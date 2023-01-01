Сколько опозданий нужно для увольнения: законные основания и нюансы

Для кого эта статья:

Работники, заинтересованные в понимании своих прав и обязанностей относительно опозданий.

Работодатели и HR-специалисты, желающие узнать о правовых аспектах увольнения за опоздания.

Юридические консультанты и специалисты, работающие с трудовым законодательством и трудовыми спорами. Опоздания на работу — это та линия, которую многие работники регулярно переступают, не задумываясь о последствиях. Пять минут здесь, десять там... И вот уже в отделе кадров копится досье с опозданиями, а руководитель начинает говорить об увольнении. Но можно ли действительно лишиться работы из-за нескольких опозданий? Какое количество нарушений дисциплины может стать фатальным для карьеры? В этой статье мы детально разберем юридические основания увольнения за опоздания и расскажем, как избежать негативных последствий — будь вы сотрудник или работодатель. ??

Что считается опозданием по ТК РФ: правовые аспекты

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого определения термина «опоздание». Это создает определенную правовую неопределенность, которой иногда злоупотребляют как работники, так и Arbeitgeber. Фактически опозданием считается любое нарушение установленного графика работы — приход на рабочее место после времени начала рабочего дня, указанного в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР).

Согласно ст. 189 ТК РФ, работник обязан соблюдать трудовую дисциплину, в том числе придерживаться установленного графика работы. Если вы регулярно прибываете на работу позже установленного времени даже на несколько минут, это формально является нарушением.

Важно понимать, что опоздание — это разновидность дисциплинарного проступка, за который работодатель вправе применить взыскание в соответствии со ст. 192 ТК РФ. Законодательство предусматривает три вида дисциплинарных взысканий:

Замечание — самая легкая форма взыскания

Выговор — более серьезное взыскание

Увольнение по соответствующим основаниям — крайняя мера

При этом ключевую роль играет точное документальное определение начала и окончания рабочего дня. Работник считается опоздавшим только если:

Время начала работы четко зафиксировано в ПВТР или трудовом договоре

Работник ознакомлен с этими документами под подпись

Существует система фиксации времени прихода/ухода (пропускная система, журнал учета и т.д.)

Необходимо различать разные типы опозданий, которые могут иметь различные правовые последствия:

Тип опоздания Характеристика Правовые последствия Незначительное (до 15 минут) Часто носит случайный характер, связано с непредвиденными обстоятельствами Обычно ограничивается устным предупреждением или замечанием Существенное (более 15 минут) Может существенно влиять на рабочий процесс Возможно оформление выговора Длительное (более 4 часов) Может рассматриваться как прогул при отсутствии уважительных причин Возможно увольнение по п. 6а ст. 81 ТК РФ Систематическое Повторяющиеся опоздания, демонстрирующие недобросовестное отношение к обязанностям Может быть основанием для увольнения по п. 5 ст. 81 ТК РФ

Ирина Виноградова, HR-директор Мы столкнулись с ситуацией, когда молодой специалист Алексей регулярно опаздывал на 10-15 минут. Когда я пригласила его на беседу, он искренне удивился: «Но я же отрабатываю эти минуты вечером!». Пришлось объяснить, что в нашей компании важно не только количество отработанных часов, но и соблюдение графика, поскольку его коллеги зависят от своевременного старта его работы. Мы договорились о месяце испытательного срока для исправления ситуации и ввели систему фиксации опозданий. Интересно, что после нашего разговора проблема исчезла полностью — Алексей понял, что дело не в «минутах», а в уважении к рабочему процессу и коллективу.

Важно понимать, что не всякое опоздание является дисциплинарным проступком. Опоздание по уважительной причине не может служить основанием для наказания. К уважительным причинам обычно относятся:

Болезнь работника или членов его семьи (при наличии подтверждающих документов)

Дорожно-транспортные происшествия с участием работника

Непредвиденные коммунальные аварии по месту жительства

Экстремальные погодные условия, препятствующие своевременному прибытию

Сбои в работе общественного транспорта (при наличии подтверждающих документов)

Судебная практика показывает, что опоздание на 5-10 минут редко признается существенным нарушением трудовой дисциплины, достаточным для серьезных взысканий. Однако при систематическом характере даже незначительные опоздания могут стать основанием для увольнения. ?????

