Служебка на сверхурочную работу: образец и правила оформления

Работники, заинтересованные в правовых аспектах трудового законодательства и оформлении документов Правильно оформленная служебная записка на сверхурочные — не просто бумажка, а документ, способный защитить интересы и работодателя, и сотрудника. При проверке трудовой инспекцией именно этот документ станет доказательством законности привлечения к работе сверх нормы. В 2025 году требования к оформлению таких документов ужесточились, а штрафы за нарушения выросли до 100 000 рублей для юридических лиц. Разберём, как составить служебку грамотно и избежать проблем с контролирующими органами. 📝

Что такое служебная записка на сверхурочную работу

Служебная записка на сверхурочную работу — это внутренний документ компании, обосновывающий необходимость привлечения сотрудников к работе сверх установленной продолжительности рабочего времени. Это первичный документ, который инициирует весь процесс оформления сверхурочных работ и служит основанием для издания соответствующего приказа.

Служебная записка выполняет несколько важных функций:

Документально фиксирует производственную необходимость работы сверхурочно

Определяет конкретных сотрудников, которых планируется привлечь к сверхурочной работе

Устанавливает сроки и объем сверхурочных работ

Служит обоснованием для последующего расчета повышенной оплаты

Защищает работодателя в случае проверок контролирующими органами

Важно понимать, что сама по себе служебная записка не является достаточным основанием для привлечения сотрудников к работе сверхурочно. Согласно статье 99 ТК РФ, необходимо также получить письменное согласие работника (кроме случаев, прямо оговоренных в законе) и издать соответствующий приказ.

Елена Викторовна, HR-директор В прошлом году наша компания столкнулась с серьезной проблемой при трудовой проверке. Инспектор запросил документы, подтверждающие законность начисления двойной оплаты за работу в выходные дни. Оказалось, что руководители подразделений просто устно договаривались с сотрудниками о переработках, а бухгалтерия начисляла оплату на основании табеля учета рабочего времени. Отсутствие служебных записок и приказов о привлечении к сверхурочной работе привело к штрафу в 55 000 рублей. С тех пор мы строго соблюдаем процедуру оформления: служебная записка → согласие работника → приказ → отметка в табеле → оплата.

В отличие от докладной записки, которая информирует о свершившемся факте, служебная записка на сверхурочную работу составляется заранее, до привлечения сотрудников к переработкам. Это плановый документ, содержащий обоснование производственной необходимости. 🕒

Тип документа Когда составляется Цель Автор Служебная записка на сверхурочную работу До начала работ Обоснование необходимости и планирование Руководитель подразделения Докладная записка После события Информирование о факте Любой сотрудник Приказ о сверхурочной работе После служебной записки, до начала работ Легализация привлечения к сверхурочной работе Руководитель организации

Обязательные элементы служебки на сверхурочные

Грамотно составленная служебная записка на сверхурочную работу должна содержать определенные обязательные элементы. Их наличие обеспечивает юридическую силу документа и защищает интересы как работодателя, так и работника.

Вот перечень ключевых элементов, без которых документ может быть признан недействительным:

Шапка документа — включает наименование организации, должность и ФИО адресата (обычно директор или иное уполномоченное лицо)

— включает наименование организации, должность и ФИО адресата (обычно директор или иное уполномоченное лицо) Заголовок — "Служебная записка" с указанием темы (о привлечении к сверхурочной работе)

— "Служебная записка" с указанием темы (о привлечении к сверхурочной работе) Обоснование необходимости — причины, по которым требуются сверхурочные работы (производственная необходимость, аварийная ситуация, срочный заказ и т.д.)

— причины, по которым требуются сверхурочные работы (производственная необходимость, аварийная ситуация, срочный заказ и т.д.) Список работников — ФИО и должности сотрудников, которых планируется привлечь к сверхурочной работе

— ФИО и должности сотрудников, которых планируется привлечь к сверхурочной работе Временные рамки — точная дата или период, время начала и окончания сверхурочных работ

— точная дата или период, время начала и окончания сверхурочных работ Продолжительность — количество часов сверхурочной работы для каждого сотрудника

— количество часов сверхурочной работы для каждого сотрудника Форма компенсации — указание на повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха

— указание на повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха Подпись руководителя — подпись инициатора с расшифровкой и указанием должности

— подпись инициатора с расшифровкой и указанием должности Дата составления — число, месяц и год составления документа

