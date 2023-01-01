Сколько дней в год можно брать за свой счет – нормы ТК РФ и права

Люди, планирующие карьеру в HR или рассматривающие переход в эту профессию. Отпуск за свой счёт — это палочка-выручалочка для многих сотрудников, когда нужно срочно решить личные вопросы, а оплачиваемый отпуск уже использован или запланирован на другое время. Но вокруг него существует множество мифов и заблуждений. Сколько дней можно законно отсутствовать на работе без сохранения заработной платы? В каких случаях работодатель обязан предоставить такой отпуск, а когда может отказать? Давайте разберемся в тонкостях трудового законодательства и узнаем, какие гарантии предусмотрены для разных категорий работников в 2025 году. 🧐

Законодательные нормы отпуска за свой счет по ТК РФ

Трудовой кодекс РФ регламентирует отпуск без сохранения заработной платы в статье 128. Согласно этой норме, работник может обратиться к работодателю с просьбой предоставить ему отпуск за свой счет, указав причину и желаемую продолжительность. Однако важно понимать: законом не установлен единый максимальный срок для всех работников. 📝

Продолжительность отпуска за свой счет зависит от следующих факторов:

Категория работника (наличие особых льгот)

Причина запроса отпуска

Усмотрение работодателя (если причина не входит в список обязательных)

В большинстве случаев решение о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы остается на усмотрение работодателя. Он вправе как согласиться, так и отказать. Единственное ограничение — законодательно установленная продолжительность для определенных категорий работников и ситуаций.

Существует распространенное заблуждение, что за год можно взять не более 14 календарных дней отпуска за свой счет. На самом деле эта цифра относится лишь к некоторым категориям граждан, например, работающим пенсионерам по старости. Для остальных работников верхней планки в законодательстве не существует.

Марина Ковалёва, HR-директор В нашей практике был показательный случай. Сотрудница юридического отдела обратилась с просьбой предоставить ей отпуск за свой счет на 45 календарных дней для поездки к родственникам за границу. Руководитель отдела изначально засомневался, ссылаясь на "ограничение в 30 дней по закону". Мне пришлось провести разъяснительную беседу, показав, что Трудовой кодекс не устанавливает такого ограничения для обычных работников. Ситуация разрешилась положительно — мы предоставили запрошенный отпуск, предварительно согласовав порядок передачи дел. После возвращения сотрудницы её лояльность компании значительно возросла. Этот случай стал поводом для проведения внутреннего семинара по трудовому законодательству для руководителей подразделений.

Важный момент для бухгалтерии и кадровиков: если сотрудник находится в отпуске за свой счет более 14 календарных дней в течение расчетного периода, то этот период исключается из расчета среднего заработка для оплачиваемого отпуска (согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2007 № 922).

Ситуация Влияние на стаж Влияние на расчет отпускных Отпуск за свой счет до 14 дней Включается в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска Включается в расчетный период Отпуск за свой счет свыше 14 дней Не включается в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска Исключается из расчетного периода Обязательные отпуска за свой счет (для льготников) Включается в стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска в пределах установленной продолжительности Включается в расчетный период в пределах установленной продолжительности

Основания для предоставления отпуска без содержания

Трудовой кодекс четко разграничивает ситуации, когда работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения зарплаты, и когда решение остается на его усмотрение. Понимание этого разграничения помогает работникам отстаивать свои права, а работодателям — грамотно выстраивать кадровую политику. 🔍

Случаи обязательного предоставления отпуска за свой счет (работодатель не имеет права отказать):

Рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников — до 5 календарных дней

Работающим пенсионерам по старости — до 14 календарных дней в году

Работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году

Участникам ВОВ — до 35 календарных дней в году

Родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении — до 14 календарных дней в году

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери/отцу, воспитывающим ребенка до 14 лет — до 14 календарных дней

В других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами либо коллективным договором

Все остальные ситуации относятся к категории, где решение принимает работодатель. Среди распространенных причин, по которым работники запрашивают отпуск за свой счет:

Семейные обстоятельства (помимо указанных выше)

Личные дела, требующие присутствия

Поступление или учеба в учебных заведениях

Переезд

Необходимость длительного лечения, не покрываемого больничным

Желание продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

Важно отметить, что даже в случаях, когда предоставление отпуска за свой счет является обязанностью работодателя, работник должен документально подтвердить основание для такого отпуска. Например, при рождении ребенка предоставить свидетельство о рождении, при смерти родственника — свидетельство о смерти.

