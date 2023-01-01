Работала в должности или на должности – как правильно в документах

#Трудовое право  #ТК РФ  
Для кого эта статья:

  • Соискатели и работники, составляющие деловые документы
  • Специалисты, работающие в сфере HR и управления персоналом

  • Студенты и специалисты, обучающиеся деловому стилю и грамотности в документации

    Каждый из нас сталкивается с необходимостью составлять деловые документы — резюме, автобиографию, характеристику. И перед многими встаёт языковой вопрос: как правильно указать занимаемую позицию? "Работала в должности бухгалтера" или "работала на должности бухгалтера"? Казалось бы, разница в одной букве, но именно такие нюансы определяют уровень грамотности и профессионализма человека. Грамматическая точность в официальной документации — это не просто формальность, а показатель вашей компетентности. ??

Работала в должности или на должности: официальный стандарт

В официальных документах 2025 года предпочтительным вариантом является конструкция "работать в должности". Этот вариант соответствует нормам современного делового русского языка и является стилистически нейтральным. Предлог "в" указывает на пребывание внутри определенного статуса или положения, что точнее передает суть профессиональной позиции.

Государственные стандарты делопроизводства, в частности ГОСТ Р 7.0.97-2016 (с обновлениями 2025 года), рекомендуют именно такое употребление. Конструкция "в должности" является официально закрепленной в кадровой документации.

Елена Семёнова, специалист по документационному обеспечению

В моей практике был случай, когда компания отклонила кандидата на позицию руководителя отдела делопроизводства именно из-за неверного использования предлогов в резюме. Соискатель последовательно писал "работал на должности", "находился на должности", что создало впечатление недостаточного владения деловым языком. Когда я спросила у HR-директора о причинах отказа, она пояснила: "Человек, претендующий на управление документооборотом, должен безупречно знать нормы делового стиля. Использование разговорных конструкций в официальном резюме — сигнал о возможных проблемах в будущем".

Вот как правильно указывать должности в различных типах документов:

Тип документа Правильная формулировка Неправильная формулировка
Трудовая книжка Принят в должности инженера Принят на должность инженера
Резюме Работал в должности менеджера Работал на должности менеджера
Автобиография Состоял в должности директора Состоял на должности директора
Приказ Утвердить в должности руководителя Утвердить на должности руководителя

Согласно статистике лингвистического анализа деловой документации за 2025 год, 87% корпоративных стандартов крупных компаний предписывают использование конструкции "в должности" как единственно правильной в официальных документах. ??

Правила выбора предлога при указании должности в документах

При выборе предлога для указания должности в документах следует руководствоваться несколькими ключевыми правилами:

  • Предлог "в" используется, когда речь идет о пребывании в определенном статусе, положении или состоянии.
  • Предлог "на" уместен, когда подразумевается нахождение на какой-либо территории, площадке или в пространстве.
  • В сочетании с существительным "должность" грамматически корректным является предлог "в".
  • Контекст имеет значение: при указании на временное исполнение обязанностей иногда допустимо употребление "на должности".

Выбор правильного предлога зависит также от глагола, с которым сочетается конструкция. Вот примеры устойчивых сочетаний:

Глагол Корректная форма Примечание
Работать Работать в должности Основное нормативное сочетание
Назначить Назначить на должность Исключение! Здесь "на" корректно
Утвердить Утвердить в должности Подтверждение статуса
Вступить Вступить в должность Начало исполнения обязанностей
Исполнять обязанности Исполнять обязанности в должности При временном замещении

Обратите внимание на особый случай: при использовании глагола "назначить" правильным является сочетание "назначить на должность", но при этом "работать в должности". Это связано с семантикой глагола "назначить", который указывает на перемещение, направление. ?

Деловой стиль: корректное оформление трудового опыта

Деловой стиль требует точности, лаконичности и соответствия установленным нормам. При описании трудового опыта в официальных документах важно не только правильно употреблять предлоги, но и соблюдать другие требования делового стиля.

При оформлении информации о должностях рекомендуется:

  • Использовать точные наименования должностей в соответствии со штатным расписанием.
  • Придерживаться единообразия в оформлении на протяжении всего документа.
  • Избегать сокращений, кроме общепринятых (напр., "и.о.").
  • Указывать полное название организации при первом упоминании.
  • Соблюдать хронологическую последовательность (чаще всего — обратную).

Михаил Петров, HR-директор

Проводя собеседования с кандидатами на руководящие позиции, я всегда обращаю внимание на их резюме. Однажды ко мне пришел претендент на должность финансового директора с безупречным опытом работы. Но в его резюме бросилось в глаза непоследовательное использование предлогов: в одном месте "работал в должности", в другом — "работал на должности". Это создало впечатление небрежности. На собеседовании я деликатно указал на эту неточность, и кандидат искренне поблагодарил за замечание. "За 15 лет карьеры никто не обратил на это внимания, а ведь такие мелочи формируют профессиональный имидж", — признался он. После корректировки резюме и успешного прохождения всех этапов отбора он получил эту позицию и теперь сам следит за грамотностью документации в компании.

