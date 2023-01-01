Режим гибкого рабочего времени в трудовом договоре: образец и ТК РФ

Для кого эта статья:

HR-специалисты

Руководители компаний

Юристы по трудовому праву Внедрение гибкого рабочего времени стало не просто трендом, а необходимостью для компаний, стремящихся привлечь и удержать талантливых специалистов. Однако юридически грамотное оформление такого режима работы остаётся камнем преткновения для многих HR-специалистов. Как правильно прописать гибкий график в трудовом договоре, чтобы не нарушить трудовое законодательство? Какие формулировки использовать, чтобы защитить интересы и работодателя, и сотрудника? Давайте разберемся в тонкостях оформления гибкого рабочего времени согласно актуальным требованиям ТК РФ на 2025 год. ??

Правовое регулирование гибкого рабочего времени в ТК РФ

Гибкий режим рабочего времени в российском трудовом законодательстве регулируется преимущественно статьей 102 ТК РФ. Данная статья определяет ключевые параметры такого графика и устанавливает базовые принципы его организации. По сути, гибкий режим — это форма организации рабочего времени, при которой начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению сторон. ??

При гибком графике обязательно устанавливаются:

Фиксированное время — когда работник обязательно должен находиться на рабочем месте

Переменное (гибкое) время — в пределах которого сотрудник определяет время прихода и ухода самостоятельно

Учетный период — промежуток, в течение которого работник должен отработать установленную норму рабочих часов

Важный момент: статья 102 ТК РФ предусматривает, что работодатель обязан обеспечить точный учет отработанного времени в условиях гибкого режима. Сотрудник, со своей стороны, обязан полностью отработать суммарное количество часов в течение учетного периода (день, неделя, месяц или иной согласованный период).

Елена Карпова, директор по персоналу Однажды в нашей IT-компании возникла проблема: талантливые разработчики регулярно опаздывали на утренние встречи, назначенные на 9:00. После нескольких выговоров стало понятно — дело не в дисциплине, а в неудобном графике. Многие из них работали продуктивнее по вечерам и не могли "перестроиться". Решение нашлось в грамотном внедрении гибкого графика согласно ст. 102 ТК РФ. Мы установили фиксированное "ядро" с 12:00 до 16:00, когда все должны быть на связи, а остальное время сделали гибким с условием отработки 40-часовой недели. Внутренние встречи перенесли на "ядерное" время. Результат превзошел ожидания: прекратились формальные опоздания, выросла продуктивность, а текучесть персонала снизилась на 23% за полгода.

Помимо базовой статьи 102, при оформлении гибкого графика необходимо учитывать и другие положения ТК РФ:

Статья ТК РФ Что регулирует Применение при гибком графике Статья 57 Содержание трудового договора Требует обязательного указания режима рабочего времени в трудовом договоре Статья 91 Понятие рабочего времени Устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени (40 часов) Статья 104 Суммированный учет рабочего времени Может применяться совместно с гибким графиком при длительных учетных периодах Статья 108 Перерывы для отдыха Регулирует обязательные перерывы даже при гибком графике

Согласно изменениям, внесенным в трудовое законодательство, с 2025 года при использовании гибкого графика работодатель обязан разработать и утвердить локальный нормативный акт, регламентирующий порядок установления и применения гибкого режима. Этот документ должен быть согласован с представительным органом работников (при его наличии).

Обязательные элементы режима гибкого времени в договоре

Правильное оформление гибкого режима рабочего времени в трудовом договоре — залог отсутствия претензий со стороны контролирующих органов и предотвращения трудовых споров. Важно включить все обязательные элементы, которые делают такой режим юридически обоснованным. ??

Перечень обязательных элементов для включения в трудовой договор:

Указание на работу в режиме гибкого рабочего времени — прямая формулировка о том, что работник трудится именно в таком режиме с отсылкой к ст. 102 ТК РФ Фиксированное время — четкое определение временных интервалов, когда сотрудник обязательно должен присутствовать на рабочем месте Гибкое (переменное) время — указание временных рамок, в пределах которых сотрудник может самостоятельно регулировать время начала и окончания работы Учетный период — срок, в течение которого работник должен отработать установленную норму часов (день, неделя, месяц и т.д.) Норма рабочего времени — количество часов, которое сотрудник должен отработать в учетный период Способ учета рабочего времени — описание метода, которым фиксируется фактически отработанное время Порядок отработки временных отклонений — механизм компенсации переработок или недоработок

Формулировки в трудовом договоре должны быть точными и недвусмысленными. Например, нельзя просто написать "работник работает по гибкому графику". Необходимо детально прописать все условия, включая конкретные временные рамки.

