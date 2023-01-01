Профессии на английском для 7 класса: эффективные методы изучения#Изучение английского
Для кого эта статья:
- родителям семиклассников
- учителям английского языка
самих семиклассников
Изучение профессий на английском языке — важный этап в расширении словарного запаса семиклассников. Владение этой лексикой не только помогает успешно справляться с заданиями на уроках, но и закладывает основу для будущих международных коммуникаций. В этой статье мы разберем основные профессии на английском с переводом, сгруппируем их для удобства запоминания и предложим эффективные упражнения, которые сделают процесс обучения увлекательным! 🌟
Профессии на английском языке для 7 класса
Изучение профессий на английском языке в 7 классе – это не просто пополнение словарного запаса, но и важный шаг в понимании мира труда и карьерных возможностей. Знание названий профессий на английском помогает ученикам лучше ориентироваться в международной среде и готовит их к будущим коммуникациям на глобальном уровне. 🌍
В 7 классе ученики обычно уже знакомы с базовыми профессиями, такими как teacher (учитель) или doctor (врач). Однако на этом этапе обучения важно существенно расширить этот список, включив более специализированные профессии и современные должности, которые отражают текущие тенденции рынка труда.
Для эффективного изучения рекомендуется не просто запоминать слова, но и понимать их в контексте, произносить вслух и использовать в простых диалогах. Это помогает развивать не только словарный запас, но и коммуникативные навыки, что особенно важно для учеников среднего школьного возраста.
Марина Петрова, преподаватель английского языка с 15-летним стажем На одном из моих уроков с семиклассниками я провела эксперимент. Вместо обычного заучивания списка профессий я попросила каждого ученика выбрать одну профессию и подготовить мини-презентацию о ней на английском. Ребята должны были рассказать о своем выборе, об обязанностях и необходимых навыках для этой работы. Результаты превзошли все ожидания! Саша, который обычно стеснялся говорить на английском, так увлеченно рассказывал о профессии программиста (programmer), что даже использовал лексику, выходящую за рамки школьной программы. А Маша не только описала работу ветеринара (veterinarian), но и принесла фотографии из ветклиники, где она подрабатывает на каникулах. Этот подход позволил детям не просто запомнить новые слова, но и эмоционально связать их с реальными жизненными ситуациями.
Популярные профессии: основной список с переводом
Ниже представлен основной список наиболее распространенных и важных для изучения в 7 классе профессий на английском языке с переводом. Этот список охватывает различные сферы деятельности и уровни специализации. 📋
|Английский
|Перевод
|Произношение
|Teacher
|Учитель
|ˈtiːtʃə
|Doctor
|Врач
|ˈdɒktə
|Engineer
|Инженер
|ˌendʒɪˈnɪə
|Programmer
|Программист
|ˈprəʊɡræmə
|Police officer
|Полицейский
|pəˈliːs ˈɒfɪsə
|Lawyer
|Юрист, адвокат
|ˈlɔːjə
|Journalist
|Журналист
|ˈdʒɜːnəlɪst
|Accountant
|Бухгалтер
|əˈkaʊntənt
|Architect
|Архитектор
|ˈɑːkɪtekt
|Chef
|Шеф-повар
|ʃef
|Dentist
|Стоматолог
|ˈdentɪst
|Manager
|Менеджер
|ˈmænɪdʒə
|Nurse
|Медсестра
|nɜːs
|Scientist
|Ученый
|ˈsaɪəntɪst
|Translator
|Переводчик
|trænsˈleɪtə
Помимо основного списка, стоит обратить внимание на современные и активно развивающиеся профессии, которые становятся все более популярными среди молодежи:
- Web designer (веб-дизайнер) — создает дизайн для веб-сайтов
- Social media manager (менеджер социальных сетей) — управляет контентом и продвижением в социальных сетях
- App developer (разработчик приложений) — создает мобильные и компьютерные приложения
- Data analyst (аналитик данных) — анализирует большие объемы информации
- Blogger (блогер) — ведет интернет-дневник, создает контент для своей аудитории
Для лучшего запоминания рекомендуется составлять с каждой профессией простые предложения, например:
"My mother is a doctor. She works in a hospital and helps sick people." (Моя мама – врач. Она работает в больнице и помогает больным людям.)
"I want to be a programmer when I grow up. I like creating computer games." (Я хочу стать программистом, когда вырасту. Мне нравится создавать компьютерные игры.)
