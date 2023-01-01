Прощальное письмо при увольнении: названия и термины на английском

Для кого эта статья:

Специалисты и менеджеры, рассматривающие уход из текущей компании

HR-профессионалы, заинтересованные в управлении кадровыми вопросами и деловой коммуникации

Люди, работающие в международных компаниях и желающие улучшить свои навыки делового общения на английском языке Когда приходит время попрощаться с коллегами и компанией, правильно составленное прощальное письмо становится вашей финальной визитной карточкой в организации. В международной бизнес-среде знание точных английских терминов и понимание культурных нюансов такой коммуникации — не просто вопрос этикета, а стратегический инструмент для сохранения профессиональных связей. Неверно подобранное слово или неподходящий формат могут перечеркнуть годы безупречной репутации, тогда как элегантное прощание укрепит ваш профессиональный имидж даже после ухода из компании. ??

Прощальное письмо при увольнении: основные термины

В деловой англоязычной среде существует целый ряд терминов, обозначающих различные виды прощальных писем при увольнении. Их точное использование помогает установить правильный тон коммуникации и соответствовать корпоративному этикету. ??

Разберемся в основной терминологии:

Термин Определение Ситуация использования Resignation Letter Официальное письмо, информирующее работодателя о намерении прекратить трудовые отношения Формальное уведомление руководства о решении уволиться Notice Letter Письмо, подтверждающее период уведомления перед фактическим уходом Определение сроков отработки согласно контракту Farewell Email Неформальное сообщение коллегам о своем уходе Массовая рассылка коллегам перед последним рабочим днем Goodbye Message Короткое сообщение, выражающее благодарность и пожелания Личные обращения к близким коллегам или подчиненным Leaving Announcement Объявление об уходе сотрудника от имени компании Официальное уведомление от руководства о предстоящем уходе сотрудника Exit Statement Структурированное заявление с указанием причин ухода Используется в случаях публичного ухода или при необходимости прояснить обстоятельства

Важно помнить, что каждый из этих документов имеет свою целевую аудиторию и функциональное назначение. Например, resignation letter адресуется непосредственному руководителю и HR-отделу, тогда как farewell email предназначен для более широкого круга коллег.

Елена Морозова, HR-директор Когда я работала в международной фармацевтической компании, один из наших ведущих менеджеров по продажам решил уйти к конкуренту. Вместо стандартного resignation letter он отправил руководству короткое сообщение в мессенджере с текстом "I quit, bye". Затем последовало массовое farewell email коллегам, где он неосмотрительно упомянул, что "наконец-то освободился от корпоративных оков". Результат? Компания отказала ему в рекомендательном письме, а на exit interview даже не пригласили. Через полгода он пытался вернуться, но репутационный ущерб был непоправим. Правильный формат и тон прощального письма — это не просто формальность, а инвестиция в ваше профессиональное будущее.

В зависимости от корпоративной культуры, некоторые компании имеют свои собственные термины и форматы для прощальных писем. Например, в IT-сфере часто используется термин "offboarding message", а в консалтинге — "client transition notification".

Resignation letter и notice letter: ключевые отличия

Два основных документа при увольнении — resignation letter и notice letter — часто путают, однако между ними существуют принципиальные различия, которые важно учитывать при составлении. ??

Resignation letter — официальное заявление о вашем намерении покинуть компанию, которое инициирует процесс увольнения

— официальное заявление о вашем намерении покинуть компанию, которое инициирует процесс увольнения Notice letter — документ, подтверждающий конкретные сроки отработки перед фактическим увольнением

Рассмотрим ключевые различия между этими документами:

Критерий Resignation Letter Notice Letter Основное назначение Официальное уведомление о решении уволиться Конкретизация сроков отработки Временной фокус Заявление о намерении Подтверждение периода уведомления Обязательность Обязателен в большинстве организаций Может быть включен в resignation letter или оформлен отдельно Типичное содержание Заявление об уходе, краткое объяснение причин, благодарность Указание даты последнего рабочего дня, план передачи дел Тон Формальный, профессиональный Практичный, ориентированный на детали

При составлении resignation letter следует придерживаться четкой структуры:

