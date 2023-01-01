Профстандарт главный инженер проекта – требования и функции

Для кого эта статья:

Специалисты и практики в области строительства и проектирования.

Студенты и выпускники, стремящиеся получить образование в сфере архитектуры и строительства.

Работодатели и организации, заинтересованные в оценке квалификации главных инженеров проектов. Должность главного инженера проекта (ГИП) — ключевое звено в реализации строительных и инженерных проектов любой сложности. Профессиональный стандарт ГИПа определяет чёткие границы ответственности, необходимые компетенции и квалификационные требования к специалистам этого профиля. В 2025 году требования к ГИПам стали ещё более структурированными и адаптированными к современным вызовам отрасли. Разберёмся детально, что представляет собой профстандарт главного инженера проекта, какими знаниями должен обладать специалист и как пройти сертификацию, чтобы соответствовать актуальным требованиям. ???

Профстандарт главного инженера проекта: общая информация

Профессиональный стандарт «Главный инженер проекта» (код 16.114) утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №875н от 19 ноября 2021 года. Этот документ заменил устаревший стандарт от 2016 года и внёс значительные изменения в требования к специалистам данного профиля. ??

Профстандарт определяет главного инженера проекта как специалиста, осуществляющего организацию процессов архитектурно-строительного проектирования, включая планирование, контроль и координацию работы всех участников проекта.

Основные характеристики профстандарта:

Вид профессиональной деятельности: организация процессов архитектурно-строительного проектирования

Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение соответствия разрабатываемой проектной документации заданию на проектирование, требованиям законодательства и нормативных правовых актов

Группа занятий: руководители подразделений (управляющие) в строительстве (код ОКЗ 1323)

Отнесение к видам экономической деятельности: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.1)

В 2025 году особое внимание в профстандарте уделяется требованиям к цифровым компетенциям ГИПа, в том числе владению современными программными комплексами для проектирования и умению работать с информационными моделями (BIM).

Параметр Характеристика Код профстандарта 16.114 Дата утверждения 19.11.2021 Регистрационный номер 1460 Уровень квалификации 7 Область профессиональной деятельности Строительство и ЖКХ

Важно понимать, что профессиональный стандарт главного инженера проекта — это не просто формальный документ. Это своего рода "дорожная карта" для профессионального развития, которая помогает специалистам понять, какими компетенциями они должны обладать, чтобы эффективно выполнять свои обязанности и строить успешную карьеру в сфере проектирования. ??

Михаил Степанов, главный инженер проекта с 15-летним стажем:

Когда я начинал карьеру в проектировании, четких стандартов для позиции ГИПа не существовало. Каждая организация самостоятельно определяла требования к специалистам. Это создавало серьезные трудности при переходе из одной компании в другую — приходилось заново доказывать свою квалификацию.

Внедрение профстандарта кардинально изменило ситуацию. Помню, как в 2021 году, когда вышла обновленная версия, я детально изучил все требования и выявил пробелы в своих компетенциях. Больше всего не хватало знаний в области управления информационными моделями. Пришлось пройти специализированное обучение, но это того стоило — я не только соответствую всем требованиям профстандарта, но и заметно повысил эффективность управления проектами.

Основные квалификационные требования к ГИПу

Согласно профессиональному стандарту, к главному инженеру проекта предъявляются серьёзные требования, касающиеся образования, опыта работы и квалификации. Рассмотрим их подробнее. ?????

Требования к образованию и обучению:

Высшее образование — специалитет, магистратура в области строительства или архитектуры

Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации в области архитектурно-строительного проектирования не реже одного раза в пять лет

Повышение квалификации по направлению подготовки в области проектирования объектов капитального строительства не реже одного раза в пять лет

Требования к опыту практической работы:

Не менее десяти лет в области архитектурно-строительного проектирования

Не менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, на инженерных должностях

При наличии квалификации по специальности "Архитектура" — опыт работы не менее трех лет в должности ведущего архитектора проекта

В 2025 году актуализированы требования относительно специфических знаний и опыта работы, связанных с цифровизацией проектирования и внедрением инновационных технологий. ??

Особые условия допуска к работе:

Наличие специализированной квалификации в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования

Отсутствие непогашенной судимости за коррупционные преступления, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

Возможны дополнительные требования по прохождению аттестации по правилам промышленной безопасности в случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

В профстандарте также указывается, что главный инженер проекта должен соответствовать 7 уровню квалификации согласно уровням квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов. Этот уровень характеризуется высокой степенью самостоятельности, ответственности за результат работы на уровне подразделения или организации, а также способностью к принятию стратегических решений. ??

