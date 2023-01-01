Сколько дней дают на похороны на работе и как оплачиваются – закон

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники и сотрудники, столкнувшиеся с утратой близкого человека

HR-специалисты и руководители, заинтересованные в вопросах трудового законодательства

Люди, желающие узнать о своих трудовых правах и возможностях получения пособий в трудных жизненных ситуациях Смерть близкого человека — это не только эмоциональное потрясение, но и масса организационных вопросов. Один из них: сколько дней можно взять на работе для организации похорон и как это будет оплачиваться? ?? Российское законодательство предусматривает особый тип отпуска в таких случаях, но условия его предоставления зависят от множества факторов. В этой статье мы разберём все юридические нюансы, которые помогут вам защитить свои трудовые права в столь сложный период жизни.

Сколько дней дают на похороны по закону в России

Трудовой кодекс РФ предусматривает специальный отпуск для работников в случае смерти родственников. Согласно статье 128 ТК РФ, работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случае смерти близких родственников. Официально этот срок составляет до 5 календарных дней. ??

Важно понимать: эти 5 дней — это минимальная гарантия, предоставляемая законом. Работодатель вправе увеличить этот срок по своему усмотрению или в соответствии с коллективным договором предприятия.

Тип родственной связи Минимальное количество дней отпуска по ТК РФ Возможное увеличение по колдоговору Близкие родственники (родители, дети, супруги, братья, сестры) 5 календарных дней До 14 календарных дней Дальние родственники Не регламентировано (решение принимает работодатель) От 1 до 7 календарных дней Родственники супруга/супруги Не регламентировано От 1 до 5 календарных дней

Алексей Петров, адвокат по трудовому праву К нам обратился Игорь, сотрудник крупной производственной компании. Ему позвонили из другого города с печальным известием о смерти отца. Игорь запросил у работодателя пять дней отпуска, но получил отказ — ему выделили только три дня, ссылаясь на производственную необходимость. В такой ситуации работодатель нарушил требования ТК РФ, поскольку пять дней отпуска в случае смерти близкого родственника — это гарантия, установленная законом. После моего вмешательства и составления официального заявления с опорой на конкретные статьи Трудового кодекса, руководство пересмотрело решение и предоставило Игорю положенные пять дней.

Существуют также особые категории работников, которым может быть предоставлен дополнительный отпуск при возникновении семейных обстоятельств:

Ветераны боевых действий — до 35 календарных дней в году (могут использовать для похорон)

Работающие пенсионеры — до 14 календарных дней

Инвалиды — до 60 календарных дней в году

Обратите внимание, что колдоговоры отдельных предприятий могут содержать более благоприятные условия. Некоторые компании включают в свои локальные акты положения об оплачиваемом отпуске в случае смерти родственника, даже если ТК РФ этого не требует.

Кому и при каких условиях положен отпуск на похороны

Российское законодательство четко определяет круг лиц, которым гарантированно полагается отпуск в связи с похоронами. Согласно статье 128 ТК РФ, право на отпуск без сохранения зарплаты сроком до 5 календарных дней предоставляется в случае смерти следующих близких родственников: ???????????

Родители (в том числе приемные)

Дети (включая усыновленных)

Супруг или супруга

Родные братья и сестры

Дедушки и бабушки (прямые кровные родственники)

При этом важно учитывать несколько ключевых моментов:

Работодатель обязан предоставить указанный отпуск независимо от стажа работы сотрудника и других факторов Отпуск должен быть предоставлен именно в момент наступления события, а не в любое удобное время Для получения отпуска требуется документальное подтверждение факта смерти родственника

Елена Соколова, HR-директор Недавно в нашей компании произошла ситуация с Мариной, менеджером по продажам. Её супруг трагически погиб в автокатастрофе. Марина была в шоковом состоянии и просто позвонила руководителю, не оформляя официально заявление. Мы немедленно оформили ей положенные пять дней отпуска, а также предложили дополнительную неделю за счет компании с сохранением заработной платы, как предусмотрено нашим коллективным договором. Впоследствии документы были оформлены постфактум. Этот случай подтолкнул нас к созданию четкого регламента действий при таких ситуациях, чтобы руководители всех уровней знали, как поступать, когда сотрудник сталкивается с потерей близкого человека.

