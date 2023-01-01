Сколько прогулов для увольнения: правила и нормы ТК РФ

Для кого эта статья:

Работодатели и руководители компаний, желающие разобраться в вопросах увольнения сотрудников за прогул.

Специалисты в области HR и трудового права, нуждающиеся в актуальной информации о законодательстве.

Сотрудники, которые хотят защитить свои права при увольнении за прогул и понять свои законные возможности. Прогулы на рабочем месте – одна из самых распространенных причин дисциплинарных мер и потенциального увольнения. Однако между фактическим отсутствием работника и законным основанием для разрыва трудовых отношений лежит строгая правовая процедура. Недостаточное знание норм Трудового кодекса РФ часто приводит к ошибочным решениям: работодатели неправомерно увольняют, а сотрудники не могут защитить свои права. В 2025 году судебная практика по трудовым спорам, связанным с прогулами, демонстрирует высокую частотность – каждое пятое дело оспаривается и нередко решается в пользу работника из-за процедурных нарушений. 🧐 Разберемся, какое количество прогулов действительно может стать основанием для увольнения согласно актуальной редакции ТК РФ.

Что считается прогулом по Трудовому кодексу РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации дает четкое определение прогула в подпункте "а" пункта 6 части 1 статьи 81. Прогулом признается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его продолжительности, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 📝

Важно разграничивать ситуации, которые являются и не являются прогулом. К прогулам по законодательству относятся:

Самовольное использование дней отгулов

Самовольное использование отпуска

Оставление работы до истечения срока трудового договора

Отсутствие на рабочем месте без оформления листа нетрудоспособности

Отказ от выхода на рабочее место при переводе в соответствии с медицинским заключением

При этом следующие ситуации не могут быть квалифицированы как прогул:

Опоздание (при отсутствии на работе менее 4 часов подряд)

Досрочный уход с работы (при отсутствии менее 4 часов)

Отказ от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором

Отсутствие по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства при наличии подтверждения)

Антон Савельев, руководитель юридического отдела В моей практике был показательный случай. Менеджер Ирина отсутствовала на работе 7 часов, но руководитель компании хотел оформить это как два отдельных нарушения: "опоздание на 3 часа" и "преждевременный уход на 4 часа". Это была попытка избежать процедуры увольнения за прогул и применить иные дисциплинарные взыскания. Мне пришлось объяснить, что согласно ТК РФ и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, отсутствие более 4 часов подряд автоматически квалифицируется как прогул, и произвольное разделение времени отсутствия противоречит законодательству. Компания избежала серьезных юридических рисков, а с сотрудницей была проведена беседа с последующим оформлением дисциплинарного взыскания в соответствии с процедурой.

Судебная практика показывает, что определение прогула требует документального подтверждения. Работодатель обязан установить точное время отсутствия сотрудника и доказать отсутствие уважительных причин. 🕙

Вид отсутствия Квалификация по ТК РФ Возможные дисциплинарные меры Отсутствие весь день Прогул Замечание, выговор, увольнение Отсутствие более 4 часов подряд Прогул Замечание, выговор, увольнение Отсутствие менее 4 часов Дисциплинарное нарушение (не прогул) Замечание, выговор Отсутствие по уважительной причине Не является нарушением Дисциплинарные меры не применяются

Сколько прогулов достаточно для увольнения сотрудника

Согласно действующему трудовому законодательству, для законного увольнения сотрудника достаточно одного документально зафиксированного прогула. Это положение закреплено в подпункте "а" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ. Однако важно понимать, что увольнение за прогул – это право, а не обязанность работодателя. 👨‍⚖️

Законодатель предоставляет работодателю выбор дисциплинарного взыскания даже при наличии прогула:

Замечание – наиболее мягкая форма взыскания

Выговор – более строгая мера дисциплинарного воздействия

Увольнение – крайняя мера дисциплинарного взыскания

При выборе меры взыскания работодатель обязан учитывать:

