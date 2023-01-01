Регистрация и вход в рекламный кабинет ВКонтакте

Для кого эта статья:

Предприниматели и владельцы бизнесов, желающие использовать рекламу во ВКонтакте.

Начинающие и опытные маркетологи, интересующиеся таргетированной рекламой.

Люди, изучающие возможности рекламного кабинета ВКонтакте для повышения эффективности своих кампаний. Запуск рекламы во ВКонтакте открывает мощные возможности для привлечения клиентов с минимальными вложениями — этой платформой пользуются более 75 миллионов человек ежемесячно! Однако многие предприниматели теряются уже на этапе входа в рекламный кабинет. В 2025 году процесс запуска рекламы ВК стал ещё проще, но по-прежнему требует понимания определённых нюансов. Давайте разберём, как правильно зарегистрироваться и войти в рекламный кабинет ВКонтакте, чтобы начать эффективно привлекать целевую аудиторию уже сегодня. 🚀

Как создать аккаунт для доступа к рекламному кабинету ВК

Прежде чем начать рекламировать свой бизнес во ВКонтакте, необходимо создать аккаунт для доступа к рекламному кабинету. Процесс регистрации прост, но требует внимания к деталям, поскольку от правильности указанной информации зависит дальнейшая работа с рекламными кампаниями.

Для создания аккаунта выполните следующие шаги:

Зарегистрируйте личную страницу ВКонтакте (если её ещё нет) Создайте бизнес-аккаунт (рекомендуется для компаний) Подтвердите email и телефон Заполните данные для выставления счетов Привяжите платёжные данные

Важно понимать, что в 2025 году ВКонтакте предлагает два варианта работы с рекламой: через личный аккаунт и через бизнес-профиль. Второй вариант предпочтительнее для компаний, так как предоставляет расширенные возможности аналитики и управления доступами команды.

Анна Северова, руководитель отдела цифрового маркетинга Когда мы запускали интернет-магазин подарков, я допустила классическую ошибку — использовала свой личный аккаунт ВК для рекламы. Со временем наша команда выросла до трёх маркетологов, и делиться паролем от личной страницы стало неудобно и небезопасно. Решили создать бизнес-аккаунт с нуля — потратили на это около часа, зато получили возможность настроить разные уровни доступа для сотрудников и подрядчиков. Особенно ценно оказалось разделение ролей: аналитики видят только статистику, не имея возможности тратить бюджет, а стажёры могут создавать черновики кампаний без права их запуска. Мой совет: сразу регистрируйте бизнес-аккаунт, даже если вы одиночный предприниматель — это сэкономит массу времени в будущем.

Для создания бизнес-аккаунта необходимо перейти на сайт vk.com/ads и нажать «Создать кабинет». Система предложит заполнить форму с данными о вашей организации.

Тип информации Что указывать Для чего нужно Название кабинета Название вашей компании или проекта Идентификация в системе ИНН ИНН организации или ИП Для юридической идентификации Контактный email Рабочая почта (не личная) Для уведомлений и восстановления Телефон Актуальный номер с доступом к СМС Подтверждение операций Часовой пояс Регион вашего нахождения Корректное отображение статистики

После заполнения всех полей и подтверждения данных через email и СМС, ваш аккаунт будет активирован. Следующим шагом станет привязка платёжной информации — банковской карты или данных для выставления счета, если вы планируете оплачивать рекламу как юридическое лицо.

📌 Важно: Для работы с НДС и получения закрывающих документов обязательно укажите корректные реквизиты организации. В 2025 году ВКонтакте автоматически формирует все необходимые документы для бухгалтерии в электронном виде.

Пошаговый вход в рекламный кабинет ВКонтакте

После создания аккаунта, вход в рекламный кабинет ВКонтакте становится регулярной процедурой для запуска и управления рекламными кампаниями. Существует несколько способов войти в рекламный кабинет, и каждый из них имеет свои особенности.

