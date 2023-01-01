Работа по совместительству: нужно ли уведомлять основного работодателя

Дополнительный источник дохода стал неотъемлемой частью жизни для миллионов россиян. По данным исследования НИУ ВШЭ за 2024 год, около 23% работающего населения России имеют подработку по совместительству. И первый вопрос, который возникает при трудоустройстве на вторую работу: "Нужно ли ставить в известность моего основного работодателя?" Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется, ведь трудовое законодательство содержит нюансы, незнание которых может привести к серьезным последствиям — от выговора до увольнения. 🧐

Правовые основы работы по совместительству в России

Работа по совместительству регулируется главой 44 Трудового кодекса РФ. Согласно ст. 282 ТК РФ, совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Важно отметить, что законодательство различает внутреннее совместительство (у того же работодателя) и внешнее (у другого работодателя). 📚

Ключевой принцип совместительства — работа выполняется именно в свободное от основной работы время. Это означает, что совмещать две работы можно, только если их расписание не пересекается. При этом работа по совместительству не может превышать 4 часов в день и 20 часов в неделю.

Рассмотрим основные положения, регулирующие работу по совместительству:

Заключение трудового договора — обязательное условие (ст. 282 ТК РФ)

Продолжительность рабочего времени не может превышать половины месячной нормы (ст. 284 ТК РФ)

Оплата труда пропорциональна отработанному времени или выполненному объему работ (ст. 285 ТК РФ)

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе (ст. 286 ТК РФ)

Признак Совместительство Совмещение должностей Оформление Отдельный трудовой договор Дополнительное соглашение Трудовая книжка Запись вносится по желанию работника Запись не вносится Рабочее время В свободное от основной работы время В рамках основного рабочего времени Ограничение по времени Не более 4 часов в день Без ограничений в рамках трудового договора

Анна Петрова, юрист по трудовому праву Ко мне обратился клиент Сергей, который работал главным инженером в крупной строительной компании и решил преподавать вечерами в техническом вузе. Его беспокоил вопрос: обязан ли он сообщать своему основному работодателю о преподавательской деятельности? Мы изучили его трудовой договор и обнаружили пункт о необходимости согласования любой дополнительной работы. Это не стандартное требование ТК РФ, а локальная норма организации. Сергей правильно поступил, что проконсультировался — избежал возможного конфликта с работодателем. Мы подготовили уведомление о совместительстве, и руководство компании не возражало против преподавательской деятельности, поскольку она не создавала конфликта интересов и не мешала основной работе.

Уведомление основного работодателя: когда это обязательно

Базовое правило трудового законодательства: работник не обязан уведомлять своего основного работодателя о работе по совместительству. Статья 282 ТК РФ устанавливает право работника заключать трудовые договоры о выполнении работы по совместительство с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 👨‍💼

Однако существуют исключения из этого правила. Рассмотрим случаи, когда уведомление становится обязательным:

Руководители организаций. Согласно ст. 276 ТК РФ, руководитель организации может работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника. Государственные и муниципальные служащие. Для них установлены строгие ограничения — работа по совместительству возможна только с разрешения представителя нанимателя. Работники, имеющие доступ к государственной тайне. Согласно ст. 17 Закона РФ "О государственной тайне", требуется предварительное разрешение работодателя. Медицинские, педагогические и творческие работники, в случаях, предусмотренных федеральными законами. Работники с особыми условиями в трудовом договоре. Если в трудовом договоре или локальных нормативных актах содержится условие о необходимости уведомления или получения разрешения на работу по совместительству.