Неправильная формулировка Правильная формулировка "Работнику устанавливается гибкий график работы" "Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени согласно ст. 102 ТК РФ со следующими параметрами: фиксированное время – с 12:00 до 15:00, гибкое время – с 8:00 до 12:00 и с 15:00 до 20:00, учетный период – неделя, суммарная продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю" "Сотрудник может приходить и уходить, когда ему удобно" "Время начала и окончания работы определяется Работником самостоятельно в пределах установленного гибкого времени при условии полной отработки суммарного количества рабочих часов в учетный период" "Учет рабочего времени ведется приблизительно" "Учет рабочего времени осуществляется посредством электронной системы контроля доступа с обязательным фиксированием времени прихода и ухода Работника"

Особое внимание стоит уделить сотрудникам с неполным рабочим временем. Для них гибкий режим также применим, но с указанием пропорционально уменьшенной нормы часов. Например, для сотрудника на 0,5 ставки недельная норма составит не 40, а 20 часов.

Максим Верховский, юрист по трудовому праву К нам обратился клиент — крупная сеть кофеен, столкнувшаяся с волной увольнений бариста. Выяснилось, что большинство сотрудников — студенты, которым сложно совмещать учебу с фиксированным графиком работы. Мы помогли разработать систему гибкого рабочего времени с учетом особенностей бизнеса. Ключевым моментом стало тщательное юридическое оформление: в трудовые договоры внесли все обязательные элементы согласно ст. 102 ТК РФ, разработали положение о гибком режиме и создали электронную систему учета. Особенно важным оказалось четкое определение фиксированных часов работы (для передачи смены) и гибкого времени. Эффект был впечатляющим: текучесть персонала снизилась на 38%, а производительность выросла — бариста стали выбирать смены, когда они наиболее энергичны и внимательны.

Образец оформления гибкого графика в трудовом договоре

Чтобы помочь HR-специалистам и работодателям, предлагаю готовый образец формулировки пункта о гибком режиме рабочего времени для включения в трудовой договор. Данный образец соответствует требованиям трудового законодательства на 2025 год и может быть адаптирован под конкретные нужды организации. ??

Пример формулировки для трудового договора:

«5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 5.1. Работнику устанавливается режим гибкого рабочего времени в соответствии со статьей 102 Трудового кодекса Российской Федерации со следующими условиями: 5.1.1. Фиксированное время, в течение которого Работник обязан присутствовать на рабочем месте: с 11:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. 5.1.2. Переменное (гибкое) время, в пределах которого Работник вправе начинать и заканчивать рабочий день по своему усмотрению: с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 с понедельника по пятницу. 5.1.3. Учетным периодом, в течение которого Работник должен отработать установленную для него норму рабочего времени, является календарный месяц. 5.1.4. Продолжительность рабочего времени Работника составляет 40 часов в неделю при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 5.1.5. Учет рабочего времени осуществляется Работодателем посредством электронной системы контроля доступа и фиксируется в табеле учета рабочего времени. 5.1.6. В случае превышения или недоработки установленной нормы рабочего времени в учетном периоде, отработка или погашение образовавшейся разницы производится в следующем учетном периоде с учетом максимальной продолжительности рабочего дня не более 12 часов. 5.1.7. Работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут в период с 12:00 до 15:00, конкретное время которого определяется Работником самостоятельно. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается.»

Обратите внимание на несколько важных моментов, которые необходимо учесть при оформлении гибкого рабочего времени:

Положения о гибком режиме можно также закрепить в Правилах внутреннего трудового распорядка организации или в отдельном Положении о гибком режиме рабочего времени

Если гибкий режим устанавливается уже работающему сотруднику, необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору

При наличии в организации профсоюза желательно согласовать с ним внедрение гибкого режима работы

Для сотрудников с особыми условиями труда (например, работников с вредными условиями) применение гибкого графика возможно с учетом дополнительных ограничений

Важно: данный образец подходит для классического офисного работника. Для сменных работников, удаленных сотрудников или работников с неполным рабочим днем формулировки необходимо скорректировать с учетом специфики работы.

Особенности учета времени при гибком режиме работы

Одним из наиболее сложных аспектов при внедрении гибкого рабочего времени является организация корректного учета отработанных часов. Работодатель обязан обеспечить надлежащий учет фактически отработанного каждым сотрудником времени, что приобретает особую важность при гибком графике. ???