🔑 Основные способы входа в рекламный кабинет ВК:

Через основной сайт ВКонтакте

Напрямую по URL рекламного кабинета

Через мобильное приложение VK Ads

Через интеграцию с API (для разработчиков)

Разберем самый простой и распространенный способ — вход через основной сайт:

Авторизуйтесь в свой аккаунт ВКонтакте В верхнем меню найдите раздел «Реклама» Выберите «Рекламный кабинет» Если у вас несколько рекламных кабинетов, выберите нужный Система перенаправит вас в интерфейс управления рекламой

Для профессиональных маркетологов, которые часто работают с рекламным кабинетом, рекомендую использовать прямой URL: vk.com/ads?act=office. Можно добавить эту ссылку в закладки браузера для быстрого доступа.

В 2025 году ВКонтакте внедрил двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности рекламных аккаунтов. При первом входе с нового устройства система может запросить подтверждение через СМС или приложение-аутентификатор.

Способ входа Преимущества Ограничения Через сайт ВК Доступен без запоминания URL, интегрирован в основной интерфейс Требует нескольких кликов Прямой URL Быстрый доступ, возможность создать закладку Необходимо быть авторизованным в ВК Мобильное приложение VK Ads Доступ в любое время, push-уведомления о статусе кампаний Ограниченный функционал по сравнению с веб-версией Через API Автоматизация процессов, интеграция с CRM Требует навыков программирования

Для управления доступами к рекламному кабинету компании часто создают иерархическую структуру. Главный администратор может назначать различные уровни прав другим сотрудникам без необходимости делиться паролями.

Уровни доступа в рекламном кабинете ВК:

Администратор — полный доступ ко всем функциям и настройкам

— полный доступ ко всем функциям и настройкам Рекламодатель — может создавать и управлять кампаниями

— может создавать и управлять кампаниями Аналитик — имеет доступ только к статистике и отчетам

— имеет доступ только к статистике и отчетам Модератор — может модерировать объявления без доступа к финансам

📱 Полезный трюк: Настройте сохранение пароля в защищенном менеджере паролей типа LastPass или 1Password. Это позволит использовать сложные надежные пароли без риска их забыть, одновременно защищая ваш рекламный аккаунт от несанкционированного доступа.

Интерфейс и основные функции рекламного кабинета ВК

После успешной авторизации вы попадаете в основной интерфейс рекламного кабинета ВКонтакте. В 2025 году он претерпел значительные изменения в сторону упрощения и повышения функциональности. Разберем основные элементы и функции, с которыми предстоит работать.

Рекламный кабинет ВК логически разделен на следующие ключевые блоки:

Панель навигации — основное меню для перемещения между разделами Информационная панель — отображает общую статистику и уведомления Рабочая область — основное пространство для управления кампаниями Панель фильтров — инструменты для сортировки и поиска данных Финансовый блок — информация о балансе и расходах

Ключевые разделы рекламного кабинета:

Кампании — управление рекламными кампаниями и объявлениями

— управление рекламными кампаниями и объявлениями Статистика — детальные отчеты о показателях эффективности

— детальные отчеты о показателях эффективности Аудитории — создание и управление целевыми аудиториями

— создание и управление целевыми аудиториями Платежи — пополнение баланса и управление финансами

— пополнение баланса и управление финансами Пиксель — инструменты для отслеживания конверсий

— инструменты для отслеживания конверсий Каталог — управление товарным ассортиментом

— управление товарным ассортиментом Настройки — конфигурация аккаунта и уведомлений

Дмитрий Волков, директор по маркетингу Когда я впервые зашел в рекламный кабинет ВК, то был буквально парализован обилием функций и данных. Сначала попытался изучить все возможности сразу, но быстро осознал ошибочность такого подхода. Разработал для себя методику постепенного освоения: сначала научился создавать простейшие кампании, затем – работать с аудиториями, потом – анализировать статистику. Через две недели такого "погружения по частям" освоил около 80% функционала кабинета. Теперь, когда обучаю новых сотрудников, всегда советую: не пытайтесь объять необъятное, осваивайте рекламный кабинет постепенно, от простого к сложному. Запускайте тестовые кампании с минимальным бюджетом, экспериментируйте с настройками и анализируйте результаты.