Сколько опозданий могут стать причиной увольнения

Вопрос о количестве опозданий, которые могут привести к увольнению, интересует многих. Действующее трудовое законодательство не устанавливает конкретное число опозданий, автоматически влекущее расторжение трудового договора. Вместо этого оно оперирует понятием «систематическое неисполнение трудовых обязанностей».

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, работодатель может расторгнуть трудовой договор в случае неоднократного неисполнения работником трудовых обязанностей без уважительных причин, если он уже имеет дисциплинарное взыскание. Таким образом, юридически значимым является не само количество опозданий, а их последовательность в сочетании с ранее наложенными взысканиями.

Для законного увольнения за опоздания необходима следующая последовательность событий:

Первое опоздание ? дисциплинарное взыскание (замечание или выговор) Второе опоздание в течение срока действия первого взыскания ? второе дисциплинарное взыскание Третье опоздание при наличии непогашенных взысканий ? возможность увольнения

Важно помнить, что дисциплинарное взыскание действует в течение одного года с момента его наложения. Если в течение этого года работник не будет подвергнут новому взысканию, предыдущее считается погашенным. Фактически это означает, что для законного увольнения требуется как минимум три опоздания в течение года.

На практике суды при рассмотрении споров об увольнении за опоздания учитывают ряд дополнительных факторов:

Фактор Влияние на решение суда Общий трудовой стаж работника Длительный стаж может быть смягчающим обстоятельством Предыдущая дисциплина Отсутствие нарушений в прошлом может говорить в пользу работника Значимость опозданий Минимальные опоздания (5-10 минут) могут быть признаны несущественными Наличие объяснительных Отказ от предоставления объяснений усиливает позицию работодателя Влияние на рабочий процесс Доказанный ущерб от опозданий усиливает обоснованность увольнения Социальное положение работника Наличие иждивенцев может быть учтено как смягчающее обстоятельство

Существует распространенное заблуждение, что три опоздания автоматически ведут к увольнению. Это не соответствует законодательству. Ключевым фактором является не количество опозданий само по себе, а процедура последовательного наложения взысканий, их документального оформления и соблюдения всех процессуальных норм.

Практика показывает, что наиболее уязвимыми перед увольнением за опоздания являются:

Работники на испытательном сроке (работодателю достаточно указать на нарушение трудовой дисциплины как причину непрохождения испытания)

Сотрудники с фиксированным временем начала работы, связанным с производственной необходимостью (продавцы, операторы конвейера и т.д.)

Работники, чьи опоздания документально фиксируются автоматизированными системами (СКУД, биометрия)

Работодателям следует помнить, что суды часто встают на сторону работника, если увольнение за опоздания выглядит несоразмерным проступку. Формальное соблюдение процедуры — необходимое, но не достаточное условие законности увольнения. Важна также объективная оценка серьезности и последствий нарушений. ??

Процедура документирования и учета опозданий на работу

Корректное документирование опозданий имеет решающее значение при возникновении трудовых споров. Работодатель, не имеющий надлежащим образом оформленных доказательств нарушения трудовой дисциплины, почти наверняка проиграет дело в суде при оспаривании увольнения.

Стандартная процедура фиксации опоздания включает следующие этапы:

Установление факта опоздания — составление акта о появлении работника на рабочем месте позже установленного времени Запрос письменного объяснения — работодатель обязан запросить у работника письменное объяснение причин опоздания Ожидание представления объяснений — работнику должно быть предоставлено не менее двух рабочих дней для объяснения Оценка уважительности причин — анализ представленных работником объяснений и доказательств Принятие решения о взыскании — при отсутствии уважительных причин работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание Оформление приказа — издание приказа о наложении дисциплинарного взыскания Ознакомление работника — работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись в течение трех рабочих дней

Для объективной фиксации времени прихода сотрудники компании используют различные методы контроля:

Системы контроля и управления доступом (СКУД) — электронные пропуска регистрируют точное время входа и выхода

— электронные пропуска регистрируют точное время входа и выхода Биометрические системы — распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или лицу

— распознавание по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза или лицу Журналы учета рабочего времени — традиционный способ с подписью работника

