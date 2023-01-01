Продающие фото для карточек товаров на Wildberries

Для кого эта статья:

Продавцы и селлеры на маркетплейсе Wildberries

Специалисты и студенты в области графического дизайна и визуального маркетинга

Предприниматели, заинтересованные в повышении конверсии своих онлайн-продаж На Wildberries победа в гонке за внимание покупателя начинается с первого визуального контакта. Качественное фото товара – не роскошь, а необходимость, превращающая случайных посетителей в покупателей. Профессиональные снимки увеличивают конверсию до 35%, тогда как посредственные изображения могут обрушить продажи на 68%. В 2025 году, когда конкуренция на маркетплейсах достигла пика, искусство создания продающих фотографий стало ключевым навыком каждого успешного селлера. 📸

Секреты продающих фото для карточек на Wildberries

Правильно оформленная карточка товара на Wildberries способна увеличить конверсию до 75%. Ключевую роль в этом играют фотографии, которые покупатель видит первыми. Они должны не просто показывать товар, но и вызывать эмоциональный отклик, подтверждать качество и вызывать желание совершить покупку. 🛍️

Главное фото товара определяет, кликнет ли пользователь на карточку или пролистнет дальше. По данным аналитики Wildberries, товары с профессиональными фотографиями получают на 67% больше кликов, чем аналогичные позиции с посредственными изображениями.

Елена Виноградова, фотограф-предметник с опытом работы на маркетплейсах Помню случай с клиентом, продававшим кожаные аксессуары премиум-класса. Его продажи держались на уровне 5-7 единиц в день, несмотря на конкурентную цену и отличное качество. Проблему выявила первая же консультация: фотографии были сделаны на смартфон в плохом освещении, а цвет кожи совершенно не соответствовал реальности. Мы провели профессиональную съемку, сделав акцент на фактуре материала, детализации швов и функциональности. Добавили lifestyle-фото с предметами гардероба целевой аудитории. Через неделю после обновления карточек продажи выросли до 23-28 единиц в день, а через месяц достигли стабильных 40+ единиц ежедневно. Никаких изменений в цене или описании не вносилось — только качество визуала.

Существуют проверенные техники создания продающих фотографий для Wildberries:

Разнообразие ракурсов и крупные планы — минимум 6-8 фотографий, показывающих товар с разных сторон и в действии

— крупные планы важных элементов (швы, фактура, функциональные части) Использование контекста — фотографии товара в процессе использования

Критически важно соблюдать баланс между художественностью и информативностью. Согласно исследованию потребительского поведения, 83% покупателей называют качество изображений решающим фактором при совершении покупок онлайн.

Тип фотографии Влияние на покупателя Рекомендуемое количество Главное фото (на белом фоне) Первое впечатление, решение о клике 1 (обязательно) Дополнительные ракурсы Подтверждение качества, детальное изучение 3-4 Фото с масштабированием (с линейкой/в руке) Понимание размера товара 1-2 Lifestyle-фотографии (товар в использовании) Эмоциональная связь, представление результата 2-3 Инфографика с характеристиками Быстрое донесение ключевых преимуществ 1-2

Технические требования к фотографиям на маркетплейсе

Wildberries предъявляет строгие технические требования к фотографиям товаров. Несоблюдение этих параметров может привести к отклонению карточки или снижению позиций в поисковой выдаче. В 2025 году техническая составляющая стала еще более критичной из-за обновлений алгоритмов ранжирования. 📊

Размер изображения: минимум 1000х1000 пикселей, оптимально 2000х2000 пикселей

Частой ошибкой продавцов является игнорирование требования к пикселизации. Изображения с разрешением менее 72 dpi выглядят размытыми при масштабировании, что немедленно снижает доверие к товару. Wildberries использует алгоритмы автоматической оценки качества изображений, анализирующие четкость, контрастность и соответствие заявленным требованиям.

Михаил Дорохин, технический специалист отдела контент-менеджмента Работая с одним из крупных поставщиков косметики, мы столкнулись с систематическим снижением рейтинга их товаров в выдаче. Аналитика показывала нормальный CTR на картинках товаров в каталоге, но крайне низкую конверсию после перехода в карточку. Проблема крылась в технических параметрах фотографий. Главные фото делались с соблюдением всех требований, но дополнительные изображения загружались в низком разрешении. При увеличении они выглядели зернистыми и размытыми, что отпугивало покупателей. Мы провели комплексную оптимизацию всех изображений, добавили функциональные фотографии в высоком разрешении и заменили все дополнительные кадры на изображения с разрешением 2000x2000 пикселей. Результат превзошел ожидания: конверсия выросла на 41%, а средний чек увеличился на 17% — покупатели стали приобретать больше дорогих позиций, поскольку возросло доверие к визуальному представлению товара.

