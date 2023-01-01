Работа в Казахстане онлайн: возможности и перспективы удаленной занятости
Казахстанский рынок удаленной работы переживает настоящую трансформацию! 🚀 В 2025 году более 30% профессионалов в стране уже выбрали гибкий формат занятости, и эта цифра продолжает расти. Пандемия лишь ускорила неизбежные изменения — теперь работодатели из Алматы нанимают специалистов из Усть-Каменогорска, а казахстанские профессионалы участвуют в международных проектах, не покидая родных городов. Готовы ли вы использовать этот тренд для развития своей карьеры или бизнеса?
Удаленная работа в Казахстане: текущее состояние рынка
Рынок удаленной работы в Казахстане к 2025 году достиг значительной зрелости. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, около 27% работающего населения страны полностью или частично выполняют свои обязанности дистанционно. Этот показатель вырос на 18% за последние три года, что свидетельствует о стабильном тренде.
Ключевые факторы, стимулирующие рост удаленной занятости в Казахстане:
- Развитие цифровой инфраструктуры — более 85% территории страны покрыто качественным интернет-соединением
- Государственные программы цифровизации, включая "Цифровой Казахстан"
- Рост спроса на казахстанских специалистов со стороны международных компаний
- Расширение рынка фриланс-услуг и появление национальных платформ
- Адаптация бизнес-процессов после пандемии COVID-19
Особенно заметен рост удаленной занятости в крупных городах — Алматы, Астане, Шымкенте и Караганде. Однако статистика показывает положительную динамику даже в небольших населенных пунктах, где раньше возможности трудоустройства были ограничены местным рынком.
|Город
|Доля удаленных работников (%)
|Годовой рост (%)
|Средняя зарплата (тенге)
|Алматы
|34
|7,5
|480 000
|Астана
|31
|6,8
|465 000
|Шымкент
|22
|9,3
|310 000
|Караганда
|19
|8,5
|295 000
|Региональные центры
|15
|11,2
|270 000
Важно отметить, что в последние два года наблюдается тенденция к гибридному формату работы, когда сотрудники часть времени работают из дома, а часть — в офисе. Такой подход позволяет организациям сохранить командный дух и обеспечить личное взаимодействие между коллегами, одновременно предоставляя сотрудникам большую гибкость.
Айдар Нурманов, руководитель отдела удаленных команд в IT-компании Три года назад наша компания была полностью офисной, с жестким графиком и строгим контролем присутствия. Когда пришлось перейти на удаленку, мы были уверены, что производительность упадет. Результат нас шокировал: за первые шесть месяцев эффективность выросла на 23%! Мы смогли нанять талантливых разработчиков из Актобе, Костаная и даже из небольших городов, где зарплатные ожидания ниже, чем в Алматы. Сегодня 70% наших сотрудников работают удаленно, а прибыль компании выросла на треть. Конечно, нам пришлось внедрить новые инструменты управления проектами и коммуникации, но результат стоил усилий.
Интересно, что некоторые казахстанские компании полностью отказались от физических офисов, перейдя на распределенную модель работы. Это позволило им существенно сократить расходы на аренду помещений и коммунальные платежи, а освободившиеся средства направить на развитие бизнеса и повышение заработной платы сотрудников.
Востребованные профессии для онлайн-работы в Казахстане
Анализ рынка труда Казахстана за 2024-2025 годы демонстрирует четкие тренды в спросе на определенные специальности для удаленной работы. Наиболее востребованные направления отражают как глобальные тенденции, так и специфические потребности казахстанского рынка. 🖥️
Топ-10 наиболее востребованных удаленных профессий в Казахстане:
- IT-специалисты — разработчики, тестировщики, DevOps-инженеры, специалисты по кибербезопасности
- Аналитики данных — особенно со знанием Python, SQL, Power BI
- Специалисты по digital-маркетингу — SMM-менеджеры, таргетологи, контент-маркетологи
- Копирайтеры и контент-создатели — особенно на казахском и русском языках
- Финансовые специалисты — бухгалтеры, финансовые аналитики, налоговые консультанты
- Дизайнеры — UI/UX, графические дизайнеры, иллюстраторы, 3D-моделлеры
- Переводчики — со знанием казахского, русского, английского и китайского языков
- HR-специалисты — рекрутеры, специалисты по обучению и развитию персонала
- Менеджеры проектов — особенно с опытом работы в Agile-методологиях
- Юристы — специализирующихся на международном праве, интеллектуальной собственности и IT-праве
Отдельно стоит выделить растущий спрос на специалистов со знанием казахского языка для работы с государственными структурами и локальными рынками. Это создает конкурентное преимущество для билингвальных профессионалов.