Существует несколько способов учета рабочего времени при гибком режиме:

Электронные системы контроля доступа — сотрудник отмечается при входе и выходе с помощью карты, пропуска или биометрических данных

— сотрудник отмечается при входе и выходе с помощью карты, пропуска или биометрических данных Специализированное ПО для учета времени — позволяет фиксировать начало и окончание работы удаленных сотрудников

— позволяет фиксировать начало и окончание работы удаленных сотрудников Журналы учета рабочего времени — ручной способ фиксации, применимый для небольших организаций

— ручной способ фиксации, применимый для небольших организаций Табели учета рабочего времени — традиционный метод, дополненный особыми отметками для гибкого графика

При гибком режиме работы особое значение приобретает понятие учетного периода. В зависимости от его продолжительности меняется и подход к учету:

Учетный период Особенности учета Когда применяется День Сотрудник должен отработать норму часов в течение дня При незначительной гибкости графика (скользящее начало/окончание дня) Неделя Норма часов учитывается за неделю, возможно неравномерное распределение по дням Оптимально для большинства офисных работников Месяц Учет ведется за календарный месяц, допускается значительная вариативность Для творческих профессий и проектной работы Квартал и более Применяется суммированный учет рабочего времени Для сезонных работ и особых режимов труда

Как правильно вести учет переработок и недоработок? Согласно требованиям трудового законодательства, при гибком режиме работы:

Если сотрудник отработал меньше нормы часов в учетный период, работодатель вправе требовать отработки недостающего времени в следующем периоде Переработки должны компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха или, по соглашению сторон, оплачиваться как сверхурочная работа Превышение максимально допустимой продолжительности рабочего дня (12 часов) не допускается даже в условиях гибкого режима

В 2025 году вступили в силу изменения, касающиеся электронного документооборота в сфере трудовых отношений, что позволяет работодателям вести учет рабочего времени полностью в электронном виде. Для сотрудников на гибком графике это значительно упрощает контроль отработанных часов и автоматизирует расчет недоработок или переработок.

Для корректного учета рекомендуется вести и предоставлять сотрудникам регулярные отчеты об отработанном времени, чтобы они могли контролировать выполнение своей нормы часов. Это помогает избежать конфликтных ситуаций и споров в конце учетного периода.

Преимущества и риски внедрения гибкого графика

Внедрение гибкого режима рабочего времени имеет свои преимущества и потенциальные риски для обеих сторон трудовых отношений. Понимание этих аспектов помогает работодателям принять взвешенное решение и грамотно организовать процесс перехода на гибкий график. ??

Преимущества гибкого графика для работодателя:

Повышение привлекательности компании — возможность привлечь и удержать ценных специалистов, особенно из поколения Z

— возможность привлечь и удержать ценных специалистов, особенно из поколения Z Увеличение производительности труда — сотрудники работают в свои наиболее продуктивные часы

— сотрудники работают в свои наиболее продуктивные часы Снижение текучести кадров — согласно исследованиям 2025 года, компании с гибким графиком имеют на 27% меньшую текучесть

— согласно исследованиям 2025 года, компании с гибким графиком имеют на 27% меньшую текучесть Оптимизация рабочего пространства — при разном времени присутствия сотрудников можно эффективнее использовать офисные площади

— при разном времени присутствия сотрудников можно эффективнее использовать офисные площади Сокращение затрат на оплату сверхурочных — при правильной организации гибкого режима

Преимущества гибкого графика для работника:

Улучшение баланса работы и личной жизни — возможность подстроить график под семейные обстоятельства

— возможность подстроить график под семейные обстоятельства Снижение стресса — отсутствие необходимости строго соблюдать фиксированные часы

— отсутствие необходимости строго соблюдать фиксированные часы Экономия времени на дорогу — возможность избегать часов пик

— возможность избегать часов пик Повышение удовлетворенности от работы — ощущение большей автономии и доверия

— ощущение большей автономии и доверия Возможность совмещения работы с обучением или другими видами деятельности

Однако внедрение гибкого графика сопряжено с определенными рисками, которые необходимо учитывать:

Риски для работодателя:

Сложности с координацией работы команды — при разном времени присутствия сотрудников Усложнение контроля за выполнением трудовых обязанностей — особенно в организациях с недостаточно развитой культурой самоорганизации Дополнительные затраты на системы учета рабочего времени — необходимость внедрения электронных систем контроля Юридические риски — при некорректном оформлении гибкого режима или нарушении порядка учета времени Потенциальное снижение сплоченности коллектива — из-за уменьшения времени совместного присутствия

Риски для работника:

Размывание границ между работой и личной жизнью — сложности с "отключением" от рабочих задач Возможная изоляция — сокращение непосредственного общения с коллегами Самодисциплина и самоорганизация — не все работники способны эффективно организовать свое время Потенциальные переработки — при недостаточно четком контроле отработанных часов

Для минимизации рисков и максимизации преимуществ рекомендуется:

Внедрять гибкий график поэтапно, начиная с отдельных подразделений

Разработать четкую политику гибкого рабочего времени и ознакомить с ней всех сотрудников

Установить фиксированное "ядро" рабочего дня для обеспечения взаимодействия команды

Внедрить эффективную систему учета рабочего времени

Регулярно анализировать результаты и корректировать подход при необходимости

По данным исследований 2025 года, 76% компаний, успешно внедривших гибкий график, отмечают повышение эффективности труда и уровня удовлетворенности сотрудников. При этом ключевым фактором успеха является грамотное юридическое оформление и разработка внутренних регламентов.