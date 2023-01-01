Сколько может работать несовершеннолетний в день: нормы и правила

Для кого эта статья:

Родители несовершеннолетних, заинтересованные в трудоустройстве своих детей

Работодатели, нанимающие подростков на работу

Специалисты в области HR и трудового законодательства Первая подработка для подростка – это не только дополнительные карманные деньги, но и серьезный шаг к самостоятельности. Однако многие родители и работодатели сталкиваются с вопросом: сколько часов законно может трудиться несовершеннолетний? Неправильно организованный рабочий день может негативно повлиять на здоровье и учебу подростка, а для работодателя обернуться штрафами до 50 000 рублей. В 2025 году продолжают действовать строгие ограничения трудового законодательства, защищающие права юных работников. Разберемся, какие временные рамки установлены для подростков разных возрастов и как правильно организовать их рабочий график. 🕒

Трудовой кодекс о рабочем времени несовершеннолетних

Российское законодательство уделяет особое внимание защите прав несовершеннолетних работников. Главный документ, регламентирующий их трудовую деятельность – Трудовой кодекс РФ, а именно глава 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет». 📑

Ключевые статьи ТК РФ, касающиеся рабочего времени несовершеннолетних:

Статья 92 – устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени

Статья 94 – определяет продолжительность ежедневной работы (смены)

Статья 268 – запрещает определенные виды работ и нагрузок

Статья 271 – регламентирует оплату труда при сокращенной продолжительности работы

Согласно трудовому законодательству, для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. Эта норма является обязательной и не может быть изменена даже по соглашению сторон или желанию самого подростка. 🛑

Алексей Павлов, инспектор труда

В моей практике был случай, когда небольшое кафе приняло на работу 16-летнюю Марину в качестве помощника бариста. Владелец заведения не знал о специальных нормах для несовершеннолетних и составил график как для обычного работника – 8 часов в день. Родители девушки обратились к нам, когда заметили, что дочь сильно устает и не успевает готовиться к экзаменам. При проверке мы выявили нарушение режима работы, после чего работодатель был вынужден скорректировать график и выплатить компенсацию за переработку. Этот случай показывает, насколько важно всем сторонам трудовых отношений знать особые условия найма несовершеннолетних.

Важно отметить, что несовершеннолетние могут работать только при соблюдении двух обязательных условий:

Работа не должна наносить вред здоровью и нравственному развитию Выполнение трудовых обязанностей не должно препятствовать получению образования

В 2025 году действуют следующие нормативы, регулирующие продолжительность рабочей недели для подростков:

Возраст Максимальная продолжительность рабочей недели Правовое обоснование 14-15 лет 24 часа ст. 92 ТК РФ 16-17 лет 35 часов ст. 92 ТК РФ Учащиеся 14-15 лет, совмещающие работу с учебой 12 часов ст. 94 ТК РФ Учащиеся 16-17 лет, совмещающие работу с учебой 17,5 часов ст. 94 ТК РФ

Сколько могут работать подростки разных возрастов в день

Продолжительность рабочего дня для несовершеннолетних строго регламентирована и зависит от возраста подростка, а также от того, совмещает ли он работу с учебой. Рассмотрим подробно, сколько часов может трудиться подросток каждой возрастной категории. ⏱️

С 14 до 15 лет:

В обычный рабочий день – не более 4 часов

В день во время каникул – не более 5 часов

В день при совмещении с учебой – не более 2,5 часов

С 16 до 17 лет:

В обычный рабочий день – не более 7 часов

В день во время каникул – не более 7 часов

В день при совмещении с учебой – не более 4 часов

Важное уточнение: для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, рабочее время не может превышать половины указанных выше норм.

В период школьных каникул нормы меняются, поскольку подросток не занят учебой. Однако превышать установленные пределы недельной нагрузки запрещено в любом случае.

Ситуация 14-15 лет 16-17 лет Обычный рабочий день 4 часа 7 часов В период каникул 5 часов 7 часов При совмещении с учебой (в учебный день) 2,5 часа 4 часа В выходной день во время учебного года 5 часов 7 часов

Нужно помнить, что для несовершеннолетних установлена пятидневная рабочая неделя. Привлечение подростков к работе в выходные, праздничные дни и ночное время (с 22:00 до 06:00) запрещено, за исключением редких случаев, прямо предусмотренных законодательством. Например, допускается участие несовершеннолетних в создании и исполнении произведений искусства без ущерба их здоровью и нравственному развитию. 🎭

Мария Соколова, HR-директор

Помню, как к нам в сеть кафе пришла устраиваться 16-летняя Кристина. Девушка была очень мотивирована, и мы предложили ей позицию помощника кассира. Кристина сразу заявила, что готова работать "как взрослая" – полный день, без скидок на возраст. Я объяснила, что по закону мы не имеем права ставить ее больше чем на 7 часов в день, даже если она сама этого хочет. Сначала она расстроилась, но когда начала совмещать работу с учебой в 11 классе, поняла ценность таких ограничений. К концу учебного года Кристина сама признала, что больший объем часов был бы для нее непосильным. Сейчас она успешно поступила в вуз и продолжает у нас работать по гибкому графику.

