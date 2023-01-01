Профстандарт главный инженер проекта – требования и функции

Для кого эта статья:
- Специалисты и практики в области строительства и проектирования.
- Студенты и выпускники, стремящиеся получить образование в сфере архитектуры и строительства.
Работодатели и организации, заинтересованные в оценке квалификации главных инженеров проектов.
Должность главного инженера проекта (ГИП) — ключевое звено в реализации строительных и инженерных проектов любой сложности. Профессиональный стандарт ГИПа определяет чёткие границы ответственности, необходимые компетенции и квалификационные требования к специалистам этого профиля. В 2025 году требования к ГИПам стали ещё более структурированными и адаптированными к современным вызовам отрасли. Разберёмся детально, что представляет собой профстандарт главного инженера проекта, какими знаниями должен обладать специалист и как пройти сертификацию, чтобы соответствовать актуальным требованиям. ???
Профстандарт главного инженера проекта: общая информация
Профессиональный стандарт «Главный инженер проекта» (код 16.114) утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №875н от 19 ноября 2021 года. Этот документ заменил устаревший стандарт от 2016 года и внёс значительные изменения в требования к специалистам данного профиля. ??
Профстандарт определяет главного инженера проекта как специалиста, осуществляющего организацию процессов архитектурно-строительного проектирования, включая планирование, контроль и координацию работы всех участников проекта.
Основные характеристики профстандарта:
- Вид профессиональной деятельности: организация процессов архитектурно-строительного проектирования
- Основная цель вида профессиональной деятельности: обеспечение соответствия разрабатываемой проектной документации заданию на проектирование, требованиям законодательства и нормативных правовых актов
- Группа занятий: руководители подразделений (управляющие) в строительстве (код ОКЗ 1323)
- Отнесение к видам экономической деятельности: деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (код ОКВЭД 71.1)
В 2025 году особое внимание в профстандарте уделяется требованиям к цифровым компетенциям ГИПа, в том числе владению современными программными комплексами для проектирования и умению работать с информационными моделями (BIM).
|Параметр
|Характеристика
|Код профстандарта
|16.114
|Дата утверждения
|19.11.2021
|Регистрационный номер
|1460
|Уровень квалификации
|7
|Область профессиональной деятельности
|Строительство и ЖКХ
Важно понимать, что профессиональный стандарт главного инженера проекта — это не просто формальный документ. Это своего рода "дорожная карта" для профессионального развития, которая помогает специалистам понять, какими компетенциями они должны обладать, чтобы эффективно выполнять свои обязанности и строить успешную карьеру в сфере проектирования. ??
Михаил Степанов, главный инженер проекта с 15-летним стажем:
Когда я начинал карьеру в проектировании, четких стандартов для позиции ГИПа не существовало. Каждая организация самостоятельно определяла требования к специалистам. Это создавало серьезные трудности при переходе из одной компании в другую — приходилось заново доказывать свою квалификацию.
Внедрение профстандарта кардинально изменило ситуацию. Помню, как в 2021 году, когда вышла обновленная версия, я детально изучил все требования и выявил пробелы в своих компетенциях. Больше всего не хватало знаний в области управления информационными моделями. Пришлось пройти специализированное обучение, но это того стоило — я не только соответствую всем требованиям профстандарта, но и заметно повысил эффективность управления проектами.
Основные квалификационные требования к ГИПу
Согласно профессиональному стандарту, к главному инженеру проекта предъявляются серьёзные требования, касающиеся образования, опыта работы и квалификации. Рассмотрим их подробнее. ?????
Требования к образованию и обучению:
- Высшее образование — специалитет, магистратура в области строительства или архитектуры
- Дополнительное профессиональное образование — программы повышения квалификации в области архитектурно-строительного проектирования не реже одного раза в пять лет
- Повышение квалификации по направлению подготовки в области проектирования объектов капитального строительства не реже одного раза в пять лет
Требования к опыту практической работы:
- Не менее десяти лет в области архитектурно-строительного проектирования
- Не менее трех лет в организациях, осуществляющих подготовку проектной документации, на инженерных должностях
- При наличии квалификации по специальности "Архитектура" — опыт работы не менее трех лет в должности ведущего архитектора проекта
В 2025 году актуализированы требования относительно специфических знаний и опыта работы, связанных с цифровизацией проектирования и внедрением инновационных технологий. ??
