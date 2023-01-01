Работа совместителей: новые требования и правила оформления в ТК РФ#Фриланс и самозанятость #Трудовое право #ТК РФ
Для кого эта статья:
- Работодатели и HR-менеджеры, занимающиеся вопросами оформления трудовых отношений с совместителями
- Юристы и специалисты по трудовому праву
Работники, интересующиеся изменениями в трудовом законодательстве и возможностями совместительства
Трудовое законодательство в России претерпевает значительные изменения, затрагивающие особые категории работников. Совместители — одна из таких категорий, правовой статус которых в 2025 году обновился рядом существенных корректировок. Работодатели, не успевшие адаптироваться к новым требованиям, рискуют столкнуться со штрафами до 100 000 рублей и предписаниями инспекции труда. Разберёмся подробно, как безопасно и эффективно оформлять трудовые отношения с совместителями в соответствии с обновлённым ТК РФ. 🧠
Новые требования к работе совместителей в ТК РФ
Трудовой кодекс РФ определяет совместительство как выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). С 2025 года в правовом регулировании совместительства произошли важные изменения, которые необходимо учитывать и работодателям, и работникам. 📑
Основные изменения в требованиях к совместителям:
- Расширен перечень работников, которым запрещено работать по совместительству
- Введены новые требования к электронному документообороту при оформлении совместителей
- Изменён порядок расчёта продолжительности рабочего времени для совместителей
- Установлены дополнительные обязанности работодателя по информированию совместителей
- Скорректирован порядок предоставления отпусков совместителям
Один из ключевых аспектов новых требований — расширение групп работников с ограничениями на совместительство. Если раньше эти ограничения касались преимущественно несовершеннолетних и работников вредных производств, то теперь список пополнился новыми категориями.
|Категория работников
|Ограничения до 2025 года
|Ограничения с 2025 года
|Работники до 18 лет
|Запрещено на вредных, опасных работах, с предельными нормами переноски тяжестей
|Полный запрет на любые виды работ по совместительству
|Работники с вредными/опасными условиями труда
|Запрет на совместительство с аналогичными условиями
|Запрет на любое совместительство свыше 4 часов в день
|Государственные служащие
|Ограничения по отдельным видам деятельности
|Расширенные ограничения, включая дистанционную работу
|Водители транспортных средств
|Специальных ограничений нет
|Запрет на совместительство, если общая продолжительность работы превышает нормы времени управления
Марина Ковалёва, главный специалист по трудовому праву
В феврале 2025 года ко мне обратился руководитель строительной компании после получения предписания от инспекции труда. Организация наняла трех сотрудников по совместительству для работы на высоте, не учитывая новые правила о запрете совместительства при превышении 4-часового лимита при вредных условиях. Компании пришлось срочно перевести этих работников в разряд основных сотрудников с неполным рабочим днем, что повлекло дополнительные расходы на медосмотры и спецоценку условий труда. Штраф в 60 000 рублей мог быть полностью исключен, если бы руководство вовремя отследило изменения законодательства.
Обратите внимание: с 2025 года работодатель обязан информировать работника-совместителя о возможных ограничениях в письменной форме при приёме на работу. Это требование закреплено в обновлённой статье 283 ТК РФ и становится дополнительной обязанностью работодателя. 🔍
Выдача разрешения от основного работодателя больше не требуется, кроме случаев, прямо предусмотренных федеральными законами. Однако сохраняется обязанность работника уведомить основного работодателя о заключении трудового договора по совместительству, если речь идёт о работе с вредными/опасными условиями труда.
Правила оформления трудового договора с совместителями
Трудовой договор с совместителем в 2025 году должен оформляться с учётом новых требований ТК РФ. Ключевые изменения затронули как содержание договора, так и процедуру его заключения. ✍️
Основные правила оформления трудового договора с совместителем:
- Обязательное указание в трудовом договоре характера работы — "по совместительству"
- Включение информации о продолжительности рабочего времени (не более половины нормы часов за ставку)
- Указание сведений о работе с вредными/опасными условиями труда (при наличии)
- Включение пункта о порядке предоставления отпуска
- Отражение особенностей оплаты труда совместителя
- Указание на возможность дистанционной работы (при наличии)
Новым требованием 2025 года стало обязательное включение в трудовой договор с совместителем информации о том, какое количество часов в неделю допустимо для данной категории работ, и каков максимальный предел часов, который работник вправе отработать, учитывая его занятость на основном месте работы.
