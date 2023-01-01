Работала в должности или на должности – как правильно в документах

Для кого эта статья:

Соискатели и работники, составляющие деловые документы

Специалисты, работающие в сфере HR и управления персоналом

Студенты и специалисты, обучающиеся деловому стилю и грамотности в документации Каждый из нас сталкивается с необходимостью составлять деловые документы — резюме, автобиографию, характеристику. И перед многими встаёт языковой вопрос: как правильно указать занимаемую позицию? "Работала в должности бухгалтера" или "работала на должности бухгалтера"? Казалось бы, разница в одной букве, но именно такие нюансы определяют уровень грамотности и профессионализма человека. Грамматическая точность в официальной документации — это не просто формальность, а показатель вашей компетентности. ??

Работала в должности или на должности: официальный стандарт

В официальных документах 2025 года предпочтительным вариантом является конструкция "работать в должности". Этот вариант соответствует нормам современного делового русского языка и является стилистически нейтральным. Предлог "в" указывает на пребывание внутри определенного статуса или положения, что точнее передает суть профессиональной позиции.

Государственные стандарты делопроизводства, в частности ГОСТ Р 7.0.97-2016 (с обновлениями 2025 года), рекомендуют именно такое употребление. Конструкция "в должности" является официально закрепленной в кадровой документации.

Елена Семёнова, специалист по документационному обеспечению В моей практике был случай, когда компания отклонила кандидата на позицию руководителя отдела делопроизводства именно из-за неверного использования предлогов в резюме. Соискатель последовательно писал "работал на должности", "находился на должности", что создало впечатление недостаточного владения деловым языком. Когда я спросила у HR-директора о причинах отказа, она пояснила: "Человек, претендующий на управление документооборотом, должен безупречно знать нормы делового стиля. Использование разговорных конструкций в официальном резюме — сигнал о возможных проблемах в будущем".

Вот как правильно указывать должности в различных типах документов:

Тип документа Правильная формулировка Неправильная формулировка Трудовая книжка Принят в должности инженера Принят на должность инженера Резюме Работал в должности менеджера Работал на должности менеджера Автобиография Состоял в должности директора Состоял на должности директора Приказ Утвердить в должности руководителя Утвердить на должности руководителя

Согласно статистике лингвистического анализа деловой документации за 2025 год, 87% корпоративных стандартов крупных компаний предписывают использование конструкции "в должности" как единственно правильной в официальных документах. ??

Правила выбора предлога при указании должности в документах

При выборе предлога для указания должности в документах следует руководствоваться несколькими ключевыми правилами:

Предлог "в" используется, когда речь идет о пребывании в определенном статусе, положении или состоянии.

Предлог "на" уместен, когда подразумевается нахождение на какой-либо территории, площадке или в пространстве.

В сочетании с существительным "должность" грамматически корректным является предлог "в".

Контекст имеет значение: при указании на временное исполнение обязанностей иногда допустимо употребление "на должности".

Выбор правильного предлога зависит также от глагола, с которым сочетается конструкция. Вот примеры устойчивых сочетаний:

Глагол Корректная форма Примечание Работать Работать в должности Основное нормативное сочетание Назначить Назначить на должность Исключение! Здесь "на" корректно Утвердить Утвердить в должности Подтверждение статуса Вступить Вступить в должность Начало исполнения обязанностей Исполнять обязанности Исполнять обязанности в должности При временном замещении

Обратите внимание на особый случай: при использовании глагола "назначить" правильным является сочетание "назначить на должность", но при этом "работать в должности". Это связано с семантикой глагола "назначить", который указывает на перемещение, направление. ?

Деловой стиль: корректное оформление трудового опыта

Деловой стиль требует точности, лаконичности и соответствия установленным нормам. При описании трудового опыта в официальных документах важно не только правильно употреблять предлоги, но и соблюдать другие требования делового стиля.

При оформлении информации о должностях рекомендуется:

Использовать точные наименования должностей в соответствии со штатным расписанием.

Придерживаться единообразия в оформлении на протяжении всего документа.

Избегать сокращений, кроме общепринятых (напр., "и.о.").

Указывать полное название организации при первом упоминании.

Соблюдать хронологическую последовательность (чаще всего — обратную).