Особые условия допуска к работе:
- Наличие специализированной квалификации в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования
- Отсутствие непогашенной судимости за коррупционные преступления, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
- Возможны дополнительные требования по прохождению аттестации по правилам промышленной безопасности в случае выполнения работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
В профстандарте также указывается, что главный инженер проекта должен соответствовать 7 уровню квалификации согласно уровням квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов. Этот уровень характеризуется высокой степенью самостоятельности, ответственности за результат работы на уровне подразделения или организации, а также способностью к принятию стратегических решений. ??
|Критерий
|Требование профстандарта
|Что проверяется при аттестации
|Образование
|Высшее (специалитет/магистратура)
|Диплом о высшем образовании
|Общий стаж работы
|Не менее 10 лет
|Записи в трудовой книжке или трудовые договоры
|Стаж на инженерных должностях
|Не менее 3 лет
|Должностные инструкции, подтверждение выполненных работ
|Повышение квалификации
|Не реже 1 раза в 5 лет
|Удостоверения о повышении квалификации
|Включение в НРС
|Обязательно
|Выписка из реестра
Трудовые функции главного инженера проекта
Профессиональный стандарт определяет обобщенную трудовую функцию главного инженера проекта как «Организацию процессов выполнения проектных работ, проведения согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику». Данная функция декомпозируется на ряд конкретных трудовых функций, каждая из которых включает в себя определенные трудовые действия, необходимые знания и умения. ??
Основные трудовые функции ГИПа:
- Планирование и контроль проектных работ
- Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной документации
- Планирование и контроль выполнения работ по подготовке проектной документации
- Организация процессов выполнения проектных работ
- Обеспечение взаимодействия работников и организаций, участвующих в разработке проектной документации
- Организация процессов выполнения проектных работ
- Создание информационного обмена между участниками проекта
- Контроль графика выполнения проектных работ
- Проверка комплектности и качества оформления проектной документации
- Внесение изменений в проектную документацию при необходимости
- Организация проведения согласований и экспертиз
- Представление проектной документации на проверку заказчику
- Согласование проектной документации с заказчиком и надзорными органами
- Представление проектной документации в органы экспертизы
- Согласование специальных технических условий при необходимости
- Сдача проектной документации заказчику
- Представление результатов проектирования заказчику
- Оформление актов приема-передачи проектной документации
- Авторский надзор за строительством объекта
- Консультирование заказчика по вопросам реализации проекта
В контексте 2025 года особое внимание в профстандарте уделяется трудовым функциям, связанным с цифровизацией проектирования и управлением проектами с использованием информационных моделей (BIM). Среди них:
- Организация разработки информационной модели объекта капитального строительства
- Координация процессов информационного моделирования
- Контроль качества информационной модели
- Управление процессами интеграции информационных моделей различных разделов проекта
Елена Карпова, руководитель проектного отдела:
На практике я столкнулась с тем, что многие специалисты, даже с большим опытом работы, не всегда четко понимают границы своей ответственности как ГИПы. В нашей компании произошел показательный случай, когда один из проектов оказался на грани срыва из-за неверной оценки сроков согласования документации.
Главный инженер проекта полагал, что его ответственность ограничивается только техническими аспектами и разработкой проектной документации. Он не учел, что согласно профстандарту, в его обязанности входит также планирование и контроль процессов согласования и экспертизы. В результате мы получили задержку проекта на два месяца.
После этого случая мы провели обучение всех ГИПов с детальным разбором профстандарта. Теперь каждый специалист четко понимает весь спектр своих обязанностей — от планирования до сдачи проекта заказчику. Это помогло нам выстроить более эффективную систему управления проектами и избежать подобных ситуаций в будущем.
Необходимые навыки и знания для работы ГИПом
Для эффективного выполнения трудовых функций главный инженер проекта должен обладать обширным набором профессиональных знаний и навыков. Профстандарт детально описывает компетенции, необходимые для каждой трудовой функции. Рассмотрим ключевые из них. ??
Профессиональные знания:
- Нормативно-правовая база: законодательство РФ о градостроительной деятельности, технические регламенты, строительные нормы и правила, государственные стандарты в области проектирования и строительства
- Проектное дело: принципы и методы проектирования, состав и содержание проектной документации, требования к оформлению чертежей и проектной документации
- Экономика проектирования: основы ценообразования и сметного нормирования, методы оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов
- Технологии строительства: современные технологии строительства, методы организации строительного производства, технические характеристики материалов и конструкций
- Управление проектами: методы планирования проектных работ, управления рисками, контроля качества
- Информационное моделирование: принципы и методы информационного моделирования объектов строительства (BIM)
Профессиональные навыки:
- Технические навыки: применение современных методов проектирования, работа с программным обеспечением для проектирования, расчет конструкций и инженерных систем
- Управленческие навыки: планирование работ, управление коллективом, координация деятельности подразделений, принятие решений в критических ситуациях
- Коммуникативные навыки: ведение переговоров, проведение совещаний, взаимодействие с заказчиками, подрядчиками и контролирующими органами
- Аналитические навыки: анализ проектных решений, оценка рисков, выявление потенциальных проблем и поиск путей их решения
- Цифровые компетенции: работа с BIM-моделями, использование программного обеспечения для управления проектами, анализ данных
В 2025 году особое значение приобретают навыки работы с цифровыми технологиями, включая:
- Владение современными BIM-системами (Revit, Renga, Tekla и др.)
