Работа совместителей: новые требования и правила оформления в ТК РФ

Трудовое законодательство в России претерпевает значительные изменения, затрагивающие особые категории работников. Совместители — одна из таких категорий, правовой статус которых в 2025 году обновился рядом существенных корректировок. Работодатели, не успевшие адаптироваться к новым требованиям, рискуют столкнуться со штрафами до 100 000 рублей и предписаниями инспекции труда. Разберёмся подробно, как безопасно и эффективно оформлять трудовые отношения с совместителями в соответствии с обновлённым ТК РФ. 🧠

Новые требования к работе совместителей в ТК РФ

Трудовой кодекс РФ определяет совместительство как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). С 2025 года в правовом регулировании совместительства произошли важные изменения, которые необходимо учитывать и работодателям, и работникам. 📑

Основные изменения в требованиях к совместителям:

Расширен перечень работников, которым запрещено работать по совместительству

Введены новые требования к электронному документообороту при оформлении совместителей

Изменён порядок расчёта продолжительности рабочего времени для совместителей

Установлены дополнительные обязанности работодателя по информированию совместителей

Скорректирован порядок предоставления отпусков совместителям

Один из ключевых аспектов новых требований — расширение групп работников с ограничениями на совместительство. Если раньше эти ограничения касались преимущественно несовершеннолетних и работников вредных производств, то теперь список пополнился новыми категориями.

Категория работников Ограничения до 2025 года Ограничения с 2025 года Работники до 18 лет Запрещено на вредных, опасных работах, с предельными нормами переноски тяжестей Полный запрет на любые виды работ по совместительству Работники с вредными/опасными условиями труда Запрет на совместительство с аналогичными условиями Запрет на любое совместительство свыше 4 часов в день Государственные служащие Ограничения по отдельным видам деятельности Расширенные ограничения, включая дистанционную работу Водители транспортных средств Специальных ограничений нет Запрет на совместительство, если общая продолжительность работы превышает нормы времени управления

Марина Ковалёва, главный специалист по трудовому праву В феврале 2025 года ко мне обратился руководитель строительной компании после получения предписания от инспекции труда. Организация наняла трех сотрудников по совместительству для работы на высоте, не учитывая новые правила о запрете совместительства при превышении 4-часового лимита при вредных условиях. Компании пришлось срочно перевести этих работников в разряд основных сотрудников с неполным рабочим днем, что повлекло дополнительные расходы на медосмотры и спецоценку условий труда. Штраф в 60 000 рублей мог быть полностью исключен, если бы руководство вовремя отследило изменения законодательства.

Обратите внимание: с 2025 года работодатель обязан информировать работника-совместителя о возможных ограничениях в письменной форме при приёме на работу. Это требование закреплено в обновлённой статье 283 ТК РФ и становится дополнительной обязанностью работодателя. 🔍

Выдача разрешения от основного работодателя больше не требуется, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральными законами. Однако сохраняется обязанность работника уведомить основного работодателя о заключении трудового договора по совместительству, если речь идёт о работе с вредными/опасными условиями труда.

Правила оформления трудового договора с совместителями

Трудовой договор с совместителем в 2025 году должен оформляться с учётом новых требований ТК РФ. Ключевые изменения затронули как содержание договора, так и процедуру его заключения. ✍️

Основные правила оформления трудового договора с совместителем:

Обязательное указание в трудовом договоре характера работы — "по совместительству" Включение информации о продолжительности рабочего времени (не более половины нормы часов за ставку) Указание сведений о работе с вредными/опасными условиями труда (при наличии) Включение пункта о порядке предоставления отпуска Отражение особенностей оплаты труда совместителя Указание на возможность дистанционной работы (при наличии)

Новым требованием 2025 года стало обязательное включение в трудовой договор с совместителем информации о том, какое количество часов в неделю допустимо для данной категории работ, и каков максимальный предел часов, который работник вправе отработать, учитывая его занятость на основном месте работы.