Тяжесть совершенного проступка

Обстоятельства, при которых проступок совершен

Предшествующее поведение работника

Отношение работника к труду

На практике при решении вопроса о возможности увольнения имеют значение и дополнительные факторы:

Фактор Влияние на решение об увольнении Систематичность прогулов Повышает вероятность принятия решения об увольнении Продолжительность прогула Многодневное отсутствие воспринимается как более серьезное нарушение Наличие предыдущих дисциплинарных взысканий Усиливает аргументацию в пользу увольнения Попытки объяснить причину отсутствия Отказ предоставить объяснения усугубляет ситуацию Ущерб от прогула Документально подтвержденный материальный ущерб делает увольнение более обоснованным

Елена Морозова, HR-директор За 12 лет работы с персоналом я столкнулась со множеством ситуаций неявки сотрудников. Особенно запомнился случай с ценным IT-специалистом Дмитрием, который после успешного завершения крупного проекта не появлялся на работе три дня без объяснения причин. По формальным признакам это был явный прогул, и многие в руководстве настаивали на немедленном увольнении. Однако анализ его работы показывал исключительную ценность для компании. Я настояла на сборе всех обстоятельств – выяснилось, что он попал в больницу с острой пневмонией и физически не мог никого уведомить. Мы ограничились выговором, а через полгода именно Дмитрий помог компании решить критическую техническую проблему, что принесло значительную прибыль. Этот опыт показал, насколько важно использовать право выбора дисциплинарного взыскания разумно, оценивая все обстоятельства и потенциальную ценность сотрудника.

Порядок оформления увольнения за прогул

Увольнение за прогул – это серьезная процедура, требующая строгого соблюдения последовательности действий и документального оформления. Нарушение порядка увольнения может привести к признанию его незаконным и восстановлению работника на рабочем месте. 📋

Алгоритм действий работодателя при увольнении за прогул включает следующие обязательные шаги:

Фиксация факта прогула. Составление акта об отсутствии работника на рабочем месте с указанием точного времени и продолжительности отсутствия. Акт должен быть подписан минимум двумя свидетелями. Запрос письменных объяснений. Работодатель обязан затребовать письменные объяснения о причинах отсутствия. Ожидание объяснений. Законодательство предоставляет сотруднику 2 рабочих дня на предоставление объяснений. Составление акта об отказе от объяснений. Если по истечении 2 дней объяснения не представлены, составляется соответствующий акт. Анализ полученных объяснений. Работодатель обязан оценить уважительность причин отсутствия. Принятие решения о дисциплинарном взыскании. Решение принимается с учетом тяжести проступка и иных обстоятельств. Издание приказа об увольнении. Приказ должен быть издан не позднее 1 месяца со дня обнаружения прогула и не позднее 6 месяцев со дня его совершения. Ознакомление работника с приказом. Работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись в течение 3 рабочих дней. Внесение записи в трудовую книжку. Запись должна содержать точную формулировку основания увольнения со ссылкой на соответствующую статью ТК РФ. Расчет с работником. В день увольнения производится полный расчет, включая выплату компенсации за неиспользованный отпуск. Выдача трудовой книжки и иных документов. Трудовая книжка выдается в последний день работы.

Соблюдение сроков – критически важный аспект процедуры увольнения. Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения возможно не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 🗓️

Отдельного внимания требуют категории работников с особым статусом:

Беременные женщины не могут быть уволены за прогул

Работники в период временной нетрудоспособности и отпуска

Члены профсоюза (требуется учет мнения профсоюзного органа)

Документальное подтверждение прогула работодателем

Для законного увольнения за прогул работодателю необходимо собрать и правильно оформить пакет документов, которые в случае судебного разбирательства станут доказательной базой обоснованности принятого решения. ⚖️

Основные документы, необходимые для подтверждения прогула:

Акт об отсутствии работника на рабочем месте. Документ должен содержать дату, точное время начала и окончания отсутствия, подписи свидетелей (не менее двух). Табель учета рабочего времени. Официальный документ, отражающий присутствие или отсутствие работника в каждый рабочий день. Данные электронных систем контроля доступа. Распечатки с турникетов, систем электронных пропусков. Письменное требование о предоставлении объяснений. Документ, подтверждающий соблюдение процедуры получения объяснений. Объяснительная записка работника или акт об отказе от объяснений. Документальное подтверждение позиции работника или его отказа предоставить объяснения. Журналы регистрации прихода/ухода сотрудников. При наличии такой системы учета. Свидетельские показания коллег. Формализованные в виде письменных заявлений. Приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Ключевой документ, оформляющий решение работодателя.

