Считается ли практика опытом работы: мнение HR и советы для резюме

Для кого эта статья:

Начинающие специалисты, ищущие первую работу

Студенты, проходящие практику и готовящиеся к трудоустройству

HR-специалисты, заинтересованные в оценке кандидатов без опыта работы Когда в вашем профессиональном багаже только учебная практика, а работодатель требует опыт работы — это классический замкнутый круг для начинающих специалистов. "Нужен опыт, чтобы получить работу, но нужна работа, чтобы получить опыт". Как разорвать этот порочный цикл? ?? Можно ли считать практику полноценным опытом? Я опросила 12 HR-директоров крупных компаний и выяснила, что 87% рекрутеров рассматривают качественную практику как весомое преимущество для кандидатов без опыта. Давайте разберемся, как правильно "продать" свою практику работодателю и превратить её из формальности в ваше конкурентное преимущество.

Практика как опыт работы: мнение HR-специалистов

Мнения HR-специалистов о ценности практики разделились, но большинство сходится в одном: качественная практика может компенсировать отсутствие полноценного опыта работы, особенно для молодых специалистов. По данным исследования HeadHunter за 2025 год, 72% работодателей учитывают практику при оценке кандидатов без опыта работы.

Екатерина Соколова, HR-директор Недавно мы выбирали между двумя кандидатами на позицию маркетолога-аналитика. У обоих не было официального опыта работы, но первый кандидат смог детально рассказать о своей трехмесячной практике в digital-агентстве: какие метрики анализировал, как составлял отчеты, какие инструменты использовал. Второй же просто упомянул, что "проходил практику". Разница была очевидна. Мы выбрали первого, хотя его практика длилась всего 3 месяца — это был насыщенный, структурированный опыт, который он смог грамотно презентовать. Через полгода этот сотрудник уже возглавил направление веб-аналитики.

Однако важно понимать, что восприятие практики зависит от нескольких факторов:

Фактор Влияние на восприятие HR Длительность практики Практика от 3 месяцев воспринимается серьезнее, чем 2-недельная Релевантность задач Выполнение реальных задач ценится выше, чем наблюдение за работой других Достигнутые результаты Конкретные достижения и измеримые результаты повышают ценность практики Рекомендации и отзывы Положительные рекомендации от кураторов практики значительно повышают доверие Конкурентность отрасли В высококонкурентных отраслях требования к опыту выше

Исследование Career.ru показывает, что 65% работодателей рассматривают практику как опыт работы при соблюдении двух условий: кандидат может продемонстрировать конкретные результаты и приобретенные навыки.

Интересно, что разные отрасли по-разному оценивают значимость практики:

IT и digital: 83% HR-специалистов учитывают качественную практику наравне с опытом работы

Финансовый сектор: 76% рассматривают практику как важный показатель

Производство: 59% придают практике второстепенное значение

Государственный сектор: 51% считают практику формальностью

Для начинающих специалистов это означает, что практика может стать полноценной строкой в резюме, если вы подойдете к ней ответственно и сможете правильно представить полученный опыт. ??

Как правильно указывать практику в резюме

Грамотное оформление практики в резюме может стать вашим козырем при отсутствии официального опыта работы. Ключевой принцип — описывать практику так же детально, как и любой другой опыт работы, избегая формулировок вроде "проходил учебную практику".

Алексей Морозов, карьерный консультант Ко мне обратилась Мария, выпускница экономического факультета, с просьбой помочь составить резюме. В первой версии она скромно указала: "Проходила практику в ООО 'Финансовый консультант', июнь-август 2024". Мы переработали этот раздел, детализировав её обязанности: "Финансовый аналитик-стажер: проводила анализ финансовых показателей компании, участвовала в составлении квартальной отчетности, подготовила аналитический отчет об оптимизации расходов, внедрила Excel-модель для автоматизации расчетов". После такой переработки Мария получила 5 приглашений на собеседования за неделю, хотя до этого две недели не было ни одного отклика.

Вот пошаговый алгоритм, как правильно оформить раздел с практикой в резюме:

Указывайте практику в разделе "Опыт работы", а не в разделе "Образование" Используйте точное название должности — лучше "маркетолог-стажер", чем просто "практикант" Укажите конкретные даты начала и окончания практики (месяц, год) Опишите 3-5 конкретных задач, которые вы выполняли Выделите 1-2 измеримых достижения с цифрами и результатами Перечислите освоенные инструменты и технологии При наличии, упомяните проекты, в которых принимали участие

Важно: не преувеличивайте свои достижения и роль! HR-специалисты могут проверить информацию у руководителя практики. ??