— традиционный способ с подписью работника Табели учета рабочего времени — обязательный документ, фиксирующий отработанное время

— обязательный документ, фиксирующий отработанное время Видеонаблюдение — может служить дополнительным доказательством при спорных ситуациях

Очень важно, чтобы акт об опоздании был составлен корректно. Типичная структура такого документа включает:

Дату и место составления акта

ФИО и должности составителей (минимум два человека)

ФИО и должность опоздавшего сотрудника

Установленное время начала рабочего дня

Фактическое время появления работника

Продолжительность опоздания

Подписи составителей и опоздавшего (при согласии)

Отметка об отказе от подписи (если применимо)

Согласно требованиям ст. 193 ТК РФ, дисциплинарное взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка. Это означает, что вся процедура документирования и принятия решения о взыскании должна уложиться в этот срок.

Наиболее распространенные ошибки при документировании опозданий, которые могут привести к признанию увольнения незаконным:

Отсутствие в ПВТР четкого определения времени начала и окончания работы

Непредоставление работнику возможности дать объяснения

Несоблюдение сроков наложения взыскания

Составление акта об опоздании одним лицом без свидетелей

Применение дисциплинарного взыскания за опоздание по уважительной причине

Отсутствие ознакомления работника с приказом о взыскании

Особое внимание следует уделить работникам с гибким графиком или дистанционной занятостью. В этих случаях в трудовом договоре или дополнительном соглашении должны быть четко определены условия учета рабочего времени и критерии, по которым определяется нарушение трудовой дисциплины. ??

Законный порядок увольнения за систематические опоздания

Увольнение за систематические опоздания может быть законным только при строгом соблюдении установленной процедуры. Трудовой кодекс РФ предусматривает возможность расторжения трудового договора по инициативе работодателя за неоднократное неисполнение работником трудовых обязанностей без уважительных причин (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Алгоритм действий работодателя при увольнении за систематические опоздания выглядит следующим образом:

Первое опоздание: Фиксация факта опоздания актом

Запрос письменного объяснения

Оценка причин опоздания

Издание приказа о применении дисциплинарного взыскания (замечание или выговор)

Ознакомление работника с приказом под подпись Второе опоздание (в течение года после первого): Повторение процедуры фиксации

Издание приказа о применении второго дисциплинарного взыскания Третье опоздание (при наличии непогашенных взысканий): Фиксация факта повторного нарушения

Запрос объяснений

Издание приказа об увольнении по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Ознакомление работника с приказом

Оформление и выдача трудовой книжки

Произведение окончательного расчета

Ключевым моментом при увольнении за опоздания является точная формулировка в приказе об увольнении и записи в трудовой книжке. Стандартная формулировка выглядит так: «Уволен по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».

Особо стоит отметить сроки, которые необходимо соблюдать при процедуре увольнения:

Этап процедуры Установленный срок Правовое основание Запрос объяснений До наложения взыскания ст. 193 ТК РФ Предоставление объяснений работником 2 рабочих дня ст. 193 ТК РФ Применение дисциплинарного взыскания Не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка ст. 193 ТК РФ Применение дисциплинарного взыскания по результатам ревизии или проверки Не позднее 2 лет со дня совершения проступка ст. 193 ТК РФ Ознакомление с приказом о взыскании В течение 3 рабочих дней ст. 193 ТК РФ Срок действия дисциплинарного взыскания 1 год со дня применения ст. 194 ТК РФ

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17.03.2004 № 2 разъяснил, что работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ при условии, что к работнику ранее было применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения обязанностей оно не снято и не погашено.

Александр Петров, начальник юридического отдела К нам обратилась компания, которая столкнулась с проблемой систематических опозданий одного из менеджеров по продажам. Его поведение негативно влияло на рабочий процесс — утренние встречи с клиентами срывались, коллеги вынуждены были брать на себя его обязанности. Руководство приняло решение об увольнении, но допустило серьезную ошибку: за первое опоздание сотруднику было сделано устное замечание без документального оформления. Мы объяснили, что нельзя использовать как основание для увольнения нарушения, которые не были должным образом зафиксированы. Пришлось начинать процедуру заново: документировать каждое опоздание, выносить взыскания, и только после третьего случая компания смогла законно уволить сотрудника. История показательна тем, что даже очевидные нарушения требуют строгого соблюдения процедуры.