|Специальность
|Средняя зарплата (тенге)
|Количество вакансий (2025)
|Прогноз роста спроса (%)
|Senior Backend Developer
|950 000 – 1 500 000
|800+
|15
|Data Analyst
|550 000 – 900 000
|650+
|28
|SMM-специалист
|350 000 – 500 000
|1200+
|18
|UI/UX Дизайнер
|500 000 – 800 000
|750+
|22
|Бухгалтер (удаленно)
|300 000 – 450 000
|900+
|10
Особенность современного рынка удаленной работы в Казахстане — рост спроса на специалистов с мультидисциплинарными навыками. Например, маркетологи со знанием аналитики данных или разработчики с навыками UX-дизайна имеют значительное преимущество и могут рассчитывать на зарплату на 25-40% выше среднерыночной.
Дина Сатпаева, HR-директор Когда мы начали искать удаленных сотрудников из регионов Казахстана, я столкнулась с удивительным открытием. В Актау мы нашли талантливого специалиста по контент-маркетингу, который ранее работал в нефтяной отрасли, но во время пандемии переквалифицировался. Его уникальное сочетание технических знаний и новых digital-навыков оказалось настоящей находкой! За 8 месяцев он вывел наш корпоративный блог в топ-5 по отрасли, а его статьи привлекали на 60% больше целевого трафика, чем контент от агентств, с которыми мы работали ранее. Этот случай полностью изменил мой взгляд на географические ограничения при найме. Теперь мы целенаправленно ищем специалистов в регионах и уже собрали команду, распределенную по 7 городам Казахстана.
Стоит отметить, что казахстанские специалисты всё чаще находят работу в зарубежных компаниях, особенно в российских, узбекистанских и европейских. Это связано с высоким уровнем подготовки местных кадров, относительно невысокими зарплатными ожиданиями по сравнению с европейскими специалистами и удобным географическим расположением в контексте часовых поясов.
Как найти работу в Казахстане онлайн: платформы и ресурсы
Поиск удаленной работы в Казахстане становится все более структурированным процессом благодаря развитию специализированных платформ и ресурсов. Знание актуальных источников вакансий значительно повышает шансы на успешное трудоустройство. 🔍
Наиболее эффективные каналы поиска удаленной работы в Казахстане:
- Специализированные сайты вакансий: HeadHunter.kz, Zarplata.kz, Rabota.kz – имеют фильтры по удаленной работе
- Фриланс-платформы: Upwork, Freelancer, Kwork – для проектной работы
- Национальные биржи труда: Enbek.kz (государственная платформа) и Work.kazinform.kz
- Телеграм-каналы: @jobskz, @rabotavkz, @freelancekz – оперативные обновления вакансий
- Профессиональные сообщества: IT Kazakhstan, Digital Marketing Kazakhstan, Finance Club KZ
- LinkedIn: особенно эффективен для позиций среднего и высшего звена
- Сайты компаний: многие казахстанские и международные компании имеют разделы "Карьера"
Важно отметить, что различные ресурсы специализируются на разных профессиональных областях. Например, для IT-специалистов наиболее результативны LinkedIn, GitHub Jobs и специализированные Телеграм-каналы, в то время как для маркетологов и дизайнеров более эффективны Behance и локальные сообщества.
При составлении резюме для удаленной работы следует делать акцент на следующих аспектах:
- Опыт самоорганизации и работы без постоянного контроля
- Навыки эффективной коммуникации в цифровой среде
- Конкретные результаты и измеримые достижения с предыдущих мест работы
- Владение инструментами для удаленной работы (Slack, Trello, Asana, Zoom и др.)
