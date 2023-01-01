Работа с испытательным сроком на 3 месяца: права и обязанности по ТК

Для кого эта статья:

Работники, проходящие испытательный срок

HR-специалисты и руководители

Люди, интересующиеся трудовым законодательством РФ Испытательный срок — это полоса препятствий, через которую проходят большинство специалистов при трудоустройстве. Для кого-то это время шанса показать себя, для других — период высокого стресса и неопределенности. Трехмесячное испытание может стать как трамплином для карьерного роста, так и неприятным сюрпризом с досрочным увольнением. Знание своих прав и обязанностей по Трудовому кодексу в этот период — ваш щит и меч, который поможет не только выжить, но и победить в корпоративных джунглях. ??

Что такое испытательный срок на 3 месяца по ТК РФ

Испытательный срок — это период проверки соответствия работника поручаемой ему работе, который устанавливается по соглашению сторон при заключении трудового договора. Согласно статье 70 Трудового кодекса РФ, стандартная продолжительность испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей — шести месяцев. ??

Важно понимать, что установление испытательного срока — это право, а не обязанность работодателя. Если в трудовом договоре отсутствует условие об испытании, считается, что работник принят без испытания.

Александр Петров, HR-директор

Несколько лет назад ко мне обратился сотрудник с жалобой, что его увольняют по результатам испытательного срока, хотя в договоре об этом не было ни слова. При проверке документов выяснилось, что руководитель действительно забыл включить пункт об испытании в трудовой договор, полагая, что "это же и так понятно". Пришлось объяснить, что по закону сотрудник считается принятым без испытания, и никакие устные договоренности не имеют юридической силы. Работнику сохранили должность, а руководителю провели ликбез по трудовому законодательству. Этот случай наглядно показывает, насколько важно корректное оформление документов при приеме на работу.

Закон определяет категории работников, которым испытательный срок устанавливать запрещено:

Беременные женщины и женщины с детьми до полутора лет

Лица, не достигшие 18 лет

Выпускники, впервые поступающие на работу по специальности в течение года после окончания образовательного учреждения

Работники, приглашенные в порядке перевода от другого работодателя

Лица, заключающие трудовой договор на срок до двух месяцев

Особенность трехмесячного испытательного срока заключается в том, что он учитывается в общий стаж работы и должен быть оплачен в соответствии с условиями трудового договора. Период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе, в срок испытания не засчитываются.

Параметр Стандартный испытательный срок Испытательный срок для руководителей Максимальная продолжительность 3 месяца 6 месяцев Упоминание в трудовом договоре Обязательно Обязательно Возможность досрочного прекращения Да, с предупреждением за 3 дня Да, с предупреждением за 3 дня Включение в трудовой стаж Включается полностью Включается полностью

Права работника во время испытательного срока

Многие ошибочно полагают, что в период испытания работник имеет меньше прав, чем постоянные сотрудники. Это глубокое заблуждение. Трудовой кодекс РФ гарантирует работникам на испытательном сроке все те же права, что и штатным сотрудникам. ?????

Основные права работника на испытательном сроке включают:

Получение заработной платы в полном объеме согласно трудовому договору

Предоставление рабочего места, соответствующего условиям безопасности

Ежегодный оплачиваемый отпуск (если испытательный срок выпадает на период отпуска)

Оплата больничного листа и других социальных гарантий

Право на досрочное расторжение трудового договора по собственному желанию

Получение объективной оценки своей работы при прохождении испытания

Отдельно стоит отметить, что работник имеет право знать критерии оценки его работы в период испытания. Работодатель не может произвольно менять эти критерии в процессе испытательного срока или предъявлять требования, не соответствующие должностной инструкции.

Если работодатель нарушает права сотрудника на испытательном сроке, последний вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд. Наиболее частые нарушения со стороны работодателей:

Установление заниженной заработной платы на период испытания

Отказ в оплате больничного листа

Неправомерное увольнение без указания причин несоответствия должности

Увеличение продолжительности испытательного срока без согласия работника

Право работника Ограничения в период испытания Что делать при нарушении Полная оплата труда Отсутствуют Обращение в трудовую инспекцию Оплата больничного Отсутствуют Обращение в ФСС и трудовую инспекцию Отпуск Возможно смещение графика отпусков Письменное заявление работодателю Увольнение по желанию Предупреждение за 3 дня (вместо 2 недель) Письменное заявление

Обязанности сотрудника на испытательном сроке

Испытательный период — это не только права, но и обязанности. Работник должен понимать, что в это время к нему приковано особое внимание руководства и коллег. От качества выполнения обязанностей напрямую зависит результат прохождения испытания. ??

Ключевые обязанности сотрудника на испытательном сроке включают:

Добросовестное выполнение трудовых обязанностей, определенных должностной инструкцией и трудовым договором

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации

Выполнение установленных норм труда

Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности

Бережное отношение к имуществу работодателя

Незамедлительное сообщение руководству о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей или сохранности имущества

В период испытательного срока работник должен активно осваивать требования к работе, демонстрировать свои профессиональные навыки и готовность к обучению. Важно не только выполнять поставленные задачи, но и проявлять инициативу, быстро адаптироваться к корпоративной культуре компании.

