Самозанятый не может работать на бывшего работодателя 2 года: правда?

Для кого эта статья:

Самозанятые и фрилансеры, рассматривающие возможность сотрудничества с бывшими работодателями

Предприниматели и владельцы бизнеса, заинтересованные в юридических аспектах налогообложения и сотрудничества с самозанятыми

Юристы и налоговые консультанты, нуждающиеся в актуальной информации о правовом регулировании и рисках в данной области Слух о том, что самозанятые не могут сотрудничать с бывшими работодателями в течение 2 лет, превратился в устойчивый миф российского бизнес-пространства. Ежегодно около 300 000 человек становятся самозанятыми, и многие сталкиваются с отказами от сотрудничества из-за этого "правила". Но что на самом деле говорит закон? Существует ли этот запрет в российском законодательстве? И как не превратить выгодное налоговое преимущество в рискованную авантюру? Давайте разберемся в тонкостях правового регулирования взаимоотношений между самозанятыми и их бывшими нанимателями. ??

Миф о двухлетнем запрете для самозанятых: что говорит закон

В российском налоговом и трудовом законодательстве отсутствует норма, прямо запрещающая самозанятым работать на бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения. Это важно подчеркнуть: прямого запрета нет ни в Налоговом кодексе, ни в законе №422-ФЗ о самозанятых, ни в Трудовом кодексе. ??

Однако существует положение, которое часто интерпретируют как такой запрет. В п. 8 ч. 2 ст. 6 закона №422-ФЗ указано, что не признаются объектом налогообложения доходы от заказчиков, являвшихся работодателями этих самозанятых менее двух лет назад. Но это не запрет как таковой, а лишь условие для применения специального налогового режима.

Александр Ковалев, налоговый консультант Ко мне обратился Михаил, IT-специалист, уволившийся из крупной компании и зарегистрировавшийся как самозанятый. Его бывший руководитель хотел привлечь его к проекту, но юрист компании заявил, что это незаконно из-за "двухлетнего запрета". Я объяснил, что прямого запрета нет, но есть нюанс — Михаил не сможет применять НПД (налог на профессиональный доход) к доходам от этой компании. Мы нашли решение: Михаил заключил договор с другим юридическим лицом из той же группы компаний, что позволило соблюсти все формальности. Компания получила нужного специалиста, а Михаил — возможность работать на выгодных условиях.

Закон не запрещает самозанятому работать с бывшим работодателем, но накладывает определенные ограничения на применение льготного налогового режима. Вот что говорит законодательство в 2025 году:

Нормативный акт Содержание ограничения Фактические последствия Федеральный закон №422-ФЗ от 27.11.2018 (п. 8 ч. 2 ст. 6) Не признаются объектом налогообложения НПД доходы от бывших работодателей (менее 2 лет) Невозможность применения ставки 4% или 6% к доходам от бывшего работодателя Налоговый кодекс РФ (ст. 54.1) Запрет на необоснованную налоговую выгоду Риск переквалификации отношений в трудовые при выявлении признаков подмены Трудовой кодекс РФ (ст. 15, 56) Определение признаков трудовых отношений Возможность признания отношений трудовыми через суд

Важно понимать: если самозанятый все же работает с бывшим работодателем до истечения двухлетнего срока, это не является правонарушением само по себе. Проблема возникает, когда к таким доходам применяется специальный налоговый режим НПД. В таком случае налоговые органы вправе доначислить НДФЛ и страховые взносы. ??

Юридические риски сотрудничества с бывшим работодателем

При сотрудничестве самозанятого с бывшим работодателем возникают определенные юридические риски, которые необходимо учитывать обеим сторонам. Основной риск — это переквалификация отношений из гражданско-правовых в трудовые, что влечет серьезные финансовые последствия. ??