Группы профессий на английском для учеников 7 класса
Чтобы облегчить запоминание профессий на английском языке, эффективно разделить их на тематические группы. Такой подход помогает ученикам 7 класса создавать логические связи между словами и лучше усваивать новую лексику. 🧩
|Группа
|Профессии
|Медицина<br>(Medicine)
|Doctor (врач), Nurse (медсестра), Dentist (стоматолог), Surgeon (хирург), Pharmacist (фармацевт), Therapist (терапевт)
|Образование<br>(Education)
|Teacher (учитель), Professor (профессор), Tutor (репетитор), Librarian (библиотекарь), School counselor (школьный психолог)
|Технологии<br>(Technology)
|Programmer (программист), Web developer (веб-разработчик), IT specialist (ИТ-специалист), System administrator (системный администратор)
|Искусство<br>(Art)
|Artist (художник), Musician (музыкант), Actor/Actress (актер/актриса), Writer (писатель), Photographer (фотограф)
|Сфера услуг<br>(Service industry)
|Waiter/Waitress (официант/официантка), Hairdresser (парикмахер), Tour guide (гид), Shop assistant (продавец)
Рассмотрим подробнее каждую группу и её особенности:
Медицинские профессии (Medical professions) – в английском языке часто используются с суффиксом "-ist": dentist, therapist. Многие названия имеют латинские корни, что делает их похожими на русские аналоги.
Образовательные профессии (Educational professions) – связаны с обучением и развитием. В английском языке, в отличие от русского, не делается различий по полу (например, "teacher" используется как для мужчин, так и для женщин).
Технологические профессии (Technology professions) – быстро развивающаяся область с множеством новых специализаций. Многие термины пришли в русский язык из английского и звучат похоже.
Творческие профессии (Creative professions) – связаны с искусством и самовыражением. В английском языке для некоторых профессий есть гендерные различия (actor/actress), но современная тенденция – использовать нейтральные формы.
Профессии в сфере услуг (Service professions) – обычно имеют четкое описание выполняемой функции, например, "hairdresser" (тот, кто стрижет волосы).
Дополнительные группы профессий, которые полезно знать ученикам 7 класса:
- Юридические профессии (Legal professions): Lawyer (юрист), Judge (судья), Attorney (адвокат)
- Экономические профессии (Economic professions): Accountant (бухгалтер), Economist (экономист), Bank clerk (банковский служащий)
- Инженерные профессии (Engineering professions): Engineer (инженер), Architect (архитектор), Surveyor (геодезист)
- Спортивные профессии (Sports professions): Coach (тренер), Athlete (спортсмен), Fitness instructor (инструктор по фитнесу)
Группировка профессий по тематическим блокам не только упрощает запоминание, но и помогает ученикам расширять свой словарный запас в выбранных областях интересов. 📚
Как правильно использовать названия профессий в речи
Правильное использование названий профессий в английской речи требует понимания определенных грамматических правил и особенностей языка. Для учеников 7 класса важно не только знать перевод слов, но и уметь корректно строить с ними предложения. 🗣️
1. Использование артиклей с профессиями
В английском языке при указании на профессию человека часто используется неопределенный артикль "a/an":
- She is a doctor. (Она врач.)
- My brother is an engineer. (Мой брат инженер.)
Однако артикль не используется после глаголов "become", "be appointed", "be elected" и подобных:
- He became president last year. (Он стал президентом в прошлом году.)
- She was appointed manager of the department. (Её назначили менеджером отдела.)
2. Гендерные особенности названий профессий
В современном английском языке наблюдается тенденция к использованию гендерно-нейтральных терминов. Многие профессии не имеют разделения по полу:
- Teacher (учитель/учительница)
- Doctor (врач)
- Engineer (инженер)
Однако некоторые традиционные названия все еще сохраняют гендерные формы:
- Actor (актер) / Actress (актриса)
- Waiter (официант) / Waitress (официантка)
- Steward (стюард) / Stewardess (стюардесса)
3. Фразы и выражения, связанные с профессиями
Для свободного общения на тему профессий полезно знать следующие выражения:
- What do you do for a living? (Чем вы зарабатываете на жизнь?)
- I work as a teacher. (Я работаю учителем.)
- My dream job is to be a pilot. (Моя работа мечты — быть пилотом.)
- She's trained as a nurse. (Она обучена как медсестра.)
Алексей Сорокин, методист по иностранным языкам Помню случай с ученицей 7 класса Машей, которая во время ролевой игры на уроке постоянно называла мужчину-врача "doctress". Я объяснил, что в английском языке слово "doctor" применяется к представителям обоих полов. Это вызвало оживленную дискуссию в классе о гендерных различиях в языках. На следующем уроке я предложил ребятам проект: найти примеры профессий, где есть гендерные различия в русском языке, но нет в английском, и наоборот. Ученики с энтузиазмом включились в работу и даже сделали стенгазету с результатами своего исследования. Маша, которая инициировала эту тему, особенно увлеклась и подготовила презентацию об эволюции названий профессий в английском языке. Этот опыт показал, как важно не просто исправлять ошибки учеников, но и превращать их в возможности для более глубокого изучения языка.
4. Использование профессий в контексте
Для лучшего усвоения материала рекомендуется практиковать использование названий профессий в различных контекстах:
- My father works as an architect. He designs buildings and houses. (Мой отец работает архитектором. Он проектирует здания и дома.)