Важно подчеркнуть: если в вашем трудовом договоре нет пункта об обязательном уведомлении работодателя о совместительстве, и вы не относитесь к перечисленным выше категориям, вы имеете полное право не сообщать о второй работе. 💼

Категория работников Необходимость уведомления Правовое основание Рядовые сотрудники Не обязательно Ст. 282 ТК РФ Руководители организаций Обязательно получение разрешения Ст. 276 ТК РФ Госслужащие Обязательно получение разрешения ФЗ "О государственной службе" Сотрудники с допуском к гостайне Обязательно получение разрешения Ст. 17 ФЗ "О государственной тайне" Медицинские работники В отдельных случаях обязательно ФЗ "Об основах охраны здоровья"

Если вы сомневаетесь, стоит ли уведомлять основного работодателя, рекомендую тщательно изучить свой трудовой договор, локальные нормативные акты компании (положение о персонале, правила внутреннего трудового распорядка, корпоративный кодекс) и отраслевое законодательство. В случае неоднозначной ситуации лучше проконсультироваться с юристом по трудовому праву. ⚖️

Как правильно оформить работу по совместительству

Правильное оформление работы по совместительству — это гарантия защиты ваших трудовых прав. Процедура оформления имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать и работнику, и работодателю. 📝

Алгоритм оформления работы по совместительству:

Подготовка документов. Для заключения трудового договора по совместительству вам понадобится: Паспорт

СНИЛС

Документ об образовании (если работа требует специальных знаний)

Справка о характере и условиях труда по основному месту работы (для вредных/опасных условий) Заключение трудового договора. В договоре обязательно должно быть указано, что работа выполняется по совместительству. Кроме стандартных условий, в него включают: Режим рабочего времени (не более 4 часов в день при пятидневной рабочей неделе)

Условия оплаты труда (как правило, пропорционально отработанному времени)

Срок действия договора (может быть как срочным, так и бессрочным) Оформление приказа о приеме на работу. Составляется по форме Т-1 с обязательным указанием, что работа выполняется по совместительству. Внесение записи в трудовую книжку. Важный момент: запись о работе по совместительству вносится в трудовую книжку только по желанию работника и только по основному месту работы на основании документа, подтверждающего работу по совместительству. Оформление личной карточки. Заполняется по форме Т-2, как и для основных работников.

При оформлении работы по совместительству особое внимание следует уделить правильному указанию режима работы в трудовом договоре. Это поможет избежать претензий со стороны трудовой инспекции в случае проверок. 🕒

Елена Смирнова, HR-директор В нашу компанию пришел соискатель Михаил на должность системного администратора по совместительству. Он имел основную работу в другой IT-компании и не был уверен, нужно ли приносить справку с основного места работы. Я объяснила, что для обычного ИТ-специалиста это не требуется — достаточно паспорта, СНИЛС и документа об образовании. Однако при заключении договора мы столкнулись с интересной ситуацией: график работы Михаила на основной работе был гибким. Мы решили эту проблему, прописав в трудовом договоре по совместительству конкретные часы работы (не более 4-х в день) и указав, что работник гарантирует отсутствие пересечения рабочего времени с основным местом работы. Это защитило и нашу компанию, и самого сотрудника от возможных претензий со стороны обоих работодателей.

Возможные ограничения при работе по совместительству

Трудовое законодательство устанавливает ряд ограничений для работы по совместительству, которые важно знать, чтобы не нарушить закон. Эти ограничения касаются как категорий работников, так и условий труда. 🚫

Существуют категории работников, которым работа по совместительству запрещена полностью:

Лица до 18 лет (ч. 5 ст. 282 ТК РФ)

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ)

Водители транспортных средств — в части работы по управлению транспортным средством по совместительству (Федеральный закон "О безопасности дорожного движения")

Сотрудники ФСБ, ФСО, Росгвардии (согласно специальным федеральным законам)

Судьи, прокурорские работники (согласно их статусу)

Для некоторых категорий работников установлены частичные ограничения:

Руководители организаций : могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника (ст. 276 ТК РФ)

: могут работать по совместительству только с разрешения уполномоченного органа или собственника (ст. 276 ТК РФ) Государственные и муниципальные служащие : могут осуществлять только педагогическую, научную, творческую деятельность и то с соблюдением определенных условий

