутри компании;

Если для новой должности требуется специальное образование или квалификация, перевод возможен только при их наличии у сотрудника;

В случае отказа работника от перевода по медицинским показаниям трудовой договор может быть расторгнут по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Документы при переводе на другую должность: образцы

Правильное оформление комплекта документов — залог юридической защищенности как работодателя, так и сотрудника. В 2025 году для перевода работника на другую должность понадобятся следующие документы:

Заявление работника о переводе (при инициативе сотрудника) или предложение работодателя (при инициативе компании); Дополнительное соглашение к трудовому договору; Приказ о переводе по форме Т-5 или Т-5а (для группы сотрудников); Уведомление работника о переводе (в некоторых случаях); Обновленная должностная инструкция; Запись в личной карточке работника (форма Т-2); Запись в трудовой книжке (если ведется бумажная версия).

Рассмотрим образец приказа о переводе сотрудника на другую должность по форме Т-5:

Анастасия Петрова, специалист по кадровому делопроизводству Помню случай с небольшой производственной компанией, где меня пригласили в качестве консультанта. Компания решила перевести пять сотрудников на новые должности в связи с реорганизацией отдела. Руководитель считал, что достаточно просто издать общий приказ и уведомить сотрудников. Когда я проанализировала ситуацию, выяснилось, что у каждого из этих пяти человек были свои нюансы в трудовых отношениях: у одного была материальная ответственность, у другого — особый график работы, третий работал на условиях совместительства. Мы разработали индивидуальные дополнительные соглашения для каждого сотрудника, где учли все особенности их трудовых отношений. Также я настояла на том, чтобы провести индивидуальные встречи с каждым работником для разъяснения новых условий труда. В результате переход прошел гладко, удалось избежать типичных проблем: недопонимания новых обязанностей, конфликтов из-за изменения условий труда и возможных претензий к работодателю.

При оформлении документов важно учитывать сроки и последовательность их подготовки:

Документ Когда оформляется Срок хранения Особенности Заявление о переводе За 5-7 рабочих дней до перевода 75 лет Подписывается работником Дополнительное соглашение До даты перевода 75 лет В двух экземплярах Приказ о переводе После подписания доп. соглашения 75 лет Ознакомление под подпись Запись в трудовой книжке В течение 5 рабочих дней До выдачи работнику При постоянном переводе

Образец дополнительного соглашения к трудовому договору должен содержать следующие обязательные элементы:

Полное наименование работодателя и ФИО работника;

Дата и номер исходного трудового договора;

Новая должность и структурное подразделение;

Дата начала работы в новой должности;

Изменения в оплате труда (если предусмотрены);

Изменения рабочего времени, режима труда и отдыха (если меняются);

Сроки действия соглашения (для временного перевода);

Подписи сторон и дата подписания.

Пошаговая инструкция по смене должности в компании

Процесс перевода сотрудника на другую должность должен осуществляться в строгом соответствии с трудовым законодательством. Соблюдение пошаговой инструкции поможет избежать конфликтных ситуаций и юридических рисков. ??

Рассмотрим последовательность действий при переводе сотрудника на постоянную новую должность:

Инициирование процедуры перевода При инициативе работника — принятие заявления о переводе;

При инициативе работодателя — подготовка письменного предложения о переводе с указанием причин, новой должности и условий труда. Проверка соответствия работника новой должности Анализ квалификации и опыта сотрудника;

Проверка соответствия работника требованиям профстандарта (если применимо);

При необходимости — организация обучения или аттестации. Подготовка документов Составление дополнительного соглашения к трудовому договору;

Разработка или корректировка должностной инструкции;

Подготовка проекта приказа о переводе. Согласование условий с работником Проведение личной беседы для обсуждения новых условий труда;

Предоставление времени на ознакомление с должностной инструкцией;

Согласование даты перевода. Оформление перевода Подписание дополнительного соглашения обеими сторонами (в двух экземплярах);

Издание приказа о переводе (форма Т-5);

Ознакомление работника с приказом под подпись. Внесение записей в учетные документы Запись в трудовой книжке (при ведении бумажной версии);

Внесение изменений в личную карточку работника (форма Т-2);

Передача сведений в информационную систему персонифицированного учета (СЗВ-ТД) — в течение рабочего дня, следующего за днем издания приказа. Завершающие процедуры Ознакомление работника с новой должностной инструкцией под подпись;

При необходимости — проведение инструктажей по технике безопасности;

Если требуется — оформление материальной ответственности.

Для временного перевода процедура имеет свои особенности:

В дополнительном соглашении и приказе необходимо указать конкретный срок перевода;

При переводе в связи с производственной необходимостью на срок до 1 месяца согласие работника не требуется (ст. 72.2 ТК РФ);

Запись в трудовую книжку о временном переводе не вносится;

По окончании срока временного перевода издается приказ о выходе сотрудника на прежнюю должность.

Важно помнить, что при любом виде перевода работодатель обязан сохранить за сотрудником социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. При переводе на нижеоплачиваемую должность за работником сохраняется прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода. ??