Категория/Обстоятельство Максимальная продолжительность Обязательность предоставления Подтверждающие документы Рождение ребенка До 5 календарных дней Обязательно Свидетельство о рождении Регистрация брака До 5 календарных дней Обязательно Свидетельство о браке Смерть близкого родственника До 5 календарных дней Обязательно Свидетельство о смерти Личные обстоятельства По соглашению сторон На усмотрение работодателя На усмотрение работодателя Учеба (не предусмотренная ТК РФ) По соглашению сторон На усмотрение работодателя Справка из учебного заведения

Отпуск за свой счет для льготных категорий работников

Трудовое законодательство предусматривает особые условия предоставления отпусков без сохранения заработной платы для определенных категорий граждан. Эти положения отражают социальную направленность государственной политики и обеспечивают дополнительную защиту наиболее уязвимых слоев населения. ⚖️

Рассмотрим подробнее гарантированные периоды отпуска за свой счет для льготных категорий:

Работающие пенсионеры по старости – до 14 календарных дней ежегодно

– до 14 календарных дней ежегодно Инвалиды – до 60 календарных дней в году

– до 60 календарных дней в году Участники Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней ежегодно

– до 35 календарных дней ежегодно Родители и супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей – до 14 календарных дней в году

– до 14 календарных дней в году Работники, имеющие двух и более детей до 14 лет – до 14 календарных дней

– до 14 календарных дней Работники с ребенком-инвалидом до 18 лет – до 14 календарных дней

– до 14 календарных дней Одинокие родители, воспитывающие ребенка до 14 лет – до 14 календарных дней

Важно отметить, что для последних трех категорий (родители с детьми) этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно (полностью либо частями). Перенос этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

Алексей Соколов, HR-консультант Недавно разбирали случай в крупной региональной компании. Работник-инвалид II группы запросил отпуск за свой счет сроком на 30 дней для прохождения реабилитации. Руководитель его отдела считал, что достаточно будет и двух недель, отказываясь подписать заявление на больший срок. После моего вмешательства ситуация разрешилась – руководителю разъяснили, что по закону работающие инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы до 60 дней в году, и работодатель обязан этот отпуск предоставить. В противном случае, компания рисковала получить жалобу в трудовую инспекцию с последующим штрафом. После этого случая компания внедрила внутренний регламент по предоставлению отпусков для льготных категорий сотрудников, что значительно упростило процесс и снизило количество конфликтных ситуаций.

Для получения гарантированного отпуска льготник должен предоставить документ, подтверждающий его статус:

Пенсионное удостоверение

Справка МСЭ для инвалидов

Удостоверение участника ВОВ

Свидетельство о рождении детей

Справка об инвалидности ребенка

Документы, подтверждающие статус одинокого родителя

Дополнительно следует учесть, что некоторые федеральные законы и нормативные акты предусматривают особые случаи предоставления отпусков без сохранения заработной платы. Например:

Работники, допущенные к вступительным экзаменам в вузы — до 15 календарных дней

Работники, получающие второе высшее образование — до 15 календарных дней

Совместители, если отпуск по основному месту работы превышает отпуск по совместительству — на недостающие дни

Отпуск за свой счет для льготных категорий имеет важные юридические особенности: работодатель не имеет права отказать в его предоставлении при наличии подтверждающих документов, а период такого отпуска в пределах установленной продолжительности включается в стаж для расчета ежегодного оплачиваемого отпуска. 📊

Как оформить отпуск без сохранения заработной платы

Правильное оформление отпуска за свой счет — важная процедура как для работника, так и для работодателя. Соблюдение формальностей защищает обе стороны от возможных недоразумений и претензий со стороны контролирующих органов. Рассмотрим пошаговый алгоритм оформления. 📋

Процесс оформления отпуска без сохранения заработной платы включает следующие этапы:

Подготовка заявления работником. В заявлении необходимо указать точные даты начала и окончания отпуска, его продолжительность в календарных днях, а также причину. Если работник относится к льготной категории, желательно указать это в заявлении. Предоставление подтверждающих документов. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие право на отпуск (особенно важно для обязательных случаев). Согласование с непосредственным руководителем. Желательно заранее обсудить возможность отпуска с руководством, чтобы спланировать работу отдела. Передача заявления в кадровую службу. Заявление с визой руководителя передается в отдел кадров. Издание приказа работодателем. На основании заявления издается приказ по форме Т-6 или в свободной форме. Ознакомление работника с приказом под подпись. Внесение информации в кадровые документы. Период отпуска отмечается в личной карточке работника (форма Т-2) и табеле учета рабочего времени.