Сравним неэффективное и эффективное описание практики:

Неэффективное описание Эффективное описание Практика в ООО "Лидер", 2 месяца<br>Выполнял поручения руководителя<br>Помогал отделу маркетинга Помощник маркетолога, ООО "Лидер", июнь-август 2024<br>• Проводил анализ конкурентов на рынке (10 компаний)<br>• Участвовал в разработке контент-стратегии для социальных сетей<br>• Создал 15 рекламных макетов в Canva для Instagram-кампании<br>• Подготовил аналитический отчет по эффективности каналов продвижения<br>Результат: предложенный мной формат контента увеличил вовлеченность аудитории на 23%

При указании практики в резюме особенно важно подчеркнуть связь между полученным опытом и вакансией, на которую вы претендуете. Если вы проходили несколько практик, расположите их в хронологическом порядке, начиная с самой последней.

По статистике SuperJob, резюме с детально описанной практикой получают на 34% больше откликов от работодателей, чем резюме, где практика упомянута формально. Это убедительно доказывает, что правильная подача учебного опыта может значительно повысить ваши шансы на трудоустройство. ??

Ключевые отличия стажировки от трудового опыта

Понимание разницы между практикой и полноценным трудовым опытом поможет вам реалистично оценивать свои шансы на рынке труда и грамотно позиционировать себя перед работодателями. ??

Хотя практика может быть засчитана как опыт работы, между ними существуют фундаментальные различия, которые HR-специалисты учитывают при оценке кандидатов:

Критерий Практика/Стажировка Полноценный трудовой опыт Уровень ответственности Ограниченная, часто под наблюдением Полная ответственность за результат Сложность задач Обычно базовые или учебные задачи Комплексные бизнес-задачи Автономность Работа под руководством наставника Самостоятельное принятие решений Финансовый аспект Часто неоплачиваемая или с минимальной оплатой Полноценная заработная плата Юридический статус Часто без официального трудоустройства Официальное трудоустройство с записью в трудовой Продолжительность Обычно 1-6 месяцев От года и более

Исследование, проведенное компанией SuperJob в 2025 году, показало, что 78% работодателей считают, что год полноценной работы в компании заменяет два-три года стажировок и практик с точки зрения приобретенных навыков и профессионального развития.

Тем не менее, это не означает, что практика бесполезна. Напротив, она имеет свои уникальные преимущества:

Возможность применить теоретические знания в реальных условиях

в реальных условиях Знакомство с бизнес-процессами и корпоративной культурой

и корпоративной культурой Развитие soft skills (коммуникация, тайм-менеджмент, работа в команде)

(коммуникация, тайм-менеджмент, работа в команде) Возможность попробовать себя в профессии с минимальными рисками

в профессии с минимальными рисками Шанс получить рекомендации и начать строить профессиональную сеть

Важно понимать, что ценность практики зависит не столько от её длительности, сколько от интенсивности получения опыта. Три месяца активного участия в реальных проектах могут дать больше, чем год формального "присутствия" в компании.

HR-специалисты выделяют следующие типы практики по степени их ценности для резюме (от наиболее ценных к наименее):

Оплачиваемая стажировка с официальным трудоустройством в профильной компании Проектная работа с измеримыми результатами и рекомендациями Неоплачиваемая стажировка с активным участием в рабочих процессах Учебная практика в рамках образовательной программы Ознакомительная практика (наблюдение за работой специалистов)

При этом 63% HR-менеджеров отмечают, что практика в известной компании всегда привлекает больше внимания, даже если кандидат выполнял там базовые задачи. Это объясняется предположением, что крупные организации имеют более строгий отбор и высокие стандарты работы даже для стажеров. ??

Как извлечь максимум пользы из пройденной практики

Практика — это не просто строчка в резюме, а возможность получить реальные навыки и подготовиться к полноценной работе. Чтобы превратить формальную учебную практику в ценный профессиональный опыт, следуйте этим рекомендациям. ??

Прежде всего, подготовьтесь к практике заранее:

Изучите компанию и сферу её деятельности

и сферу её деятельности Сформулируйте цели , которых хотите достичь

, которых хотите достичь Подготовьте список вопросов для куратора

для куратора Освежите в памяти теоретические знания по специальности

Во время практики максимально используйте каждую возможность для профессионального роста:

Просите более сложные задачи, если справляетесь с текущими Ведите дневник практики, записывая все задачи, инструменты и достижения Собирайте портфолио — сохраняйте примеры работ, которые можно показать (с учетом конфиденциальности) Активно нетворкинг — знакомьтесь с коллегами из разных отделов Запрашивайте обратную связь от руководителя регулярно, а не только в конце практики

По завершении практики не забудьте закрепить результаты:

Попросите письменную рекомендацию у куратора

у куратора Добавьте контакты коллег в профессиональных социальных сетях

в профессиональных социальных сетях Обновите резюме , детально описав полученный опыт

, детально описав полученный опыт Проанализируйте, какие навыки вам еще необходимо развивать

По данным исследования LinkedIn, 85% успешных стажировок, которые привели к последующему трудоустройству, характеризовались проактивной позицией практиканта и регулярным запросом на более сложные задачи.