Что касается дальних родственников, ситуация менее однозначна. Законодательство не обязывает работодателей предоставлять отпуск в случае смерти:

Двоюродных братьев и сестер

Тетей и дядей

Свекрови/тестя/свекра/тещи

Шуринов/золовок и других родственников супруга/супруги

Однако это не означает, что отпуск получить невозможно. Решение принимает работодатель на свое усмотрение. Многие крупные компании идут навстречу сотрудникам в таких ситуациях, понимая важность поддержки в сложный период.

Особенности ситуации Варианты действий работника Похороны проходят в другом городе/регионе Можно ходатайствовать о дополнительных днях с учетом времени на дорогу Работник является единственным организатором похорон Можно запросить дополнительные дни для решения организационных вопросов Смерть произошла во время основного отпуска Можно продлить основной отпуск на 5 дней (ст. 124 ТК РФ) Работник находится на испытательном сроке Имеет те же права на отпуск по случаю смерти родственника

Как оплачиваются дни отпуска на похороны родственника

По общему правилу, установленному в статье 128 ТК РФ, отпуск в связи со смертью близкого родственника предоставляется без сохранения заработной платы. То есть, с точки зрения базового трудового законодательства, дни отсутствия на работе из-за похорон не оплачиваются. ??

Однако существует несколько важных исключений и дополнительных возможностей:

Коллективный договор или локальные нормативные акты. Во многих организациях предусмотрена частичная или полная оплата таких дней. Например, в коллективном договоре может быть указано, что при смерти близкого родственника сотруднику предоставляется 3 оплачиваемых дня. Отраслевые соглашения. В некоторых отраслях (например, нефтегазовой, банковской) существуют отраслевые соглашения, предусматривающие дополнительные гарантии для работников. Использование других видов отпуска. Работник может: Оформить часть ежегодного оплачиваемого отпуска

Использовать накопленные отгулы

Договориться о дистанционной работе на этот период

Варианты компенсации отпуска по случаю смерти родственника могут существенно различаться в зависимости от политики компании:

Полная оплата всех дней отпуска (обычно от 1 до 5 дней)

Частичная оплата (например, 3 дня оплачиваются, 2 — нет)

Сохранение среднего заработка

Выплата фиксированной компенсации независимо от количества дней

Отсутствие оплаты с сохранением всех социальных гарантий

Важно понимать, что даже если отпуск не оплачивается, он не влияет на:

Трудовой стаж (включается в общий трудовой стаж)

Право на очередной оплачиваемый отпуск

Другие трудовые права и гарантии

Если вы работаете по совместительству, имейте в виду, что право на отпуск в связи со смертью родственника распространяется на все места работы. Вы можете оформить такой отпуск одновременно у всех работодателей.

Как правильно оформить отпуск в связи с похоронами

Корректное оформление отпуска в связи с похоронами имеет важное значение как для защиты ваших трудовых прав, так и для соблюдения формальностей трудового законодательства. Процедура оформления требует внимания к деталям, даже в столь сложный эмоциональный момент. ??

Алгоритм действий для работника:

Уведомление работодателя. Как можно скорее сообщите руководителю или HR-специалисту о произошедшем. В критической ситуации допустимо сделать это по телефону. Подготовка заявления. Напишите заявление на отпуск без сохранения заработной платы в связи со смертью родственника. Укажите степень родства и желаемые даты отпуска. Предоставление документов. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о смерти. Иногда требуются документы, подтверждающие родство. Получение приказа. На основании вашего заявления работодатель издает приказ о предоставлении отпуска.