- Портфолио выполненных проектов с указанием вашего вклада
- Отзывы от предыдущих работодателей или клиентов
Особенностью 2025 года стало развитие "скрытого рынка труда", когда многие вакансии не публикуются на открытых ресурсах, а распространяются через сети контактов и рекомендации. Поэтому активное участие в профессиональных сообществах и нетворкинг приобретают всё большее значение.
Алгоритм эффективного поиска удаленной работы в Казахстане:
- Определите четкий профессиональный профиль и целевые позиции
- Создайте адаптированное под удаленный формат резюме и портфолио
- Настройте уведомления на основных платформах поиска работы
- Активно участвуйте в профессиональных онлайн-сообществах
- Развивайте цифровое присутствие (LinkedIn, профессиональные блоги)
- Проходите специализированные онлайн-курсы для повышения квалификации
- Используйте инструменты автоматизации отклика на вакансии
При подготовке к собеседованию на удаленную позицию обратите внимание на технические аспекты: обеспечьте качественную связь, проверьте работу микрофона и камеры, выберите нейтральный фон и хорошее освещение. Работодатели часто оценивают не только профессиональные навыки, но и вашу способность организовать рабочее пространство.
Правовые аспекты удаленной занятости в Казахстане
Законодательное регулирование удаленной работы в Казахстане претерпело значительные изменения в последние годы. Поправки в Трудовой кодекс РК, принятые в 2023 году, легализовали и формализовали многие аспекты дистанционной занятости, что значительно улучшило правовую защиту как работников, так и работодателей. ⚖️
Ключевые правовые аспекты удаленной работы в Казахстане по состоянию на 2025 год:
- Удаленная работа официально определена в статье 138-1 Трудового кодекса РК как форма трудовых отношений с использованием информационно-коммуникационных технологий
- Трудовой договор о дистанционной работе должен содержать все стандартные положения трудового договора плюс специфические условия (режим работы, способы коммуникации, компенсация расходов)
- Работодатель обязан обеспечить средства защиты информации и технические средства для выполнения работы, либо компенсировать их использование
- Удаленные работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, больничный, декретный отпуск и другие социальные гарантии
- Работник может быть принят на полностью удаленную работу изначально, без предварительного очного периода
Важный нюанс: в 2024 году были приняты дополнительные поправки, касающиеся регулирования рабочего времени удаленных сотрудников. Теперь работодатель не имеет права требовать от сотрудника постоянной доступности вне рабочего времени, указанного в трудовом договоре. Это положение получило неформальное название "право на отключение".
Налогообложение при удаленной работе зависит от формы трудоустройства:
|Форма занятости
|Особенности налогообложения
|Кто платит налоги и взносы
|Трудовой договор с казахстанской компанией
|Стандартное налогообложение: ИПН (10%), социальный налог, пенсионные и медицинские отчисления
|Работодатель удерживает и перечисляет
|ИП (на упрощенном режиме)
|3% от дохода при обороте до 24 000 МРП
|ИП самостоятельно
|Плательщик ЕСП (самозанятый)
|1 МРП в городах республиканского значения, 0,5 МРП в других населенных пунктах
|Самозанятый самостоятельно
|Работа на иностранную компанию (без местного представительства)
|ИПН (10%), самостоятельные пенсионные взносы, взносы в ОСМС
|Физическое лицо самостоятельно
При работе с иностранными работодателями особенно важно учитывать вопросы двойного налогообложения. Казахстан имеет соглашения об избежании двойного налогообложения более чем с 50 странами, включая Россию, страны ЕС, США, Китай, ОАЭ и другие.
Особенности правового оформления различных видов удаленной работы:
- Полностью удаленная работа: не требует указания рабочего места, достаточно указать населенный пункт
- Частично удаленная работа (гибридный формат): необходимо указать количество дней удаленной работы и график посещения офиса
- Временная удаленная работа: должны быть четко определены сроки и условия возвращения к стандартному режиму
Для фрилансеров, работающих с множеством клиентов, оптимальным решением остается регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. С 2024 года процесс регистрации ИП полностью переведен в онлайн-формат через портал электронного правительства (egov.kz) и занимает не более одного рабочего дня.
Важно помнить: при удаленной работе на иностранного работодателя без регистрации ИП или плательщика ЕСП, сотрудник всё равно обязан самостоятельно декларировать доходы и уплачивать индивидуальный подоходный налог. Необходимо подавать налоговую декларацию (форма 240.00) до 31 марта года, следующего за отчетным.
