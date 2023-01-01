Сколько совмещений может быть у работника в одной организации по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

HR-специалисты и менеджеры по персоналу

Руководители организаций и предприятий

Юристы и сотрудники, занимающиеся трудовым правом Трудовой кодекс РФ предоставляет возможность работать за пределами одной должности — и многие руководители и сотрудники активно этим пользуются. Однако вопрос о количестве возможных совмещений в одной организации часто вызывает замешательство. Сколько дополнительных должностей может фактически занимать сотрудник? Существуют ли законодательные ограничения? Как правильно оформить несколько совмещений, чтобы избежать проблем с трудовой инспекцией? Эти вопросы критически важны для оптимизации трудовых ресурсов и соблюдения законодательства в 2025 году. ??

Количество совмещений у работника: нормы ТК РФ

Трудовой кодекс РФ не устанавливает прямых количественных ограничений на число совмещений, которые может иметь работник в одной организации. Статья 60.2 ТК РФ определяет совмещение как выполнение работником дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) в течение установленной продолжительности рабочего дня. ??

Ключевое законодательное ограничение заключается не в количестве совмещений, а в общей продолжительности рабочего времени. Согласно статье 91 ТК РФ, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Это значит, что работник теоретически может иметь неограниченное количество совмещений, если выполняет все обязанности в рамках своего рабочего времени.

Елена Соколова, руководитель HR-департамента

В нашей компании был случай с главным бухгалтером, который совмещал три дополнительные должности: кассира, экономиста и специалиста по закупкам. Возник вопрос о законности такого количества совмещений. После консультации с юристами мы выяснили, что Трудовой кодекс не ограничивает число совмещений напрямую. Важным было обеспечить выполнение всех обязанностей в рамках 40-часовой рабочей недели и четко прописать в дополнительных соглашениях объем работы по каждой должности. Мы пересмотрели нагрузку, установили доплату в процентах от оклада за каждую совмещаемую должность и грамотно документировали все договоренности. Трудовая инспекция при последующей проверке не выявила нарушений.

Практические рекомендации по определению количества совмещений для сотрудника:

Оцените реальную возможность выполнения дополнительных обязанностей в рамках рабочего времени

Учитывайте квалификацию работника и его способность справляться с различными задачами

Рассчитайте примерные временные затраты на выполнение всех совмещаемых функций

Установите адекватную доплату за каждое совмещение (размер определяется по соглашению сторон)

Документируйте каждое совмещение отдельным дополнительным соглашением

Нормативное положение Содержание Влияние на количество совмещений Статья 60.2 ТК РФ Определяет понятие совмещения должностей Не устанавливает количественных ограничений Статья 91 ТК РФ Ограничивает продолжительность рабочего времени Косвенно ограничивает через лимит рабочего времени Статья 151 ТК РФ Регулирует оплату за совмещение Требует отдельной оплаты за каждое совмещение

Совмещение vs совместительство: правовые различия

Чтобы корректно определить максимально возможное количество дополнительных должностей, необходимо чётко различать понятия совмещения и совместительства, которые часто путают даже опытные кадровики. Эти режимы работы регулируются разными статьями ТК РФ и имеют существенные отличия в ограничениях. ??

Критерий Совмещение (ст. 60.2 ТК РФ) Совместительство (ст. 60.1 ТК РФ) Рабочее время В пределах основного рабочего времени За пределами основного рабочего времени Трудовой договор Дополнительное соглашение к основному договору Отдельный трудовой договор Ограничение по количеству Прямых ограничений нет Не более 4 часов в день (в среднем за месяц) Трудовая книжка Не вносится запись Вносится запись по желанию работника Отпуск Предоставляется одновременно с основным Может предоставляться отдельно

При совмещении работник выполняет дополнительные обязанности в течение своего основного рабочего времени. При совместительстве — трудится за пределами основного рабочего времени по отдельному трудовому договору. Разница принципиальна для понимания возможного количества дополнительных должностей.