Отсутствие любого из этих элементов может привести к признанию процедуры привлечения к сверхурочной работе незаконной, что грозит штрафными санкциями со стороны трудовой инспекции. 🛡️

Особое внимание стоит уделить формулировке обоснования необходимости сверхурочных работ. Согласно статье 99 ТК РФ, привлечение к сверхурочной работе допускается только в определенных случаях:

При необходимости выполнить начатую работу, если невыполнение может повлечь материальный ущерб или угрозу жизни и здоровью людей

При производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов, когда их неисправность вызывает остановку работы для значительного числа сотрудников

Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва

В иных случаях, но только с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюза

При наличии в компании профсоюзной организации, в определенных случаях требуется учитывать ее мнение, что также должно быть отражено в служебной записке. В 2025 году многие компании стали включать дополнительный пункт о соблюдении требований охраны труда при сверхурочной работе, что снижает риски при проверках.

Пошаговое составление служебной записки

Составление служебной записки на сверхурочную работу — процесс, требующий внимательности и знания нормативных требований. Следуя пошаговой инструкции, вы сможете составить документ, соответствующий всем юридическим нормам.

Оформление шапки документа В верхнем правом углу укажите должность руководителя, которому адресована записка (например, "Генеральному директору ООО "Название")

На следующей строке напишите ФИО руководителя в дательном падеже

Далее в две строки укажите "от [должность инициатора]" и ФИО составителя записки в родительном падеже Формулировка заголовка По центру документа напишите "СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА"

При необходимости добавьте номер документа согласно внутреннему документообороту компании

Укажите дату составления в формате ДД.ММ.ГГГГ Изложение сути обращения Начните с фразы "Прошу разрешить привлечение к сверхурочной работе..."

Перечислите ФИО и должности работников, которых планируется привлечь

Четко укажите даты и время сверхурочной работы (с ЧЧ:ММ до ЧЧ:ММ) Обоснование необходимости Используйте фразу "в связи с..." и укажите конкретную причину (производственная необходимость, срочный заказ, аварийная ситуация)

Предоставьте детали ситуации, которые обосновывают невозможность выполнения работ в нормальное рабочее время Указание формы компенсации Укажите, как будут компенсированы сверхурочные часы: оплатой в повышенном размере или предоставлением дополнительного времени отдыха

При оплате можно сослаться на соответствующий пункт Положения об оплате труда или коллективного договора Завершение документа Поставьте личную подпись инициатора с расшифровкой

Добавьте визу непосредственного руководителя работников (если инициатор — не он)

Завершенный документ подается на рассмотрение уполномоченному лицу, которое проставляет резолюцию "Согласовано" или "Утверждаю" с подписью и датой. 📋

Михаил Сергеевич, начальник производственного цеха Однажды мне пришлось организовать срочные ночные работы из-за поломки производственной линии. В спешке я неправильно оформил служебную записку — не указал точное количество часов для каждого работника и аргументировал необходимость лишь фразой "срочный ремонт". Бухгалтерия отказалась начислять повышенную оплату без детализации часов, а юрист компании указал, что формулировка обоснования недостаточна с точки зрения ТК РФ. Пришлось переделывать документ задним числом и проводить дополнительные согласования. С тех пор я всегда детально прописываю обоснование: "В связи с аварийной поломкой производственной линии (акт осмотра №45 от 15.05.2025), остановка которой приводит к простою 80% персонала и срыву поставок по договорам...". Такие формулировки не вызывают вопросов ни у бухгалтерии, ни у проверяющих органов.

Образец служебной записки для скачивания

Предлагаем универсальный образец служебной записки на сверхурочную работу, который вы можете адаптировать под нужды вашей организации. Данный шаблон соответствует всем требованиям трудового законодательства по состоянию на 2025 год и прошел проверку на соответствие актуальным нормам ТК РФ.

Ниже представлен текст образца:

Генеральному директору ООО "НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ" Иванову И.И. от начальника отдела логистики Петрова П.П.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА № 45 от 15.05.2025

О привлечении к сверхурочной работе

Прошу разрешить привлечение к сверхурочной работе следующих сотрудников отдела логистики:

Сидорова Сергея Сергеевича, кладовщика Кузнецову Анну Владимировну, оператора ПК

Дата выполнения сверхурочной работы: 17.05.2025 Время: с 18:00 до 22:00 (4 часа сверхурочно) Необходимость вызвана срочной отгрузкой товара по договору поставки №178/25 от 10.04.2025 с ООО "Заказчик", крайний срок исполнения которого наступает 17.05.2025.