Мария Соколова, HR-консультант

Компания пригласила на должность менеджера по продажам кандидата с впечатляющим резюме. Установили стандартный трехмесячный испытательный срок. Но уже через месяц руководитель отдела выразил сомнения в компетенциях нового сотрудника — тот систематически опаздывал, игнорировал корпоративные правила и не выполнял план. Когда дело дошло до обсуждения увольнения, мы обнаружили серьезную проблему: руководитель не провел вводный инструктаж, не объяснил внутренние правила и не установил четкие KPI. Более того, сотрудник не был ознакомлен с должностной инструкцией. Пришлось отложить решение об увольнении, провести необходимые мероприятия по адаптации и дать сотруднику еще один шанс с четкими критериями оценки. Этот случай показывает, что обязанности — это улица с двусторонним движением: сотрудник должен их выполнять, но работодатель обязан их четко сформулировать.

Несоблюдение трудовых обязанностей в период испытательного срока может стать основанием для признания работника не прошедшим испытание. При этом работодатель должен документально зафиксировать случаи нарушений и указать конкретные причины, по которым сотрудник признан не соответствующим должности.

Особенности увольнения с испытательного срока

Увольнение в период испытательного срока имеет свои особенности, которые отличают его от стандартной процедуры расторжения трудового договора. Законодательство предусматривает упрощенный порядок для обеих сторон, но с соблюдением определенных требований. ??

Согласно статье 71 ТК РФ, если работодатель считает, что работник не прошел испытание, он может расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работника в письменной форме не позднее чем за три дня до увольнения. В уведомлении должны быть указаны конкретные причины, послужившие основанием для признания работника не выдержавшим испытание.

Со своей стороны, работник в период испытательного срока имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. В этом случае не требуется указывать причины увольнения.

Важные аспекты увольнения с испытательного срока:

Решение об увольнении должно быть принято до окончания испытательного срока

Работодатель не может уволить работника по результатам испытания, если испытательный срок фактически истек, а работник продолжает работу

Увольнение беременной женщины по результатам испытания недопустимо, даже если беременность наступила в период испытательного срока

При увольнении по инициативе работодателя не выплачивается выходное пособие

Работник может обжаловать увольнение в суде, если считает, что работодатель не указал конкретные причины несоответствия или причины не соответствуют действительности

Распространенные ошибки работодателей при увольнении с испытательного срока:

Отсутствие документов, подтверждающих неудовлетворительный результат испытания

Общие формулировки причин увольнения без конкретных фактов

Нарушение трехдневного срока предупреждения

Увольнение после фактического окончания испытательного срока

При увольнении работника по инициативе работодателя в связи с неудовлетворительным результатом испытания, в трудовую книжку вносится запись об увольнении по части 1 статьи 71 ТК РФ с формулировкой "не прошел испытание при приеме на работу".

Полезные советы для прохождения испытания

Испытательный срок — это стратегически важный период, который может определить вашу дальнейшую карьеру в компании. Грамотный подход и понимание неписаных правил значительно повышают шансы на успешное прохождение этого этапа. ??

Советы для работников, проходящих испытательный срок:

Запросите четкие критерии оценки вашей работы в начале испытательного срока

Ведите дневник достижений, фиксируя выполненные задачи и полученные результаты

Регулярно запрашивайте обратную связь от руководителя, не дожидаясь окончания испытательного срока

Проявляйте инициативу, но согласовывайте свои предложения с непосредственным руководителем

Вникайте в корпоративную культуру компании и соблюдайте принятые нормы поведения

Будьте пунктуальны и соблюдайте дедлайны — это демонстрирует вашу ответственность

Задавайте вопросы по работе, но старайтесь не переспрашивать об одном и том же

Сохраняйте копии всех важных документов и переписки, связанной с вашей работой

Подготовка к успешному завершению испытательного срока начинается еще до его начала. Тщательно изучите должностную инструкцию и трудовой договор, чтобы понимать, какие задачи входят в вашу компетенцию, а какие — нет.

Для руководителей и HR-специалистов также важно помнить о правильной организации испытательного срока:

Разработайте программу адаптации новых сотрудников с четкими этапами и контрольными точками

Назначьте наставника, который будет сопровождать новичка в период испытания

Проводите регулярные промежуточные оценки результатов работы

Фиксируйте все нарушения и недостатки в работе документально

Обеспечьте прозрачность процесса оценки и обратную связь

Этап испытательного срока Действия работника Ожидаемый результат Первая неделя Изучение должностных обязанностей, знакомство с коллективом, освоение рабочих процессов Понимание базовых требований и корпоративной культуры Первый месяц Выполнение текущих задач, демонстрация профессиональных навыков, запрос обратной связи Подтверждение базовых компетенций, адаптация в коллективе Второй месяц Самостоятельное решение рабочих задач, инициирование улучшений, анализ собственной эффективности Признание профессионализма коллегами, повышение самостоятельности Третий месяц Подведение итогов работы, подготовка самоотчета, обсуждение перспектив с руководителем Успешное прохождение испытательного срока, утверждение в должности

Помните, что испытательный срок — это возможность не только для работодателя оценить вас, но и для вас понять, подходит ли вам эта компания и должность. Если вы видите, что ваши ценности и цели не совпадают с корпоративной культурой или требованиями к работе, возможно, стоит искать другое место, не дожидаясь окончания испытательного срока.