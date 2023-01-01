Сколько дней отпуска за 2 месяца работы положено по ТК РФ: расчет

Каждый новый сотрудник рано или поздно задумывается о положенном отпуске, особенно если проработал совсем недолго. Вопрос о том, сколько дней отпуска положено за 2 месяца работы, возникает часто и требует понимания тонкостей трудового законодательства. В 2025 году нормы Трудового кодекса остаются неизменными в этом вопросе, но нюансы расчета знают далеко не все. Право на отдых гарантировано каждому работнику с первого дня трудоустройства — и тут важно разобраться, как правильно рассчитать свои отпускные дни при коротком стаже. ??

Сколько дней отпуска положено за 2 месяца работы по ТК РФ

Согласно ст. 115 Трудового кодекса РФ, стандартный ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Однако это годовая норма. Когда речь идет о непродолжительном периоде работы, например, о двух месяцах, отпускные дни начисляются пропорционально отработанному времени.

За каждый полный месяц работы сотруднику полагается 2,33 календарных дня отпуска (28 дней ? 12 месяцев = 2,33 дня). Соответственно, за 2 месяца работы сотрудник получает право на 4,67 календарных дня оплачиваемого отпуска.

Важно понимать, что эти дни накапливаются с первого дня работы, однако воспользоваться ими можно по общему правилу только после 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя (ст. 122 ТК РФ). Тем не менее, есть исключения, когда отпуск может быть предоставлен и раньше этого срока.

Период работы Количество отпускных дней Расчет 1 месяц 2,33 дня 28 ? 12 = 2,33 2 месяца 4,67 дней 2,33 ? 2 = 4,67 6 месяцев 14 дней 2,33 ? 6 = 14 12 месяцев 28 дней 2,33 ? 12 = 28

Для отдельных категорий работников предусмотрены удлиненные отпуска. Например, несовершеннолетним сотрудникам полагается 31 календарный день, инвалидам — не менее 30 календарных дней, а педагогическим работникам — от 42 до 56 календарных дней в зависимости от должности. В этих случаях расчет пропорциональной части отпуска за 2 месяца будет иным.

Елена Викторовна, HR-директор К нам в компанию устроился Сергей, и уже через 2 месяца у него возникла необходимость взять несколько дней отпуска по семейным обстоятельствам. Он обратился ко мне с вопросом о своих правах. Я объяснила, что за 2 месяца работы ему начислено 4,67 дня отпуска, и хотя по общему правилу отпуск предоставляется после 6 месяцев работы, в его случае мы можем пойти навстречу. Сергей удивился, что дни отпуска начисляются с первого рабочего дня — он думал, что право на отпуск возникает только после полугода работы. Я разъяснила, что это частое заблуждение: право на отпуск накапливается постепенно с момента трудоустройства, а ограничение в 6 месяцев касается лишь времени, когда этим правом можно воспользоваться. После нашего разговора Сергей оформил 3 дня отпуска, а оставшиеся 1,67 дня сохранились на его "отпускном счету".

Формула расчета отпускных дней при коротком стаже

Расчет количества дней отпуска при коротком стаже работы производится по следующей формуле:

Количество дней отпуска = (Годовая норма отпускных дней ? 12) ? Количество полных отработанных месяцев

Для стандартного отпуска в 28 календарных дней формула выглядит так:

Количество дней отпуска = 2,33 ? Количество полных отработанных месяцев

При этом есть несколько важных правил округления и учета неполных месяцев:

Если сотрудник отработал 15 и более календарных дней в месяце, то этот месяц учитывается как полный.

Если отработано менее 15 календарных дней, то этот месяц при расчете отпускных дней не учитывается.

При определении окончательного количества дней отпуска округление обычно производится в большую сторону.

Рассмотрим пример: сотрудник устроился на работу 20 января и отработал до 20 марта. Как рассчитать его отпускные дни?

Январь: отработано 11 календарных дней (менее 15) — не учитывается.

Февраль: отработан полностью — учитывается как 1 месяц.

Март: отработано 20 календарных дней (более 15) — учитывается как 1 месяц.

Итого: 2 полных месяца ? 2,33 = 4,67 дня отпуска. При предоставлении отпуска это количество обычно округляется до 5 дней.

Для удобства расчета можно использовать следующую таблицу:

Категория работников Годовой отпуск (дни) Отпускных дней за 1 месяц Отпускных дней за 2 месяца Стандартный отпуск 28 2,33 4,67 Несовершеннолетние 31 2,58 5,17 Инвалиды 30 2,5 5 Педагогические работники 42-56 3,5-4,67 7-9,33

Когда можно взять отпуск после трудоустройства

Согласно статье 122 Трудового кодекса РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Однако законодательство предусматривает ряд случаев, когда работодатель обязан предоставить отпуск и до истечения этого срока. ??

Категории работников, имеющих право на досрочный отпуск:

Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него.

Работники в возрасте до 18 лет.

Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.

Мужья в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родам.

Совместители, если на основной работе они уходят в отпуск.

Другие категории работников в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Кроме того, по соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев любому работнику. Это означает, что сотрудник, отработавший всего 2 месяца, может обратиться к работодателю с просьбой о предоставлении отпуска, и при наличии взаимной договоренности отпуск может быть предоставлен.

