Профстандарт экономиста по труду: требования, функции, навыки

Для кого эта статья:

Студенты и молодые специалисты, заинтересованные в карьере экономиста по труду

Профессионалы, стремящиеся повысить свою квалификацию и соответствовать современным требованиям рынка труда

Работодатели и HR-менеджеры, занимающиеся наймом и развитием специалистов в области экономики труда Экономист по труду — профессия, которая трансформируется вместе с меняющимся рынком. В 2024 году требования к специалистам этого профиля претерпели значительные изменения, отражая цифровизацию экономики и возросшую конкуренцию. 📊 Профессиональный стандарт экономиста по труду теперь включает не только традиционные компетенции в области нормирования и оплаты труда, но и навыки аналитики больших данных, прогнозирования трудовых ресурсов с использованием искусственного интеллекта и формирования HR-бренда компании. Разберем детально, какими знаниями и навыками должен обладать современный экономист по труду, чтобы быть востребованным в ближайшие годы.

Что такое профстандарт экономиста по труду в 2024 году

Профессиональный стандарт экономиста по труду представляет собой официально утвержденный документ, определяющий квалификационные требования, трудовые функции и необходимые компетенции специалиста в данной области. В 2024 году действующий профстандарт включает обновленные требования к специалистам, адаптированные к современным реалиям экономики России.

Основное назначение профстандарта — установить единые требования к квалификации экономистов по труду, обеспечить соответствие их компетенций запросам работодателей и создать основу для профессионального роста. В отличие от должностных инструкций, профстандарт описывает не конкретные обязанности на определенном рабочем месте, а общие требования к специалистам данного профиля независимо от организации.

Ключевыми особенностями профстандарта экономиста по труду образца 2024 года являются:

Разделение на квалификационные уровни (от 5 до 7), позволяющие дифференцировать специалистов по степени сложности выполняемой работы и уровню ответственности

Включение компетенций в области цифровых технологий и работы с большими данными

Акцент на аналитических навыках и способности прогнозирования трудовых показателей

Требования к знаниям в области изменившегося трудового законодательства и международных стандартов

Повышенное внимание к социально-экономическим аспектам управления персоналом

Элемент профстандарта Характеристика Вид профессиональной деятельности Экономический анализ и планирование в сфере труда Основная цель Обеспечение эффективной организации и оплаты труда, рационального использования трудовых ресурсов Группа занятий 2631 – Экономисты Отнесение к видам экономической деятельности Применим ко всем отраслям (сквозной характер) Утверждающий орган Министерство труда и социальной защиты РФ

Существенным нововведением профстандарта 2024 года стало расширение требований к знаниям и умениям в области цифровых технологий. Если ранее от экономиста по труду требовалось преимущественно умение работать с базовыми программами учета и анализа, то сегодня необходимо владение специализированными программными продуктами для прогнозирования трудовых показателей и оптимизации бизнес-процессов.

Ирина Петрова, руководитель отдела организации труда и заработной платы Когда в нашу компанию пришли молодые специалисты, получившие дипломы буквально полгода назад, я была удивлена разрывом между их теоретической подготовкой и актуальными требованиями профстандарта. Они отлично разбирались в классических системах оплаты труда, но практически ничего не знали о современных методах анализа эффективности персонала с использованием цифровых инструментов. Пришлось организовать для них дополнительное обучение по работе с HR-аналитикой и системами прогнозирования трудовых показателей. Только после этого они смогли полноценно включиться в работу и соответствовать требованиям профстандарта. Этот опыт показал мне, насколько важно постоянно следить за обновлениями профессиональных стандартов и своевременно адаптировать под них программы подготовки специалистов.

Ключевые требования и квалификации в профстандарте

Профстандарт экономиста по труду предусматривает разделение специалистов на квалификационные уровни, каждый из которых предполагает свой набор требований к образованию, опыту работы и профессиональным компетенциям. 🎓

Для всех уровней квалификации обязательно наличие базового экономического образования, однако степень углубленности знаний и требуемый опыт различаются:

5 уровень квалификации — требуется среднее профессиональное образование, опыт работы от 1 года;

6 уровень квалификации — необходимо высшее образование (бакалавриат), опыт работы от 2 лет;

7 уровень квалификации — требуется высшее образование (магистратура или специалитет), опыт работы от 3 лет.

Чем выше квалификационный уровень, тем больший акцент делается на стратегические аспекты работы, аналитические способности и навыки принятия управленческих решений. Если специалист 5 уровня квалификации в основном выполняет учетные функции и проводит базовые расчеты, то экономист по труду 7 уровня должен уметь разрабатывать стратегии управления человеческими ресурсами и системы мотивации персонала.

Квалификационный уровень Ключевые требования Типичные должности 5 уровень – Сбор и обработка данных по труду и заработной плате <br> – Выполнение расчетов трудовых показателей <br> – Ведение документации по учету труда – Техник по труду <br> – Младший экономист <br> – Специалист по учету труда 6 уровень – Анализ трудовых показателей <br> – Разработка систем оплаты труда <br> – Нормирование труда <br> – Бюджетирование расходов на персонал – Экономист по труду <br> – Специалист по нормированию труда <br> – Аналитик по труду и заработной плате 7 уровень – Стратегическое планирование трудовых ресурсов <br> – Разработка систем мотивации <br> – Оптимизация бизнес-процессов <br> – Консультирование руководства – Ведущий/Главный экономист по труду <br> – Руководитель отдела труда и заработной платы <br> – Директор по компенсациям и льготам

Важно отметить, что профстандарт экономиста по труду 2024 года предъявляет особые требования к владению современными методиками анализа и прогнозирования. В частности, специалисты должны:

Знать принципы построения и применения экономико-математических моделей для анализа трудовых показателей

Владеть методами статистического анализа данных по труду

Уметь работать со специализированным программным обеспечением для HR-аналитики

Понимать современные концепции управления человеческими ресурсами

Обладать знаниями в области психологии труда и социологии

Отдельное внимание в профстандарте уделяется знанию актуального законодательства. Экономист по труду должен хорошо ориентироваться в Трудовом кодексе РФ, нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы оплаты труда, учета рабочего времени, охраны труда, социального страхования и пенсионного обеспечения.

С повышением квалификационного уровня возрастают требования к коммуникативным навыкам и управленческим компетенциям. Специалисты высших уровней квалификации должны уметь эффективно взаимодействовать с руководством и сотрудниками различных подразделений, презентовать результаты анализа, обосновывать предлагаемые решения и координировать работу подчиненных.

Основные трудовые функции экономиста по труду

Трудовые функции экономиста по труду в соответствии с профстандартом 2024 года охватывают широкий спектр деятельности — от сбора и анализа данных до разработки стратегических программ развития трудовых ресурсов. Рассмотрим ключевые функциональные области работы современного экономиста по труду.

Нормирование труда и учет рабочего времени — включает разработку, внедрение и актуализацию норм труда, анализ использования рабочего времени, выявление потерь и резервов повышения производительности

— включает разработку, внедрение и актуализацию норм труда, анализ использования рабочего времени, выявление потерь и резервов повышения производительности Организация системы оплаты труда — разработка и совершенствование систем материального стимулирования, тарифных сеток, схем должностных окладов, положений о премировании

— разработка и совершенствование систем материального стимулирования, тарифных сеток, схем должностных окладов, положений о премировании Планирование и бюджетирование расходов на персонал — формирование фонда оплаты труда, расчет потребности в трудовых ресурсах, планирование затрат на социальные программы

— формирование фонда оплаты труда, расчет потребности в трудовых ресурсах, планирование затрат на социальные программы Анализ трудовых показателей — оценка эффективности использования персонала, исследование причин текучести кадров, анализ структуры затрат на персонал

— оценка эффективности использования персонала, исследование причин текучести кадров, анализ структуры затрат на персонал Оптимизация бизнес-процессов — совершенствование организационной структуры, рационализация трудовых процессов, разработка мероприятий по повышению производительности труда

Важно понимать, что конкретный набор трудовых функций экономиста по труду зависит от квалификационного уровня специалиста и специфики организации. В крупных компаниях наблюдается тенденция к специализации экономистов по труду на отдельных функциональных направлениях (нормировании, системах мотивации, бюджетировании), тогда как в малых и средних предприятиях специалист должен охватывать весь комплекс задач.

Андрей Соколов, ведущий экономист по труду Когда я начинал работать экономистом по труду в производственной компании, мне казалось, что основной функцией будет расчет норм выработки и анализ эффективности персонала. Однако практика быстро расставила приоритеты иначе. После модернизации оборудования компания столкнулась с проблемой: работники не были заинтересованы увеличивать выработку, несмотря на технологические возможности. Пришлось полностью пересмотреть систему оплаты труда. Я провел комплексный анализ процессов, создал модель, демонстрирующую зависимость заработной платы от результатов труда, и разработал новую систему премирования. Внедрение заняло три месяца, включая обучение персонала и адаптационный период. В результате производительность повысилась на 27%, а средняя заработная плата сотрудников выросла на 15%. Этот опыт показал мне, что экономист по труду — это не просто специалист по нормированию и учету, а стратег, способный значительно влиять на эффективность бизнеса через грамотное управление трудовыми ресурсами.

В профстандарте 2024 года особое внимание уделяется функциям, связанным с цифровизацией управления трудовыми ресурсами. Современный экономист по труду должен уметь:

Использовать информационные системы для сбора и анализа данных о трудовых показателях

Применять методы предиктивной аналитики для прогнозирования потребности в персонале

Разрабатывать цифровые модели оптимизации численности персонала

Внедрять автоматизированные системы учета рабочего времени и контроля производительности

Использовать специализированное ПО для анализа эффективности систем оплаты труда

Новой важной функцией экономиста по труду стало участие в формировании HR-бренда компании. Специалист должен уметь анализировать конкурентоспособность компании на рынке труда, разрабатывать предложения по оптимизации социального пакета и участвовать в создании комфортной рабочей среды, способствующей удержанию ценных сотрудников.

Еще одной актуальной функцией является обоснование экономической эффективности HR-программ и проектов. Экономист по труду должен уметь рассчитывать ROI (return on investment) для различных HR-инициатив, обосновывать инвестиции в развитие персонала и оценивать эффективность затрат на социальные программы.

Действующий профстандарт также предусматривает функции по адаптации трудовых процессов к новым формам занятости, включая удаленную работу и гибкие графики. Экономист по труду должен разрабатывать системы учета и оплаты труда для удаленных сотрудников, формировать KPI для оценки эффективности их работы и анализировать экономические аспекты различных форм занятости.

Профессиональные навыки и компетенции специалиста

Успешный экономист по труду в 2024 году должен обладать сбалансированным набором профессиональных навыков, сочетающих традиционные экономические компетенции с современными цифровыми и управленческими навыками. 🧠 Рассмотрим ключевые группы компетенций, необходимые специалисту для соответствия требованиям профстандарта.

Аналитические навыки: Владение методами статистического и экономического анализа

Умение работать с большими массивами данных (Big Data)

Способность выявлять причинно-следственные связи и тренды

Навыки прогнозирования и моделирования экономических процессов Технические компетенции: Уверенное владение Excel включая сложные формулы и макросы

Знание специализированных программ для HR-аналитики (SAP HR, Oracle HCM, 1C:Зарплата и управление персоналом)

Базовые навыки программирования (SQL, Python) для работы с данными

Умение работать с BI-инструментами (Power BI, Tableau) Экономические знания: Глубокое понимание микроэкономической теории, особенно в части рынка труда

Знание принципов бюджетирования и финансового анализа

Понимание основ управленческого учета

Владение методами оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал Юридические компетенции: Знание трудового законодательства РФ и нормативно-правовых актов в сфере труда

Понимание налогового законодательства в части оплаты труда

Знание регламентов социального и пенсионного страхования

Умение работать с профессиональными стандартами и квалификационными справочниками Управленческие навыки: Способность планировать и организовывать работу

Умение принимать решения и аргументировать свою позицию

Навыки проектного управления

Лидерские качества и умение работать в команде

Особую ценность для работодателей представляют специалисты, обладающие "мягкими навыками" (soft skills), которые позволяют эффективно взаимодействовать с коллегами и руководством:

Коммуникативные навыки — умение ясно и убедительно доносить сложную информацию до разных аудиторий

Критическое мышление — способность анализировать ситуацию, выявлять проблемы и находить оптимальные решения

Адаптивность — готовность к изменениям и умение быстро осваивать новые инструменты и методики

Эмоциональный интеллект — понимание мотивации людей и умение выстраивать эффективные рабочие отношения

Стрессоустойчивость — способность сохранять высокую работоспособность даже в сложных условиях

Интересно отметить, что профстандарт экономиста по труду 2024 года придает большое значение навыкам визуализации данных и презентации результатов анализа. Современный специалист должен уметь не просто выполнить расчеты, но и наглядно продемонстрировать выявленные закономерности, тренды и прогнозы с помощью графиков, диаграмм и инфографики.

В последние годы возрастает важность компетенций, связанных с устойчивым развитием и социальной ответственностью. Экономист по труду должен понимать принципы ESG (Environmental, Social, Governance) и уметь интегрировать их в системы управления персоналом, а также учитывать вопросы diversity & inclusion при разработке политик в области труда.

Карьерные перспективы и пути развития в профессии

Карьерный путь экономиста по труду может развиваться в нескольких направлениях, предоставляя специалистам возможность выбора траектории профессионального роста в соответствии с личными интересами и способностями. 🚀

Базовая карьерная лестница экономиста по труду выглядит следующим образом:

Младший экономист/специалист по труду — начальная позиция, требующая базовых знаний и навыков. На этом этапе специалист в основном выполняет расчетные и учетные функции под руководством более опытных коллег. Экономист по труду — следующая ступень, предполагающая самостоятельное выполнение аналитической работы, расчетов и подготовки отчетов. Ведущий/старший экономист по труду — позиция, требующая глубоких профессиональных знаний и опыта. Специалист на этой должности координирует работу по отдельным направлениям, участвует в разработке систем оплаты труда и мотивации. Руководитель группы/начальник отдела труда и заработной платы — управленческая позиция, предполагающая ответственность за работу подразделения, участие в стратегическом планировании и взаимодействие с высшим руководством компании. Директор по компенсациям и льготам/HR-директор — высшая ступень карьерной лестницы, требующая стратегического мышления, управленческого опыта и глубокого понимания бизнес-процессов.

Помимо традиционной вертикальной карьеры, экономист по труду может развиваться и в горизонтальном направлении, специализируясь в отдельных функциональных областях:

Специалист по нормированию труда — фокусируется на разработке и внедрении обоснованных норм труда, оптимизации трудовых процессов

— фокусируется на разработке и внедрении обоснованных норм труда, оптимизации трудовых процессов Аналитик компенсаций и льгот — специализируется на разработке и анализе систем оплаты труда, исследовании рынка заработных плат, формировании конкурентоспособных компенсационных пакетов

— специализируется на разработке и анализе систем оплаты труда, исследовании рынка заработных плат, формировании конкурентоспособных компенсационных пакетов Бюджетный аналитик по персоналу — концентрируется на планировании и контроле расходов на персонал, оптимизации затрат на трудовые ресурсы

— концентрируется на планировании и контроле расходов на персонал, оптимизации затрат на трудовые ресурсы HR-аналитик — специализируется на сборе и анализе данных о персонале, построении прогностических моделей, оценке эффективности HR-программ

— специализируется на сборе и анализе данных о персонале, построении прогностических моделей, оценке эффективности HR-программ Консультант по организационному развитию — фокусируется на оптимизации организационной структуры и бизнес-процессов, повышении эффективности использования трудовых ресурсов

В современных условиях экономисты по труду также могут найти себя в смежных сферах, требующих аналогичных компетенций:

Направление Преимущества Требуемые дополнительные компетенции HR-консалтинг – Разнообразные проекты <br> – Высокий уровень оплаты <br> – Работа с передовыми практиками – Навыки презентации <br> – Клиентоориентированность <br> – Проектное мышление Бизнес-анализ – Комплексные аналитические задачи <br> – Участие в стратегических решениях <br> – Карьерный рост – Понимание бизнес-процессов <br> – Навыки моделирования <br> – Знание методологий анализа HR-Tech – Инновационная сфера <br> – Работа с IT-решениями <br> – Перспективное направление – Понимание IT-процессов <br> – Продуктовое мышление <br> – Agile-методологии Управление талантами – Работа с людьми <br> – Творческие задачи <br> – Высокий социальный вклад – Психологические знания <br> – Коммуникативные навыки <br> – Эмоциональный интеллект Научно-исследовательская деятельность – Интеллектуальные вызовы <br> – Академическая среда <br> – Признание в профессиональном сообществе – Методология исследований <br> – Академическое письмо <br> – Глубокие теоретические знания

Для успешного карьерного роста экономисту по труду рекомендуется непрерывно повышать свою квалификацию и расширять профессиональные компетенции. Наиболее востребованными направлениями профессионального развития в 2024 году являются:

Освоение программирования и data science для анализа больших данных о персонале

Изучение передовых методов HR-аналитики и предиктивного моделирования

Получение знаний в области организационного дизайна и управления изменениями

Развитие навыков проектного управления и Agile-методологий

Изучение международных стандартов и практик в области управления человеческими ресурсами

Профессиональный рост экономиста по труду поддерживается различными формами сертификации и подтверждения квалификации. В России это прежде всего независимая оценка квалификации в соответствии с профстандартами, а на международном уровне — профессиональные сертификации SHRM, CIPD, WorldatWork и другие.

Важно отметить, что карьерные перспективы экономиста по труду во многом зависят от отраслевой специфики. Специалисты, работающие в высокотехнологичных и инновационных отраслях (IT, телекоммуникации, фармацевтика), как правило, имеют более высокий уровень оплаты труда и больше возможностей для профессионального развития по сравнению с коллегами из традиционных отраслей промышленности.