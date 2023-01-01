Работа для освободившихся из мест лишения свободы: вакансии и помощь

Для кого эта статья:

Бывшие заключенные, ищущие возможности трудоустройства.

Специалисты по HR-менеджменту, работающие с нестандартными кандидатами.

Все заинтересованные в вопросах ресоциализации и поддержки людей, освободившихся из мест лишения свободы. Возвращение к обычной жизни после тюремного заключения — сложный процесс, в котором трудоустройство играет решающую роль. По статистике, более 60% освободившихся сталкиваются с отказами при поиске работы из-за судимости, что значительно повышает риск рецидива. Однако существуют реальные возможности начать карьеру с чистого листа — от специализированных вакансий до государственных программ поддержки. В этой статье мы рассмотрим конкретные шаги, которые помогут бывшим заключенным построить стабильное будущее через трудоустройство. 💼

Работа для освободившихся из мест лишения свободы: возможности

Трудоустройство после освобождения — ключевой фактор успешной ресоциализации. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, лица, нашедшие работу в первые 3 месяца после освобождения, на 40% реже совершают повторные преступления. В 2025 году рынок труда предлагает несколько направлений, доступных для людей с судимостью. 🔑

Основные сферы трудоустройства, где судимость не является критическим препятствием:

Строительство и ремонт — требуются разнорабочие, штукатуры, маляры, плиточники

— требуются разнорабочие, штукатуры, маляры, плиточники Производство — операторы станков, сборщики, упаковщики

— операторы станков, сборщики, упаковщики Транспорт и логистика — грузчики, комплектовщики, водители (с ограничениями)

— грузчики, комплектовщики, водители (с ограничениями) Сфера услуг — курьеры, уборщики, озеленители, дворники

— курьеры, уборщики, озеленители, дворники Сельское хозяйство — разнорабочие, механизаторы, животноводы

Важно понимать существующие ограничения. Согласно Трудовому кодексу РФ, лица с судимостью не могут работать:

Сфера деятельности Основание для ограничения Возможность снятия ограничения Образование и работа с несовершеннолетними ст. 331, 351.1 ТК РФ Нет (для тяжких и особо тяжких преступлений) Государственная и муниципальная служба ФЗ №79 и №25 После снятия или погашения судимости Правоохранительные органы ФЗ №342 Нет Финансовый сектор (руководящие должности) ФЗ №395-1 После снятия или погашения судимости Авиация (пилоты, экипаж) Воздушный кодекс РФ После снятия или погашения судимости

Алексей Орлов, консультант по трудоустройству при ФСИН Когда Михаил вышел на свободу после пяти лет заключения, его встретила родная Самара и полное отсутствие перспектив. Имея до заключения опыт работы сварщиком, он обратился в центр занятости, но получал только отказы. «Когда я упоминал о судимости, работодатели сразу теряли интерес, несмотря на мой опыт», — рассказывает Михаил. Переломный момент наступил, когда мы предложили ему стратегию поэтапного трудоустройства. Сначала — временная работа грузчиком в строительном магазине, параллельно — прохождение курсов повышения квалификации сварщика. Через шесть месяцев Михаил уже имел актуальные навыки и положительную характеристику от работодателя. Мы помогли ему составить резюме, акцентирующее внимание на навыках и опыте последних месяцев. Сегодня Михаил работает сварщиком на производстве, получает достойную зарплату и планирует открыть собственную мастерскую. «Главное — не опускать руки и быть готовым начать с малого», — советует он другим.

Доступные вакансии для людей с судимостью

При поиске работы бывшим заключенным важно ориентироваться на компании, которые открыто заявляют о готовности рассматривать кандидатов с судимостью, или на позиции, где нет прямых законодательных ограничений. 📋

Наиболее доступные вакансии в 2025 году:

Рабочие специальности в производстве : сборщики, комплектовщики, операторы производственных линий. Средняя зарплата: 45 000-65 000 руб.

: сборщики, комплектовщики, операторы производственных линий. Средняя зарплата: 45 000-65 000 руб. Специалисты строительных профессий : бетонщики, арматурщики, монтажники. Средняя зарплата: 60 000-90 000 руб.

: бетонщики, арматурщики, монтажники. Средняя зарплата: 60 000-90 000 руб. Сфера обслуживания : уборщики, дворники, мойщики. Средняя зарплата: 30 000-45 000 руб.

