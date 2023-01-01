Работодатель просит оформить самозанятость: законно ли это и что делать

Для кого эта статья:

Работники, столкнувшиеся с предложением оформить самозанятость вместо трудового договора.

Работодатели, ищущие информацию о рисках и последствиях незаконной схемы с самозанятостью.

Юристы и специалисты по трудовому праву, интересующиеся актуальными вопросами защиты прав работников. «Мы работаем с самозанятыми, оформитесь через приложение «Мой налог» — мы вам перечислим первый гонорар завтра». Если вы услышали подобное предложение от потенциального работодателя или ваша компания вдруг решила «оптимизировать налоговую нагрузку» за счёт перевода штатных сотрудников в самозанятые — вы столкнулись с распространённой, но рискованной схемой. В 2025 году ФНС усилила контроль за подобными ситуациями, и последствия могут быть серьёзными как для компаний, так и для работников. Разберёмся, когда требование оформить самозанятость незаконно и как защитить свои права. 📋

Когда работодатель просит оформить самозанятость: суть проблемы

Ситуация, когда работодатель предлагает или даже настаивает на оформлении самозанятости вместо стандартного трудового договора, стала частым явлением на российском рынке труда. Фактически речь идёт о подмене трудовых отношений гражданско-правовыми — и это прямое нарушение трудового законодательства. 🚫

С точки зрения закона, самозанятость (официально — налог на профессиональный доход) предназначена для независимых специалистов, которые оказывают услуги или производят товары самостоятельно, без подчинения работодателю. Ключевое отличие от трудовых отношений — отсутствие элементов постоянного контроля, подчинения правилам трудового распорядка и регулярной оплаты именно за процесс работы, а не за конкретный результат.

Елена Дорохова, руководитель юридического отдела «Ко мне обратился IT-специалист Алексей, которому при переходе в крупную технологическую компанию предложили необычный формат работы: оформление как самозанятого с ежемесячным платежом за "консультационные услуги". При этом ему выдали пропуск в офис, закрепили рабочее место, утвердили график с 9:00 до 18:00 и поставили в команду с другими разработчиками. Я объяснила Алексею, что этот случай — классический пример подмены трудовых отношений. Несмотря на привлекательную сумму в контракте (на 15% больше обычного оклада), он терял все социальные гарантии, в том числе оплачиваемый отпуск, больничные и накопление трудового стажа. Мы подготовили документы в трудовую инспекцию, и после её вмешательства работодатель согласился на стандартный трудовой договор. Интересный факт: компания при этом не потеряла ценного специалиста и даже сохранила высокий уровень оплаты, вписав его в легальную премиальную систему».

Почему работодателям выгодна такая схема? Ответ прост — существенная экономия на налогах и отчислениях:

При трудовом договоре При работе с самозанятым НДФЛ 13% (удерживает работодатель) НПД 4-6% (платит самозанятый) Страховые взносы ~30% (платит работодатель) Страховые взносы 0% (не платит никто) Оплачиваемые отпуска, больничные Отпуска и больничные не оплачиваются Выходные пособия при увольнении Отсутствуют при расторжении договора

Законодатель прекрасно понимает возможность таких злоупотреблений, поэтому в законе о самозанятости (Федеральный закон №422-ФЗ) прямо указано, что самозанятые не могут оказывать услуги своему бывшему работодателю в течение двух лет после увольнения. Это одна из мер против схем «увольнение-найм как самозанятого», практикуемых некоторыми компаниями.

Основная проблема такой ситуации для работника — потеря всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом, включая защиту от внезапного увольнения, охрану труда и социальное обеспечение. Более того, для самого работодателя эта схема также несет серьезные риски, поскольку контролирующие органы значительно усилили проверки таких отношений в 2025 году. 📊

Признаки подмены трудовых отношений самозанятостью

Чтобы понять, имеет ли место незаконная подмена трудовых отношений самозанятостью, необходимо обратить внимание на ряд признаков. Налоговые органы и трудовая инспекция используют определенные критерии для выявления фактических трудовых правоотношений, маскируемых под гражданско-правовые. 🔍

Ключевые признаки подмены, которые могут свидетельствовать о фиктивной самозанятости:

Регулярная оплата труда — выплаты происходят с определенной периодичностью (например, ежемесячно), а не за конкретный результат работы

— выплаты происходят с определенной периодичностью (например, ежемесячно), а не за конкретный результат работы Рабочее место и оборудование — компания предоставляет рабочее место, инструменты и материалы для выполнения задач

— компания предоставляет рабочее место, инструменты и материалы для выполнения задач Фиксированный график работы — необходимость соблюдать установленные часы работы, присутствовать на рабочем месте в определенное время

— необходимость соблюдать установленные часы работы, присутствовать на рабочем месте в определенное время Подчинение правилам — обязанность следовать корпоративным правилам, порядку работы, участвовать в совещаниях

— обязанность следовать корпоративным правилам, порядку работы, участвовать в совещаниях Непрерывность отношений — длительные отношения без четко обозначенного конечного результата

— длительные отношения без четко обозначенного конечного результата Личное выполнение работы — невозможность привлечь третьих лиц для выполнения порученных задач

— невозможность привлечь третьих лиц для выполнения порученных задач Интеграция в организационную структуру — включение в штатные процессы, наличие руководителя, подчиненность корпоративной иерархии

Верховный Суд РФ в своей практике неоднократно указывал, что для определения характера отношений между сторонами нужно исследовать фактические обстоятельства, а не только формальное содержание договоров. Если признаки трудовых отношений преобладают, даже при наличии договора с самозанятым такие отношения могут быть признаны трудовыми со всеми вытекающими последствиями для работодателя.

Критерий Самозанятость (легальная) Трудовые отношения Основа сотрудничества Конкретный результат Процесс работы Организация труда Самостоятельное определение порядка работы Подчинение правилам внутреннего распорядка Оплата За конкретный результат, акт выполненных работ Периодическая за процесс (зарплата) Рабочее время Устанавливается самостоятельно Определяется работодателем Ответственность За результат работы За соблюдение дисциплины Клиентская база Несколько заказчиков Один работодатель Использование оборудования Собственное или арендованное Предоставляется работодателем

В 2025 году налоговые органы расширили практику перекрестных проверок, анализируя не только формальные договоры, но и фактический характер взаимоотношений между компаниями и самозанятыми. ФНС особенно внимательно изучает ситуации, когда самозанятый работает только с одним заказчиком длительное время, следует фиксированному графику или имеет систематические ежемесячные выплаты одинакового размера.

Что грозит работодателю за незаконную схему

Использование схем с фиктивной самозанятостью несет существенные риски для работодателей. Налоговые органы и трудовая инспекция в 2025 году значительно ужесточили контроль за подобными нарушениями, и последствия могут быть весьма серьезными. 🧾

Основные санкции для компаний, использующих подмену трудовых отношений:

Штрафы за нарушение трудового законодательства: от 50 000 до 100 000 рублей для юридических лиц за каждого неоформленного работника (ст. 5.27 КоАП РФ) Доначисление НДФЛ: 13% от всех выплат, произведенных работнику, плюс пени за весь период просрочки Доначисление страховых взносов: около 30% от всех выплат с учетом взносов в ПФР, ФОМС и ФСС Штрафы за неуплату налогов и взносов: 20-40% от неуплаченной суммы (ст. 122, 123 НК РФ) Возможная уголовная ответственность при особо крупных суммах неуплаченных налогов (ст. 199 УК РФ) — до 6 лет лишения свободы

При выявлении факта подмены трудовых отношений самозанятостью работодателю придется не только выплатить все налоги и взносы задним числом, но и исполнить обязательства перед работником по Трудовому кодексу — компенсировать неиспользованные отпуска, оплатить больничные листы и другие гарантии, которые полагались бы при официальном трудоустройстве. ⚖️

Александр Ковалев, юрист по трудовому праву «В моей практике был случай с сетью салонов красоты, которая перевела всех 26 мастеров на самозанятость, чтобы "оптимизировать налоги". Компания предоставляла рабочие места, материалы, устанавливала график работы и контролировала качество услуг — все признаки трудовых отношений. После анонимной жалобы одного из мастеров налоговая инициировала проверку. Результат оказался разрушительным для бизнеса: доначисление НДФЛ и страховых взносов за 2 года составило более 12 миллионов рублей, плюс штрафы за нарушение трудового законодательства — еще 1.3 миллиона. Работодателю также пришлось оформить всех мастеров по трудовым договорам, выплатить компенсации за неиспользованные отпуска. Для маленькой сети это стало практически смертельным ударом — два из четырех салонов пришлось закрыть. Важно понимать, что экономия на налогах может обернуться катастрофическими последствиями».

Важно отметить, что в 2025 году ФНС активно применяет инструменты искусственного интеллекта для анализа данных о движении средств компаний и самозанятых. Система автоматически выявляет подозрительные закономерности, например, регулярные платежи одинакового размера, что позволяет эффективно обнаруживать схемы подмены трудовых отношений даже без явных жалоб работников.

Практика показывает, что работодатели редко оспаривают решения налоговой по подобным делам из-за очевидности нарушений — суды в 92% случаев становятся на сторону контролирующих органов при наличии признаков трудовых отношений. 🏛️

Риски для работника при фиктивной самозанятости

Соглашаясь на предложение работодателя оформиться как самозанятый при фактическом наличии трудовых отношений, работник подвергает себя значительным рискам, которые могут негативно повлиять на его финансовое благополучие и социальную защищенность. 🛡️

Ключевые риски для работника при фиктивной самозанятости включают:

Отсутствие социальных гарантий — нет оплачиваемых отпусков, больничных листов, декретных отпусков, выходных пособий при увольнении

— нет оплачиваемых отпусков, больничных листов, декретных отпусков, выходных пособий при увольнении Отсутствие защиты трудовых прав — не распространяются нормы о максимальной продолжительности рабочего дня, сверхурочной работе, работе в выходные дни

— не распространяются нормы о максимальной продолжительности рабочего дня, сверхурочной работе, работе в выходные дни Минимальный пенсионный стаж — период самозанятости не учитывается в страховой стаж для расчета пенсии, если самозанятый добровольно не уплачивает взносы в ПФР

— период самозанятости не учитывается в страховой стаж для расчета пенсии, если самозанятый добровольно не уплачивает взносы в ПФР Сложности с получением кредитов — банки часто относятся с осторожностью к самозанятым из-за нестабильности доходов

— банки часто относятся с осторожностью к самозанятым из-за нестабильности доходов Риск внезапного прекращения отношений — отсутствие защиты от немотивированного увольнения, характерной для трудового договора

— отсутствие защиты от немотивированного увольнения, характерной для трудового договора Налоговые риски — при признании отношений трудовыми работник может столкнуться с налоговыми претензиями как соучастник схемы уклонения от уплаты налогов

— при признании отношений трудовыми работник может столкнуться с налоговыми претензиями как соучастник схемы уклонения от уплаты налогов Компенсация профессиональных заболеваний и травм — не предусмотрены выплаты при несчастных случаях, произошедших во время работы

Особенно критично отсутствие социальных гарантий становится в случае болезни или иных непредвиденных обстоятельств. В отличие от официально труд