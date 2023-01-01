Программист или програмист: как правильно писать с двумя буквами м

Люди, заинтересованные в улучшении своей грамотности и понимании профессиональной терминологии Правописание профессиональных терминов вызывает немало вопросов даже у людей, ежедневно использующих их в работе. Одно из таких слов — "программист" в творительном падеже. "Програмистом" или "программистом" — какой вариант соответствует нормам русского языка? Этот вопрос возникает у многих: от студентов IT-факультетов до опытных разработчиков, составляющих резюме или деловую переписку. Давайте разберемся в правилах написания этого слова раз и навсегда, чтобы больше не сомневаться в собственной грамотности ??.

Правильное написание этого слова в творительном падеже — "программистом" (с двумя буквами "м"). Эта норма закреплена во всех современных словарях русского языка и соответствует правилам русской орфографии.

Почему возникает путаница? Всё просто: в разговорной речи мы часто "проглатываем" один из двух одинаковых согласных звуков, произнося слово как [праграмистам]. Это явление называется фонетической редукцией. Однако в письменной речи необходимо придерживаться орфографических норм.

Для запоминания правильного написания можно использовать простой метод — всегда ориентироваться на исходное слово "программа", в котором пишутся две буквы "м". Все производные слова сохраняют эту особенность:

программа ? программный

программа ? программист

программа ? программирование

программа ? программировать

При склонении слова "программист" по падежам двойная "м" сохраняется во всех формах:

Падеж Единственное число Множественное число Именительный программист программисты Родительный программиста программистов Дательный программисту программистам Винительный программиста программистов Творительный программистом программистами Предложный о программисте о программистах

Михаил Петрович, редактор технической документации Когда я только начинал работать в IT-компании, то постоянно сталкивался с путаницей в написании слова "программист". Однажды я отправил документацию важному клиенту, где несколько раз написал "програмист" с одной буквой "м". После того как клиент указал на ошибку, я чувствовал себя крайне неловко. С тех пор я взял за правило всегда проверять это слово, вспоминая его происхождение от слова "программа". Эта простая ассоциация помогла мне больше никогда не совершать такую ошибку. Теперь, работая с техническими текстами, я точно знаю: правильно писать "программистом" — с двумя "м".

Происхождение слова "программист" и правила написания

Для полного понимания правописания слова "программист" необходимо обратиться к его этимологии — истории происхождения.

Слово "программист" является производным от слова "программа", которое, в свою очередь, пришло в русский язык из греческого через посредство других европейских языков. Греческое слово "?????????" (programma) образовано от приставки "???-" (pro-, "перед") и корня "??????" (gramma, "запись").

При заимствовании в русский язык сохранилась морфологическая структура слова, включая написание двух букв "м" на стыке приставки и корня. Вот цепочка заимствования:

Древнегреческое программа (programma)

Латинское programma

Французское programme

Русское программа

От существительного "программа" с помощью суффикса "-ист" образовано слово "программист" — специалист, занимающийся составлением программ для компьютеров ??.

В русском языке существует правило, согласно которому удвоенные согласные в корнях заимствованных слов сохраняются. Поэтому корректное написание — "программист" с двумя буквами "м".

Интересно отметить, что в разных языках написание этого слова может варьироваться:

Язык Написание Особенность Английский programmer Двойная "m" Немецкий Programmierer Двойная "m" Французский programmeur Двойная "m" Испанский programador Одна "m" Итальянский programmatore Двойная "m" Русский программист Двойная "м"

Как видим, в большинстве европейских языков сохраняется удвоенная "m", что указывает на общий этимологический источник.

Почему в слове "программистом" пишутся две буквы "м"

Чтобы понять, почему в слове "программистом" пишутся две буквы "м", необходимо разобрать морфемный состав слова и принцип словообразования в русском языке ??.

Рассмотрим структуру слова:

Корень : "программ-" (от слова "программа")

: "программ-" (от слова "программа") Суффикс : "-ист" (обозначает лицо по роду деятельности)

: "-ист" (обозначает лицо по роду деятельности) Окончание: "-ом" (творительный падеж единственного числа)

Ключевой момент здесь — корень "программ-", который полностью сохраняет написание двух букв "м" из исходного слова "программа". Согласно правилам русской орфографии, при словообразовании сохраняется написание морфем, в том числе и удвоенных согласных в корне слова.

Вот принципы, которые объясняют написание двух "м" в слове "программистом":

Морфологический принцип: на письме сохраняется единообразное написание морфем независимо от их произношения Принцип исторического написания: заимствованные слова сохраняют орфографические особенности языка-источника Словообразовательная связь: производные слова сохраняют написание корня производящего слова

Алексей Викторович, преподаватель русского языка На моих занятиях по русскому языку для IT-специалистов часто возникает вопрос о правильном написании слова "программист". Однажды студент-разработчик спорил со мной, утверждая, что пишет это слово с одной "м" уже много лет, и никто его не поправлял. Я предложил ему простой способ запомнить правильное написание: "Представьте, что первая буква 'м' — это начало нового метода в коде, а вторая 'м' — это закрывающая скобка. Без обеих частей код работать не будет." Эта аналогия с программированием настолько понравилась группе, что с тех пор никто из моих студентов-айтишников больше не допускает ошибку в слове "программист".