Важно отметить следующие моменты:

Если отпуск предоставляется до истечения 6 месяцев работы, его продолжительность будет пропорциональна отработанному времени (в нашем случае — около 5 дней за 2 месяца). При предоставлении отпуска авансом (например, полные 28 дней после 2 месяцев работы) в случае последующего увольнения работника работодатель имеет право удержать из заработной платы сумму за неотработанные дни отпуска. Если сотрудник относится к льготным категориям, работодатель не имеет права отказать в предоставлении отпуска до истечения 6 месяцев.

Для оформления отпуска до истечения шестимесячного срока необходимо:

Написать заявление на имя руководителя с указанием желаемых дат отпуска.

Указать основание для досрочного предоставления отпуска (если относитесь к льготной категории).

Получить одобрение руководства.

Дождаться приказа о предоставлении отпуска.

Особенности оформления отпуска за неполный рабочий год

Оформление отпуска за неполный рабочий год имеет ряд особенностей, которые важно учитывать как работникам, так и работодателям. Понимание этих нюансов поможет избежать конфликтных ситуаций и обеспечить соблюдение трудовых прав. ??

При оформлении отпуска за неполный рабочий год необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Расчет заработанных отпускных дней — определите, сколько дней отпуска накоплено за фактически отработанное время (для 2 месяцев это 4,67 дня). Написание заявления — укажите конкретные даты и продолжительность желаемого отпуска. Согласование с руководством — получите одобрение на предоставление отпуска, особенно если не прошло 6 месяцев с момента трудоустройства. Издание приказа — работодатель оформляет приказ о предоставлении отпуска по форме Т-6. Расчет и выплата отпускных — не позднее чем за 3 дня до начала отпуска.

При оформлении отпуска за неполный рабочий год возникают специфические ситуации:

Дробное количество дней — если расчет дает дробное число (например, 4,67 дня), то обычно оно округляется в большую сторону (до 5 дней).

— если расчет дает дробное число (например, 4,67 дня), то обычно оно округляется в большую сторону (до 5 дней). Отпуск авансом — работодатель может предоставить отпуск в счет будущих периодов, но это должно быть отражено в соответствующих документах.

— работодатель может предоставить отпуск в счет будущих периодов, но это должно быть отражено в соответствующих документах. Разделение отпуска на части — даже при небольшом количестве дней отпуск можно разделить на части по соглашению сторон, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней.

Антон Сергеевич, специалист по трудовому праву Ко мне обратилась Марина, которая устроилась на новую работу и через два месяца столкнулась с семейными обстоятельствами, требующими её отсутствия на работе в течение нескольких дней. Она не знала, имеет ли право на отпуск, отработав всего два месяца. Я объяснил, что за это время она накопила 4,67 дня отпуска, и порекомендовал обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении отпуска по семейным обстоятельствам. Несмотря на то, что по общему правилу отпуск предоставляется после 6 месяцев работы, работодатель может пойти навстречу. Марина последовала совету, правильно оформила заявление, указав уважительные причины, и получила одобрение. Этот случай показывает, что знание своих прав и корректное их обоснование часто позволяет решить вопрос положительно даже при непродолжительном стаже работы.

Денежная компенсация при увольнении после 2 месяцев

При увольнении, независимо от его причин и стажа работы, сотрудник имеет право на компенсацию за все неиспользованные дни отпуска. Это правило закреплено в статье 127 Трудового кодекса РФ и применяется даже к работникам с минимальным стажем. ??

Если сотрудник увольняется после 2 месяцев работы, ему полагается компенсация за 4,67 дня отпуска. Расчет компенсации производится по следующей схеме:

Определяется средний дневной заработок сотрудника за расчетный период. Средний дневной заработок умножается на количество неиспользованных дней отпуска. Полученная сумма выплачивается сотруднику в последний день работы вместе с окончательным расчетом.

Формула расчета компенсации:

Компенсация = Средний дневной заработок ? Количество неиспользованных дней отпуска

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле:

Средний дневной заработок = Сумма заработной платы за расчетный период ? 12 ? 29,3

где 29,3 — среднемесячное число календарных дней.

Важные особенности компенсации при увольнении после короткого стажа:

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни, включая дробные части.

Для расчета учитываются только те месяцы, которые были полностью отработаны (15 и более календарных дней).

Компенсация облагается НДФЛ (13%) и страховыми взносами.

Если сотрудник использовал отпуск авансом (больше, чем заработал), работодатель имеет право удержать сумму за неотработанные дни отпуска, но не более 20% от окончательного расчета.

Пример расчета компенсации при увольнении после 2 месяцев работы:

Параметр Значение Расчет Заработная плата в месяц 50 000 руб. – Отработано 2 месяца – Сумма заработка за период 100 000 руб. 50 000 ? 2 Средний дневной заработок 1 706,48 руб. 100 000 ? 2 ? 29,3 Неиспользованные дни отпуска 4,67 дня 2,33 ? 2 Компенсация (до вычета НДФЛ) 7 969,26 руб. 1 706,48 ? 4,67 НДФЛ (13%) 1 036 руб. 7 969,26 ? 0,13 Компенсация к выплате 6 933,26 руб. 7 969,26 – 1 036

В случае споров по расчету компенсации сотрудник имеет право обратиться в трудовую инспекцию или суд. Срок исковой давности по трудовым спорам составляет один год со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.