Согласие работников на привлечение к сверхурочной работе получено.

Прошу компенсировать сверхурочную работу путем оплаты в соответствии со ст. 152 ТК РФ (первые два часа – в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере).

Начальник отдела логистики __ / Петров П.П. /

Обратите внимание на следующие важные моменты при использовании данного шаблона:

Точно указывайте дату и продолжительность сверхурочных работ

Конкретизируйте причину необходимости сверхурочных работ (сослаться на конкретный договор, проект или ситуацию)

Отметьте, что согласие работников получено (это обязательное требование, кроме экстренных случаев)

Укажите способ компенсации (оплата или дополнительное время отдыха)

Соблюдайте хронологию событий — служебная записка должна быть составлена до дня сверхурочной работы

Шаблон следует адаптировать с учетом специфики вашей организационной структуры, внутренних регламентов и характера деятельности. 📝

Распространенная ошибка Возможные последствия Как избежать Отсутствие конкретного обоснования необходимости Признание привлечения к сверхурочной работе незаконным Детально описать причину с указанием конкретных договоров, сроков, ситуаций Неуказание точного времени и продолжительности работ Проблемы с расчетом компенсации, споры с работниками Четко указать время начала и окончания, общее количество часов Отсутствие упоминания о согласии работников Штрафы при проверках, возможные иски от сотрудников Всегда отражать факт получения согласия или указывать случай из ст.99 ТК РФ, позволяющий обойтись без согласия Составление задним числом Признание документа недействительным при проверке Составлять заблаговременно, до начала сверхурочных работ

Правовые аспекты оформления сверхурочных работ

При оформлении сверхурочных работ особое значение имеет соблюдение правовых норм трудового законодательства. Неверное оформление может привести к серьезным штрафам и санкциям со стороны контролирующих органов. 🧠

Ключевые правовые аспекты, которые необходимо учитывать:

Ограничение продолжительности сверхурочных работ . Согласно ст. 99 ТК РФ, сверхурочная работа не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год для каждого работника. В служебной записке необходимо учитывать эти лимиты.

. Согласно ст. 99 ТК РФ, сверхурочная работа не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год для каждого работника. В служебной записке необходимо учитывать эти лимиты. Категории работников, которых запрещено привлекать к сверхурочной работе . Нельзя привлекать беременных женщин, работников младше 18 лет и некоторые другие категории. Работники с инвалидностью и женщины с детьми до 3 лет могут привлекаться только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

. Нельзя привлекать беременных женщин, работников младше 18 лет и некоторые другие категории. Работники с инвалидностью и женщины с детьми до 3 лет могут привлекаться только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Обязательное получение согласия работника . В большинстве случаев требуется письменное согласие сотрудника на сверхурочную работу. Исключения составляют чрезвычайные ситуации (предотвращение катастроф, устранение последствий аварий и т.д.), перечисленные в части 3 ст. 99 ТК РФ.

. В большинстве случаев требуется письменное согласие сотрудника на сверхурочную работу. Исключения составляют чрезвычайные ситуации (предотвращение катастроф, устранение последствий аварий и т.д.), перечисленные в части 3 ст. 99 ТК РФ. Документальное оформление . Полный пакет документов включает в себя служебную записку, письменное согласие работника, приказ о привлечении к сверхурочной работе, отметку в табеле учета рабочего времени.

. Полный пакет документов включает в себя служебную записку, письменное согласие работника, приказ о привлечении к сверхурочной работе, отметку в табеле учета рабочего времени. Оплата сверхурочной работы. Согласно ст. 152 ТК РФ, первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном размере. Коллективным договором или локальным нормативным актом могут быть установлены более высокие ставки.

Особое внимание следует уделить порядку компенсации сверхурочной работы. По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться не повышенной оплатой, а предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. В этом случае в служебной записке следует указать выбранный работником способ компенсации.

С 2025 года введены дополнительные требования к учету мнения представительного органа работников при систематическом привлечении к сверхурочной работе. Если в вашей организации есть профсоюз, рекомендуется получить его мнение и отразить этот факт в служебной записке.

Ответственность за нарушение порядка привлечения к сверхурочной работе:

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 10 000 до 25 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей

При повторном нарушении — штрафы увеличиваются, возможна дисквалификация должностных лиц

Кроме того, работник вправе обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда, если его права были нарушены при привлечении к сверхурочной работе. Судебная практика 2024-2025 годов показывает увеличение числа исков по данным основаниям и рост сумм компенсаций.