Алексей Петров, HR-директор Мне пришлось полностью пересмотреть систему найма совместителей после изменений в ТК РФ. Раньше мы использовали стандартный шаблон трудового договора для всех категорий совместителей. В апреле 2025 года при плановой проверке ГИТ обнаружила, что в наших договорах отсутствует обязательная информация о предельно допустимой продолжительности работы с учетом специфики должностей. Пришлось срочно вносить изменения во все действующие договоры через дополнительные соглашения и создавать отдельные шаблоны для разных категорий совместителей. Это заняло почти месяц работы юридического отдела, но зато теперь наши документы полностью соответствуют новым требованиям.

Отдельно стоит отметить изменения в перечне документов, которые необходимо предъявить при трудоустройстве по совместительству:

Документ Требования до 2025 года Требования с 2025 года Паспорт Обязательно Обязательно Трудовая книжка Не требуется Не требуется Документ об образовании При необходимости Обязательно для всех видов работ, требующих специальных знаний Справка об условиях труда на основном месте работы Только для вредных/опасных условий Для всех работников, вне зависимости от характера работы Справка о режиме рабочего времени на основном месте работы Не требуется Обязательно для контроля суммарной продолжительности работы

В 2025 году расширились возможности использования электронного документооборота при оформлении совместителей. Теперь работодатель вправе полностью перевести процесс оформления в электронный формат при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у обеих сторон. Это значительно упрощает процедуру трудоустройства, особенно при дистанционном характере работы. 💻

Учет рабочего времени: особенности для совместителей

Учет рабочего времени совместителей претерпел значительные изменения в 2025 году. Новые требования ТК РФ устанавливают более строгие правила контроля продолжительности работы и обязывают работодателей вести детальный учет часов работы совместителей. ⏰

Ключевые изменения в учете рабочего времени совместителей:

Максимальная продолжительность работы по совместительству снижена с 4 до 3,5 часов в день

Введено ограничение на суммарное рабочее время за неделю — не более 60 часов с учетом основной работы

Появилось требование учитывать время, затрачиваемое на дорогу между местами работы

Установлены специальные правила учета рабочего времени при дистанционном совместительстве

Изменен порядок суммированного учета рабочего времени для совместителей

С 2025 года работодатель обязан вести отдельный табель учета рабочего времени по совместителям с указанием не только фактически отработанного времени, но и суммарной продолжительности работы с учётом основного места работы. Для этого необходимо запрашивать у работника актуальную информацию о его занятости на основной работе не реже одного раза в квартал.

Важное новшество — введение понятия "предельно допустимая суммарная нагрузка" для различных категорий работников:

Категория работников Предельно допустимая нагрузка в день Предельно допустимая нагрузка в неделю Стандартные условия труда 12 часов 60 часов Вредные условия труда (класс 3.1-3.2) 10 часов 50 часов Вредные условия труда (класс 3.3-3.4) 9 часов 45 часов Опасные условия труда (класс 4) 8 часов 40 часов Медицинские работники 12 часов 60 часов (с учетом дежурств)

Использование электронных систем учета рабочего времени становится обязательным для работодателей с численностью персонала более 50 человек. Такие системы должны обеспечивать автоматическую проверку суммарной нагрузки работников-совместителей и предупреждать о возможном превышении установленных лимитов. 📱

Особое внимание в обновленном ТК РФ уделяется работникам с неполным рабочим днем по основному месту работы. Для них действует специальный порядок расчета допустимого времени работы по совместительству. Теперь оно определяется как разница между предельно допустимой суммарной нагрузкой и фактически отработанным временем на основном месте работы.

При сменном графике работы совместители также подпадают под новые правила. Работодатель обязан составлять графики сменности с учетом занятости работника на основном месте работы, обеспечивая минимальный 12-часовой перерыв между сменами на разных работах.

Ограничения в работе совместителей: изменения в ТК РФ

Трудовой кодекс РФ в редакции 2025 года ввел ряд новых ограничений для работы по совместительству, которые значительно влияют на возможности трудоустройства для определенных категорий работников. Рассмотрим основные изменения и их практическое применение. 🚫

Ключевые ограничения для совместителей в 2025 году:

Полный запрет на совместительство для работников моложе 18 лет Запрет на руководящие должности по совместительству в организациях определенных отраслей Ограничение на совместительство для работников, занимающихся обработкой персональных данных Запрет на совместительство в конкурирующих организациях одной отрасли Ограничение на внутреннее совместительство в режиме удаленной работы

Новым элементом регулирования стало понятие "конфликт интересов" применительно к совместительству. Работодатель получил право отказать в приеме на работу по совместительству или расторгнуть трудовой договор с совместителем в случае выявления конфликта интересов между основной работой и работой по совместительству.

