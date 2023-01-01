С какого дня недели можно брать отпуск по Трудовому кодексу: правила

Для кого эта статья:

Сотрудники и работники организаций, интересующиеся своими правами в области трудового законодательства

HR-менеджеры и специалисты по кадрам, ответственные за планирование отпусков

Юридические консультанты и адвокаты, специализирующиеся на трудовом праве Планирование отпуска — важный момент в трудовых отношениях, который часто сопровождается вопросами о законодательных нормах. Один из наиболее распространенных: существуют ли в Трудовом кодексе ограничения относительно дня недели, с которого можно начать отпуск? Многие сотрудники сталкиваются с ситуацией, когда работодатель настаивает на определенных днях начала отдыха, ссылаясь на «правила компании» или даже на положения ТК РФ. Разберемся, что на самом деле регламентирует закон и какими правами обладает сотрудник при планировании своего отпуска в 2025 году. ??

Когда можно начинать отпуск: основные положения ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации содержит фундаментальные положения, касающиеся предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. Согласно статье 122 ТК РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у сотрудника по истечении шести месяцев непрерывной работы у данного работодателя. Однако по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения этого срока.

Важно отметить следующие ключевые моменты, регламентирующие начало отпуска:

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюза (при его наличии) не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника (статья 123 ТК РФ).

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала.

Отпуск исчисляется в календарных днях и нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются.

Существует ряд категорий работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время, независимо от графика отпусков. Это право закреплено в различных статьях ТК РФ и других федеральных законах.

Категория работников Правовое основание Работники в возрасте до 18 лет Статья 267 ТК РФ Женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него Статья 260 ТК РФ Работники, усыновившие ребенка в возрасте до 3 месяцев Статья 122 ТК РФ Мужья в период нахождения их жен в отпуске по беременности и родам Статья 123 ТК РФ Родитель, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет Статья 262.1 ТК РФ Ветераны боевых действий ФЗ "О ветеранах"

При этом стоит обратить внимание, что нигде в Трудовом кодексе не упоминается какой-либо конкретный день недели, с которого должен начинаться отпуск. Это первый и важнейший аргумент в пользу того, что работник имеет право начать отпуск с любого дня недели, если это согласовано с работодателем и отражено в графике отпусков.

Антон Петров, руководитель юридического отдела В моей практике был показательный случай с крупной производственной компанией, которая установила внутреннее правило: отпуска начинаются только с понедельника. Сотрудница планировала свадебное путешествие, для которого требовалось начать отпуск со среды. Руководство отказало, ссылаясь на "корпоративные правила". Когда мы обратились к ТК РФ, выяснилось, что никаких правовых оснований для такого ограничения не существует. После официального разъяснения компания была вынуждена пересмотреть свою политику. Это наглядно демонстрирует, что внутренние правила компании не могут противоречить трудовому законодательству и ограничивать права работников.

День недели для отпуска: что говорит законодательство

Анализируя положения Трудового кодекса РФ, можно однозначно утверждать: законодательство не содержит никаких ограничений относительно дня недели, с которого работник может начать свой отпуск. Это подтверждается следующими положениями:

Статья 120 ТК РФ определяет, что продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков исчисляется в календарных днях.

Статья 123 ТК РФ устанавливает порядок предоставления отпусков в соответствии с графиком, но не регламентирует конкретный день недели.

Статья 124 ТК РФ, описывающая продление или перенос ежегодного оплачиваемого отпуска, также не содержит упоминаний о днях недели.

Таким образом, с точки зрения трудового законодательства, отпуск может начинаться с любого дня недели – понедельника, вторника, среды, четверга, пятницы, субботы или воскресенья. Отсутствие в ТК РФ положений, ограничивающих день начала отпуска, означает, что работник и работодатель вправе согласовать любой удобный для обеих сторон день. ??

Часто возникает вопрос об оптимальном дне начала отпуска с точки зрения его продолжительности и оплаты. Рассмотрим преимущества и особенности начала отпуска в разные дни недели:

День недели Особенности и практические соображения Понедельник Традиционный и понятный вариант для кадрового учета, позволяет избежать "разрыва" рабочей недели Пятница Позволяет фактически увеличить отпуск за счет выходных дней, непосредственно предшествующих отпуску Суббота/Воскресенье Неэффективно с точки зрения использования выходных дней, так как эти дни будут считаться днями отпуска Среда/Четверг Позволяет организовать "мини-отпуск" при взятии небольшого количества дней, объединяя их с выходными

Выбор конкретного дня недели для начала отпуска – это вопрос планирования и удобства как для работника, так и для работодателя. Важно помнить, что если работник относится к льготным категориям (упомянутым выше), то он имеет право выбрать любое удобное для него время отпуска, включая конкретный день недели.