Для самозанятого риски включают:

Доначисление НДФЛ по ставке 13% (вместо 4-6% по НПД)

Штрафы за неуплату налогов в размере до 20% от неуплаченной суммы

Пени за просрочку уплаты налогов

Потенциальное снятие с учета в качестве плательщика НПД

Для бывшего работодателя риски еще серьезнее:

Доначисление страховых взносов (около 30% от выплаченных сумм)

Штрафы за неуплату страховых взносов (до 40% от неуплаченной суммы)

Административная ответственность за нарушение трудового законодательства

Возможное привлечение к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в крупном размере

Налоговые органы стали гораздо внимательнее относиться к взаимоотношениям компаний с самозанятыми. В 2025 году ФНС использует автоматизированные системы, которые выявляют подозрительные схемы, в том числе массовое "превращение" сотрудников в самозанятых.

Мария Соколова, адвокат по налоговым спорам Мой клиент, IT-компания, решила оптимизировать налоги, предложив 15 сотрудникам уволиться и продолжить работу как самозанятые. Через полгода компания получила требование от налоговой инспекции о предоставлении документов. После проверки ФНС пришла к выводу, что имела место подмена трудовых отношений, и доначислила компании более 8 миллионов рублей налогов и взносов, плюс штрафы. В суде мы смогли отстоять только трех специалистов, которые реально изменили характер своей работы, получили других клиентов и не были зависимы от бывшего работодателя. Остальные продолжали работать в том же режиме, что и раньше — это и стало ключевым аргументом для налоговой службы и суда.

Масштаб рисков зависит от многих факторов: размера получаемого дохода, длительности сотрудничества, наличия других заказчиков у самозанятого. Чем крупнее суммы и длительнее период работы только с бывшим работодателем, тем выше вероятность проверки и последующих санкций. ??

Критерии подмены трудовых отношений по Налоговому кодексу

Основная проблема при работе самозанятого с бывшим работодателем — это риск признания таких отношений трудовыми. Налоговые органы при проверках руководствуются определенными критериями, которые позволяют выявить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. ??

В 2025 году ФНС России использует следующие основные критерии для выявления подмены:

Критерий Трудовые отношения (запрещено для самозанятых) Гражданско-правовые отношения (допустимо) Регулярность выплат Фиксированные суммы в определенные даты (как зарплата) Оплата за конкретный результат, нерегулярные выплаты Место выполнения работы Постоянное рабочее место в офисе заказчика Работа вне территории заказчика, удаленно График работы Фиксированный график, учет рабочего времени Свободный график, без контроля времени Характер заданий Выполнение текущих функций, как у штатного сотрудника Выполнение конкретных проектов, единоразовых задач Подчинение Подчинение внутреннему распорядку, приказам Самостоятельное определение способов выполнения задач Обеспечение ресурсами Использование оборудования и материалов заказчика Использование собственных ресурсов и оборудования

При проверке налоговые органы обращают внимание на совокупность признаков. Наличие одного-двух критериев трудовых отношений не всегда приводит к переквалификации, но чем больше признаков выявлено, тем выше риск. ??

Дополнительные факторы риска, на которые обращают внимание проверяющие:

Самозанятый был уволен и сразу начал оказывать услуги бывшему работодателю

Круг обязанностей не изменился после увольнения

Самозанятый работает только с одним заказчиком (бывшим работодателем)

Массовый перевод сотрудников компании в самозанятые

Значительное снижение численности штата при сохранении объемов деятельности

Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@ содержит методические рекомендации по выявлению схем ухода от налогообложения с использованием самозанятых. Документ не является нормативным актом, но фактически определяет подход налоговых органов к проверкам. Знание этих критериев позволяет оценить риски и выстроить отношения так, чтобы минимизировать вероятность претензий. ??

Как самозанятому законно работать с прежним нанимателем

Существуют законные способы сотрудничества самозанятого с бывшим работодателем, которые минимизируют налоговые риски. Правильно выстроенные отношения позволяют обеим сторонам получать выгоду от сотрудничества, не нарушая законодательство. ??

Вот несколько практических стратегий для безопасного сотрудничества:

Подождать два года — самый надежный способ избежать проблем. После истечения двухлетнего срока ограничение, указанное в законе №422-ФЗ, перестает действовать.

— самый надежный способ избежать проблем. После истечения двухлетнего срока ограничение, указанное в законе №422-ФЗ, перестает действовать. Сотрудничать через посредника — заключить договор с компанией-партнером бывшего работодателя или другим юридическим лицом из той же группы компаний.