: могут осуществлять только педагогическую, научную, творческую деятельность и то с соблюдением определенных условий Медицинские и фармацевтические работники : имеют особый порядок работы по совместительству, регулируемый Постановлением Минтруда РФ

: имеют особый порядок работы по совместительству, регулируемый Постановлением Минтруда РФ Педагогические работники: имеют ограничения по продолжительности работы по совместительству (не более 16 часов в неделю)

Помимо категорий работников, существуют и общие ограничения для всех совместителей:

Ограничение рабочего времени: не более 4 часов в день и 20 часов в неделю (ст. 284 ТК РФ) Ограничения при работе с материальными ценностями: совместители не могут занимать должности с полной материальной ответственностью у одного и того же работодателя Конфликт интересов: работа не должна создавать конфликт интересов с основным местом работы

Следует отметить, что для некоторых работников продолжительность работы по совместительству может быть увеличена до полной ставки в течение месяца, если по основной работе сотрудник приостановил работу из-за задержки зарплаты или находится в отпуске без сохранения заработной платы. 🕰️

Несмотря на то что по общему правилу вы не обязаны уведомлять основного работодателя о работе по совместительству, эти ограничения вы должны соблюдать самостоятельно. Невыполнение ограничений может привести к дисциплинарной или даже материальной ответственности. ⚠️

Последствия несоблюдения требований трудового кодекса

Несоблюдение требований трудового законодательства при оформлении работы по совместительству может иметь серьезные последствия как для работника, так и для работодателя. Рассмотрим основные риски и возможные санкции. ⚠️

Для работника последствия могут включать:

Дисциплинарное взыскание : если в трудовом договоре или локальных актах было предусмотрено обязательное уведомление о совместительстве, а работник этого не сделал

: если в трудовом договоре или локальных актах было предусмотрено обязательное уведомление о совместительстве, а работник этого не сделал Увольнение по статье : в случаях, когда совместительство создало конфликт интересов или работник попадает под категорию лиц, которым совместительство запрещено

: в случаях, когда совместительство создало конфликт интересов или работник попадает под категорию лиц, которым совместительство запрещено Материальная ответственность : если работа по совместительству привела к ущербу для основного работодателя

: если работа по совместительству привела к ущербу для основного работодателя Административная или уголовная ответственность: в случаях нарушения антикоррупционного законодательства (для госслужащих)

Для работодателя-совместителя риски включают:

Штрафы от трудовой инспекции : за неправильное оформление трудовых отношений с совместителями

: за неправильное оформление трудовых отношений с совместителями Доначисление налогов и взносов : если договор совместительства будет признан недействительным

: если договор совместительства будет признан недействительным Обязанность компенсировать работнику все выплаты: при признании отношений трудовыми в судебном порядке

Размеры штрафов за нарушение трудового законодательства установлены в КоАП РФ и могут составлять:

Субъект Нарушение Размер штрафа (2025 г.) Должностные лица Нарушение трудового законодательства 1 000 – 20 000 руб. Индивидуальные предприниматели Нарушение трудового законодательства 1 000 – 40 000 руб. Юридические лица Нарушение трудового законодательства 30 000 – 100 000 руб. Должностные лица Уклонение от оформления трудовых отношений 10 000 – 30 000 руб. Юридические лица Уклонение от оформления трудовых отношений 50 000 – 150 000 руб.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендую следовать простым, но эффективным правилам:

Внимательно изучите свой трудовой договор и локальные нормативные акты работодателя на предмет ограничений по совместительству Проверяйте, не относитесь ли вы к категории работников с ограничениями или запретом на совместительство Не скрывайте работу по совместительству, если это предусмотрено условиями вашего трудового договора Следите за продолжительностью работы — не нарушайте ограничения по рабочему времени При сомнениях обращайтесь за консультацией к юристу по трудовому праву

Помните, что обеспечение соблюдения трудового законодательства — это не только юридическая необходимость, но и залог стабильных трудовых отношений и профессионального развития. 🛡️