Особые условия труда для несовершеннолетних работников

Помимо ограничений продолжительности рабочего дня, для несовершеннолетних работников существует целый ряд особых условий труда, которые должен обеспечить работодатель. Эти условия направлены на защиту здоровья и развития подростков. 🛡️

Запрещенные виды работ для несовершеннолетних (ст. 265 ТК РФ и Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №163):

Работа с вредными и/или опасными условиями труда

Подземные работы

Работа, связанная с переносом или перемещением тяжестей сверх допустимых норм

Работа в ночных клубах, барах, казино, производстве и торговле алкогольной, табачной продукцией, наркотическими средствами

Работа, связанная с материальной ответственностью

Работа вахтовым методом

Нормы допустимых физических нагрузок для подростков строго регламентированы СанПиН 2.4.6.2553-09. Максимально допустимые нагрузки при подъеме и перемещении тяжестей вручную:

Для юношей 14-15 лет – не более 3 кг

Для юношей 16-17 лет – не более 4 кг

Для девушек 14-15 лет – не более 2 кг

Для девушек 16-17 лет – не более 3 кг

Важный момент: подросток не может быть направлен в командировку или привлечен к сверхурочной работе. Также запрещается устанавливать для несовершеннолетних работников испытательный срок при приеме на работу. 🚫

Особые требования к условиям труда:

Обязательное прохождение медицинских осмотров за счет работодателя при поступлении на работу и ежегодно до достижения 18 лет Предоставление облегченных условий труда, если подросток совмещает работу с учебой Обеспечение дополнительных мер безопасности на рабочем месте Запрет на привлечение к работе в ночное время (22:00-06:00) Запрет на привлечение к работе в выходные и праздничные дни (за редким исключением)

Права и гарантии для работающих подростков

Несмотря на сокращенный рабочий день, несовершеннолетние работники имеют все те же права и гарантии, что и взрослые сотрудники, а также дополнительные меры защиты. Разберем основные права и гарантии для подростков. 📋

Оплата труда:

При повременной оплате труда заработная плата выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы

Работодатель может за счет собственных средств производить доплаты до уровня оплаты труда взрослых работников

При сдельной работе труд оплачивается по установленным сдельным расценкам, как у взрослых работников

Работающим в свободное от учебы время несовершеннолетним учащимся оплата может производиться пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки

Отпуск и выходные дни:

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск – 31 календарный день (а не 28, как у взрослых работников)

Отпуск предоставляется в удобное для подростка время

Запрет на непредоставление отпуска в течение двух лет подряд

Запрет на отзыв из отпуска

Невозможность заменить отпуск денежной компенсацией

Право на дополнительные отпуска (например, учебный отпуск для совмещающих работу с образованием)

Увольнение несовершеннолетних работников:

Расторжение трудового договора с работниками до 18 лет по инициативе работодателя допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних

Это требование не распространяется на случаи ликвидации организации или прекращения деятельности ИП

Дополнительные гарантии:

Запрет на применение суммированного учета рабочего времени Работодатель не имеет права устанавливать испытательный срок Подростки не могут привлекаться к работам с полной материальной ответственностью Обязательное проведение инструктажей по охране труда перед допуском к работе и в процессе трудовой деятельности Запрет на привлечение к работам, выполняемым вахтовым методом

Ответственность работодателя при найме несовершеннолетних

Нарушение правил приема на работу и организации труда несовершеннолетних влечет серьезную ответственность для работодателя. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому компаниям, нанимающим подростков, необходимо внимательно изучить все требования. ⚠️

Виды нарушений и соответствующие санкции:

Нарушение Вид ответственности Размер санкций (по состоянию на 2025 год) Превышение допустимой продолжительности рабочего времени Административная Штраф на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 руб., на юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. Привлечение к запрещенным видам работ Административная Штраф на должностных лиц – от 3 000 до 5 000 руб., на юрлиц – от 50 000 до 100 000 руб. Допуск к работе без медосмотра Административная Штраф на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 руб., на юрлиц – от 110 000 до 130 000 руб. Установление испытательного срока Административная Штраф на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 руб., на юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.

При повторных нарушениях штрафы многократно увеличиваются, а в особо тяжелых случаях, если действия работодателя привели к вреду здоровью несовершеннолетнего, возможна и уголовная ответственность. 👮

Порядок проверок соблюдения трудового законодательства в отношении несовершеннолетних:

Плановые проверки Государственной инспекцией труда (не чаще одного раза в три года) Внеплановые проверки (по жалобам, обращениям или информации о нарушениях) Проверки прокуратуры (могут осуществляться в любое время) Проверки комиссии по делам несовершеннолетних Внутренний контроль (желательно компаниям самостоятельно проводить аудит соблюдения трудовых прав несовершеннолетних)

Для предотвращения нарушений работодателю рекомендуется:

Назначить ответственного сотрудника, который будет следить за соблюдением всех норм при работе с несовершеннолетними

Разработать локальные нормативные акты с учетом особенностей труда подростков

Вести отдельный учет рабочего времени несовершеннолетних работников

Регулярно проводить инструктажи и проверки знаний по охране труда

Своевременно организовывать медицинские осмотры

Консультироваться с юристами по тонкостям трудового законодательства

Работодатель должен помнить, что любой трудовой договор с несовершеннолетним подлежит особо тщательной проверке со стороны государственных органов. На практике инспекция труда часто проводит целевые рейды по проверке условий труда подростков, особенно в каникулярный период, когда их трудоустройство становится более массовым. 🔍