Расчет конверсии: как определить и улучшить

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Владельцы и управляющие интернет-магазинами и онлайн-бизнесами

Специалисты по маркетингу и аналитике

Люди, интересующиеся повышением конверсии и продаж в e-commerce Зафиксировали на сайте 10 000 посетителей в месяц, но продажи не растут? Или управляете интернет-магазином, где люди добавляют товары в корзину, но покупки не совершают? Ваш бизнес может страдать от низкой конверсии. По данным исследований, средняя конверсия e-commerce сайтов составляет всего 2-3%, а для B2B сектора — часто ниже 1%. Но представьте: увеличение этого показателя всего на 0,5% может принести десятки тысяч дополнительной выручки без увеличения рекламного бюджета. 🚀 Давайте разберемся, как точно измерить конверсию и превратить посетителей в клиентов.

Что такое конверсия: ключевые показатели эффективности

Конверсия — это процент пользователей, которые совершили целевое действие, от общего числа посетителей. В зависимости от бизнес-модели, целевым действием может быть покупка товара, заполнение формы, подписка на рассылку или скачивание приложения.

Важно понимать: универсального "хорошего" показателя конверсии не существует. Для интернет-магазина электроники 2% может быть отличным результатом, в то время как для лендинга с бесплатным предложением 10% может считаться провалом.

Ключевые показатели, связанные с конверсией, которые необходимо отслеживать:

Конверсия в покупку — процент посетителей, совершивших покупку

— процент посетителей, совершивших покупку Конверсия в лид — процент посетителей, оставивших контактные данные

— процент посетителей, оставивших контактные данные Конверсия корзины — процент пользователей, завершивших заказ после добавления товара в корзину

— процент пользователей, завершивших заказ после добавления товара в корзину Конверсия формы — процент заполнивших форму от общего числа начавших её заполнение

— процент заполнивших форму от общего числа начавших её заполнение Коэффициент отказов — процент пользователей, покинувших сайт после просмотра только одной страницы

Тип бизнеса Средняя конверсия (2025) Ключевой KPI E-commerce 2-3% Конверсия в покупку B2B услуги 0.5-1.5% Конверсия в квалифицированный лид SaaS 3-5% Конверсия в trial/demo Финансовые услуги 2.5-4% Конверсия в заявку

Алексей Прохоров, директор по маркетингу Два года назад наш интернет-магазин одежды столкнулся с парадоксальной ситуацией: трафик рос на 30% ежемесячно, а выручка оставалась на том же уровне. Первым делом я проанализировал конверсию на каждом этапе воронки. Выяснилось, что 68% посетителей добавляли товары в корзину (отличный показатель!), но только 7% из них завершали покупку. Проблема обнаружилась на странице оформления заказа — сложная форма с 15 полями отпугивала покупателей. После редизайна чекаута и сокращения формы до 5 обязательных полей конверсия выросла до 23%, а выручка увеличилась на 186% за три месяца. Именно тогда я понял, что без детального анализа конверсии на каждом этапе не удастся выявить истинную причину проблем с продажами.

Формулы расчета конверсии для разных бизнес-задач

Базовая формула расчета конверсии выглядит просто:

Конверсия (%) = (Количество конверсий / Общее число посетителей) × 100%

Однако для различных бизнес-моделей и целей формулы могут варьироваться. Рассмотрим наиболее важные расчеты:

Конверсия сайта в целом: (Количество достигших цели / Общее число посетителей) × 100%

(Количество достигших цели / Общее число посетителей) × 100% Конверсия на этапе воронки: (Число пользователей, перешедших на следующий этап / Число пользователей на текущем этапе) × 100%

(Число пользователей, перешедших на следующий этап / Число пользователей на текущем этапе) × 100% Конверсия рекламной кампании: (Число конверсий от рекламы / Число кликов по рекламе) × 100%

(Число конверсий от рекламы / Число кликов по рекламе) × 100% ROI от улучшения конверсии: (Дополнительная прибыль / Затраты на оптимизацию) × 100%

Для более глубокого анализа полезно рассчитывать дополнительные метрики:

Показатель Формула расчета Зачем считать Стоимость конверсии (CPA) Рекламные расходы / Количество конверсий Определяет эффективность маркетинговых инвестиций Пожизненная ценность клиента (LTV) Средний чек × Частота покупок × Среднее время удержания клиента Помогает определить допустимый CPA Показатель отказов от корзины (Незавершенные корзины / Общее число корзин) × 100% Выявляет проблемы на этапе оформления заказа Конверсия по сегментам аудитории (Конверсии сегмента / Посетители сегмента) × 100% Обнаруживает наиболее перспективные аудитории

При расчете конверсии критически важно оценивать статистическую значимость результатов. Для малых объемов данных (менее 100 конверсий) случайные колебания могут серьезно исказить общую картину. 📊 Используйте A/B-тестирование с рассчитанной необходимой выборкой для получения достоверных данных.

Инструменты аналитики для точного определения конверсии

Для точного измерения конверсии недостаточно просто подсчитать число заказов. Необходимы инструменты, которые отслеживают всю цепочку действий пользователя. Вот ключевые решения для комплексного анализа:

Базовые инструменты веб-аналитики: Google Analytics 4, Яндекс.Метрика, Plausible Analytics

Google Analytics 4, Яндекс.Метрика, Plausible Analytics Тепловые карты и трекинг сессий: Hotjar, Crazy Egg, Mouseflow

Hotjar, Crazy Egg, Mouseflow A/B тестирование: Google Optimize, Optimizely, VWO

Google Optimize, Optimizely, VWO CRM-системы: AmoCRM, Bitrix24, HubSpot

AmoCRM, Bitrix24, HubSpot Специализированные платформы: Mixpanel, Amplitude (для детального отслеживания пути пользователя)

При настройке инструментов аналитики критически важно корректно определить цели и события. Распространенная ошибка — неправильная настройка отслеживания конверсий, которая приводит к искаженным данным.