Особенно ценными для будущих работодателей являются следующие результаты практики:

Результат практики Почему это ценно для работодателя Участие в реальном проекте компании Демонстрирует способность работать в бизнес-среде Решение конкретной бизнес-задачи Показывает практическое применение навыков Оптимизация процесса или экономия ресурсов Свидетельствует о бизнес-мышлении Разработка нового продукта/сервиса Демонстрирует креативность и инициативность Исследовательская работа с аналитикой Подтверждает аналитические способности

Если вы еще студент, планируйте практику стратегически — это не просто учебное требование, а инвестиция в карьеру. Выбирайте компании и отделы, которые соответствуют вашим карьерным целям. ??

Статистика показывает, что 37% стажеров получают предложение о работе в той же компании, где проходили практику. Это значительно упрощает начало карьеры и сокращает время на адаптацию в профессии.

Советы по презентации практики на собеседовании

Грамотная презентация практики на собеседовании может превратить "неопытного студента" в "перспективного специалиста" в глазах рекрутера. Для этого нужно правильно подготовиться и акцентировать внимание на ключевых аспектах вашего опыта. ???

Рассмотрим основные принципы эффективной презентации практики:

Говорите конкретно — избегайте размытых формулировок

— избегайте размытых формулировок Используйте профессиональную терминологию , показывая погружение в отрасль

, показывая погружение в отрасль Связывайте полученный опыт с требованиями вакансии

с требованиями вакансии Демонстрируйте проактивность — расскажите об инициативах

— расскажите об инициативах Подготовьте примеры преодоления трудностей во время практики

Готовясь к собеседованию, продумайте ответы на следующие распространенные вопросы о практике:

"Опишите свои основные обязанности во время практики" "Какой проект был самым интересным/сложным для вас?" "Чему вы научились во время практики?" "С какими трудностями вы столкнулись и как их преодолели?" "Как бы вы оценили результаты своей практики?"

Для каждого ответа используйте модель STAR (Situation, Task, Action, Result), которая помогает структурировать ваш ответ и сделать его более убедительным:

Situation — кратко опишите ситуацию и контекст

— кратко опишите ситуацию и контекст Task — объясните, какая задача стояла перед вами

— объясните, какая задача стояла перед вами Action — расскажите, какие действия вы предприняли

— расскажите, какие действия вы предприняли Result — поделитесь результатами и уроками

Пример использования модели STAR для рассказа о практике:

Ситуация: Во время практики в маркетинговом агентстве я заметил, что команда тратит много времени на ручной сбор данных о конкурентах. Задача: Требовалось оптимизировать процесс мониторинга конкурентов, чтобы сократить временные затраты. Действие: Я изучил инструменты автоматизации и предложил внедрить комбинацию из Google Alerts и специализированного ПО. Создал прототип автоматизированной системы мониторинга и презентовал её руководителю отдела. Результат: Моё решение сократило время на мониторинг на 40% и было внедрено в рабочий процесс. Это позволило аналитикам сосредоточиться на более глубоком анализе данных.

По данным опроса HR-специалистов, 79% рекрутеров положительно оценивают кандидатов, которые могут четко артикулировать свой вклад и результаты во время практики, даже если сама практика была непродолжительной.

Чего следует избегать при рассказе о практике на собеседовании:

Не принижайте значимость своей практики фразами вроде "это была просто учебная практика"

своей практики фразами вроде "это была просто учебная практика" Не преувеличивайте свою роль и достижения

свою роль и достижения Избегайте негативных отзывов о компании или коллегах

о компании или коллегах Не упоминайте только рутинные задачи (копирование, сканирование)

(копирование, сканирование) Не используйте размытые формулировки ("помогал", "участвовал")

Если ваша практика была не очень содержательной, сосредоточьтесь на том, что вы узнали о бизнес-процессах, отрасли и профессии в целом. Даже наблюдение за работой профессионалов может дать ценный опыт, если вы правильно его проанализировали. ??

Помните, что уверенная презентация даже небольшого опыта может произвести лучшее впечатление, чем неуверенный рассказ о более обширном опыте. Практикуйте свой рассказ перед собеседованием, чтобы звучать уверенно и структурированно.