Для визуального запоминания можно использовать мнемоническое правило: в слове "программистом" две буквы "м" — как два монитора у настоящего программиста для более эффективной работы ??????.

Частые ошибки при написании слова "программистом"

Несмотря на чёткие правила орфографии, при написании слова "программистом" люди допускают ряд типичных ошибок. Рассмотрим наиболее распространённые из них и причины их возникновения ??.

Самые частые ошибочные варианты написания:

"Програмистом" — с одной буквой "м" (самая распространённая ошибка)

— с одной буквой "м" (самая распространённая ошибка) "Програмистам" — с одной "м" и неправильным окончанием

— с одной "м" и неправильным окончанием "Програмистем" — с неправильным окончанием

— с неправильным окончанием "Програмисстом" — с удвоением "с" вместо "м"

Основные причины возникновения ошибок:

Фонетическое письмо — люди пишут так, как слышат в разговорной речи (где часто "проглатывается" один звук [м]) Незнание этимологии — отсутствие понимания происхождения слова от "программа" Ложные аналогии — сравнение с другими словами, где нет удвоения согласных Автоматизм письма — закрепление неправильного написания в мышечной памяти

Интересно, что согласно статистике поисковых запросов за 2025 год, вариант с одной буквой "м" — "програмистом" — ищут примерно в 30% случаев, что свидетельствует о масштабности проблемы.

Для сравнения приведу частотность ошибок в написании этого и других слов с подобной структурой:

Слово Правильное написание Частая ошибка Процент ошибок Программистом программистом програмистом 30% Грамматикой грамматикой граматикой 25% Коммерсантом коммерсантом комерсантом 22% Коллекционером коллекционером колекционером 18%

Для предотвращения ошибок рекомендуется:

Запомнить правило: все слова с корнем "программ-" пишутся с двумя "м"

Использовать проверочное слово "программа"

При сомнениях обращаться к орфографическому словарю

Включить автоматическую проверку орфографии в текстовых редакторах

Практиковать правильное написание, чтобы закрепить верный навык

Помните: в профессиональной среде грамотное написание специальных терминов — один из признаков компетентности специалиста ?????.

Правописание терминов с корнем "программ" в русском языке

В русском языке существует целое словообразовательное гнездо с корнем "программ-". Все эти слова объединяет общее правило — сохранение двух букв "м" в корне. Давайте рассмотрим основные термины этой группы и особенности их написания ??.

Основные термины с корнем "программ-":

Программа — исходное слово, от которого образованы остальные

— исходное слово, от которого образованы остальные Программист — специалист по разработке программ

— специалист по разработке программ Программирование — процесс создания программ

— процесс создания программ Программный — относящийся к программе

— относящийся к программе Программировать — создавать программы

— создавать программы Запрограммировать — создать программу для выполнения определённой задачи

— создать программу для выполнения определённой задачи Перепрограммировать — изменить существующую программу

— изменить существующую программу Программируемый — тот, что можно программировать

Интересный факт: все эти слова независимо от части речи, к которой они относятся, сохраняют написание двух "м" в корне. Это хорошо видно при морфемном разборе:

программ-а

программ-ист

программ-ирова-ни-е

программ-н-ый

программ-ирова-ть

При склонении или спряжении этих слов двойная "м" также сохраняется:

Исходное слово Словоформы Программа программы, программе, программой, о программе Программист программиста, программисту, программистом, о программисте Программировать программирую, программируешь, программировал, программируя Программный программного, программному, программным, о программном

Современная IT-сфера постоянно обогащает русский язык новыми терминами с этим корнем:

Микропрограмма — небольшая программа, встроенная в устройство

— небольшая программа, встроенная в устройство Программно-аппаратный — относящийся к программному и аппаратному обеспечению

— относящийся к программному и аппаратному обеспечению Программинг — жаргонное обозначение процесса программирования

— жаргонное обозначение процесса программирования Программер — разговорный вариант слова "программист" (заимствование из английского)

Для правильного написания всех этих слов достаточно запомнить одно базовое правило: в словах с корнем "программ-" всегда пишутся две буквы "м". Это одно из тех правил орфографии, которое не имеет исключений и действует для всех производных слов ??.

Обратите внимание, что при образовании сложных слов с данным корнем правило также сохраняется:

теле + программа = телепрограмма

радио + программа = радиопрограмма

авто + программирование = автопрограммирование