Важные аспекты для определения количества возможных совмещений:

При совмещении теоретически можно иметь любое количество дополнительных должностей, если их функционал можно выполнить в рамках рабочего дня

При внутреннем совместительстве продолжительность работы ограничена — не более половины нормы рабочего времени

Совмещение оформляется дополнительным соглашением, а совместительство — отдельным трудовым договором

Совмещение можно установить только с письменного согласия работника

Внутреннее совместительство ограничено статьей 284 ТК РФ — не более 4 часов в день (в среднем за месяц не более половины месячной нормы)

Таким образом, если сотрудник хочет максимально увеличить количество должностей в одной организации, ему целесообразно комбинировать совмещение (без прямых количественных ограничений) и внутреннее совместительство (с ограничением по времени).

Ограничения совмещений в одной организации

Хотя Трудовой кодекс не устанавливает прямых количественных ограничений на число совмещений, существуют практические и законодательные барьеры, которые фактически ограничивают их количество. ??

Основные ограничивающие факторы:

Физическая возможность выполнения работы — работник должен фактически успевать выполнять все возложенные на него обязанности

— работник должен фактически успевать выполнять все возложенные на него обязанности Соблюдение требований к качеству работы — увеличение нагрузки не должно приводить к снижению качества выполнения как основных, так и дополнительных обязанностей

— увеличение нагрузки не должно приводить к снижению качества выполнения как основных, так и дополнительных обязанностей Требования охраны труда — совмещение не должно создавать рисков для здоровья работника или окружающих

— совмещение не должно создавать рисков для здоровья работника или окружающих Специальные ограничения для отдельных категорий работников — например, для водителей, медицинских работников, педагогов

— например, для водителей, медицинских работников, педагогов Ограничения в связи с особыми условиями труда — например, при работе с вредными или опасными условиями труда

Отдельные профессии имеют законодательные ограничения, которые косвенно влияют на возможность совмещения. Например, для водителей установлены строгие нормы времени вождения и отдыха, что делает практически невозможным существенное совмещение.

Антон Васильев, юрист по трудовому праву

Ко мне обратился директор малого предприятия с вопросом о законности назначения главного инженера на четыре дополнительные должности через совмещение: начальника производства, технолога, специалиста по охране труда и энергетика. Я провел анализ законодательства и выявил следующие проблемы: во-первых, должность специалиста по охране труда имеет специальные требования к квалификации (Профстандарт "Специалист в области охраны труда"); во-вторых, такой объем совмещений физически невозможно выполнить качественно в рамках 8-часового рабочего дня; в-третьих, для некоторых позиций законодательство требует независимости контролирующих функций. Мы разработали альтернативное решение: оставили две совмещаемые должности, а остальные функции распределили между другими сотрудниками. Это позволило избежать потенциальных штрафов от трудовой инспекции и обеспечить фактическое выполнение всех необходимых функций.

Особые ограничения для отдельных категорий должностей:

Руководители организаций могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа/собственника (ст. 276 ТК РФ)

Педагогические работники имеют специальное регулирование при совмещении должностей (Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 № 41)

Медицинские работники подчиняются особым правилам, включая ограничения на продолжительность работы по совместительству

Государственные и муниципальные служащие имеют существенные ограничения на совмещение должностей

Работники, занятые на опасных производствах, не могут совмещать должности, если это увеличивает воздействие вредных факторов

Оформление нескольких совмещений: юридические аспекты

Корректное документальное оформление является ключевым фактором законности множественных совмещений. Даже при отсутствии прямых количественных ограничений, неправильное оформление может привести к признанию совмещений незаконными. ??