Критерий Требование профстандарта Что проверяется при аттестации Образование Высшее (специалитет/магистратура) Диплом о высшем образовании Общий стаж работы Не менее 10 лет Записи в трудовой книжке или трудовые договоры Стаж на инженерных должностях Не менее 3 лет Должностные инструкции, подтверждение выполненных работ Повышение квалификации Не реже 1 раза в 5 лет Удостоверения о повышении квалификации Включение в НРС Обязательно Выписка из реестра

Трудовые функции главного инженера проекта

Профессиональный стандарт определяет обобщенную трудовую функцию главного инженера проекта как «Организацию процессов выполнения проектных работ, проведения согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику». Данная функция декомпозируется на ряд конкретных трудовых функций, каждая из которых включает в себя определенные трудовые действия, необходимые знания и умения. ??

Основные трудовые функции ГИПа:

Планирование и контроль проектных работ Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации

Планирование и контроль выполнения работ по подготовке проектной документации

Организация процессов выполнения проектных работ

Обеспечение взаимодействия работников и организаций, участвующих в разработке проектной документации Организация процессов выполнения проектных работ Создание информационного обмена между участниками проекта

Контроль графика выполнения проектных работ

Проверка комплектности и качества оформления проектной документации

Внесение изменений в проектную документацию при необходимости Организация проведения согласований и экспертиз Представление проектной документации на проверку заказчику

Согласование проектной документации с заказчиком и надзорными органами

Представление проектной документации в органы экспертизы

Согласование специальных технических условий при необходимости Сдача проектной документации заказчику Представление результатов проектирования заказчику

Оформление актов приема-передачи проектной документации

Авторский надзор за строительством объекта

Консультирование заказчика по вопросам реализации проекта

В контексте 2025 года особое внимание в профстандарте уделяется трудовым функциям, связанным с цифровизацией проектирования и управлением проектами с использованием информационных моделей (BIM). Среди них:

Организация разработки информационной модели объекта капитального строительства

Координация процессов информационного моделирования

Контроль качества информационной модели

Управление процессами интеграции информационных моделей различных разделов проекта

Елена Карпова, руководитель проектного отдела:

На практике я столкнулась с тем, что многие специалисты, даже с большим опытом работы, не всегда четко понимают границы своей ответственности как ГИПы. В нашей компании произошел показательный случай, когда один из проектов оказался на грани срыва из-за неверной оценки сроков согласования документации.

Главный инженер проекта полагал, что его ответственность ограничивается только техническими аспектами и разработкой проектной документации. Он не учел, что согласно профстандарту, в его обязанности входит также планирование и контроль процессов согласования и экспертизы. В результате мы получили задержку проекта на два месяца.

После этого случая мы провели обучение всех ГИПов с детальным разбором профстандарта. Теперь каждый специалист четко понимает весь спектр своих обязанностей — от планирования до сдачи проекта заказчику. Это помогло нам выстроить более эффективную систему управления проектами и избежать подобных ситуаций в будущем.

Необходимые навыки и знания для работы ГИПом

Для эффективного выполнения трудовых функций главный инженер проекта должен обладать обширным набором профессиональных знаний и навыков. Профстандарт детально описывает компетенции, необходимые для каждой трудовой функции. Рассмотрим ключевые из них. ??

Профессиональные знания:

Нормативно-правовая база: законодательство РФ о градостроительной деятельности, технические регламенты, строительные нормы и правила, государственные стандарты в области проектирования и строительства

законодательство РФ о градостроительной деятельности, технические регламенты, строительные нормы и правила, государственные стандарты в области проектирования и строительства Проектное дело: принципы и методы проектирования, состав и содержание проектной документации, требования к оформлению чертежей и проектной документации

принципы и методы проектирования, состав и содержание проектной документации, требования к оформлению чертежей и проектной документации Экономика проектирования: основы ценообразования и сметного нормирования, методы оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов

основы ценообразования и сметного нормирования, методы оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов Технологии строительства: современные технологии строительства, методы организации строительного производства, технические характеристики материалов и конструкций

современные технологии строительства, методы организации строительного производства, технические характеристики материалов и конструкций Управление проектами: методы планирования проектных работ, управления рисками, контроля качества

методы планирования проектных работ, управления рисками, контроля качества Информационное моделирование: принципы и методы информационного моделирования объектов строительства (BIM)

Профессиональные навыки:

Технические навыки: применение современных методов проектирования, работа с программным обеспечением для проектирования, расчет конструкций и инженерных систем

применение современных методов проектирования, работа с программным обеспечением для проектирования, расчет конструкций и инженерных систем Управленческие навыки: планирование работ, управление коллективом, координация деятельности подразделений, принятие решений в критических ситуациях

планирование работ, управление коллективом, координация деятельности подразделений, принятие решений в критических ситуациях Коммуникативные навыки: ведение переговоров, проведение совещаний, взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и контролирующими органами

ведение переговоров, проведение совещаний, взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и контролирующими органами Аналитические навыки: анализ проектных решений, оценка рисков, выявление потенциальных проблем и поиск путей их решения

анализ проектных решений, оценка рисков, выявление потенциальных проблем и поиск путей их решения Цифровые компетенции: работа с BIM-моделями, использование программного обеспечения для управления проектами, анализ данных

В 2025 году особое значение приобретают навыки работы с цифровыми технологиями, включая:

Владение современными BIM-системами (Revit, Renga, Tekla и др.)

Умение работать с системами электронного документооборота

Навыки использования программного обеспечения для управления проектами (MS Project, Primavera, Jira и др.)

Понимание принципов информационной безопасности и защиты данных проекта

Использование облачных технологий для организации коллективной работы

Важно отметить, что профстандарт подчеркивает необходимость постоянного обновления знаний и навыков. Главный инженер проекта должен следить за изменениями в нормативной базе, изучать новые технологии проектирования и строительства, совершенствовать свои управленческие компетенции. ??

Процедура сертификации и оценки квалификации ГИПа

Для официального подтверждения соответствия профессиональному стандарту главному инженеру проекта необходимо пройти процедуру независимой оценки квалификации. Этот процесс регламентируется Федеральным законом №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и включает несколько этапов. ??

Основные этапы сертификации ГИПа:

Выбор центра оценки квалификации (ЦОК) — организации, наделенной полномочиями по проведению независимой оценки квалификации Советом по профессиональным квалификациям в области строительства Подача заявления и необходимых документов, подтверждающих образование и опыт работы Оплата услуг по проведению профессионального экзамена (может осуществляться как соискателем, так и его работодателем) Прохождение профессионального экзамена, включающего теоретическую и практическую части Получение результатов оценки и, в случае успешного прохождения, свидетельства о квалификации

Профессиональный экзамен для ГИПа включает:

Теоретическую часть — тестирование по вопросам, охватывающим все области знаний, указанные в профстандарте (нормативно-правовая база, технологии проектирования, управление проектами и др.)

— тестирование по вопросам, охватывающим все области знаний, указанные в профстандарте (нормативно-правовая база, технологии проектирования, управление проектами и др.) Практическую часть — решение профессиональных задач, связанных с планированием проектных работ, анализом проектных решений, выявлением и устранением ошибок в проектной документации

Важным аспектом подтверждения квалификации ГИПа является включение в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС). С 2022 года это является обязательным условием для работы в должности главного инженера проекта в соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании в строительстве. ??

Критерии для включения в НРС:

Наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства

Стаж работы на инженерных должностях не менее 10 лет или не менее 5 лет при прохождении независимой оценки квалификации

Повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет

Отсутствие непогашенной судимости за умышленные преступления

В 2025 году процедура сертификации и оценки квалификации ГИПа претерпела ряд изменений, направленных на повышение объективности оценки и учет современных требований к специалистам:

Включение в экзаменационные задания вопросов по информационному моделированию (BIM)

Внедрение цифровых инструментов для проведения оценки квалификации

Расширение практической части экзамена с включением кейсов по управлению проектами с использованием современных методологий

Введение дополнительных требований к подтверждению цифровых компетенций

Элемент оценки Содержание Критерии успешного прохождения Теоретический экзамен 120-150 вопросов по всем областям знаний профстандарта Не менее 75% правильных ответов Практический экзамен 3-5 профессиональных задач (кейсов) Решение не менее 2/3 задач Портфолио проектов Документальное подтверждение участия в проектах Не менее 5 реализованных проектов за последние 5 лет Интервью с экспертной комиссией Устное собеседование по профессиональным вопросам Положительное заключение не менее 2/3 членов комиссии

Следует отметить, что свидетельство о независимой оценке квалификации имеет ограниченный срок действия — обычно 3-5 лет, после чего требуется повторное прохождение процедуры для подтверждения соответствия актуальным требованиям профстандарта. ?