В экстренных ситуациях возможно сначала взять отпуск, а документы оформить постфактум, по возвращении на работу. Однако лучше заранее согласовать такой порядок с работодателем.

Образец заявления на отпуск в связи со смертью родственника:

В «шапке» укажите должность и ФИО руководителя, свою должность и ФИО

Заголовок: «Заявление»

Текст: «Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы в связи со смертью [степень родства и ФИО] на 5 календарных дней с [дата начала] по [дата окончания]»

Дата, подпись, расшифровка подписи

Приложение: копия свидетельства о смерти

Часто возникающие вопросы при оформлении:

Что делать, если нет возможности лично подать заявление? Заявление может подать доверенное лицо или его можно отправить по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.

Заявление может подать доверенное лицо или его можно отправить по электронной почте с последующим предоставлением оригинала. Обязан ли работодатель предоставить отпуск немедленно? Да, работодатель не вправен отказать или перенести такой отпуск.

Да, работодатель не вправен отказать или перенести такой отпуск. Нужно ли отрабатывать перед уходом в такой отпуск? Нет, отработка не требуется.

Нет, отработка не требуется. Можно ли взять меньше дней, чем 5? Да, это право работника.

Ошибки, которых следует избегать при оформлении:

Неверное указание степени родства

Отсутствие подтверждающих документов

Запрос отпуска значительно позже даты смерти без уважительных причин

Самовольный уход в отпуск без уведомления работодателя

Дополнительные выплаты и компенсации в случае смерти близких

Помимо отпуска, российское законодательство и корпоративные политики компаний могут предусматривать различные формы материальной поддержки сотрудников, столкнувшихся со смертью близких. Эти компенсации призваны частично облегчить финансовое бремя, связанное с организацией похорон. ??

Основные виды финансовой помощи включают:

Материальная помощь от работодателя. Многие организации выплачивают единовременную материальную помощь сотрудникам в случае смерти их близких родственников. Размер выплаты определяется внутренними документами компании. Социальное пособие на погребение. Это государственная выплата, которая в 2023 году составляет 6 424,98 рублей (с районным коэффициентом может быть выше). Получить её можно в территориальном отделении социальной защиты населения, Пенсионного фонда или у работодателя умершего, если он был трудоустроен. Компенсации от профсоюзной организации. Если вы член профсоюза, возможно получение дополнительной материальной помощи согласно положениям профсоюзной организации. Региональные выплаты. В некоторых субъектах РФ существуют дополнительные региональные пособия на погребение.

Важно знать: материальная помощь от работодателя в связи со смертью близкого родственника в пределах 4 000 рублей не облагается НДФЛ. Всё, что свыше этой суммы, подлежит налогообложению.

Что касается пособия на погребение, оно предоставляется только одному лицу, взявшему на себя расходы по организации похорон. Для его получения необходимы:

Заявление о выплате пособия

Справка о смерти из органов ЗАГС (форма №11)

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Трудовая книжка умершего (если был трудоустроен)

Дополнительные льготы и компенсации для отдельных категорий граждан:

Категория умершего Вид дополнительной компенсации Где получить Ветеран ВОВ, боевых действий Расширенное пособие на погребение, компенсация на установку памятника Военкомат, Министерство обороны Пенсионер Выплата недополученной пенсии за месяц Пенсионный фонд Военнослужащий Оплата ритуальных услуг, транспортировки тела Воинская часть, военкомат Жертва радиационных катастроф Увеличенное пособие на погребение Органы соцзащиты

Если сотрудник потерял члена семьи, который находился на его иждивении, возможно получение страховой пенсии по случаю потери кормильца. Это долгосрочная мера поддержки, которая назначается нетрудоспособным членам семьи умершего.

Для многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан в регионах часто предусмотрены дополнительные меры поддержки. Информацию о них можно получить в территориальных органах социальной защиты населения.