Рассмотрим ключевые возможности каждого раздела:

Раздел "Кампании" Здесь создаются и управляются все рекламные кампании. Вы можете группировать их по целям, продуктам или сезонам. Интерфейс позволяет быстро оценить эффективность каждой кампании через основные метрики: охват, клики, конверсии и стоимость результата.

Раздел "Статистика" Предоставляет детальную аналитику по всем аспектам ваших рекламных активностей. Можно создавать кастомизированные отчеты, выгружать данные в Excel или Google Sheets, настраивать регулярную отправку отчетов на email.

Раздел "Аудитории" Позволяет создавать, импортировать и управлять целевыми аудиториями. В 2025 году ВКонтакте значительно расширил возможности таргетирования, добавив искусственный интеллект для прогнозирования поведения пользователей и определения потенциально заинтересованных групп.

Раздел "Пиксель" Инструмент для отслеживания действий пользователей на вашем сайте. Позволяет измерять конверсии, создавать аудитории ретаргетинга и оптимизировать рекламные кампании на основе поведенческих данных.

🔍 Профессиональная хитрость: Используйте функцию быстрой навигации между разделами с помощью сочетаний клавиш. Например, Alt+K открывает раздел "Кампании", Alt+S — "Статистику". Это существенно ускоряет работу в рекламном кабинете.

Настройка первой рекламной кампании после входа

После успешного входа в рекламный кабинет ВКонтакте наступает время создать вашу первую рекламную кампанию. Этот процесс в 2025 году стал значительно проще благодаря интуитивному интерфейсу и подсказкам системы, однако требует понимания основных принципов и последовательности действий.

Для создания рекламной кампании выполните следующие шаги:

В разделе "Кампании" нажмите кнопку "Создать кампанию" Выберите цель рекламной кампании Настройте параметры таргетинга и аудитории Загрузите креативы (изображения/видео) и напишите тексты Установите бюджет и сроки размещения Отправьте кампанию на модерацию

Рассмотрим подробнее каждый этап создания первой кампании.

1. Выбор цели кампании ВКонтакте предлагает различные цели для рекламных кампаний, каждая из которых оптимизирует показы для достижения определенного результата:

Трафик — привлечение посетителей на ваш сайт

— привлечение посетителей на ваш сайт Конверсии — стимулирование целевых действий (покупки, заявки)

— стимулирование целевых действий (покупки, заявки) Узнаваемость — повышение осведомленности о бренде

— повышение осведомленности о бренде Вовлеченность — стимулирование взаимодействия с контентом

— стимулирование взаимодействия с контентом Установки приложений — продвижение мобильных приложений

— продвижение мобильных приложений Лиды — сбор контактных данных потенциальных клиентов

Выбор цели влияет на алгоритмы показа и стоимость рекламы, поэтому важно точно определить, какой результат вы ожидаете получить.

2. Настройка таргетинга Определите вашу целевую аудиторию, используя многочисленные параметры таргетинга:

Демографические данные (пол, возраст, семейное положение)

География (страны, регионы, города)

Интересы и поведение

Образование и карьера

Устройства и технические возможности

Сообщества и подписки

В 2025 году особую ценность представляют инструменты поведенческого таргетинга, основанные на ML-моделях, которые анализируют активность пользователей и прогнозируют их интерес к вашему предложению.

3. Создание креативов Загрузите визуальные материалы и напишите привлекательные тексты для ваших объявлений. ВКонтакте поддерживает различные форматы рекламы:

Одиночные изображения

Карусели (до 10 изображений в одном объявлении)

Видеоролики

Сборники товаров

Лид-формы (для сбора контактов)

Stories и клипы

4. Установка бюджета и расписания Определите, сколько вы готовы потратить на рекламу и как долго она должна демонстрироваться. ВКонтакте предлагает два типа оплаты:

CPC (Cost Per Click) — оплата за клики

— оплата за клики CPM (Cost Per Mille) — оплата за 1000 показов

Для первой кампании рекомендую выбрать модель CPC, так как она гарантирует, что вы платите только за реальный интерес пользователей.