Необходимо учитывать и требования к содержанию изображений:

Отсутствие водяных знаков и логотипов (кроме брендовых элементов на самом товаре)

Запрет на добавление рекламных надписей и ценников

Недопустимость коллажей из нескольких товаров на главном фото

Запрет на использование стоковых изображений вместо реальных фото товара

Требование Критичность Потенциальные последствия несоблюдения Белый фон на главном фото Высокая Отклонение карточки, снижение в выдаче до 40% Минимальное разрешение Высокая Снижение конверсии на 35%, ухудшение ранжирования Реальные фото (не рендеры) Средняя Риск блокировки карточки, претензии от покупателей Соблюдение цветопередачи Высокая Рост возвратов до 30%, негативные отзывы Отсутствие рекламных элементов Средняя Модерация карточки, временная блокировка

Композиция и фон: как визуально выделить товар

Искусство создания продающей композиции для товарной фотографии становится решающим преимуществом в конкурентных категориях. На Wildberries покупатель тратит в среднем всего 3-4 секунды на принятие решения о клике на карточку. Грамотная композиция помогает мгновенно выделить товар и его ключевые преимущества. 🔍

Основные принципы эффективной композиции товарных фотографий:

Правило третей — размещение ключевых элементов на пересечении линий воображаемой сетки 3×3

Фон играет критическую роль в восприятии товара. Хотя для главного фото Wildberries требует белый фон, для дополнительных изображений можно использовать контрастные или контекстные фоны, подчеркивающие преимущества товара.

Современные тренды в товарной фотографии для маркетплейсов включают:

Минимализм и функциональный подход к композиции

Освещение становится критическим фактором успешной товарной фотографии. Жесткие тени и блики создают впечатление низкокачественного продукта. Профессиональные фотографы рекомендуют использовать мягкий рассеянный свет, который подчеркивает фактуру и цвет, не создавая искажений.

Для разных категорий товаров применяются специфические композиционные решения:

Одежда — плоская укладка, манекен или модель, вариации стилизации

Мобильная оптимизация фотоконтента для Вайлдберриз

Более 87% покупок на Wildberries в 2025 году совершается через мобильные устройства. Оптимизация фотографий для мобильных экранов стала не опцией, а необходимостью для успешных продаж. Смартфон предъявляет особые требования к визуальному контенту — меньший экран, другая цветопередача, специфика взаимодействия. 📱

Ключевые аспекты мобильной оптимизации фотографий:

Четкость при любом масштабе — детали должны оставаться различимыми даже на маленьком экране

Исследования показывают, что 76% пользователей мобильных устройств не увеличивают фотографии, принимая решение на основе того, что видят сразу. Это значит, что ключевые преимущества товара должны быть очевидны без дополнительного взаимодействия.

Специфика мобильных интерфейсов Wildberries влияет на восприятие товарных фотографий:

В мобильном приложении основное фото товара в выдаче отображается в уменьшенном формате с обрезкой

Практические рекомендации для мобильной оптимизации:

Проводите тестирование фотографий на разных мобильных устройствах

Анализ эффективности продающих фото и корректировка

Систематический анализ эффективности фотографий и их корректировка на основе данных — неотъемлемая часть работы успешного продавца на Wildberries. Маркетплейс предоставляет инструменты аналитики, позволяющие оценить влияние визуального контента на ключевые метрики продаж. 📊

Основные метрики для оценки эффективности фотографий:

CTR (Click-Through Rate) — процент кликов по карточке товара из поисковой выдачи

Алгоритм анализа и оптимизации фотографий:

Сбор исходных данных по текущим показателям карточки A/B-тестирование разных вариантов главного фото (при достаточном трафике) Анализ корреляций между изменениями визуала и продажами Внесение корректировок на основе полученных данных Регулярное обновление фотографий с учетом сезонности и трендов

Метрика Что анализировать Потенциальные действия Низкий CTR Привлекательность главного фото в выдаче Изменить ракурс, усилить контраст, добавить яркости Высокий CTR, низкая конверсия Соответствие дополнительных фото ожиданиям после главного Обновить дополнительные фотографии, добавить детализацию Высокий % возвратов Точность цветопередачи, масштаба, деталей Обеспечить реалистичное отображение размера и цвета Короткое время на странице Информативность и заинтересованность визуальным рядом Добавить lifestyle-фото, показать товар в действии Низкие позиции в выдаче Техническое соответствие требованиям Wildberries Проверить размер, разрешение, качество изображений

Продвинутые техники анализа включают:

Тепловые карты взаимодействия с карточкой товара

Современные инструменты аналитики позволяют выявлять паттерны, недоступные при поверхностном анализе. Например, исследования показывают, что покупатели проводят до 70% времени, изучая именно фотографии товара, а не описание или характеристики. Это подчеркивает критическую роль качественного визуального контента.