Работа несовершеннолетних в выходные и праздничные дни – закон и права

Для кого эта статья:

Работодатели, нанимающие несовершеннолетних работников

Родители несовершеннолетних, интересующиеся трудовыми правами своих детей

Специалисты в области кадрового учета и трудового законодательства Трудоустройство подростков в выходные и праздничные дни — это сфера, где часто возникают серьезные юридические коллизии. Незнание закона приводит к нарушению прав несовершеннолетних и значительным штрафам для работодателей. По данным Роструда, ежегодно фиксируется более 5000 нарушений, связанных с работой подростков в нерабочие дни. Разберемся, какие правила устанавливает закон для защиты юных работников и что должны знать все стороны трудовых отношений. ??

Законодательное регулирование работы несовершеннолетних

Трудовой кодекс РФ устанавливает особый правовой статус для работников, не достигших совершеннолетия. Глава 42 ТК РФ полностью посвящена регулированию труда несовершеннолетних граждан и содержит ряд положений, направленных на защиту их здоровья и развития.

Основные нормативные акты, регламентирующие труд несовершеннолетних:

Трудовой кодекс РФ (статьи 63, 92, 96, 113, 268)

Постановление Правительства РФ №163 от 25.02.2000 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда»

СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»

Конвенция МОТ №138 «О минимальном возрасте для приема на работу»

Согласно законодательству, трудоустройство возможно с разных возрастов, но с существенными ограничениями:

Возраст Условия трудоустройства Ограничения С 14 лет Легкий труд, не наносящий вреда здоровью, в свободное от учебы время, с согласия родителя и органа опеки Не более 4 часов в день С 15 лет При получении общего образования или отчислении из образовательной организации Не более 5 часов в день С 16 лет Стандартное трудоустройство Не более 7 часов в день

Для всех возрастных категорий действует запрет на работу с вредными и опасными условиями труда, под землей, в ночное время и на работах, которые могут нанести вред нравственному развитию (игорный бизнес, ночные клубы, производство и торговля алкогольной и табачной продукцией).

Анна Козлова, руководитель кадровой службы Однажды к нам обратился владелец сети кафе-мороженого, желающий нанять 15-летних школьников для работы в выходные дни. Он был уверен, что поскольку работа легкая и оплата привлекательная, никаких проблем не возникнет. Мы провели аудит и обнаружили, что его план включал 8-часовые смены без перерывов, что прямо нарушало ТК РФ. После нашей консультации бизнесмен пересмотрел график, сократив смены до 5 часов с обязательным 30-минутным перерывом, что полностью соответствовало законодательству. Благодаря этим изменениям, ему удалось успешно нанять 10 подростков и избежать потенциальных штрафов в размере до 50 000 рублей.

Особенности трудоустройства подростков в выходные дни

Работа несовершеннолетних в выходные дни регулируется статьей 113 ТК РФ, которая устанавливает общий запрет на привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Однако для лиц до 18 лет действуют еще более строгие ограничения.

Статья 268 ТК РФ четко определяет запрет на привлечение несовершеннолетних работников к:

Работе в выходные дни

Работе в нерабочие праздничные дни

Направлению в служебные командировки

Сверхурочной работе

Работе в ночное время

Существуют исключения из этого правила, но они крайне ограничены. Привлечение несовершеннолетних к работе в выходные возможно только для:

Творческих работников средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков

Профессиональных спортсменов

При этом даже в указанных случаях необходимо соблюдать нормы рабочего времени и обеспечивать сохранность здоровья несовершеннолетнего.

Если рабочий график подразумевает работу по скользящему графику, и выходные дни приходятся на будни, то трудоустройство несовершеннолетних возможно. Однако важно помнить, что для них должны быть предоставлены выходные в другие дни недели. ???

Важный нюанс: если несовершеннолетний трудоустроен в организации, где установлена пятидневная рабочая неделя, и его рабочие дни — с понедельника по пятницу, то привлечение его к работе в субботу и воскресенье будет нарушением трудового законодательства.

Права несовершеннолетних при работе в праздники

Трудовой кодекс РФ (статьи 113 и 268) однозначно запрещает привлечение несовершеннолетних работников к труду в нерабочие праздничные дни. Этот запрет является абсолютным и не предусматривает исключений, за исключением творческих работников и профессиональных спортсменов, как было указано ранее.

Праздничные дни в Российской Федерации установлены статьей 112 ТК РФ:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Если работодатель всё же привлекает несовершеннолетнего к работе в праздничный день, это грубое нарушение трудового законодательства, влекущее административную ответственность. Подросток имеет право отказаться от такой работы без каких-либо негативных последствий для себя.

Если всё же несовершеннолетний был привлечен к работе в праздничный день, оплата должна быть произведена в соответствии со статьей 153 ТК РФ — не менее чем в двойном размере. Однако такая оплата не легализует нарушение и не освобождает работодателя от ответственности.