Как правильно составить заявление о переводе на должность

Грамотно составленное заявление о переводе на другую должность — первый шаг к успешной смене позиции в компании. Хотя унифицированной формы такого документа нет, существуют общепринятые требования к его оформлению и содержанию. ??

Структура заявления о переводе на другую должность включает следующие элементы:

Шапка документа: В правом верхнем углу указываются должность, ФИО руководителя в дательном падеже;

Ниже — должность, ФИО заявителя в родительном падеже. Название документа: По центру страницы пишется слово «Заявление». Текст заявления: Просьба о переводе с указанием текущей и желаемой должности;

Структурное подразделение (если меняется);

Дата, с которой работник просит осуществить перевод;

Причина перевода (по желанию). Заключительная часть: Дата составления заявления;

Подпись работника с расшифровкой.

Пример текста заявления о переводе:

Прошу перевести меня с должности специалиста отдела продаж на должность менеджера по работе с ключевыми клиентами отдела корпоративных продаж с 01.03.2025 года в связи с повышением квалификации и желанием профессионального развития.

При составлении заявления о переводе стоит учитывать следующие рекомендации:

Формулировки должны быть четкими и однозначными, соответствовать штатному расписанию компании;

Если перевод осуществляется по медицинским показаниям, к заявлению прилагается соответствующее медицинское заключение;

При переводе на вакантную должность полезно указать свою квалификацию и опыт, соответствующие новой позиции;

Заявление пишется в одном экземпляре и подается непосредственному руководителю или в отдел кадров;

Работнику рекомендуется сохранить копию заявления с отметкой о принятии.

Особые случаи при составлении заявления о переводе:

Ситуация Особенности оформления заявления Временный перевод Указывается точный срок перевода (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) Перевод в другое структурное подразделение Указывается полное название нового подразделения согласно штатному расписанию Перевод с изменением условий труда Можно указать, что работник ознакомлен и согласен с новыми условиями Перевод беременной женщины Указывается на необходимость перевода по медпоказаниям, прикладывается справка Перевод по результатам конкурса Можно сослаться на результаты проведенного конкурса на вакантную должность

После подачи заявления работодатель рассматривает его и принимает решение о возможности перевода. Если перевод возможен, заявление визируется руководителем с резолюцией "Согласовано" или "Не возражаю" и передается в отдел кадров для дальнейшего оформления. ??

Оформление дополнительного соглашения при смене должности

Дополнительное соглашение к трудовому договору — ключевой документ при оформлении перевода сотрудника на другую должность. Именно в нем фиксируются все изменения условий трудового договора, связанные с новой должностью. В 2025 году требования к оформлению дополнительных соглашений стали еще более строгими в связи с внедрением электронного документооборота. ??

Обязательные элементы дополнительного соглашения при переводе:

Реквизиты: Номер и дата составления дополнительного соглашения;

Место составления (город);

Номер и дата основного трудового договора. Сведения о сторонах: Полное наименование работодателя, ФИО и должность представителя, действующего на основании Устава или доверенности;

ФИО работника полностью. Предмет соглашения: Указание на перевод с конкретной должности на другую;

Дата, с которой работник приступает к исполнению обязанностей по новой должности;

Структурное подразделение (если меняется);

Характер работы (основная, по совместительству);

Срок перевода (для временного перевода). Изменения условий труда: Новый оклад или тарифная ставка;

Доплаты, надбавки, премии (если предусмотрены);

Режим рабочего времени и отдыха (если меняется);

Условия труда на рабочем месте (класс условий труда);

Характер работы (если меняется, например, разъездной, дистанционный и т.д.). Заключительные положения: Указание, что остальные условия трудового договора, не затронутые соглашением, остаются неизменными;

Количество экземпляров соглашения (как правило, два);

Дата вступления соглашения в силу. Подписи сторон: Подпись представителя работодателя с расшифровкой, печать (при наличии);

Подпись работника с расшифровкой;

Отметка о получении экземпляра соглашения работником.

При составлении дополнительного соглашения важно избегать типичных ошибок:

Неточное указание наименования должности (должно соответствовать штатному расписанию и профстандартам);

Отсутствие конкретной даты перевода;

Неполное описание изменяющихся условий труда;

Противоречия между дополнительным соглашением и локальными нормативными актами;

Отсутствие отметки о получении экземпляра дополнительного соглашения работником.

Процедура оформления дополнительного соглашения имеет несколько важных нюансов:

Соглашение составляется в двух экземплярах — по одному для работника и работодателя; Если в организации принят электронный документооборот, дополнительное соглашение может быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью обеих сторон; Работник должен быть ознакомлен с содержанием соглашения до его подписания; При наличии коллективного договора необходимо убедиться, что новые условия труда не противоречат его положениям; В случае временного перевода в дополнительном соглашении обязательно указывается причина и срок перевода.

После подписания дополнительного соглашения один экземпляр передается работнику, второй — подшивается к личному делу сотрудника. На основании дополнительного соглашения издается приказ о переводе работника на другую должность. ??