Минимальный бюджет для начала рекламной кампании во ВКонтакте в 2025 году составляет 500 рублей, однако для получения значимых результатов рекомендуется начинать с бюджета от 3000 рублей.

📊 Важный совет: Начните с тестовых кампаний с небольшим бюджетом (3000-5000 рублей), разделив его между несколькими вариантами объявлений с разными изображениями и текстами. После анализа результатов масштабируйте успешные креативы, отключив неэффективные.

После создания кампании она отправляется на модерацию, которая обычно занимает от 30 минут до нескольких часов. После одобрения модератором ваша реклама начнет демонстрироваться целевой аудитории согласно установленным параметрам.

Решение проблем при входе в рекламный кабинет ВКонтакте

Иногда пользователи сталкиваются с трудностями при попытке войти в рекламный кабинет ВКонтакте. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы и способы их решения, чтобы вы могли быстро вернуться к работе с рекламными кампаниями.

Типичные проблемы при входе в рекламный кабинет и их решения:

Ошибка авторизации — неверный логин или пароль Блокировка аккаунта — нарушение правил платформы Технические сбои — проблемы на стороне сервера Ограничение доступа — изменение прав пользователя Проблемы с платежами — финансовые ограничения

Ошибка авторизации Если система не принимает ваш логин и пароль, выполните следующие действия:

Проверьте раскладку клавиатуры и Caps Lock

Очистите кэш и cookies браузера

Воспользуйтесь функцией восстановления пароля

Попробуйте войти через другой браузер

Если вы используете менеджер паролей, убедитесь, что в нем сохранены актуальные данные. В 2025 году ВКонтакте ввел требование обязательной смены пароля каждые 90 дней для повышения безопасности рекламных аккаунтов.

Блокировка аккаунта Ваш аккаунт может быть заблокирован по следующим причинам:

Нарушение правил рекламной платформы

Подозрительная активность (например, вход из необычного местоположения)

Жалобы пользователей на вашу рекламу

Несоответствие рекламируемых товаров/услуг законодательству

Для разблокировки аккаунта обратитесь в службу поддержки ВКонтакте через форму обратной связи, объяснив ситуацию и предоставив необходимые документы (если потребуются).

Технические сбои Если проблема связана с техническими неполадками на стороне сервера:

Проверьте статус сервисов ВКонтакте в официальных каналах

Подождите некоторое время и повторите попытку

Проверьте стабильность вашего интернет-соединения

Попробуйте использовать мобильное приложение VK Ads

Ограничение доступа Если вы работаете с корпоративным рекламным кабинетом, ваши права доступа могли быть изменены администратором:

Свяжитесь с главным администратором рекламного кабинета

Проверьте срок действия вашего доступа (он может быть временным)

Убедитесь, что ваш email или телефон по-прежнему привязаны к аккаунту

Проблемы с платежами Иногда доступ к рекламному кабинету ограничивается из-за финансовых вопросов:

Проверьте наличие задолженности по оплате рекламы

Убедитесь, что ваша платежная информация актуальна

Проверьте, не истек ли срок действия привязанной банковской карты

Статистика показывает, что 78% проблем при входе в рекламный кабинет связаны именно с неполадками авторизации и легко решаются пользователями самостоятельно. Лишь 22% случаев требуют вмешательства технической поддержки ВКонтакте.

🕐 Полезный совет: Если вы регулярно работаете с рекламным кабинетом, настройте двухфакторную аутентификацию — это не только повысит безопасность, но и снизит вероятность блокировки при входе с новых устройств или из новых локаций.

Если ни один из предложенных методов не помог решить проблему, воспользуйтесь официальными каналами поддержки ВКонтакте:

Форма обратной связи на сайте

Чат-бот поддержки в мобильном приложении

Электронная почта технической поддержки

Телефон горячей линии для бизнес-клиентов