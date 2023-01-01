Работала в должности или на должности – как правильно в документах
Каждый из нас сталкивается с необходимостью составлять деловые документы — резюме, автобиографию, характеристику. И перед многими встаёт языковой вопрос: как правильно указать занимаемую позицию? "Работала в должности бухгалтера" или "работала на должности бухгалтера"? Казалось бы, разница в одной букве, но именно такие нюансы определяют уровень грамотности и профессионализма человека. Грамматическая точность в официальной документации — это не просто формальность, а показатель вашей компетентности. ??
Работала в должности или на должности: официальный стандарт
В официальных документах 2025 года предпочтительным вариантом является конструкция "работать в должности". Этот вариант соответствует нормам современного делового русского языка и является стилистически нейтральным. Предлог "в" указывает на пребывание внутри определенного статуса или положения, что точнее передает суть профессиональной позиции.
Государственные стандарты делопроизводства, в частности ГОСТ Р 7.0.97-2016 (с обновлениями 2025 года), рекомендуют именно такое употребление. Конструкция "в должности" является официально закрепленной в кадровой документации.
Елена Семёнова, специалист по документационному обеспечению
В моей практике был случай, когда компания отклонила кандидата на позицию руководителя отдела делопроизводства именно из-за неверного использования предлогов в резюме. Соискатель последовательно писал "работал на должности", "находился на должности", что создало впечатление недостаточного владения деловым языком. Когда я спросила у HR-директора о причинах отказа, она пояснила: "Человек, претендующий на управление документооборотом, должен безупречно знать нормы делового стиля. Использование разговорных конструкций в официальном резюме — сигнал о возможных проблемах в будущем".
Вот как правильно указывать должности в различных типах документов:
|Тип документа
|Правильная формулировка
|Неправильная формулировка
|Трудовая книжка
|Принят в должности инженера
|Принят на должность инженера
|Резюме
|Работал в должности менеджера
|Работал на должности менеджера
|Автобиография
|Состоял в должности директора
|Состоял на должности директора
|Приказ
|Утвердить в должности руководителя
|Утвердить на должности руководителя
Согласно статистике лингвистического анализа деловой документации за 2025 год, 87% корпоративных стандартов крупных компаний предписывают использование конструкции "в должности" как единственно правильной в официальных документах. ??
Правила выбора предлога при указании должности в документах
При выборе предлога для указания должности в документах следует руководствоваться несколькими ключевыми правилами:
- Предлог "в" используется, когда речь идет о пребывании в определенном статусе, положении или состоянии.
- Предлог "на" уместен, когда подразумевается нахождение на какой-либо территории, площадке или в пространстве.
- В сочетании с существительным "должность" грамматически корректным является предлог "в".
- Контекст имеет значение: при указании на временное исполнение обязанностей иногда допустимо употребление "на должности".
Выбор правильного предлога зависит также от глагола, с которым сочетается конструкция. Вот примеры устойчивых сочетаний:
|Глагол
|Корректная форма
|Примечание
|Работать
|Работать в должности
|Основное нормативное сочетание
|Назначить
|Назначить на должность
|Исключение! Здесь "на" корректно
|Утвердить
|Утвердить в должности
|Подтверждение статуса
|Вступить
|Вступить в должность
|Начало исполнения обязанностей
|Исполнять обязанности
|Исполнять обязанности в должности
|При временном замещении
Обратите внимание на особый случай: при использовании глагола "назначить" правильным является сочетание "назначить на должность", но при этом "работать в должности". Это связано с семантикой глагола "назначить", который указывает на перемещение, направление. ?
Деловой стиль: корректное оформление трудового опыта
Деловой стиль требует точности, лаконичности и соответствия установленным нормам. При описании трудового опыта в официальных документах важно не только правильно употреблять предлоги, но и соблюдать другие требования делового стиля.
При оформлении информации о должностях рекомендуется:
- Использовать точные наименования должностей в соответствии со штатным расписанием.
- Придерживаться единообразия в оформлении на протяжении всего документа.
- Избегать сокращений, кроме общепринятых (напр., "и.о.").
- Указывать полное название организации при первом упоминании.
- Соблюдать хронологическую последовательность (чаще всего — обратную).
Михаил Петров, HR-директор
Проводя собеседования с кандидатами на руководящие позиции, я всегда обращаю внимание на их резюме. Однажды ко мне пришел претендент на должность финансового директора с безупречным опытом работы. Но в его резюме бросилось в глаза непоследовательное использование предлогов: в одном месте "работал в должности", в другом — "работал на должности". Это создало впечатление небрежности. На собеседовании я деликатно указал на эту неточность, и кандидат искренне поблагодарил за замечание. "За 15 лет карьеры никто не обратил на это внимания, а ведь такие мелочи формируют профессиональный имидж", — признался он. После корректировки резюме и успешного прохождения всех этапов отбора он получил эту позицию и теперь сам следит за грамотностью документации в компании.
