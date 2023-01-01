Сколько людей в России работает: статистика трудоспособного населения

Статистика трудовых ресурсов в России кардинально меняется под влиянием экономических потрясений, демографических сдвигов и технологических революций. Понимание точного числа работающих россиян и структуры занятости критически важно для бизнеса, государства и каждого специалиста, планирующего карьеру. В 2025 году рынок труда демонстрирует интересные тенденции, которые могут как открыть новые возможности, так и создать существенные вызовы для всех участников экономических отношений. 📊 Давайте разберёмся, кто, где и как работает в современной России, опираясь на актуальные данные и аналитику.

Актуальные данные о трудоспособном населении России

По данным Росстата на начало 2025 года, численность трудоспособного населения России составляет около 81,5 млн человек. Эта цифра включает граждан в возрасте от 15 до 72 лет, которые способны осуществлять трудовую деятельность. Из этого количества экономически активное население (рабочая сила) составляет примерно 75,3 млн человек, что равно 62% от общей численности населения страны. 👨‍💼👩‍💼

Непосредственно занятыми признаются около 72,1 млн россиян, что соответствует уровню занятости в 59,6%. Таким образом, официально безработными числятся около 3,2 млн человек, или 4,3% от экономически активного населения. Это значительно ниже показателей начала 2020-х годов, когда безработица достигала 6,4% в период пандемии.

Категория Численность (млн чел.) Доля от населения (%) Трудоспособное население 81,5 55,8% Экономически активное население 75,3 62,0% Занятое население 72,1 59,6% Безработные 3,2 4,3% (от экон. активного)

Важно отметить, что эти цифры не включают значительную часть теневого сектора экономики. По оценкам экспертов, неформальная занятость охватывает дополнительно от 14 до 21 млн человек. Это те россияне, которые не оформлены официально, работают без трудовых договоров или занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации.

Андрей Соколов, главный аналитик рынка труда В своей практике я регулярно сталкиваюсь с феноменом "двойной занятости". Это когда граждане официально трудоустроены на одном месте работы, но имеют дополнительные источники дохода, не отражающиеся в официальной статистике. В 2024 году я анализировал данные опроса среди 5000 работающих россиян из разных регионов: 43% респондентов признались, что помимо основной работы имеют подработки, не зафиксированные документально. Например, Мария К., 34 года, бухгалтер в крупной компании, официально получает 75 000 рублей, но еще 50 000-60 000 зарабатывает на ведении учета для трех небольших фирм. Такая модель поведения широко распространена, и существенно искажает реальную картину занятости и доходов населения.

Уровень занятости существенно различается в зависимости от возрастных групп. Наиболее высокий показатель наблюдается среди россиян в возрасте от 30 до 49 лет — более 85%. Для молодежи (15-29 лет) характерна более низкая занятость — около 48%, что связано с периодом обучения. Среди людей предпенсионного и пенсионного возраста (от 55 до 72 лет) уровень занятости составляет примерно 30-35%, что является высоким показателем по сравнению с предыдущими десятилетиями.

Структура занятости: кто и где работает в России

Структура занятости в России претерпела значительные изменения за последние годы. Наблюдается устойчивый тренд смещения от производственных секторов к сфере услуг. По данным на 2025 год, распределение работающего населения по отраслям выглядит следующим образом:

Торговля и сфера услуг — 23,1% (около 16,7 млн человек)

Обрабатывающие производства — 14,3% (около 10,3 млн человек)

Строительство — 7,8% (около 5,6 млн человек)

Транспорт и логистика — 7,5% (около 5,4 млн человек)

Образование — 7,3% (около 5,3 млн человек)

Здравоохранение — 7,2% (около 5,2 млн человек)

Государственное управление — 5,5% (около 4,0 млн человек)

IT и телекоммуникации — 4,7% (около 3,4 млн человек)

Сельское и лесное хозяйство — 4,6% (около 3,3 млн человек)

Финансовая деятельность — 3,8% (около 2,7 млн человек)

Прочие отрасли — 14,2% (около 10,2 млн человек)

Значимым трендом последних лет стал быстрый рост занятости в IT-секторе. По сравнению с 2020 годом, количество работников в этой отрасли выросло почти на 35%. Одновременно продолжается сокращение занятости в сельском хозяйстве — снижение составило около 18% за тот же период.

По форме собственности организаций распределение работающих россиян выглядит так: 39% заняты в частном секторе, 32% — в организациях с государственным участием, 20% — в смешанных формах собственности, 9% — индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Елена Дмитриева, специалист по трудовой экономике Работая над госпрограммой по диверсификации занятости в моногородах, я столкнулась с удивительным случаем в Нижнем Тагиле. Город, традиционно зависимый от металлургического комбината, за три года смог переориентировать почти 7000 человек в сферу IT и удаленной занятости. Показателен пример Игоря М., 42 года, бывшего сталевара с 15-летним стажем. После прохождения программы переквалификации он стал специалистом по тестированию ПО с зарплатой на 30% выше прежней. "Я никогда не думал, что в моем возрасте смогу так кардинально изменить профессию. Но оказалось, что мои привычки к дотошности и вниманию к деталям, выработанные на производстве, идеально подходят для работы тестировщика," — рассказал он мне. Это яркая иллюстрация того, как меняется структура занятости в России.

Дистанционная работа продолжает укреплять свои позиции на российском рынке труда. Если в 2019 году дистанционно трудились около 2% работающих россиян, то к 2025 году этот показатель достиг 12,8% (около 9,2 млн человек). Наибольшая концентрация "удаленщиков" наблюдается в IT, маркетинге, финансах и образовании. 🖥️

Гендерное распределение на рынке труда остается относительно стабильным: 52% работающего населения — мужчины, 48% — женщины. Однако сохраняется значительный разрыв в оплате труда, который составляет в среднем 27% в пользу мужчин, хотя эта разница постепенно сокращается.

Региональные различия в трудовой статистике

Россия характеризуется значительными региональными диспропорциями в показателях занятости. Разница между регионами с самым высоким и самым низким уровнем занятости достигает 30 процентных пунктов, что указывает на серьезные структурные различия в экономике субъектов РФ.

Регион Уровень занятости (%) Уровень безработицы (%) Средняя зарплата (тыс. руб.) г. Москва 68,5 1,8 142,5 Ямало-Ненецкий АО 72,3 1,9 168,2 г. Санкт-Петербург 67,8 2,2 109,3 Московская область 65,2 2,7 90,1 Республика Татарстан 63,4 3,1 78,6 Новосибирская область 60,7 5,0 63,9 Краснодарский край 59,8 4,8 61,2 Республика Дагестан 48,9 13,2 45,7 Республика Тыва 43,2 16,8 49,2

Наибольший уровень занятости наблюдается в северных регионах с развитой добывающей промышленностью (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа) — здесь показатель достигает 70-72%. Также высокий уровень занятости характерен для Москвы (68,5%) и Санкт-Петербурга (67,8%), что обусловлено концентрацией бизнеса, разнообразием экономической деятельности и развитой инфраструктурой.

Самые низкие показатели занятости фиксируются в республиках Северного Кавказа и в Республике Тыва, где уровень занятости не превышает 45-49%. В этих же регионах наблюдается самый высокий уровень безработицы — до 17%.

Региональные различия отражаются и на структуре занятости. В центральных регионах России преобладает занятость в сфере услуг и IT (до 70% всех работающих). В промышленных регионах Урала и Сибири значительная доля населения (до 30-35%) трудится на производственных предприятиях. В южных аграрных регионах до 15-20% работающих заняты в сельском хозяйстве. 🏭🌾

Внутренняя трудовая миграция остается значимым фактором, влияющим на региональные показатели занятости. Ежегодно около 4 млн россиян перемещаются между регионами в поисках работы. Основные центры притяжения рабочей силы —Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская область. Главными донорами трудовых ресурсов выступают регионы Северного Кавказа, субъекты Центральной России с низкими показателями экономического развития, Дальний Восток.

Влияние демографических факторов на рынок труда

Демографическая ситуация оказывает решающее влияние на трудовые ресурсы России. Текущие изменения в возрастной структуре населения создают как вызовы, так и возможности для рынка труда. 👵👨👧

Основные демографические факторы, воздействующие на трудовые ресурсы:

Старение населения — доля граждан старше 65 лет достигла 16,8% и продолжает расти. К 2030 году, по прогнозам, она превысит 20%.

— доля граждан старше 65 лет достигла 16,8% и продолжает расти. К 2030 году, по прогнозам, она превысит 20%. "Демографическая яма" — малочисленное поколение, рожденное в 1990-х, сейчас находится в активном трудоспособном возрасте, что создает дефицит трудовых ресурсов.