Елена Соколова, аналитик конверсии Работая с крупным маркетплейсом, я обнаружила серьезное расхождение: по данным внутренней системы конверсия составляла 4.2%, а Google Analytics показывал всего 1.7%. Похожие расхождения наблюдались и в других метриках. После тщательного аудита выяснилось, что Google Analytics не учитывал транзакции из мобильного приложения, а также часть конверсий терялась из-за блокировщиков рекламы. Более того, при смене устройств пользователей система считала их как новых посетителей. Мы внедрили User ID для кросс-девайс трекинга и настроили Server-Side GTM для обхода блокировщиков. Результат? Точность аналитики выросла на 87%, а реальная конверсия оказалась на уровне 3.5%. Это полностью изменило маркетинговую стратегию компании и позволило эффективнее распределять бюджеты между каналами.

Для многоканальных бизнесов критически важно настроить атрибуцию — определение вклада каждого канала в конверсию. Google Analytics 4 предлагает несколько моделей атрибуции:

Последний клик: 100% ценности присваивается последнему каналу

100% ценности присваивается последнему каналу Первый клик: 100% ценности присваивается первому каналу

100% ценности присваивается первому каналу Линейная: ценность равномерно распределяется между всеми каналами

ценность равномерно распределяется между всеми каналами Позиционная: первый и последний каналы получают по 40%, остальные делят 20%

первый и последний каналы получают по 40%, остальные делят 20% Основанная на данных: алгоритмическая модель, распределяющая ценность на основе анализа исторических данных

Для точного определения проблемных мест используйте воронки конверсии. Они наглядно демонстрируют, на каком этапе вы теряете пользователей. 🔍 Особое внимание стоит уделить микроконверсиям — промежуточным целевым действиям, которые предшествуют основной конверсии.

Факторы, влияющие на низкую конверсию сайта

Низкая конверсия — симптом, а не диагноз. За ней скрываются разнообразные проблемы, требующие отдельного анализа и решения. Рассмотрим ключевые факторы, негативно влияющие на конверсию:

Технические проблемы:

Медленная загрузка (каждая дополнительная секунда снижает конверсию на 7-10%)

Неадаптированность под мобильные устройства

Ошибки в работе форм и корзины

Нестабильная работа хостинга

UX-проблемы:

Сложная навигация и запутанная структура сайта

Отсутствие четких призывов к действию

Перегруженный интерфейс

Недостаточная заметность важных элементов

Контентные проблемы:

Неубедительные преимущества товара/услуги

Отсутствие социальных доказательств (отзывы, кейсы)

Неполное описание продукта

Скрытые расходы, выявляемые на поздних этапах

Маркетинговые проблемы:

Несоответствие рекламы и целевой страницы

Привлечение нецелевой аудитории

Отсутствие сегментации и персонализации

Недостаточно конкурентное предложение

Особое внимание следует уделить психологическим барьерам, препятствующим конверсии:

Недоверие к бренду или сайту

Страх совершить ошибку при выборе

Прокрастинация («подумаю об этом позже»)

Информационная перегрузка («слишком много опций»)

Для выявления истинных причин низкой конверсии используйте комплексный подход: анализ данных веб-аналитики, пользовательские тесты, опросы клиентов и A/B-тестирование гипотез. 🕵️ Часто проблема кроется не там, где вы предполагаете изначально.

Стратегии повышения конверсии в продажи

Повышение конверсии — это систематический процесс, требующий тестирования гипотез и постоянной оптимизации. Вот проверенные стратегии, которые работают в 2025 году:

1. Оптимизация скорости и производительности

Сжатие изображений без потери качества

Минификация CSS и JavaScript-кода

Использование CDN для ускорения загрузки

Внедрение ленивой загрузки для неприоритетного контента

2. Усовершенствование UX/UI дизайна

Упрощение процесса оформления заказа (идеально — один экран)

Внедрение прогресс-бара для многоэтапных процессов

"Липкие" элементы для постоянного доступа к ключевым действиям

Персонализация интерфейса под сегменты аудитории

3. Психологические триггеры

Ограничение по времени (таймеры обратного отсчета)

Социальное доказательство (отзывы, счетчики пользователей)

Дефицит ("осталось всего 3 единицы")

Взаимный обмен (бесплатные образцы, демо-версии)

4. Персонализация и сегментация

Динамический контент на основе истории просмотров

Персонализированные рекомендации товаров

Адаптация коммуникации под стадию клиентского пути

Ретаргетинг брошенных корзин с персонализированными предложениями

5. Оптимизация точек входа и выхода

Создание целевых страниц для каждой рекламной кампании

Exit-intent попапы с уникальным предложением

Оптимизация страниц с высоким показателем отказов

Аудит и улучшение целевых страниц с высоким трафиком

Критически важно проводить A/B-тестирования любых изменений. Интуиция даже опытных маркетологов часто обманывает, и только данные могут подтвердить эффективность внедряемых оптимизаций. 📈

Одним из наиболее мощных инструментов повышения конверсии остается ретаргетинг. По данным исследований 2025 года, конверсия ретаргетинговых кампаний в 3-5 раз выше, чем у стандартных рекламных кампаний. Это объясняется тем, что вы обращаетесь к аудитории, уже проявившей интерес к вашему предложению.