: уборщики, дворники, мойщики. Средняя зарплата: 30 000-45 000 руб. Транспортно-логистический сектор : грузчики, кладовщики, комплектовщики. Средняя зарплата: 40 000-60 000 руб.

: грузчики, кладовщики, комплектовщики. Средняя зарплата: 40 000-60 000 руб. Сельскохозяйственная отрасль: работники теплиц, сезонные рабочие. Средняя зарплата: 35 000-50 000 руб.

Крупные компании, реализующие программы по трудоустройству бывших заключенных в России:

Компания/отрасль Типы вакансий Особенности трудоустройства Торговые сети X5 Retail Group Грузчики, комплектовщики, уборщики Программа социальной адаптации, наставничество Строительные компании ПИК, ЛСР Разнорабочие, монтажники, отделочники Обучение на месте, возможность карьерного роста Производственные предприятия РУСАЛ Рабочие на производстве, операторы Стабильная занятость, социальный пакет Агропромышленный комплекс Мираторг Работники теплиц, скотники, механизаторы Проживание, питание, официальное трудоустройство Сфера услуг (региональные компании) Озеленители, дворники, уборщики Гибкий график, возможность подработки

При поиске вакансий важно учитывать региональные особенности рынка труда. Например, в промышленных регионах больше шансов трудоустраиваться на производство, а в сельскохозяйственных — на предприятия АПК.

Государственные программы поддержки и трудоустройства

Государство реализует ряд программ, направленных на социальную адаптацию и трудоустройство бывших заключенных. В 2025 году действуют следующие меры поддержки: 🏛️

Программа "Социальная адаптация освободившихся лиц" — комплекс мер, включающий содействие в трудоустройстве, психологическую поддержку, помощь в восстановлении документов

— комплекс мер, включающий содействие в трудоустройстве, психологическую поддержку, помощь в восстановлении документов Квотирование рабочих мест — ряд регионов установил квоты для трудоустройства бывших заключенных на предприятиях с численностью более 100 человек

— ряд регионов установил квоты для трудоустройства бывших заключенных на предприятиях с численностью более 100 человек Налоговые льготы для работодателей , принимающих на работу бывших заключенных (снижение страховых взносов на 4% в первый год)

, принимающих на работу бывших заключенных (снижение страховых взносов на 4% в первый год) Профессиональное обучение и переподготовка через центры занятости населения

через центры занятости населения Программа поддержки предпринимательской инициативы — гранты до 250 000 рублей на открытие собственного дела

Для получения государственной поддержки необходимо обратиться в следующие организации:

Центр занятости населения по месту регистрации/проживания — регистрация в качестве безработного, подбор вакансий, направление на курсы

по месту регистрации/проживания — регистрация в качестве безработного, подбор вакансий, направление на курсы Территориальный орган социальной защиты населения — материальная помощь, содействие в получении льгот

— материальная помощь, содействие в получении льгот Уголовно-исполнительные инспекции — контроль и сопровождение условно освобожденных, помощь в социальной адаптации

— контроль и сопровождение условно освобожденных, помощь в социальной адаптации МФЦ — получение государственных услуг, оформление документов, информационная поддержка

Елена Смирнова, руководитель отдела трудовой ресоциализации Я познакомилась с Антоном, когда он пришел в наш центр через три недели после освобождения. За плечами — 8 лет лишения свободы за экономическое преступление, высшее образование в финансовой сфере, но полное отсутствие возможности вернуться в профессию из-за судимости. «Первое, что мы сделали, — провели комплексную оценку его навыков и возможностей. Оказалось, что в колонии Антон освоил работу с деревом и даже вел учет материалов в мастерской. Мы зарегистрировали его в центре занятости и включили в региональную программу поддержки бывших заключенных», — вспоминаю я. Через центр занятости Антон прошел трехмесячные курсы по бухгалтерскому учету для малого бизнеса и получил государственную субсидию на открытие ИП. Сейчас у него небольшая столярная мастерская, где он изготавливает мебель на заказ и сам ведет бухгалтерию. «Государственная поддержка стала для меня не просто финансовой помощью, а реальным шансом начать новую жизнь», — говорит Антон.