Работодателям следует помнить, что некоторые категории работников имеют дополнительную защиту от увольнения по дисциплинарным основаниям:

Беременные женщины (ст. 261 ТК РФ)

Работники в период временной нетрудоспособности или отпуска (ст. 81 ТК РФ)

Члены профсоюза (требуется учет мотивированного мнения профсоюзного органа согласно ст. 373 ТК РФ)

В случае несоблюдения процедуры увольнения или при отсутствии достаточных оснований для расторжения трудового договора работник может быть восстановлен на работе по решению суда с выплатой компенсации за вынужденный прогул и морального вреда. ??

Как защитить свои права при угрозе увольнения за опоздания

Если вы столкнулись с угрозой увольнения за опоздания, важно знать, как защитить свои трудовые права. Независимо от того, имеют ли место реальные нарушения дисциплины, каждый работник имеет право на справедливую процедуру и объективное рассмотрение обстоятельств.

Первое, что следует сделать при возникновении подобной ситуации — тщательно изучить внутренние документы организации:

Правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР)

Трудовой договор

Должностную инструкцию

Положение о дисциплине труда (если имеется)

Обратите особое внимание на формулировки, касающиеся начала и окончания рабочего дня, а также на порядок учета рабочего времени. Если в этих документах отсутствует четкое определение времени начала работы или не определена процедура фиксации опозданий, это может служить основанием для оспаривания дисциплинарных взысканий.

Стратегия защиты прав работника при угрозе увольнения за опоздания:

Подготовка доказательной базы: Соберите документы, подтверждающие уважительные причины опозданий (медицинские справки, билеты общественного транспорта и т.д.)

Запросите копии актов об опозданиях и приказов о взысканиях

Подготовьте свидетельские показания коллег при необходимости Предоставление письменных объяснений: Всегда подавайте письменные объяснения по каждому случаю опоздания

Четко указывайте причины и прилагайте подтверждающие документы

Сохраняйте копии всех поданных объяснений с отметкой о принятии Обжалование взысканий: Каждое дисциплинарное взыскание можно обжаловать в течение трех месяцев

Обращайтесь в трудовую инспекцию или сразу в суд

Оспаривайте каждое взыскание, не дожидаясь увольнения

В случае если увольнение уже произошло, действовать нужно быстро. Срок обращения в суд по спорам об увольнении составляет всего один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки (ст. 392 ТК РФ).

Основные аргументы, которые можно использовать при оспаривании увольнения за опоздания:

Нарушение процедуры — не запрашивались объяснения, не соблюдены сроки наложения взысканий

— не запрашивались объяснения, не соблюдены сроки наложения взысканий Отсутствие систематичности — опоздания были единичными случаями или значительно разделены во времени

— опоздания были единичными случаями или значительно разделены во времени Несоразмерность наказания — увольнение не соответствует тяжести проступка (например, при минимальных опозданиях)

— увольнение не соответствует тяжести проступка (например, при минимальных опозданиях) Наличие уважительных причин — подтвержденные обстоятельства, оправдывающие опоздания

— подтвержденные обстоятельства, оправдывающие опоздания Отсутствие негативных последствий — опоздания не повлияли на рабочий процесс

— опоздания не повлияли на рабочий процесс Дискриминационный характер — взыскания применяются избирательно к отдельным работникам

Практические советы по предотвращению проблем с опозданиями:

Заранее планируйте маршрут до работы с учетом возможных проблем на дороге

Установите несколько будильников с интервалом в 10-15 минут

При наличии объективных причин для опозданий (например, сложная транспортная ситуация) обсудите с работодателем возможность индивидуального графика

В случае непредвиденной ситуации немедленно сообщайте руководителю о возможном опоздании

Ведите собственный учет рабочего времени, фиксируя не только опоздания, но и задержки на работе

Важно помнить, что трудовые споры часто решаются в пользу работника при наличии процедурных нарушений со стороны работодателя. Согласно статистике судебных дел, около 70% исков о восстановлении на работе после увольнения за нарушение трудовой дисциплины удовлетворяются полностью или частично. ???