- Would you like to be a journalist in the future? (Ты хотел бы стать журналистом в будущем?)
- Programmers need to know different computer languages. (Программистам нужно знать разные компьютерные языки.)
5. Предлоги с профессиями
Важно правильно использовать предлоги при разговоре о профессиях:
- She works *as* a translator. (Она работает переводчиком.)
- He is employed *by* a large company. (Он работает в крупной компании.)
- I'm studying *to be* a lawyer. (Я учусь на юриста.)
Правильное использование названий профессий в речи не только демонстрирует хорошее знание языка, но и помогает избежать недопонимания в коммуникации. Для учеников 7 класса освоение этих правил станет важным шагом к свободному общению на английском языке. 🎯
Интересные задания для запоминания профессий
Эффективное запоминание профессий на английском языке требует активного взаимодействия с материалом. Предлагаем набор увлекательных заданий, которые помогут ученикам 7 класса легко и с интересом освоить необходимую лексику. 🎮
1. Игра "Профессиональная пантомима"
Один ученик показывает действия, характерные для определенной профессии, а остальные должны отгадать её название на английском языке. Это задание не только помогает запомнить слова, но и развивает навыки говорения.
Пример: Ученик имитирует лечение пациента — ответ: "You are a doctor!"
2. Карточки с ассоциациями
Создайте карточки, где на одной стороне написано название профессии на английском, а на другой — набор предметов или действий, ассоциирующихся с этой профессией. Ученик смотрит на ассоциации и называет профессию или наоборот.
Пример: Карточка с ассоциациями: "camera, photo, studio" — ответ: "photographer"
3. Профессиональное древо
Учащиеся создают "дерево профессий" своей семьи на английском языке, указывая, кем работают их родители, бабушки, дедушки и другие родственники. Это задание помогает соединить личный опыт с изучаемой лексикой.
Пример: "My mother is a teacher. My father is an engineer. My grandmother was a nurse."
4. Загадки о профессиях
Подготовьте краткие описания профессий на английском языке, и пусть ученики угадывают, о какой профессии идет речь.
Пример: "This person helps people who are sick or injured. They work in a hospital or clinic." — ответ: "doctor" или "nurse"
5. Интервью о будущей профессии
Ученики работают в парах, проводя мини-интервью друг с другом о том, кем они хотят стать в будущем и почему. Это задание развивает не только словарный запас, но и навыки диалогической речи.
Пример вопросов:
- What do you want to be when you grow up?
- Why did you choose this profession?
- What skills do you need for this job?
6. "Профессиональное лото"
Создайте карточки с изображениями представителей разных профессий. Ведущий называет профессию на английском, а игроки должны найти соответствующую картинку на своих карточках.
7. Создание комиксов
Ученики создают простые комиксы, героями которых являются представители разных профессий. В комиксе должны использоваться английские названия профессий и простые диалоги.
8. Игра "Найди пару"
Подготовьте карточки, где на одних написаны названия профессий на английском, а на других — соответствующие рабочие места или инструменты. Ученики должны соединить пары.
Пример пар: "teacher — school", "chef — kitchen", "doctor — hospital"
9. Творческое письмо
Предложите ученикам написать короткое сочинение на английском языке о том, кем они хотят стать, когда вырастут, и почему. Это задание развивает навыки письменной речи и помогает закрепить лексику.
10. Онлайн-квизы и приложения
Используйте образовательные платформы и приложения для создания интерактивных квизов по теме "Профессии". Это современный и увлекательный способ запоминания новых слов.
Рекомендуемые ресурсы:
- Quizlet — для создания флеш-карточек с профессиями
- Kahoot — для проведения интерактивных викторин в классе
- LearningApps — для разработки разнообразных упражнений
Важно чередовать различные типы заданий, чтобы поддерживать интерес учеников и задействовать разные каналы восприятия информации. Сочетание визуальных, аудиальных и кинестетических методов обучения обеспечивает наиболее эффективное запоминание новой лексики. 🧠
Знание профессий на английском языке — это не просто часть школьной программы, а важный инструмент для построения межкультурной коммуникации. Систематическое изучение профессиональной лексики с использованием групповых методов, игровых элементов и практических упражнений поможет семиклассникам не только успешно справиться с учебными заданиями, но и заложить основу для будущего профессионального общения на международном уровне. Главное — сделать процесс обучения интересным, интерактивным и связанным с реальной жизнью!
Читайте также
- Профессии на английском для детей: увлекательное изучение с игрой
- Профессии на английском для 6 класса: учим названия, произношение
- Профессии на букву G в английском языке: изучаем с детьми
- Профессии на английском для 2 класса: учим с картинками и играми
- Профессии на английском для 3 класса: игровое обучение с карточками
- Изучение профессиональной лексики на английском: эффективные методы
- Профессии на английском для 8 класса: полный словарь с примерами
- Профессии на английском для 5 класса: полный список с переводом
Геннадий Игнатьев
методист обучения