Указание даты составления письма Формальное обращение к руководителю Четкое заявление о намерении уволиться Краткое (необязательное) объяснение причин Предлагаемая дата последнего рабочего дня Выражение благодарности за время работы Предложение помощи в переходный период Формальное заключение и подпись

Вот пример resignation letter на английском языке:

[Your Name] [Your Address] [City, State ZIP] [Your Email] [Your Phone Number] [Date] [Recipient's Name] [Company Name] [Company Address] [City, State ZIP] Dear [Manager's Name], I am writing to formally notify you of my resignation from the position of [Your Position] at [Company Name], effective [Last Working Day, typically two weeks from the current date]. I have appreciated the opportunities for professional growth and development you have provided during my time at [Company Name]. The experience has been invaluable, and I am grateful for the support and guidance you have offered. Please let me know how I can assist in ensuring a smooth transition during my remaining time with the company. I am committed to completing my current projects and facilitating the handover process. Thank you for your understanding. I wish you and the company continued success in the future. Sincerely, [Your Signature (if submitting a hard copy)] [Your Typed Name]

Структура farewell email на английском языке

В отличие от официального resignation letter, farewell email представляет собой более неформальное обращение к коллегам перед уходом из компании. Правильно составленное прощальное письмо помогает сохранить профессиональные связи и оставить о себе положительное впечатление. ??

Стандартная структура farewell email включает следующие элементы:

Информативный заголовок (Subject line) — четко указывающий цель письма Приветствие — обращение к коллективу Объявление об уходе — краткое сообщение о решении покинуть компанию Выражение благодарности — признательность за совместную работу Краткие достижения или воспоминания — позитивные моменты сотрудничества Контактная информация — способы связи после увольнения Заключительные пожелания — позитивное завершение письма

Примеры эффективных subject lines для farewell email:

Farewell and Thank You

Moving On: My Last Week at [Company Name]

Goodbye and Best Wishes

My Next Chapter: Farewell to [Company Name]

Thank You for the Memories

При составлении farewell email важно сохранять баланс между искренностью и профессионализмом. Даже если причины ухода неприятные, прощальное письмо должно оставаться позитивным и дипломатичным.

Алексей Соколов, руководитель отдела маркетинга На моем предыдущем месте работы произошла показательная ситуация. Два маркетолога увольнялись практически одновременно. Первый отправил сухое письмо: "Today is my last day. Contacts: [email]". Второй составил искреннее, но профессиональное прощальное письмо, в котором поблагодарил каждый отдел, с которым работал, упомянул несколько успешных проектов и оставил информацию о своем LinkedIn-профиле. Через полгода компания запустила крупный проект и искала подрядчиков. Угадайте, кому поступило предложение о сотрудничестве? Правильно — тому, кто построил мосты, а не сжег их. Сейчас у него процветающее агентство, которое получает регулярные заказы от бывшего работодателя. А первый коллега до сих пор избегает упоминать эту компанию в своем резюме.

Важно помнить о том, кому именно вы отправляете farewell email. В зависимости от размера компании и вашей позиции, это может быть:

Всем сотрудникам компании (обычно для руководящих позиций)

Только вашему отделу или команде

Выборочным коллегам, с которыми вы тесно работали

Отдельные персонализированные письма ключевым контактам

Пример структуры farewell email для команды:

Subject: Farewell and Thank You Dear Team, I wanted to let you know that [date] will be my last day at [Company Name]. I've accepted a position at another company and am looking forward to this new chapter in my career. Working with all of you has been an incredible experience. I'm particularly proud of [mention specific projects or achievements] we accomplished together. I've learned so much from each of you and am grateful for your support, guidance, and friendship over the past [time period]. I'd love to stay in touch! You can reach me at [personal email] or connect with me on LinkedIn [profile link]. I wish you all continued success and hope our professional paths cross again in the future. All the best, [Your Name]

Профессиональная лексика для goodbye message

Выбор правильных слов и выражений для прощального письма имеет решающее значение для создания профессионального впечатления. Подходящая лексика помогает выразить благодарность, оставить положительное впечатление и поддержать профессиональные связи. ??