Алексей Петров, HR-директор
Мне пришлось полностью пересмотреть систему найма совместителей после изменений в ТК РФ. Раньше мы использовали стандартный шаблон трудового договора для всех категорий совместителей. В апреле 2025 года при плановой проверке ГИТ обнаружила, что в наших договорах отсутствует обязательная информация о предельно допустимой продолжительности работы с учетом специфики должностей. Пришлось срочно вносить изменения во все действующие договоры через дополнительные соглашения и создавать отдельные шаблоны для разных категорий совместителей. Это заняло почти месяц работы юридического отдела, но зато теперь наши документы полностью соответствуют новым требованиям.
Отдельно стоит отметить изменения в перечне документов, которые необходимо предъявить при трудоустройстве по совместительству:
|Документ
|Требования до 2025 года
|Требования с 2025 года
|Паспорт
|Обязательно
|Обязательно
|Трудовая книжка
|Не требуется
|Не требуется
|Документ об образовании
|При необходимости
|Обязательно для всех видов работ, требующих специальных знаний
|Справка об условиях труда на основном месте работы
|Только для вредных/опасных условий
|Для всех работников, вне зависимости от характера работы
|Справка о режиме рабочего времени на основном месте работы
|Не требуется
|Обязательно для контроля суммарной продолжительности работы
В 2025 году расширились возможности использования электронного документооборота при оформлении совместителей. Теперь работодатель вправе полностью перевести процесс оформления в электронный формат при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи у обеих сторон. Это значительно упрощает процедуру трудоустройства, особенно при дистанционном характере работы. 💻
Учет рабочего времени: особенности для совместителей
Учет рабочего времени совместителей претерпел значительные изменения в 2025 году. Новые требования ТК РФ устанавливают более строгие правила контроля продолжительности работы и обязывают работодателей вести детальный учет часов работы совместителей. ⏰
Ключевые изменения в учете рабочего времени совместителей:
- Максимальная продолжительность работы по совместительству снижена с 4 до 3,5 часов в день
- Введено ограничение на суммарное рабочее время за неделю — не более 60 часов с учетом основной работы
- Появилось требование учитывать время, затрачиваемое на дорогу между местами работы
- Установлены специальные правила учета рабочего времени при дистанционном совместительстве
- Изменен порядок суммированного учета рабочего времени для совместителей
С 2025 года работодатель обязан вести отдельный табель учета рабочего времени по совместителям с указанием не только фактически отработанного времени, но и суммарной продолжительности работы с учётом основного места работы. Для этого необходимо запрашивать у работника актуальную информацию о его занятости на основной работе не реже одного раза в квартал.
Важное новшество — введение понятия "предельно допустимая суммарная нагрузка" для различных категорий работников:
|Категория работников
|Предельно допустимая нагрузка в день
|Предельно допустимая нагрузка в неделю
|Стандартные условия труда
|12 часов
|60 часов
|Вредные условия труда (класс 3.1-3.2)
|10 часов
|50 часов
|Вредные условия труда (класс 3.3-3.4)
|9 часов
|45 часов
|Опасные условия труда (класс 4)
|8 часов
|40 часов
|Медицинские работники
|12 часов
|60 часов (с учетом дежурств)
Использование электронных систем учета рабочего времени становится обязательным для работодателей с численностью персонала более 50 человек. Такие системы должны обеспечивать автоматическую проверку суммарной нагрузки работников-совместителей и предупреждать о возможном превышении установленных лимитов. 📱
Особое внимание в обновленном ТК РФ уделяется работникам с неполным рабочим днем по основному месту работы. Для них действует специальный порядок расчета допустимого времени работы по совместительству. Теперь оно определяется как разница между предельно допустимой суммарной нагрузкой и фактически отработанным временем на основном месте работы.
При сменном графике работы совместители также подпадают под новые правила. Работодатель обязан составлять графики сменности с учетом занятости работника на основном месте работы, обеспечивая минимальный 12-часовой перерыв между сменами на разных работах.
Ограничения в работе совместителей: изменения в ТК РФ
Трудовой кодекс РФ в редакции 2025 года ввел ряд новых ограничений для работы по совместительству, которые значительно влияют на возможности трудоустройства для определенных категорий работников. Рассмотрим основные изменения и их практическое применение. 🚫
Ключевые ограничения для совместителей в 2025 году:
- Полный запрет на совместительство для работников моложе 18 лет
- Запрет на руководящие должности по совместительству в организациях определенных отраслей
- Ограничение на совместительство для работников, занимающихся обработкой персональных данных
- Запрет на совместительство в конкурирующих организациях одной отрасли
- Ограничение на внутреннее совместительство в режиме удаленной работы
Новым элементом регулирования стало понятие "конфликт интересов" применительно к совместительству. Работодатель получил право отказать в приеме на работу по совместительству или расторгнуть трудовой договор с совместителем в случае выявления конфликта интересов между основной работой и работой по совместительству.