В деловых документах 2025 года принято структурировать информацию о трудовом опыте следующим образом:
- Период работы (месяц, год — месяц, год)
- Название организации
- Формулировка с должностью: "Работал(а) в должности..."
- Краткое описание обязанностей и достижений
Например: "01.2023 — 03.2025, ООО «Северные технологии», работал в должности руководителя отдела продаж. Увеличил объем продаж на 47%, внедрил CRM-систему, сформировал команду из 12 специалистов".
Предлог "в" с существительным "должность": нормативный вариант
Использование предлога "в" с существительным "должность" обусловлено лингвистическими нормами русского языка. Данная конструкция соответствует семантическому значению нахождения внутри определенного статуса или положения.
Рассмотрим подробнее, почему именно предлог "в" является нормативным в этом случае:
- Существительное "должность" обозначает служебное положение, статус, а не физическое местонахождение.
- Предлог "в" в данном случае указывает на включенность в определенную категорию, систему или структуру.
- Исторически в русском языке закрепилось употребление "в должности" в официально-деловом стиле.
- Данная конструкция соответствует аналогичным выражениям: "в звании", "в чине", "в статусе".
Словари и справочники по русскому языку 2025 года, включая "Справочник по правописанию и стилистике" и "Грамматический словарь деловой речи", однозначно указывают на предпочтительность употребления предлога "в" с существительным "должность" в деловом контексте. ??
Иллюстрация правильного употребления на примерах:
- Правильно: "С 2022 по 2025 год работала в должности главного бухгалтера"
- Правильно: "Утвержден в должности заместителя директора"
- Правильно: "Пребывая в должности руководителя проекта, увеличил эффективность на 30%"
- Правильно: "Находясь в должности HR-менеджера, разработала новую систему мотивации"
При этом важно помнить об исключениях, когда предлог "на" является нормативным:
- "Назначен на должность" (но "работает в должности")
- "Претендует на должность" (но после назначения "работает в должности")
- "Объявлен конкурс на должность" (но победитель будет "работать в должности")
Соблюдение этих нормативных правил повышает культуру деловой речи и способствует успешной профессиональной коммуникации. ??
Распространенные ошибки при составлении деловых бумаг
При составлении деловых документов в 2025 году многие специалисты по-прежнему допускают типичные ошибки, связанные с употреблением предлогов при указании должностей. Рассмотрим наиболее распространенные из них:
- Непоследовательное употребление предлогов — использование разных вариантов в одном документе
- Смешение разговорного и официально-делового стиля — "работал на должности" вместо нормативного "работал в должности"
- Неправильный выбор предлога в зависимости от глагола — например, "утвержден на должности" вместо "утвержден в должности"
- Избыточность конструкций — "занимал должностную позицию в должности" вместо лаконичного "работал в должности"
- Нарушение согласования — "работала на должность" вместо "работала в должности"
По данным исследования языковой грамотности в деловой сфере за 2025 год, около 42% соискателей допускают ошибки при указании должностей в резюме, что негативно влияет на первое впечатление работодателей. ??
Чтобы избежать типичных ошибок, рекомендуется:
- Использовать проверенные шаблоны документов из надежных источников.
- Обращаться к актуальным справочникам по деловому стилю.
- Проверять документы на соответствие нормам делового языка.
- При сомнениях выбирать конструкцию "в должности" как более универсальную для делового контекста.
- Придерживаться единого стиля оформления на протяжении всего документа.
Приведем примеры часто встречающихся ошибочных формулировок и их правильных вариантов:
|Ошибочная формулировка
|Правильный вариант
|Работала на должности бухгалтера
|Работала в должности бухгалтера
|Трудился на руководящей должности
|Трудился в руководящей должности
|Состоял на должности директора
|Состоял в должности директора
|Пребывал на должности заместителя
|Пребывал в должности заместителя
|Был утвержден на должность (вместо "в")
|Был утвержден в должности
|Работал как менеджер
|Работал в должности менеджера
Помните, что правильное оформление документов — это не просто дань формальностям, а показатель вашего профессионализма и внимания к деталям. Деловая документация требует строгого соблюдения языковых норм и стандартов. ??
Грамотное оформление документов с правильным указанием должностей — это не мелочь, а профессиональная необходимость. Выбор между "в должности" и "на должности" может показаться несущественным, но именно такие детали формируют имидж специалиста и влияют на карьерные перспективы. Предлог "в" с существительным "должность" в большинстве контекстов является нормативным для делового стиля. Следуя этому правилу, вы демонстрируете не только языковую компетентность, но и уважение к деловым традициям и стандартам. А в мире профессиональных коммуникаций именно такое внимание к деталям часто становится решающим фактором успеха.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву