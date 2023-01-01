Сколько языков программирования существует: от 9000 до нескольких

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие и опытные программисты, интересующиеся языками программирования

Студенты и обучающиеся, ищущие информацию о выборе языков для изучения

IT-специалисты и руководители, заинтересованные в состоянии и трендах в области программирования Погружаясь в океан кода, многие задаются вопросом: сколько языков программирования существует в мире? Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Мир программирования — живой организм, где ежедневно рождаются новые языки и отмирают устаревшие. От низкоуровневого ассемблера до интуитивно понятного Python, от экзотических эзотерических языков до промышленных титанов — их количество исчисляется тысячами. Но можно ли назвать точную цифру? Давайте раскроем эту технологическую загадку, опираясь на актуальные данные и экспертный анализ. 🧩

Общее количество языков программирования: от 9000

Согласно данным исследовательского проекта HOPL (History of Programming Languages), в мире насчитывается более 9000 языков программирования, созданных за всю историю вычислительной техники. Эта цифра включает как широко используемые промышленные языки, так и экспериментальные, академические и эзотерические языки, многие из которых уже не используются или имеют крайне узкую сферу применения. 🌐

Однако важно понимать, что точная цифра постоянно меняется по нескольким причинам:

Постоянное появление новых языков (около 50-100 ежегодно)

Различия в классификации (что считать отдельным языком, а что диалектом)

Разногласия в определении понятия "язык программирования"

"Смерть" устаревших языков, которые перестают поддерживаться

Если рассматривать только активно используемые языки программирования, то их количество значительно меньше — порядка 700-800. А действительно популярных и широко применяемых в индустрии — не более 50-100.

Артём Соловьёв, ведущий архитектор ПО В 2012 году мне поручили провести аудит всех используемых в крупном финансовом холдинге языков программирования для оптимизации IT-инфраструктуры. Результаты были шокирующими: мы насчитали 37 различных языков в активном использовании — от COBOL на мейнфреймах до новейших скриптовых языков для веб-разработки. Особенно поразительным было обнаружение нишевых языков вроде APL и Forth, которые обслуживали критически важные системы, созданные десятилетия назад. Этот опыт наглядно продемонстрировал, как языки программирования, подобно археологическим слоям, накапливаются в крупных организациях, отражая эволюцию технологий за весь период существования компании.

Интересно, что распределение языков программирования подчиняется закону Парето: примерно 20% языков используются в 80% всего программного кода в мире. А если быть еще точнее, то всего около 10 языков доминируют в основной массе современных проектов.

Категория языков Приблизительное количество Примеры Всего создано 9000+ От Plankalkül (1942) до новейших Активно используемые 700-800 C, Java, Python, JavaScript Промышленно значимые 50-100 Python, JavaScript, Java, C++, C# Доминирующие в индустрии 10-15 Python, JavaScript, Java, SQL, C#

Актуальная статистика и методы подсчёта языков

Определение точного числа языков программирования — методологически сложная задача. Различные источники используют разные критерии и подходы к подсчёту, что приводит к значительным расхождениям в итоговых цифрах. Рассмотрим основные методы и источники статистики:

Академические исследования (HOPL, IEEE) — наиболее всеобъемлющие, включают исторические и экспериментальные языки

(HOPL, IEEE) — наиболее всеобъемлющие, включают исторические и экспериментальные языки Репозитории кода (GitHub, GitLab) — анализируют языки, используемые в реальных проектах

(GitHub, GitLab) — анализируют языки, используемые в реальных проектах Индексы популярности (TIOBE, PYPL, RedMonk) — отслеживают тренды использования языков

(TIOBE, PYPL, RedMonk) — отслеживают тренды использования языков Базы данных языков (Linguist, Rosetta Code) — каталогизируют синтаксис и возможности языков

Согласно последним данным проекта GitHub, на их платформе используется более 370 различных языков программирования. Это число отражает актуальное состояние реально используемых в разработке языков, но не включает устаревшие или узкоспециализированные языки, которые редко встречаются в современных открытых проектах. 📊

Индекс TIOBE, один из авторитетных источников статистики популярности языков программирования, отслеживает около 150 языков. Однако для полноценного ранжирования рассматривается только топ-100, остальные имеют статистически незначимую долю использования.

При этом, по данным энциклопедического проекта Rosetta Code, в их базе представлено более 800 языков с примерами кода для решения типовых задач.

Дмитрий Карпов, аналитик языков программирования В 2021 году я участвовал в исследовании разнообразия языков программирования в корпоративном секторе России. Мы опрашивали IT-директоров крупных компаний о технологическом стеке их организаций. Результаты опровергли распространенный миф о том, что "все переходят на Python и JavaScript". В среднем, в каждой крупной компании параллельно использовалось 8-12 языков программирования. Особенно впечатлил случай одного банка, где критически важная система рассчета рисков работала на APL — языке 1960-х годов с необычной системой символов. Когда я спросил, почему они не переписали систему на современный язык, CTO ответил: "Одна строка кода на APL заменяет 20 строк на любом другом языке, а наши аналитики мыслят именно этими абстракциями. Переписать — значит создать риски ошибок и потерять эффективность". Этот случай показал мне, насколько разнообразен реальный ландшафт языков программирования за пределами хайповых технологических трендов.

Источник данных Метод подсчёта Количество языков HOPL (History of Programming Languages) Историческое исследование 9000+ GitHub (Linguist) Анализ репозиториев кода 370+ TIOBE Index Анализ поисковых запросов ~150 Rosetta Code Документированные примеры кода 800+ IEEE Spectrum Комбинированная методология ~50

Важно понимать, что сколько языков программирования существует в мире — вопрос, на который невозможно дать абсолютно точный ответ. Цифры варьируются в зависимости от критериев классификации и методов подсчёта. Тем не менее, общее число созданных языков программирования превышает 9000, хотя активно используются менее 10% из них.

Классификация языков программирования по типам

Для лучшего понимания многообразия языков программирования необходима их систематизация. Современное языковедение в программировании предлагает несколько подходов к классификации, каждый из которых позволяет взглянуть на эволюцию языков под определенным углом. 🔍

Основные критерии классификации языков программирования:

По парадигме программирования

Императивные (C, Fortran)

Объектно-ориентированные (Java, C#)

Функциональные (Haskell, Lisp)

Логические (Prolog)

Мультипарадигменные (Python, Scala)

По уровню абстракции

Низкоуровневые (Ассемблер)

Среднего уровня (C)

Высокоуровневые (Python, Ruby)

Сверхвысокого уровня (SQL, R)

По типизации

Статически типизированные (Java, C++)

Динамически типизированные (Python, JavaScript)

Сильно типизированные (Rust, Haskell)

Слабо типизированные (PHP, JavaScript)

По области применения

Веб-разработка (JavaScript, PHP)

Мобильная разработка (Swift, Kotlin)

Системное программирование (C, Rust)

Научные вычисления (R, Julia)

Искусственный интеллект (Python, Lisp)

Исторически, количество языков в каждой категории распределяется неравномерно. Например, за последнее десятилетие наблюдается значительный рост числа функциональных и мультипарадигменных языков, что отражает тенденцию к повышению уровня абстракции и внимания к безопасности типов.

Многие современные языки нельзя однозначно отнести к одной категории. Они заимствуют идеи из разных парадигм, стремясь объединить лучшие практики. Например, Python поддерживает как объектно-ориентированное, так и функциональное программирование, а Scala интегрирует функциональное программирование с объектно-ориентированным подходом.

Также существуют экзотические категории языков:

Эзотерические языки (Brainfuck, Whitespace) — созданные как интеллектуальное упражнение или шутка

(Brainfuck, Whitespace) — созданные как интеллектуальное упражнение или шутка Визуальные языки (Scratch, Blockly) — использующие графические элементы вместо текста

(Scratch, Blockly) — использующие графические элементы вместо текста Специализированные DSL (Domain-Specific Languages) — созданные для конкретных предметных областей

Понимание этой классификации позволяет оценить, сколько языков программирования существует в мире не просто количественно, но и качественно, с точки зрения их разнообразия и эволюции.

Топ-20 самых используемых языков программирования

Несмотря на то, что сколько языков программирования существует в мире исчисляется тысячами, большинство разработчиков и компаний концентрируются на относительно небольшом наборе языков. По данным комбинированного анализа нескольких авторитетных индексов (TIOBE, GitHub, StackOverflow, RedMonk), вот актуальный рейтинг 20 самых используемых языков программирования в 2023 году: 🏆

Python — универсальный язык с сильной поддержкой в области data science, ML и веб-разработки JavaScript — доминирующий язык веб-разработки, как фронтенд, так и бэкенд (Node.js) Java — корпоративный стандарт для крупных приложений и Android-разработки C++ — высокопроизводительный язык для системного программирования и игр C# — ключевой язык экосистемы Microsoft и игровых движков PHP — популярный язык для веб-разработки и CMS C — фундаментальный язык для системного программирования и встраиваемых систем TypeScript — типизированное надмножество JavaScript, стремительно набирающее популярность SQL — стандарт для работы с реляционными базами данных Go — современный язык для микросервисов и распределённых систем Kotlin — предпочтительный язык для Android-разработки Swift — основной язык для разработки под iOS и macOS Rust — системный язык с фокусом на безопасность памяти R — специализированный язык для статистики и анализа данных Ruby — язык с акцентом на простоту и производительность разработчика Dart — язык для кросс-платформенной разработки (Flutter) MATLAB — язык для инженерных и научных вычислений Shell/Bash — язык для автоматизации задач в Unix-системах Scala — функционально-объектный язык на JVM Perl — мощный язык для обработки текста и системного администрирования

Интересно отметить, что популярность языков программирования подвержена значительным колебаниям. Например, Python за последние 10 лет поднялся с 8-го на 1-е место в большинстве рейтингов, а некогда доминирующие языки вроде COBOL или Pascal практически исчезли из активного использования, хотя все еще поддерживают огромные объемы унаследованного кода.

Распределение рыночной доли между языками программирования отражает не только технические преимущества, но и экономические, социальные и исторические факторы. Например, высокая популярность JavaScript во многом обусловлена монополией этого языка в браузерах, а доминирование Java в корпоративном секторе связано с ранними инвестициями компаний в эту технологию.

Важно понимать, что даже языки, не попавшие в топ-20, могут быть критически важными в определенных нишах. Например, Erlang не входит в общие рейтинги популярности, но остается незаменимым для создания высоконадежных телекоммуникационных систем.

Как выбрать язык программирования для изучения

Когда вы осознаете, сколько языков программирования существует в мире, выбор первого или следующего языка для изучения может казаться непосильной задачей. Однако существует структурированный подход, который поможет принять обоснованное решение. 🎯

Ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе языка программирования:

Цель обучения

Профессиональная переквалификация

Расширение навыков

Работа над конкретным проектом

Академический интерес

Сфера применения

Веб-разработка (JavaScript, PHP, Python)

Мобильная разработка (Swift, Kotlin, React Native)

Анализ данных и ML (Python, R, Julia)

Игровая разработка (C++, C#)

Системное программирование (C, Rust)

Рыночные перспективы

Востребованность на рынке труда

Средний уровень зарплат

Долгосрочные тренды и прогнозы

Сложность освоения

Крутизна кривой обучения

Доступность учебных материалов

Размер сообщества и экосистемы

Для начинающих программистов часто рекомендуется начинать с языков с более плавной кривой обучения, таких как Python или JavaScript. Эти языки предлагают быструю обратную связь, имеют огромные сообщества и множество учебных ресурсов.

Для тех, кто уже имеет опыт программирования и хочет расширить свой арсенал, стоит рассмотреть языки, представляющие другие парадигмы. Например, если вы знакомы с императивными языками, изучение функционального языка вроде Haskell или Clojure может существенно расширить ваше понимание программирования.

Цель Рекомендуемые языки Комментарий Быстрый вход в IT Python, JavaScript Низкий порог входа, высокий спрос Веб-разработка JavaScript, TypeScript, PHP Охватывают основные веб-технологии Мобильная разработка Swift (iOS), Kotlin (Android), Dart (Flutter) Специализированные для платформ Анализ данных и ML Python, R, SQL Богатые экосистемы для работы с данными Высокопроизводительные системы C++, Rust, Go Контроль над ресурсами и памятью

Не менее важно учитывать синергию между языками. Некоторые языки программирования хорошо дополняют друг друга и часто используются вместе в реальных проектах. Например, комбинация JavaScript (фронтенд) + Python (бэкенд) + SQL (базы данных) даёт полный стек для веб-разработки.

Следует также помнить, что изучение принципов программирования важнее, чем конкретный синтаксис. Хороший программист может относительно быстро освоить новый язык, если понимает фундаментальные концепции. Поэтому, выбирая первый язык, стоит обращать внимание на то, насколько хорошо он позволяет изучить общие принципы программирования.

И наконец, не стоит поддаваться исключительно хайпу вокруг "горячих" технологий. Лучше выбирать язык, который:

Решает конкретные задачи, с которыми вы сталкиваетесь

Имеет достаточно зрелую экосистему и сообщество

Соответствует вашему стилю мышления и подходу к решению проблем

Будет актуален в обозримом будущем (3-5 лет минимум)

Многообразие языков программирования — это не проблема, а богатство инструментов для решения различных задач. Точная цифра в 9000+ языков может впечатлять, но на практике достаточно освоить 2-3 языка из разных категорий, чтобы стать универсальным специалистом. Каждый язык — это не просто синтаксис, а целая философия и подход к решению задач. Погружаясь в изучение языков программирования, мы получаем не только практические навыки, но и новые способы мышления. В этом постоянно меняющемся технологическом ландшафте важно не количество освоенных языков, а умение выбрать правильный инструмент для конкретной задачи.

Читайте также