Важно знать свои права при возникновении подобных ситуаций:

Ситуация Действия несовершеннолетнего Результат Принуждение к работе в праздник Письменный отказ от работы с указанием на ст. 268 ТК РФ Законное основание для отказа без дисциплинарной ответственности Факт работы в праздник Обращение в трудовую инспекцию или прокуратуру Внеплановая проверка работодателя, штрафы Неправильная оплата за работу в праздник Письменное обращение к работодателю, затем в трудовую инспекцию Взыскание невыплаченных сумм и компенсаций

Ответственность работодателя за нарушение норм ТК

Нарушение трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников влечет серьезные правовые последствия для работодателей. Ответственность за привлечение подростков к работе в выходные и праздничные дни устанавливается несколькими нормативными актами и может быть весьма существенной. ??

Административная ответственность предусмотрена статьей 5.27 КоАП РФ:

Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для ИП — штраф от 1 000 до 5 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 30 000 до 50 000 рублей

При повторном нарушении санкции ужесточаются:

Для должностных лиц — штраф от 20 000 до 30 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 до 3 лет

Для ИП — штраф от 10 000 до 20 000 рублей

Для юридических лиц — штраф от 50 000 до 100 000 рублей

Помимо административной ответственности, при серьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), если работа в выходные или праздничные дни привела к причинению вреда здоровью несовершеннолетнего.

Наиболее распространенные нарушения и их последствия:

Привлечение к работе в выходные без согласия родителей (для лиц до 16 лет) — штраф до 50 000 рублей для организации Отсутствие медицинского осмотра перед приемом на работу — штраф до 110 000 рублей Отсутствие сокращенного рабочего дня — штраф до 50 000 рублей и предписание об устранении нарушения Привлечение к сверхурочной работе — штраф до 50 000 рублей

Важно отметить, что контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляется Федеральной службой по труду и занятости (Роструд) и ее территориальными органами. Кроме того, защиту прав несовершеннолетних обеспечивают органы прокуратуры и комиссии по делам несовершеннолетних.

Михаил Верховцев, инспектор по труду В 2024 году мы проводили плановую проверку сети фастфуда в одном из региональных центров. Директор филиала привлекал 16-17-летних сотрудников к работе в майские праздники, мотивируя это их собственным желанием подработать. На руках у него были даже письменные согласия подростков. Однако это не имело юридической силы — статья 268 ТК РФ содержит прямой запрет на такую работу вне зависимости от согласия. В результате компании был выписан штраф в размере 45 000 рублей, а директору пришлось пройти внеочередное обучение по трудовому законодательству. Этот случай наглядно показывает, что незнание закона не освобождает от ответственности, даже если нарушение было непреднамеренным.

Документальное оформление труда в нерабочие дни

Хотя привлечение несовершеннолетних к работе в выходные и праздничные дни запрещено (за исключением творческих работников и спортсменов), важно знать, как правильно оформлять трудовые отношения с несовершеннолетними в целом, чтобы соблюдать все нормы законодательства. ?

Обязательные документы при трудоустройстве несовершеннолетних:

Трудовой договор, составленный с учетом всех особенностей регулирования труда несовершеннолетних Письменное согласие одного из родителей (опекуна) для работников 14-15 лет Согласие органа опеки и попечительства для работников 14-15 лет Справка о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра Документ об образовании или справка из образовательного учреждения о режиме обучения Приказ о приеме на работу с указанием сокращенной продолжительности рабочего времени

В трудовом договоре с несовершеннолетним необходимо указать:

Сокращенную продолжительность рабочего времени в соответствии с возрастом

Запрет на привлечение к работе в выходные и праздничные дни

Запрет на сверхурочные работы

Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска (31 календарный день)

Условия оплаты труда с учетом сокращенной продолжительности работы

Для особых категорий несовершеннолетних (творческие работники, спортсмены), которые могут быть привлечены к работе в выходные и праздничные дни, требуется дополнительное документальное оформление:

Письменное согласие несовершеннолетнего Письменное согласие родителя или законного представителя Приказ работодателя с обоснованием необходимости такой работы Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в нерабочие дни

Особое внимание следует уделить графику работы, который должен быть составлен с учетом всех законодательных ограничений:

Возраст Максимальная продолжительность работы (часов в день) Документы для оформления 14-15 лет 4 часа Трудовой договор, согласие родителей, согласие органа опеки 15-16 лет 5 часов Трудовой договор, медицинская справка 16-18 лет 7 часов Трудовой договор, медицинская справка

Работодателю необходимо вести учет рабочего времени несовершеннолетних в табеле учета рабочего времени, чтобы контролировать соблюдение норм трудового законодательства и предотвращать возможные нарушения. Регулярное проведение инструктажей по охране труда также является обязательным требованием.