Правовая позиция подтверждается и судебной практикой. Суды при разрешении трудовых споров исходят из того, что ТК РФ не содержит ограничений по дням недели для начала отпуска, и признают незаконными локальные нормативные акты работодателей, устанавливающие такие ограничения.

Ограничения по дням недели: мифы и реальность в ТК

Несмотря на отсутствие законодательных ограничений, существует множество заблуждений и мифов относительно дня начала отпуска. Разберем наиболее распространенные из них и сопоставим с реальными положениями Трудового кодекса.

Миф 1: "Отпуск должен начинаться только с понедельника"

Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение. Многие работодатели настаивают на том, что отпуск должен начинаться исключительно с первого дня рабочей недели, мотивируя это удобством ведения документации или внутренними правилами компании.

Реальность: Ни одна статья ТК РФ не содержит такого требования. Установление подобного правила работодателем является неправомерным ограничением прав работников.

Миф 2: "Начинать отпуск с выходного дня нельзя"

Второе распространенное заблуждение связано с тем, что якобы начало отпуска в выходной день приведет к неправильному исчислению его продолжительности или оплаты.

Реальность: Согласно статье 120 ТК РФ, продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях. Это означает, что в период отпуска включаются все дни: и рабочие, и выходные. Единственное исключение — нерабочие праздничные дни, которые в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Миф 3: "В локальных нормативных актах компания может установить ограничения по дням начала отпуска"

Некоторые работодатели уверены, что могут регламентировать дни начала отпуска через внутренние документы организации.

Реальность: Согласно статье 8 ТК РФ, работодатели принимают локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах своей компетенции и в соответствии с трудовым законодательством. При этом такие акты не должны ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым законодательством. Установление ограничений по дням начала отпуска является ухудшением положения работников и противоречит ТК РФ.

Рассмотрим наиболее частые причины, по которым работодатели пытаются ограничить выбор дня начала отпуска, и их правовую оценку:

Удобство кадрового учета — не является юридически значимым аргументом, поскольку внутренние процедуры работодателя не могут ограничивать права работников.

— не является юридически значимым аргументом, поскольку внутренние процедуры работодателя не могут ограничивать права работников. Производственная необходимость — может быть законным основанием для согласования конкретных дат отпуска, но не для установления общего правила о дне недели.

— может быть законным основанием для согласования конкретных дат отпуска, но не для установления общего правила о дне недели. "Так принято в компании" — традиции и сложившаяся практика не имеют юридической силы, если противоречат трудовому законодательству.

— традиции и сложившаяся практика не имеют юридической силы, если противоречат трудовому законодательству. Организация замещения — опять же, это внутренний вопрос работодателя, который должен решаться без ущемления прав сотрудников.

В 2025 году актуальными остаются позиции Роструда, который неоднократно подтверждал, что ограничение дня начала отпуска конкретным днем недели противоречит трудовому законодательству. Работник имеет право на отпуск в соответствии с графиком отпусков, который составляется с учетом производственной необходимости и пожеланий работников, но не может содержать ограничений по дням недели. ??

Как правильно составить график отпусков

График отпусков является ключевым документом, регламентирующим порядок предоставления отпусков сотрудникам. Правильное составление графика позволяет избежать конфликтов между работниками и работодателем, в том числе по вопросу дня начала отпуска.

Согласно статье 123 ТК РФ, график отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Рассмотрим основные этапы составления графика отпусков:

Сбор пожеланий сотрудников — как правило, в октябре-ноябре работодатель собирает информацию о предпочтительных датах отпусков на следующий год. Анализ производственной необходимости — работодатель оценивает, как планируемые отпуска повлияют на рабочий процесс. Согласование дат — при возникновении "накладок" проводится согласование с сотрудниками. Учет льготных категорий — в первую очередь учитываются пожелания работников, имеющих право на отпуск в удобное для них время. Составление проекта графика — формирование документа по установленной форме (форма Т-7). Согласование с профсоюзом — получение мотивированного мнения профсоюзного органа. Утверждение графика — окончательное утверждение руководителем организации. Ознакомление работников — доведение информации о датах отпусков до сведения всех сотрудников.

Важно отметить, что в графике отпусков указывается конкретная дата начала отпуска (например, 15.06.2025), а не день недели. Это еще раз подтверждает, что ТК РФ не регламентирует день недели для начала отпуска.