Значительные изменения коснулись определенных профессиональных сфер:

Профессиональная сфера Ограничения до 2025 года Ограничения с 2025 года Педагогическая деятельность Без особых ограничений Запрет на совместительство в организациях, где обучаются их непосредственные ученики Медицинская деятельность Ограничения по времени Запрет на совместительство в конкурирующих частных клиниках для работников государственных медучреждений IT-специалисты Без особых ограничений Запрет на совместительство с доступом к конфиденциальной информации работодателя Руководящие должности Ограниченный круг ограничений Запрет на занятие руководящих должностей по совместительству в организациях одной отрасли

Отдельного внимания заслуживает новый порядок ограничения совместительства при работе с персональными данными. Работник, имеющий доступ к персональным данным на основном месте работы, не может работать по совместительству на должности, также предусматривающей доступ к персональным данным. Это требование направлено на предотвращение возможного конфликта интересов и утечки конфиденциальной информации. 🔒

Работодателям стоит учитывать, что нарушение новых ограничений может повлечь не только административную ответственность, но и признание трудового договора недействительным с последующей его переквалификацией в гражданско-правовой договор, что влечет дополнительные налоговые последствия.

Обратите внимание: сами работники также несут ответственность за соблюдение ограничений по совместительству. С 2025 года работник обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению работы по совместительству.

Ответственность работодателя при нарушении правил

В 2025 году значительно ужесточена ответственность работодателя за нарушение правил оформления и организации работы совместителей. Новая редакция Трудового кодекса и КоАП РФ предусматривает более детальную градацию нарушений и соответствующих санкций. ⚖️

Основные виды ответственности работодателя за нарушения при работе с совместителями:

Административная ответственность в виде штрафов

Предписания об устранении нарушений с установленными сроками

Дисквалификация должностных лиц при повторных нарушениях

Приостановление деятельности организации при грубых нарушениях

Гражданско-правовая ответственность перед работником

Размеры административных штрафов за нарушения правил работы с совместителями в 2025 году существенно увеличены:

Вид нарушения Штраф для должностных лиц Штраф для юридических лиц Ненадлежащее оформление трудового договора с совместителем от 10 000 до 20 000 руб. от 50 000 до 100 000 руб. Нарушение лимитов рабочего времени совместителя от 15 000 до 25 000 руб. от 60 000 до 150 000 руб. Допуск к работе совместителя при наличии законодательных ограничений от 25 000 до 40 000 руб. от 100 000 до 200 000 руб. Повторное нарушение правил работы с совместителями от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация до 3 лет от 150 000 до 300 000 руб.

С 2025 года инспекции труда получили расширенные полномочия по проверке соблюдения правил работы с совместителями. Теперь проверки могут проводиться не только по жалобам работников, но и в рамках планового контроля с использованием риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделяется работодателям из отраслей с высокой долей совместителей: образование, здравоохранение, IT-сектор. 🔍

Новым элементом ответственности стала обязанность работодателя компенсировать работнику-совместителю моральный вред в случае нарушения его трудовых прав. Минимальный размер такой компенсации установлен на уровне 10 000 рублей, а в случае причинения вреда здоровью из-за нарушения режима труда и отдыха – от 30 000 рублей.

Практические рекомендации для минимизации рисков ответственности:

Внедрить систему внутреннего аудита соблюдения трудового законодательства в отношении совместителей Назначить ответственное должностное лицо за контроль работы совместителей Своевременно обновить локальные нормативные акты в соответствии с изменениями ТК РФ Внедрить автоматизированную систему контроля рабочего времени совместителей Проводить регулярный инструктаж HR-специалистов по вопросам оформления совместителей

Важно отметить, что работодатель не освобождается от ответственности даже в случае, если инициатором нарушения выступил сам работник. Например, если совместитель скрыл факт работы на другом предприятии с вредными условиями труда, работодатель всё равно будет нести ответственность за допуск такого работника к работе без надлежащей проверки.