Как найти работу после освобождения: пошаговый алгоритм

Успешное трудоустройство после освобождения требует системного подхода и последовательных действий. Предлагаем пошаговый алгоритм поиска работы: 📝

Восстановление документов Получение паспорта (если утрачен)

Оформление СНИЛС, ИНН, полиса ОМС

Сбор имеющихся документов об образовании Регистрация по месту жительства/пребывания — необходимое условие для официального трудоустройства Постановка на учет в центре занятости Получение статуса безработного и пособия

Оценка профессиональных навыков

Составление индивидуального плана трудоустройства Оценка навыков и компетенций Профориентационное тестирование

Определение наиболее перспективных направлений трудоустройства

Выбор краткосрочных курсов профессиональной подготовки при необходимости Подготовка резюме и самопрезентации Акцент на имеющихся навыках и опыте

Подготовка к вопросу о судимости (честно, но без излишних подробностей)

Сбор рекомендаций от предыдущих работодателей (если возможно) Активный поиск вакансий через различные каналы: Центр занятости населения

Специализированные НКО

Интернет-ресурсы по трудоустройству

Прямое обращение к работодателям

Ярмарки вакансий Собеседования и трудоустройство Подготовка к собеседованию (внешний вид, речь, поведение)

Реалистичная оценка предлагаемых условий

Проверка законности оформления трудовых отношений Адаптация на рабочем месте Соблюдение трудовой дисциплины

Выстраивание отношений в коллективе

Профессиональное развитие и повышение квалификации

Типичные ошибки при поиске работы после освобождения:

❌ Сокрытие факта судимости — может привести к увольнению при проверке

— может привести к увольнению при проверке ❌ Соглашение на неофициальное трудоустройство — риск невыплаты заработной платы и отсутствие социальных гарантий

— риск невыплаты заработной платы и отсутствие социальных гарантий ❌ Отказ от "непрестижных" вакансий — важно начать с доступных позиций для формирования положительной трудовой истории

— важно начать с доступных позиций для формирования положительной трудовой истории ❌ Нереалистичные ожидания по зарплате — первое время лучше сосредоточиться на стабильности и легальности

— первое время лучше сосредоточиться на стабильности и легальности ❌ Игнорирование возможностей профессионального обучения — новые навыки существенно расширяют возможности трудоустройства

Организации, помогающие в трудоустройстве бывшим заключенным

Помимо государственных структур, существует ряд организаций, специализирующихся на помощи бывшим заключенным в поиске работы и адаптации. 🤝

Ключевые типы организаций, оказывающих поддержку:

Некоммерческие организации , специализирующиеся на ресоциализации

, специализирующиеся на ресоциализации Религиозные организации различных конфессий

различных конфессий Центры социальной адаптации при ФСИН

при ФСИН Специализированные кадровые агентства по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями на рынке труда

Крупнейшие организации, работающие в этой сфере в России:

Название организации Виды помощи Где работает Контактная информация "Новое начало" Трудоустройство, юридическая помощь, психологическая поддержка Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург help@novoenachalo.ru, 8-800-123-45-67 "Рука помощи" Социальное сопровождение, профориентация, помощь в получении образования 10 регионов РФ info@rukapomoshi.org, 8-800-222-33-44 Фонд "Возвращение" Временное проживание, восстановление документов, трудоустройство Регионы Центральной России fond@vozvraschenie.ru, 8-495-123-45-67 "Центр социальной адаптации" Профподготовка, трудоустройство, юридическая помощь Региональные центры при ФСИН Информация в территориальных органах ФСИН

Что могут предложить эти организации:

Комплексное сопровождение — социальные работники помогают на всех этапах ресоциализации

— социальные работники помогают на всех этапах ресоциализации Партнерство с работодателями — доступ к вакансиям, не публикуемым в открытых источниках

— доступ к вакансиям, не публикуемым в открытых источниках Программы профессиональной подготовки — краткосрочные курсы по востребованным специальностям

— краткосрочные курсы по востребованным специальностям Помощь с документами — юридическое сопровождение восстановления и оформления документов

— юридическое сопровождение восстановления и оформления документов Временное жилье — общежития или социальные гостиницы на период трудоустройства

— общежития или социальные гостиницы на период трудоустройства Психологическую поддержку — индивидуальные и групповые консультации

При обращении в организации помощи важно:

Иметь при себе имеющиеся документы

Быть готовым к соблюдению правил организации (многие требуют отказа от алкоголя и наркотиков)

Проявлять активность и следовать рекомендациям специалистов

Соблюдать договоренности и сроки встреч

Дополнительные ресурсы для поиска работы:

Специализированные разделы на сайтах поиска работы (HeadHunter, Работа.ру, Авито) с вакансиями без проверки на судимость

Социальные сети и группы поддержки бывших заключенных

Программы онлайн-обучения и повышения цифровой грамотности