Важные детали, которые следует учитывать при оформлении:

Заявление на отпуск за свой счет лучше подавать заблаговременно (за исключением экстренных случаев)

В приказе обязательно указывается основание предоставления отпуска (заявление работника и причина)

Отпуск исчисляется в календарных днях (включая выходные и праздники)

Отзыв работника из отпуска за свой счет возможен только с его согласия

Образец формулировки в заявлении на отпуск без сохранения заработной платы:

"Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы с [дата начала] по [дата окончания] продолжительностью [количество] календарных дней по [указание причины/семейным обстоятельствам/для прохождения лечения и т.д.]."

Для льготной категории: "Прошу предоставить мне отпуск без сохранения заработной платы с [дата начала] по [дата окончания] продолжительностью [количество] календарных дней на основании ст. 128 ТК РФ, так как я являюсь [указание льготной категории: работающим пенсионером/инвалидом и т.д.]."

В табеле учета рабочего времени отпуск за свой счет обозначается буквенным кодом "ДО" или цифровым кодом "16". Это важно для правильного расчета заработной платы и других выплат. 💸

Права сотрудника при отказе в отпуске за свой счет

Нередко возникают ситуации, когда работодатель отказывает в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы даже при наличии веских причин. Что делать в этом случае и какие права имеет работник? Давайте разберемся в юридических аспектах и возможных действиях сотрудника. ⚖️

Прежде всего, необходимо различать две ситуации:

Отказ в обязательном отпуске за свой счет (для льготных категорий или в особых случаях, перечисленных в ст. 128 ТК РФ) Отказ в отпуске за свой счет по причинам, не относящимся к обязательным случаям

В первом случае отказ работодателя является нарушением трудового законодательства, и сотрудник имеет полное право защищать свои интересы. Во втором случае работодатель действует в рамках своих полномочий.

Если работодатель отказывает в обязательном отпуске за свой счет, сотрудник может предпринять следующие шаги:

Письменное обращение к руководителю организации с указанием на нарушение трудового законодательства и приложением подтверждающих документов

с указанием на нарушение трудового законодательства и приложением подтверждающих документов Обращение в комиссию по трудовым спорам (КТС) в организации, если она создана

(КТС) в организации, если она создана Подача жалобы в Государственную инспекцию труда через портал "Онлайнинспекция.рф" или лично

через портал "Онлайнинспекция.рф" или лично Обращение в прокуратуру с заявлением о нарушении трудовых прав

с заявлением о нарушении трудовых прав Подача искового заявления в суд с требованием о защите трудовых прав

При обращении в контролирующие органы или суд следует подготовить доказательную базу:

Копию заявления на отпуск с отметкой о регистрации или отказе

Документы, подтверждающие право на обязательный отпуск

Письменный отказ работодателя (если имеется)

Трудовой договор, должностную инструкцию

Свидетельские показания коллег (при необходимости)

Если работодатель отказывает в отпуске за свой счет в необязательных случаях, юридически он прав. Однако сотрудник может:

Привести дополнительные аргументы, подчеркивающие исключительность ситуации

Предложить компромиссное решение (например, отработать в другое время, взять отпуск частями)

Обратиться в профсоюз для помощи в переговорах с руководством

Использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска, если это возможно

За необоснованный отказ в предоставлении обязательного отпуска без сохранения заработной платы работодателю грозит административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ:

Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции значительно увеличиваются

Важно помнить, что самовольный уход в отпуск без оформления даже при наличии права на него может быть расценен как прогул со всеми вытекающими последствиями вплоть до увольнения. Поэтому всегда стоит добиваться официального оформления отпуска. 🚫