При составлении графика отпусков следует учитывать следующие правовые нюансы:

Аспект Правовое регулирование Практические рекомендации Изменение даты отпуска Возможно по соглашению сторон или в случаях, предусмотренных ст. 124 ТК РФ Оформлять письменное заявление работника и согласие работодателя Разделение отпуска на части Допускается по соглашению сторон, одна часть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ) Указывать в графике все части отпуска с конкретными датами Отзыв из отпуска Только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ) Получать письменное согласие и предоставлять неиспользованную часть в удобное для работника время Льготные категории Имеют право на отпуск в удобное для них время Предварительно запросить пожелания у льготников и учесть их в первую очередь

При возникновении производственной необходимости работодатель может предложить работнику изменить дату отпуска, но не вправе настаивать на конкретном дне недели для его начала. Любые корпоративные правила, ограничивающие день начала отпуска, противоречат трудовому законодательству и могут быть оспорены работником.

Елена Соколова, HR-директор В моей практике был интересный случай: компания много лет придерживалась негласного правила начинать отпуска только по понедельникам. Когда мы провели аудит HR-процессов, я обнаружила, что это создает значительные неудобства для сотрудников и нарушает их права. Мы изменили подход, и сотрудники получили возможность начинать отпуск с любого дня недели. Результат оказался неожиданным — текучесть кадров снизилась на 15%, а уровень удовлетворенности сотрудников вырос. Этот пример показывает, как важно соблюдать трудовое законодательство не только формально, но и по существу. В конечном счете, гибкий подход к планированию отпусков выгоден и работодателю, и сотрудникам.

Защита прав сотрудника при выборе дня начала отпуска

Если работник сталкивается с неправомерным ограничением своего права на выбор дня начала отпуска, он может предпринять ряд действий для защиты своих трудовых прав. Рассмотрим алгоритм действий и правовые механизмы защиты. ???

Шаг 1: Диалог с работодателем Первым и наиболее конструктивным шагом является попытка урегулировать вопрос путем переговоров. Работник может обратиться к непосредственному руководителю или в отдел кадров с разъяснением своей позиции, подкрепленной ссылками на статьи ТК РФ, которые не содержат ограничений по дню начала отпуска.

Шаг 2: Письменное обращение Если устная коммуникация не привела к результату, следует подготовить письменное заявление на имя руководителя организации. В заявлении необходимо:

Указать желаемую дату начала отпуска.

Сослаться на отсутствие в ТК РФ ограничений по дню недели для начала отпуска.

Если работник относится к льготной категории, указать соответствующую статью ТК РФ.

Попросить рассмотреть заявление и дать письменный ответ.

Заявление подается в двух экземплярах, на втором экземпляре работника должна быть поставлена отметка о принятии с датой и подписью принявшего лица.

Шаг 3: Обращение в контролирующие органы Если работодатель продолжает настаивать на своей позиции, работник вправе обратиться в:

Государственную инспекцию труда — с жалобой на нарушение трудовых прав.

— с жалобой на нарушение трудовых прав. Прокуратуру — с заявлением о нарушении трудового законодательства.

— с заявлением о нарушении трудового законодательства. Комиссию по трудовым спорам (КТС) — если она создана в организации.

В обращении необходимо четко изложить суть проблемы, указать на неправомерные действия работодателя и попросить провести проверку соблюдения трудового законодательства.

Шаг 4: Судебная защита Если предыдущие меры не привели к разрешению спора, работник вправе обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении нарушенных трудовых прав. Согласно статье 392 ТК РФ, срок обращения в суд по спорам о нарушении трудовых прав составляет три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

При подготовке к судебному разбирательству важно собрать доказательства:

Копии заявлений работника с отметками о принятии.

Ответы работодателя (если были).

Копии локальных нормативных актов, содержащих неправомерные ограничения.

Свидетельские показания коллег (если применимо).

Результаты проверок ГИТ или прокуратуры (если проводились).

Практика показывает, что суды, как правило, встают на сторону работников в подобных спорах, поскольку позиция о возможности начала отпуска с любого дня недели полностью соответствует трудовому законодательству.

Важно помнить, что статья 9 ТК РФ устанавливает принцип недействительности условий договоров о труде, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым законодательством. Это означает, что даже если работник формально согласился с ограничением дня начала отпуска (например, подписав соответствующее положение в трудовом договоре или локальном нормативном акте), такое условие является юридически ничтожным и не может служить основанием для ограничения трудовых прав.

В 2025 году продолжает действовать позиция Верховного Суда РФ, согласно которой любые ограничения трудовых прав работников, не предусмотренные законодательством, являются неправомерными и подлежат отмене.