Ключевые фразы для выражения решения об уходе:

I have decided to move on to a new opportunity — нейтральное заявление о переходе на новую работу

I am writing to announce my departure — формальное объявление об уходе

I will be leaving my position as [job title] — четкое указание на завершение работы в конкретной должности

I have accepted a new role at another organization — объяснение причины ухода без лишних деталей

My journey with [Company] is coming to an end — мягкий способ сообщить об увольнении

Выражения благодарности в goodbye message:

I am grateful for the opportunities provided during my time here

Working with such a talented team has been an invaluable experience

I appreciate the support and guidance I've received from each of you

I want to express my sincere gratitude for the professional growth I've experienced

Thank you for making my time at [Company] both productive and enjoyable

Профессиональные способы завершить goodbye message:

I wish you all continued success — стандартное пожелание успеха

I look forward to our paths crossing again in the future — указание на возможность дальнейшего сотрудничества

Please feel free to stay in touch — приглашение к поддержанию контакта

All the best in your future endeavors — универсальное доброе пожелание

I will be following the company's continued success with interest — проявление интереса к будущему компании

При составлении goodbye message следует избегать:

Негативных комментариев о компании или коллегах

Слишком личных или эмоциональных высказываний

Детального обсуждения причин ухода

Критики руководства или корпоративной политики

Хвастовства о новом месте работы или уровне зарплаты

Для поддержания профессиональных связей в goodbye message уместно:

Предложить свою помощь в переходный период

Указать профессиональные контактные данные (LinkedIn, профессиональная электронная почта)

Упомянуть о готовности к профессиональному сотрудничеству в будущем

Выразить надежду на сохранение профессиональных отношений

Культурные особенности прощальных писем в разных странах

Составление прощального письма при увольнении требует учета культурных особенностей страны, в которой работает компания. То, что считается приемлемым в одной культуре, может восприниматься как неуместное или даже оскорбительное в другой. ??

Рассмотрим ключевые культурные различия в подходах к прощальным письмам:

Страна/Регион Культурные особенности Рекомендуемый подход США Прямой, позитивный, ориентированный на будущее Четкое указание причин ухода, выражение оптимизма относительно будущего Великобритания Сдержанный, формальный, с элементами самоиронии Соблюдение формальностей, умеренное выражение эмоций, тонкий юмор Германия Структурированный, детальный, профессиональный Четкая структура, конкретика, фокус на профессиональных аспектах Япония Крайне формальный, подчеркивающий благодарность, избегающий прямых причин ухода Выражение глубокой признательности, подчеркивание влияния компании на личное развитие Скандинавские страны Прямой, эгалитарный, краткий Честное объяснение причин, минимум формальностей, равное обращение ко всем Ближний Восток Почтительный, косвенный, подчеркивающий отношения Выражение глубокого уважения к руководству, акцент на личных отношениях

В международных компаниях часто формируется собственная корпоративная культура, которая может отличаться от национальной. Поэтому важно ориентироваться не только на страну происхождения компании, но и на устоявшиеся внутренние традиции.

Особенности прощальных писем в различных культурных контекстах:

Американский стиль : подчеркивает личные достижения, открыто выражает амбиции и позитивно оценивает перспективы. Часто включает упоминание о "новых вызовах" и "возможностях роста".

Европейский подход : более сдержанный, фокусируется на профессиональных аспектах сотрудничества. Меньше личных деталей, больше конкретики.

Азиатский стиль : подчеркивает коллективные достижения, выражает глубокую признательность руководству и часто косвенно указывает на причины ухода.

Ближневосточный подход: большое внимание уделяется выражению уважения, отношениям и часто включает пожелания благополучия семьям коллег.

При составлении прощального письма для международной аудитории рекомендуется:

Изучить культурные нормы основных стран, где работает компания Обратить внимание на то, как составляли подобные письма коллеги ранее При необходимости проконсультироваться с HR-специалистом о принятых в компании подходах Ориентироваться на "золотую середину" при работе с мультикультурной аудиторией Избегать сленга, идиом и культурных отсылок, которые могут быть непонятны представителям других культур