— малочисленное поколение, рожденное в 1990-х, сейчас находится в активном трудоспособном возрасте, что создает дефицит трудовых ресурсов. Увеличение продолжительности активной жизни — люди старше 55 лет стали дольше оставаться на рынке труда.

— люди старше 55 лет стали дольше оставаться на рынке труда. Миграционные процессы — внешняя миграция компенсирует около 45% естественной убыли населения России.

— внешняя миграция компенсирует около 45% естественной убыли населения России. Урбанизация — продолжается концентрация трудовых ресурсов в крупных городах и агломерациях.

При сохранении нынешних демографических тенденций к 2030 году численность трудоспособного населения России может сократиться на 3-4 млн человек. Это создает риск дефицита рабочей силы в ряде отраслей, особенно требующих физического труда.

Одновременно с этим, автоматизация и цифровизация частично компенсируют нехватку рабочих рук. По оценкам экспертов, к 2030 году благодаря внедрению новых технологий потребность в персонале может снизиться на 10-15% в производственных отраслях и до 25% в банковском секторе и административных функциях.

Продолжение трудовой деятельности после достижения пенсионного возраста становится все более распространенным явлением. В 2025 году около 22% пенсионеров (7,3 млн человек) продолжают работать. Это почти на 3 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

Трудовая миграция остается важным источником восполнения трудовых ресурсов. На начало 2025 года в России официально трудятся около 4,8 млн иностранных граждан, преимущественно из стран СНГ. Они составляют около 6,7% от всего занятого населения страны. Основные сферы деятельности иностранных работников — строительство, транспорт, торговля и сфера услуг, сельское хозяйство.

Тенденции изменения численности работающих россиян

Анализ динамики занятости за последние пять лет позволяет выделить ключевые тренды, определяющие будущее российского рынка труда. Эти тенденции имеют долгосрочный характер и будут влиять на экономику России в ближайшее десятилетие. 📈📉

Ключевые тренды изменения численности работающих россиян:

Постепенный рост уровня занятости — с 59,1% в 2021 году до 59,6% в 2025 году. Этот рост происходит несмотря на сокращение абсолютной численности трудоспособного населения.

— с 59,1% в 2021 году до 59,6% в 2025 году. Этот рост происходит несмотря на сокращение абсолютной численности трудоспособного населения. Сокращение формального найма — доля работающих по трудовому договору снизилась с 70,2% до 68,5%, при этом увеличилась доля самозанятых — с 4,8% до 8,7%.

— доля работающих по трудовому договору снизилась с 70,2% до 68,5%, при этом увеличилась доля самозанятых — с 4,8% до 8,7%. Рост числа работников с множественной занятостью — около 14% трудоустроенных россиян имеют более одного места работы.

— около 14% трудоустроенных россиян имеют более одного места работы. Повышение гибкости форм занятости — доля работающих по гибкому графику выросла с 11% до 18%.

— доля работающих по гибкому графику выросла с 11% до 18%. Увеличение доли высококвалифицированных специалистов — с 24% до 28% от общего числа занятых.

Цифровизация экономики трансформирует рынок труда: ряд профессий исчезает или значительно сокращается в численности, одновременно появляются новые специальности. За последние три года в России появилось около 300 новых профессиональных наименований, большинство из которых связаны с цифровыми технологиями, экологией и биотехнологиями.

Специалисты прогнозируют дальнейшие изменения в структуре занятости. К 2030 году доля работников, занятых физическим трудом, может сократиться еще на 5-7 процентных пунктов, при этом количество специалистов интеллектуального труда увеличится на 8-10 процентных пунктов.

Важной тенденцией становится рост занятости в малом бизнесе и предпринимательской среде. За последние пять лет количество самозанятых увеличилось в 2,3 раза — с 2,7 до 6,2 млн человек. Этому способствовали упрощение налогового режима для самозанятых и развитие цифровых платформ, позволяющих оказывать услуги без формального трудоустройства.

Региональный аспект изменения численности работающих также заслуживает внимания. Наблюдается усиление концентрации трудовых ресурсов в крупнейших агломерациях. За последние пять лет количество занятых в Московской агломерации выросло на 7,2%, в Санкт-Петербургской — на 5,8%, в Казанской — на 4,9%. В то же время в малых городах и сельской местности численность занятого населения сократилась в среднем на 3,1%.