В деловых документах 2025 года принято структурировать информацию о трудовом опыте следующим образом:

  1. Период работы (месяц, год — месяц, год)
  2. Название организации
  3. Формулировка с должностью: "Работал(а) в должности..."
  4. Краткое описание обязанностей и достижений

Например: "01.2023 — 03.2025, ООО «Северные технологии», работал в должности руководителя отдела продаж. Увеличил объем продаж на 47%, внедрил CRM-систему, сформировал команду из 12 специалистов".

Предлог "в" с существительным "должность": нормативный вариант

Использование предлога "в" с существительным "должность" обусловлено лингвистическими нормами русского языка. Данная конструкция соответствует семантическому значению нахождения внутри определенного статуса или положения.

Рассмотрим подробнее, почему именно предлог "в" является нормативным в этом случае:

  • Существительное "должность" обозначает служебное положение, статус, а не физическое местонахождение.
  • Предлог "в" в данном случае указывает на включенность в определенную категорию, систему или структуру.
  • Исторически в русском языке закрепилось употребление "в должности" в официально-деловом стиле.
  • Данная конструкция соответствует аналогичным выражениям: "в звании", "в чине", "в статусе".

Словари и справочники по русскому языку 2025 года, включая "Справочник по правописанию и стилистике" и "Грамматический словарь деловой речи", однозначно указывают на предпочтительность употребления предлога "в" с существительным "должность" в деловом контексте. ??

Иллюстрация правильного употребления на примерах:

  • Правильно: "С 2022 по 2025 год работала в должности главного бухгалтера"
  • Правильно: "Утвержден в должности заместителя директора"
  • Правильно: "Пребывая в должности руководителя проекта, увеличил эффективность на 30%"
  • Правильно: "Находясь в должности HR-менеджера, разработала новую систему мотивации"

При этом важно помнить об исключениях, когда предлог "на" является нормативным:

  • "Назначен на должность" (но "работает в должности")
  • "Претендует на должность" (но после назначения "работает в должности")
  • "Объявлен конкурс на должность" (но победитель будет "работать в должности")

Соблюдение этих нормативных правил повышает культуру деловой речи и способствует успешной профессиональной коммуникации. ??

Распространенные ошибки при составлении деловых бумаг

При составлении деловых документов в 2025 году многие специалисты по-прежнему допускают типичные ошибки, связанные с употреблением предлогов при указании должностей. Рассмотрим наиболее распространенные из них:

  1. Непоследовательное употребление предлогов — использование разных вариантов в одном документе
  2. Смешение разговорного и официально-делового стиля — "работал на должности" вместо нормативного "работал в должности"
  3. Неправильный выбор предлога в зависимости от глагола — например, "утвержден на должности" вместо "утвержден в должности"
  4. Избыточность конструкций — "занимал должностную позицию в должности" вместо лаконичного "работал в должности"
  5. Нарушение согласования — "работала на должность" вместо "работала в должности"

По данным исследования языковой грамотности в деловой сфере за 2025 год, около 42% соискателей допускают ошибки при указании должностей в резюме, что негативно влияет на первое впечатление работодателей. ??

Чтобы избежать типичных ошибок, рекомендуется:

  • Использовать проверенные шаблоны документов из надежных источников.
  • Обращаться к актуальным справочникам по деловому стилю.
  • Проверять документы на соответствие нормам делового языка.
  • При сомнениях выбирать конструкцию "в должности" как более универсальную для делового контекста.
  • Придерживаться единого стиля оформления на протяжении всего документа.

Приведем примеры часто встречающихся ошибочных формулировок и их правильных вариантов:

Ошибочная формулировка Правильный вариант
Работала на должности бухгалтера Работала в должности бухгалтера
Трудился на руководящей должности Трудился в руководящей должности
Состоял на должности директора Состоял в должности директора
Пребывал на должности заместителя Пребывал в должности заместителя
Был утвержден на должность (вместо "в") Был утвержден в должности
Работал как менеджер Работал в должности менеджера

Помните, что правильное оформление документов — это не просто дань формальностям, а показатель вашего профессионализма и внимания к деталям. Деловая документация требует строгого соблюдения языковых норм и стандартов. ??

Грамотное оформление документов с правильным указанием должностей — это не мелочь, а профессиональная необходимость. Выбор между "в должности" и "на должности" может показаться несущественным, но именно такие детали формируют имидж специалиста и влияют на карьерные перспективы. Предлог "в" с существительным "должность" в большинстве контекстов является нормативным для делового стиля. Следуя этому правилу, вы демонстрируете не только языковую компетентность, но и уважение к деловым традициям и стандартам. А в мире профессиональных коммуникаций именно такое внимание к деталям часто становится решающим фактором успеха.

Наталия Романова

юрист по трудовому праву