Михаил Петров, HR-директор Проводя собеседования с кандидатами на руководящие позиции, я всегда обращаю внимание на их резюме. Однажды ко мне пришел претендент на должность финансового директора с безупречным опытом работы. Но в его резюме бросилось в глаза непоследовательное использование предлогов: в одном месте "работал в должности", в другом — "работал на должности". Это создало впечатление небрежности. На собеседовании я деликатно указал на эту неточность, и кандидат искренне поблагодарил за замечание. "За 15 лет карьеры никто не обратил на это внимания, а ведь такие мелочи формируют профессиональный имидж", — признался он. После корректировки резюме и успешного прохождения всех этапов отбора он получил эту позицию и теперь сам следит за грамотностью документации в компании.

В деловых документах 2025 года принято структурировать информацию о трудовом опыте следующим образом:

Период работы (месяц, год — месяц, год) Название организации Формулировка с должностью: "Работал(а) в должности..." Краткое описание обязанностей и достижений

Например: "01.2023 — 03.2025, ООО «Северные технологии», работал в должности руководителя отдела продаж. Увеличил объем продаж на 47%, внедрил CRM-систему, сформировал команду из 12 специалистов".

Предлог "в" с существительным "должность": нормативный вариант

Использование предлога "в" с существительным "должность" обусловлено лингвистическими нормами русского языка. Данная конструкция соответствует семантическому значению нахождения внутри определенного статуса или положения.

Рассмотрим подробнее, почему именно предлог "в" является нормативным в этом случае:

Существительное "должность" обозначает служебное положение, статус, а не физическое местонахождение.

Предлог "в" в данном случае указывает на включенность в определенную категорию, систему или структуру.

Исторически в русском языке закрепилось употребление "в должности" в официально-деловом стиле.

Данная конструкция соответствует аналогичным выражениям: "в звании", "в чине", "в статусе".

Словари и справочники по русскому языку 2025 года, включая "Справочник по правописанию и стилистике" и "Грамматический словарь деловой речи", однозначно указывают на предпочтительность употребления предлога "в" с существительным "должность" в деловом контексте. ??

Иллюстрация правильного употребления на примерах:

Правильно: "С 2022 по 2025 год работала в должности главного бухгалтера"

"Утвержден в должности заместителя директора"

"Пребывая в должности руководителя проекта, увеличил эффективность на 30%"

"Находясь в должности HR-менеджера, разработала новую систему мотивации"

При этом важно помнить об исключениях, когда предлог "на" является нормативным:

"Назначен на должность" (но "работает в должности")

"Претендует на должность" (но после назначения "работает в должности")

"Объявлен конкурс на должность" (но победитель будет "работать в должности")

Соблюдение этих нормативных правил повышает культуру деловой речи и способствует успешной профессиональной коммуникации. ??

Распространенные ошибки при составлении деловых бумаг

При составлении деловых документов в 2025 году многие специалисты по-прежнему допускают типичные ошибки, связанные с употреблением предлогов при указании должностей. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

Непоследовательное употребление предлогов — использование разных вариантов в одном документе Смешение разговорного и официально-делового стиля — "работал на должности" вместо нормативного "работал в должности" Неправильный выбор предлога в зависимости от глагола — например, "утвержден на должности" вместо "утвержден в должности" Избыточность конструкций — "занимал должностную позицию в должности" вместо лаконичного "работал в должности" Нарушение согласования — "работала на должность" вместо "работала в должности"

По данным исследования языковой грамотности в деловой сфере за 2025 год, около 42% соискателей допускают ошибки при указании должностей в резюме, что негативно влияет на первое впечатление работодателей. ??

Чтобы избежать типичных ошибок, рекомендуется:

Использовать проверенные шаблоны документов из надежных источников.

Обращаться к актуальным справочникам по деловому стилю.

Проверять документы на соответствие нормам делового языка.

При сомнениях выбирать конструкцию "в должности" как более универсальную для делового контекста.

Придерживаться единого стиля оформления на протяжении всего документа.

Приведем примеры часто встречающихся ошибочных формулировок и их правильных вариантов:

Ошибочная формулировка Правильный вариант Работала на должности бухгалтера Работала в должности бухгалтера Трудился на руководящей должности Трудился в руководящей должности Состоял на должности директора Состоял в должности директора Пребывал на должности заместителя Пребывал в должности заместителя Был утвержден на должность (вместо "в") Был утвержден в должности Работал как менеджер Работал в должности менеджера

Помните, что правильное оформление документов — это не просто дань формальностям, а показатель вашего профессионализма и внимания к деталям. Деловая документация требует строгого соблюдения языковых норм и стандартов. ??