Алгоритм правильного оформления нескольких совмещений:

Получение письменного согласия работника на каждое совмещение (отдельный документ или отметка на заявлении) Составление дополнительного соглашения к трудовому договору для каждой совмещаемой должности Издание приказа о поручении дополнительной работы по каждому совмещению Определение срока совмещения (может быть как временным, так и постоянным) Установление доплаты за каждое совмещение (фиксированная сумма или процент от оклада) Описание содержания и объема дополнительной работы для каждой совмещаемой должности

При оформлении нескольких совмещений рекомендуется для каждой дополнительной должности оформлять отдельный комплект документов. Это позволит в будущем при необходимости изменить условия по одному совмещению, не затрагивая остальные.

Важные юридические нюансы при оформлении множественных совмещений:

Отсутствие письменного согласия работника делает совмещение незаконным (ст. 60.2 ТК РФ)

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон (ст. 151 ТК РФ)

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, предупредив работодателя в письменной форме за три рабочих дня

Работодатель имеет право досрочно отменить поручение о выполнении дополнительной работы, предупредив работника в письменной форме за три рабочих дня

Необходимо отразить характер совмещения: совмещение профессий, расширение зон обслуживания или увеличение объема работ

Образец формулировки в дополнительном соглашении при множественных совмещениях:

"В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса РФ Работнику поручается выполнение дополнительной работы по должности [название должности] путем совмещения с основной работой по должности [основная должность]. Дополнительная работа выполняется в пределах установленной продолжительности рабочего времени. За выполнение указанной дополнительной работы устанавливается доплата в размере [сумма или %] от должностного оклада по основной должности. Срок выполнения дополнительной работы: с [дата] по [дата]/на неопределенный срок."

Риски и ответственность при множественных совмещениях

Избыточное количество совмещений, даже при соблюдении формальных требований закона, может создать существенные юридические и практические риски как для работодателя, так и для работника. ??

Основные риски для работодателя:

Штрафы от трудовой инспекции при выявлении нарушений порядка оформления совмещений (от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц)

при выявлении нарушений порядка оформления совмещений (от 30 000 до 50 000 рублей для юридических лиц) Переквалификация отношений трудовой инспекцией или судом, если фактически работник работает сверхурочно для выполнения всех обязанностей

трудовой инспекцией или судом, если фактически работник работает сверхурочно для выполнения всех обязанностей Снижение качества работы вследствие чрезмерной нагрузки на сотрудника

вследствие чрезмерной нагрузки на сотрудника Повышенные риски несчастных случаев из-за усталости работника при выполнении множественных функций

из-за усталости работника при выполнении множественных функций Претензии со стороны других контролирующих органов (например, Ростехнадзора, если совмещаются должности с особыми требованиями)

Основные риски для работника:

Физическое и эмоциональное выгорание из-за чрезмерной нагрузки

из-за чрезмерной нагрузки Невозможность фактически выполнить все порученные обязанности качественно

качественно Ответственность за некачественное выполнение работы (дисциплинарная, материальная)

(дисциплинарная, материальная) Сложности при отказе от совмещения в будущем (психологическое давление со стороны работодателя)

в будущем (психологическое давление со стороны работодателя) Потенциальные конфликты интересов при совмещении должностей с контрольными и исполнительными функциями

Как минимизировать риски при множественных совмещениях:

Проводите оценку реальной возможности выполнения всех обязанностей в рамках рабочего времени Документируйте каждое совмещение отдельным комплектом документов Четко определяйте объем работы по каждой совмещаемой должности Регулярно проверяйте фактическое рабочее время сотрудника Учитывайте особые требования к отдельным должностям и категориям работников Отслеживайте изменения в законодательстве относительно совмещения должностей Проводите периодическую оценку эффективности работника по всем должностям

Нарушение Ответственность работодателя Основание Нарушение порядка оформления совмещения Штраф от 30 000 до 50 000 руб. для юрлиц ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ Фактическое привлечение к сверхурочной работе без оформления Штраф от 50 000 до 100 000 руб. для юрлиц ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ Повторное нарушение трудового законодательства Штраф от 100 000 до 200 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