Использовать альтернативные налоговые режимы — вместо НПД можно применять УСН или ОСНО для оформления отношений с бывшим работодателем.

Существенно изменить характер сотрудничества — выполнять принципиально иные функции, чем в период трудовых отношений.

Диверсифицировать клиентскую базу — работать с несколькими заказчиками, чтобы бывший работодатель не был единственным источником дохода.

При построении отношений важно соблюдать следующие принципы:

Заключать четкие договоры с детальным описанием конкретных результатов работ или услуг Исключить элементы трудовых отношений (фиксированный график, подчинение и т.д.) Оформлять акты выполненных работ по каждому проекту или этапу Сохранять деловую переписку, подтверждающую гражданско-правовой характер отношений Использовать собственное оборудование и ресурсы для выполнения работ

Пример правильного построения отношений: самозанятый веб-дизайнер ранее работал в компании, а после увольнения заключает договоры на создание конкретных дизайн-проектов, работает удаленно по свободному графику, использует собственное оборудование, имеет других клиентов, получает оплату за конкретные результаты работы. ???

Еще один эффективный способ — оформить отношения через договор с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, участником/владельцем которого является самозанятый. Это создает дополнительный барьер между физическим лицом и бывшим работодателем.

Важно помнить, что реальное содержание отношений важнее их формального оформления. Если фактически самозанятый продолжает работать как сотрудник, то даже идеально оформленные документы не защитят от претензий налоговых органов. ??

Судебная практика по спорам самозанятых и бывших работодателей

Судебная практика по вопросам сотрудничества самозанятых с бывшими работодателями активно формируется в последние годы. Анализ судебных решений 2022-2025 годов позволяет выявить тенденции и понять, какие факторы суды считают решающими при рассмотрении таких споров. ??

Ключевые судебные решения, формирующие практику:

Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2023 № 307-ЭС23-20981 — суд подтвердил, что само по себе сотрудничество с бывшим работодателем не является нарушением, если отношения имеют реальный гражданско-правовой характер.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.06.2024 по делу № А40-120456/2023 — суд признал незаконным доначисление налогов компании, поскольку самозанятые, ранее работавшие в компании, реально изменили характер своей деятельности.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2024 по делу № А40-98765/2023 — суд поддержал позицию налоговой службы о подмене трудовых отношений, поскольку самозанятые продолжали выполнять те же функции, что и в период работы.

Анализ судебной практики показывает, что суды обращают внимание на следующие аспекты:

Реальное содержание отношений — суды исследуют, как фактически строилось взаимодействие Изменение характера функций — важно, изменились ли обязанности после перехода на самозанятость Наличие других заказчиков — работа только с бывшим работодателем часто трактуется как признак подмены Экономическая целесообразность — суды оценивают, есть ли реальная бизнес-потребность в таком формате сотрудничества Инициатива перехода на самозанятость — кто был инициатором изменения формата: сам работник или работодатель

Статистика судебных решений показывает, что в 2024-2025 годах около 65% споров решаются в пользу налоговых органов, когда речь идет о массовом переводе сотрудников в самозанятые. Однако, при индивидуальных случаях перехода на самозанятость и реальном изменении характера отношений, около 60% решений выносятся в пользу налогоплательщиков. ??

Примечательно, что суммы доначислений и штрафов постоянно растут. В 2025 году средняя сумма доначислений по делам о подмене трудовых отношений составляет около 3,5 млн рублей для средних компаний.

Чтобы минимизировать риски в случае судебного разбирательства, важно:

Сохранять всю документацию, переписку и подтверждения гражданско-правового характера отношений

Иметь документальные доказательства изменения функций после перехода на самозанятость

Подтверждать наличие других заказчиков у самозанятого (выписки из приложения "Мой налог", договоры)

Доказывать экономическую целесообразность привлечения именно самозанятого, а не штатного сотрудника

Судебная практика продолжает формироваться, но уже сейчас очевидно, что формальное соблюдение требований закона недостаточно — важно реальное изменение характера отношений при переходе от трудовых к гражданско-правовым. ??