Будущее онлайн-работы: тренды и перспективы в Казахстане
Анализируя данные за последние годы и текущие тенденции, можно выделить ключевые направления развития удаленной работы в Казахстане на ближайшие 3-5 лет. Понимание этих трендов позволит как работникам, так и компаниям эффективнее адаптироваться к меняющемуся рынку труда. 📈
Основные тренды развития удаленной занятости в Казахстане к 2028 году:
- Интеграция с глобальным рынком труда — казахстанские специалисты будут всё активнее включаться в международные проекты без необходимости релокации
- Рост asynchronous work — асинхронный формат работы, при котором сотрудники не обязаны находиться онлайн одновременно, станет нормой для многих компаний
- "Работа откуда угодно" (work from anywhere) — компании будут предлагать возможность работать из любой точки мира при условии выполнения KPI
- Развитие цифрового кочевничества (digital nomadism) — особенно среди IT-специалистов, маркетологов, дизайнеров
- Усиление регионального дисбаланса — концентрация высокооплачиваемых удаленных специалистов в крупных городах с качественной инфраструктурой
Аналитики прогнозируют, что к 2028 году до 45% рабочей силы Казахстана будет работать в удаленном или гибридном формате. Это создаст как новые возможности, так и определенные вызовы для экономики страны.
Географическое распределение рынка удаленной работы претерпит заметные изменения. Если сейчас большинство удаленных работников сосредоточены в Алматы и Астане, то в ближайшие годы ожидается формирование региональных хабов удаленной занятости в таких городах как Шымкент, Актобе и Усть-Каменогорск.
Технологические факторы, которые будут влиять на удаленную работу в Казахстане:
- Развитие технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности для создания эффекта присутствия
- Широкое внедрение биометрической аутентификации для обеспечения безопасности удаленной работы
- Применение искусственного интеллекта для мониторинга продуктивности и координации распределенных команд
- Распространение кибербезопасных рабочих пространств (secure work environments) для работы с конфиденциальными данными
Образовательная система Казахстана также адаптируется под новые реалии. Ведущие вузы страны уже вводят курсы по управлению распределенными командами, цифровой грамотности и эффективной онлайн-коммуникации. Появляются специализированные программы для переквалификации специалистов в "удаленные" профессии.
Интересный тренд 2025 года — развитие сервиса "Удаленный работник как услуга" (Remote Worker as a Service), когда компании могут нанимать квалифицированных казахстанских специалистов на краткосрочные проекты через специализированные платформы без необходимости заключения стандартных трудовых договоров.
Ожидаемые изменения в оплате труда удаленных работников:
- Переход от почасовой оплаты к оплате по результатам (value-based pricing)
- Дифференциация зарплат в зависимости от региона проживания специалиста
- Внедрение бонусных систем, привязанных к измеримым KPI
- Развитие механизмов выплаты зарплат в криптовалюте (после принятия соответствующих регуляторных норм)
Несмотря на общие положительные тенденции, эксперты отмечают и потенциальные риски массового перехода на удаленный формат работы: цифровое неравенство, проблемы с ментальным здоровьем из-за изоляции, размывание границ между работой и личной жизнью, а также снижение социального капитала организаций.
Для минимизации этих рисков уже сейчас формируются новые форматы организации работы — коворкинги в региональных центрах, сетевые сообщества удаленных работников, программы поддержки цифровых кочевников, специализированные сервисы психологической поддержки для удаленных сотрудников.
Рынок удаленной работы в Казахстане находится на пороге качественной трансформации. Демократизация доступа к глобальным возможностям трудоустройства, устранение географических барьеров и технологических ограничений дает беспрецедентные шансы для профессионального роста. Одновременно с этим и работникам, и работодателям придется адаптироваться к новым правилам игры: осваивать цифровые инструменты, учиться эффективно коммуницировать на расстоянии, развивать самодисциплину и выстраивать более гибкие организационные структуры. Те, кто сможет быстрее перестроиться и внедрить новые практики, получат существенное конкурентное преимущество в экономике будущего.
Инна Брагина
консультант по самозанятости