При сборе доказательственной базы прогула работодателю следует избегать распространенных ошибок:

Отсутствие точной фиксации времени начала и окончания отсутствия

Использование показаний заинтересованных лиц (исключительно прямых руководителей)

Игнорирование технических средств контроля, если они установлены

Некорректное оформление актов (отсутствие даты, времени, необходимых подписей)

Невручение работнику требования о предоставлении объяснений

Нарушение сроков оформления документов

Доказательства прогула должны быть объективными и однозначно трактуемыми. Суд может признать увольнение незаконным, если:

Недостаток в документации Возможное последствие Отсутствие точного времени прогула Невозможность установить продолжительность отсутствия (более 4 часов) Противоречия в свидетельских показаниях Сомнения в достоверности информации об отсутствии Отсутствие подтверждения вручения требования о предоставлении объяснений Признание нарушения процедуры увольнения Несоответствие данных табеля и актов Сомнения в фактическом отсутствии работника Отсутствие проверки уважительности причин прогула Признание увольнения необоснованным при наличии уважительных причин

Работодателю важно учитывать, что бремя доказывания факта прогула лежит полностью на нем. Судебная практика 2025 года показывает, что более 40% решений об увольнении за прогул признаются незаконными именно из-за недостатков в сборе и оформлении доказательств. 📊

Защита прав работника при увольнении за прогулы

Работник, столкнувшийся с увольнением за прогул, имеет законные механизмы защиты своих прав, если считает увольнение необоснованным или произведенным с нарушением процедуры. 🛡️

Основные стратегии защиты прав работника включают:

Доказывание отсутствия факта прогула. Работник может представить доказательства своего присутствия на рабочем месте или отсутствия продолжительностью менее 4 часов. Обоснование уважительности причин отсутствия. Предоставление медицинских справок, документов о чрезвычайных семейных обстоятельствах и других подтверждений. Выявление процедурных нарушений со стороны работодателя. Нарушение сроков или порядка применения взыскания может стать основанием для восстановления. Установление несоразмерности выбранного взыскания. Доказательство того, что увольнение не соответствует тяжести проступка с учетом всех обстоятельств.

Алгоритм действий работника при несогласии с увольнением:

Затребовать копии всех документов, связанных с увольнением

Подготовить письменные возражения на приказ об увольнении

Обратиться в государственную инспекцию труда

Подать заявление в комиссию по трудовым спорам (при ее наличии)

Обратиться в суд с иском о восстановлении на работе в течение 1 месяца со дня вручения приказа или трудовой книжки

При подготовке к защите своих прав работнику следует сосредоточиться на следующих аспектах:

Сбор доказательств, подтверждающих отсутствие прогула или наличие уважительных причин

Фиксация нарушений процедуры увольнения

Получение письменных свидетельских показаний

Подготовка хронологии событий с указанием дат и времени

Консультация с профсоюзным юристом или адвокатом по трудовым спорам

Судебная практика показывает, что работники имеют высокие шансы на восстановление на работе, если:

Отсутствие на работе было менее 4 часов

Имелись уважительные причины отсутствия, которые работодатель не принял во внимание

Работодатель не затребовал письменные объяснения или не дал 2 дня на их предоставление

При выборе меры взыскания не учитывались тяжесть проступка и предшествующее поведение работника

Были нарушены сроки применения дисциплинарного взыскания

Работодатель не смог предоставить убедительные доказательства прогула

Важно помнить, что в случае восстановления на работе, работнику выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула, а запись об увольнении в трудовой книжке признается недействительной. ✅