- Умение работать с системами электронного документооборота
- Навыки использования программного обеспечения для управления проектами (MS Project, Primavera, Jira и др.)
- Понимание принципов информационной безопасности и защиты данных проекта
- Использование облачных технологий для организации коллективной работы
Важно отметить, что профстандарт подчеркивает необходимость постоянного обновления знаний и навыков. Главный инженер проекта должен следить за изменениями в нормативной базе, изучать новые технологии проектирования и строительства, совершенствовать свои управленческие компетенции. ??
Процедура сертификации и оценки квалификации ГИПа
Для официального подтверждения соответствия профессиональному стандарту главному инженеру проекта необходимо пройти процедуру независимой оценки квалификации. Этот процесс регламентируется Федеральным законом №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и включает несколько этапов. ??
Основные этапы сертификации ГИПа:
- Выбор центра оценки квалификации (ЦОК) — организации, наделенной полномочиями по проведению независимой оценки квалификации Советом по профессиональным квалификациям в области строительства
- Подача заявления и необходимых документов, подтверждающих образование и опыт работы
- Оплата услуг по проведению профессионального экзамена (может осуществляться как соискателем, так и его работодателем)
- Прохождение профессионального экзамена, включающего теоретическую и практическую части
- Получение результатов оценки и, в случае успешного прохождения, свидетельства о квалификации
Профессиональный экзамен для ГИПа включает:
- Теоретическую часть — тестирование по вопросам, охватывающим все области знаний, указанные в профстандарте (нормативно-правовая база, технологии проектирования, управление проектами и др.)
- Практическую часть — решение профессиональных задач, связанных с планированием проектных работ, анализом проектных решений, выявлением и устранением ошибок в проектной документации
Важным аспектом подтверждения квалификации ГИПа является включение в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования (НРС). С 2022 года это является обязательным условием для работы в должности главного инженера проекта в соответствии с требованиями законодательства о саморегулировании в строительстве. ??
Критерии для включения в НРС:
- Наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению подготовки в области строительства
- Стаж работы на инженерных должностях не менее 10 лет или не менее 5 лет при прохождении независимой оценки квалификации
- Повышение квалификации по направлению подготовки в области строительства не реже одного раза в пять лет
- Отсутствие непогашенной судимости за умышленные преступления
В 2025 году процедура сертификации и оценки квалификации ГИПа претерпела ряд изменений, направленных на повышение объективности оценки и учет современных требований к специалистам:
- Включение в экзаменационные задания вопросов по информационному моделированию (BIM)
- Внедрение цифровых инструментов для проведения оценки квалификации
- Расширение практической части экзамена с включением кейсов по управлению проектами с использованием современных методологий
- Введение дополнительных требований к подтверждению цифровых компетенций
|Элемент оценки
|Содержание
|Критерии успешного прохождения
|Теоретический экзамен
|120-150 вопросов по всем областям знаний профстандарта
|Не менее 75% правильных ответов
|Практический экзамен
|3-5 профессиональных задач (кейсов)
|Решение не менее 2/3 задач
|Портфолио проектов
|Документальное подтверждение участия в проектах
|Не менее 5 реализованных проектов за последние 5 лет
|Интервью с экспертной комиссией
|Устное собеседование по профессиональным вопросам
|Положительное заключение не менее 2/3 членов комиссии
Следует отметить, что свидетельство о независимой оценке квалификации имеет ограниченный срок действия — обычно 3-5 лет, после чего требуется повторное прохождение процедуры для подтверждения соответствия актуальным требованиям профстандарта. ?
Профессиональный стандарт главного инженера проекта — это не просто набор формальных требований, а отражение реальных потребностей отрасли в высококвалифицированных специалистах. Соответствие этому стандарту гарантирует не только юридическую легитимность деятельности ГИПа, но и его готовность к решению сложных профессиональных задач в современных условиях. Инвестиции в профессиональное развитие и своевременное подтверждение квалификации — залог успешной карьеры в сфере проектирования и управления строительными проектами.
Инга Козина
редактор про рынок труда