Значительные изменения коснулись определенных профессиональных сфер:
|Профессиональная сфера
|Ограничения до 2025 года
|Ограничения с 2025 года
|Педагогическая деятельность
|Без особых ограничений
|Запрет на совместительство в организациях, где обучаются их непосредственные ученики
|Медицинская деятельность
|Ограничения по времени
|Запрет на совместительство в конкурирующих частных клиниках для работников государственных медучреждений
|IT-специалисты
|Без особых ограничений
|Запрет на совместительство с доступом к конфиденциальной информации работодателя
|Руководящие должности
|Ограниченный круг ограничений
|Запрет на занятие руководящих должностей по совместительству в организациях одной отрасли
Отдельного внимания заслуживает новый порядок ограничения совместительства при работе с персональными данными. Работник, имеющий доступ к персональным данным на основном месте работы, не может работать по совместительству на должности, также предусматривающей доступ к персональным данным. Это требование направлено на предотвращение возможного конфликта интересов и утечки конфиденциальной информации. 🔒
Работодателям стоит учитывать, что нарушение новых ограничений может повлечь не только административную ответственность, но и признание трудового договора недействительным с последующей его переквалификацией в гражданско-правовой договор, что влечет дополнительные налоговые последствия.
Обратите внимание: сами работники также несут ответственность за соблюдение ограничений по совместительству. С 2025 года работник обязан в течение 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению работы по совместительству.
Ответственность работодателя при нарушении правил
В 2025 году значительно ужесточена ответственность работодателя за нарушение правил оформления и организации работы совместителей. Новая редакция Трудового кодекса и КоАП РФ предусматривает более детальную градацию нарушений и соответствующих санкций. ⚖️
Основные виды ответственности работодателя за нарушения при работе с совместителями:
- Административная ответственность в виде штрафов
- Предписания об устранении нарушений с установленными сроками
- Дисквалификация должностных лиц при повторных нарушениях
- Приостановление деятельности организации при грубых нарушениях
- Гражданско-правовая ответственность перед работником
Размеры административных штрафов за нарушения правил работы с совместителями в 2025 году существенно увеличены:
|Вид нарушения
|Штраф для должностных лиц
|Штраф для юридических лиц
|Ненадлежащее оформление трудового договора с совместителем
|от 10 000 до 20 000 руб.
|от 50 000 до 100 000 руб.
|Нарушение лимитов рабочего времени совместителя
|от 15 000 до 25 000 руб.
|от 60 000 до 150 000 руб.
|Допуск к работе совместителя при наличии законодательных ограничений
|от 25 000 до 40 000 руб.
|от 100 000 до 200 000 руб.
|Повторное нарушение правил работы с совместителями
|от 30 000 до 50 000 руб. или дисквалификация до 3 лет
|от 150 000 до 300 000 руб.
С 2025 года инспекции труда получили расширенные полномочия по проверке соблюдения правил работы с совместителями. Теперь проверки могут проводиться не только по жалобам работников, но и в рамках планового контроля с использованием риск-ориентированного подхода. Особое внимание уделяется работодателям из отраслей с высокой долей совместителей: образование, здравоохранение, IT-сектор. 🔍
Новым элементом ответственности стала обязанность работодателя компенсировать работнику-совместителю моральный вред в случае нарушения его трудовых прав. Минимальный размер такой компенсации установлен на уровне 10 000 рублей, а в случае причинения вреда здоровью из-за нарушения режима труда и отдыха – от 30 000 рублей.
Практические рекомендации для минимизации рисков ответственности:
- Внедрить систему внутреннего аудита соблюдения трудового законодательства в отношении совместителей
- Назначить ответственное должностное лицо за контроль работы совместителей
- Своевременно обновить локальные нормативные акты в соответствии с изменениями ТК РФ
- Внедрить автоматизированную систему контроля рабочего времени совместителей
- Проводить регулярный инструктаж HR-специалистов по вопросам оформления совместителей
Важно отметить, что работодатель не освобождается от ответственности даже в случае, если инициатором нарушения выступил сам работник. Например, если совместитель скрыл факт работы на другом предприятии с вредными условиями труда, работодатель всё равно будет нести ответственность за допуск такого работника к работе без надлежащей проверки.
Требования трудового законодательства 2025 года предъявляют новые вызовы для работодателей, работающих с совместителями. Грамотное оформление трудовых отношений, строгий учет рабочего времени, соблюдение всех установленных ограничений и оперативное реагирование на изменения законодательства — залог минимизации правовых рисков. Помните, что профилактика нарушений обходится значительно дешевле, чем устранение их последствий, как для репутации компании, так и для её бюджета.
Наталия Романова
юрист по трудовому праву