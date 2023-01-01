Как получить рабочую визу в Англию: пошаговая инструкция

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Иностранные специалисты, планирующие трудоустройство в Великобритании

HR-менеджеры и рекрутеры, занимающиеся международным наймом

Люди, интересующиеся эмиграцией и иммиграционными процессами в Великобритании Мечтаете о профессиональном росте в Великобритании? Путь к легальному трудоустройству в Англии начинается с получения рабочей визы – процесса, требующего внимания к деталям и понимания иммиграционной системы страны. После Brexit правила существенно изменились, и теперь даже гражданам ЕС необходимо проходить полноценную визовую процедуру. Разберемся пошагово, как преодолеть бюрократические барьеры и получить заветное разрешение на работу в одной из самых престижных стран мира. 🇬🇧

Типы рабочих виз для трудоустройства в Великобритании

После Brexit Великобритания полностью переработала систему трудовых виз, внедрив балльную систему оценки кандидатов. Теперь получить право на работу в Англии могут только квалифицированные специалисты, соответствующие определённым критериям. Рассмотрим основные типы рабочих виз для иностранных граждан. 🔍

Тип визы Требования Срок действия Особенности Skilled Worker Visa Предложение работы от лицензированного спонсора, знание английского (B1), зарплата от £25,600 в год До 5 лет с возможностью продления Основной путь для квалифицированных специалистов, ведет к ПМЖ Health and Care Visa Предложение работы в здравоохранении, квалификация, подтвержденная NHS До 5 лет с возможностью продления Ускоренное рассмотрение, сниженные визовые сборы Global Talent Visa Выдающиеся достижения в науке, искусстве, цифровых технологиях До 5 лет с возможностью продления Не требует спонсора, большая свобода в выборе работы Temporary Worker Visa Предложение от спонсора для краткосрочной работы От 6 месяцев до 2 лет (зависит от подкатегории) Не ведет к ПМЖ, ограниченные права High Potential Individual Visa Диплом ведущего университета мира за последние 5 лет 2 года (3 года для Ph.D) Не требует предложения о работе, позволяет искать работу на месте

Каждая категория визы требует набора определенного количества баллов в рамках балльной системы. Для Skilled Worker Visa, например, необходимо набрать минимум 70 баллов:

Предложение о работе от лицензированного спонсора – 20 баллов

Работа соответствующего уровня квалификации – 20 баллов

Знание английского языка на уровне не ниже B1 – 10 баллов

Зарплата от £25,600 в год – 20 баллов (или меньше в некоторых профессиях с дефицитом кадров)

Игорь Воронцов, иммиграционный консультант Недавно я консультировал IT-специалиста, который пытался самостоятельно разобраться в типах виз. Он был уверен, что ему подходит Skilled Worker, но анализ его профиля показал, что для него оптимальным вариантом была High Potential Individual Visa. Он окончил один из топовых технических вузов мира всего три года назад, что давало ему право на двухлетнюю визу без необходимости иметь спонсора. Это существенно упростило процесс и сэкономило время на поиске работодателя, готового оформить спонсорство. Более того, с этой визой он мог спокойно приехать в Великобританию и искать работу на месте, что значительно повысило его шансы на трудоустройство.

Для выбора оптимального типа визы необходимо учитывать не только текущие обстоятельства, но и долгосрочные планы. Если вы рассматриваете возможность постоянного проживания в Великобритании, стоит отдать предпочтение визам, ведущим к ПМЖ и гражданству.

Подготовка документов для получения визы в Англию

Сбор документов – фундаментальный этап на пути к британской рабочей визе. Неполный комплект или неправильно оформленные бумаги – это гарантированный отказ и потерянное время. Готовьтесь тщательно и начинайте заблаговременно. 📋

Базовый пакет документов для большинства рабочих виз включает:

Действующий заграничный паспорт со сроком действия минимум 6 месяцев после предполагаемого возвращения

со сроком действия минимум 6 месяцев после предполагаемого возвращения Цветные фотографии размером 45×35 мм на светлом фоне (не старше 6 месяцев)

размером 45×35 мм на светлом фоне (не старше 6 месяцев) Сертификат о знании английского языка (IELTS, TOEFL, CAE) на требуемом уровне (обычно B1 или выше)

(IELTS, TOEFL, CAE) на требуемом уровне (обычно B1 или выше) Certificate of Sponsorship (CoS) от работодателя с лицензией на спонсорство

от работодателя с лицензией на спонсорство Подтверждение квалификации – дипломы, сертификаты, профессиональные лицензии

– дипломы, сертификаты, профессиональные лицензии Выписка с банковского счета , подтверждающая наличие средств для проживания (обычно £1,270)

, подтверждающая наличие средств для проживания (обычно £1,270) Медицинская страховка , покрывающая период пребывания

, покрывающая период пребывания Документы о предыдущем опыте работы – трудовая книжка, рекомендательные письма, контракты

Для некоторых категорий виз могут потребоваться дополнительные документы:

Global Talent Visa : подтверждение достижений в профессиональной области, рекомендации от признанных организаций

: подтверждение достижений в профессиональной области, рекомендации от признанных организаций Health and Care Visa : подтверждение регистрации в соответствующих профессиональных организациях (GMC, NMC)

: подтверждение регистрации в соответствующих профессиональных организациях (GMC, NMC) High Potential Individual Visa: диплом об окончании университета из списка TOP-50 мировых вузов

Все документы, не на английском языке, должны быть переведены и заверены. Переводы должны соответствовать строгим требованиям Британской иммиграционной службы – включать данные переводчика, его квалификацию и контактную информацию.

Мария Коваленко, визовый специалист Работая с клиенткой – врачом-кардиологом, претендующей на Health and Care Visa, мы столкнулись с неожиданной проблемой. Все её медицинские сертификаты были идеально подготовлены, но запись в трудовой книжке о предыдущем месте работы содержала техническую ошибку в названии должности. Казалось бы, мелочь – но британские иммиграционные офицеры отметили несоответствие между этой записью и информацией в рекомендательном письме. Пришлось срочно запрашивать официальное письмо-пояснение от бывшего работодателя, что задержало подачу документов на две недели. Урок очевиден: проверяйте каждую деталь и согласованность всех документов между собой. Британская система не прощает даже мелких неточностей.

Особое внимание следует уделить подготовке к биометрии и интервью. При подаче заявления на визу необходимо предоставить биометрические данные (отпечатки пальцев и цифровую фотографию) в визовом центре. В некоторых случаях может потребоваться пройти интервью с сотрудником иммиграционной службы – готовьтесь отвечать на вопросы о целях визита, работодателе и должностных обязанностях. 🖐️

Поиск работодателя и спонсорский сертификат

Для большинства рабочих виз ключевым элементом является Certificate of Sponsorship (CoS) – документ, выдаваемый британским работодателем, имеющим лицензию на спонсорство. Без этого сертификата получить рабочую визу практически невозможно. Рассмотрим процесс поиска работодателя-спонсора и получения CoS. 🔎

Поиск потенциального работодателя в Великобритании может осуществляться несколькими способами:

Специализированные сайты по трудоустройству : Reed.co.uk, Indeed.co.uk, LinkedIn Jobs

: Reed.co.uk, Indeed.co.uk, LinkedIn Jobs Рекрутинговые агентства , специализирующиеся на международном найме

, специализирующиеся на международном найме Профессиональные сообщества и отраслевые форумы

Прямое обращение в компании из списка лицензированных спонсоров

из списка лицензированных спонсоров Участие в международных ярмарках вакансий

Не каждый британский работодатель может выступать спонсором для иностранных работников. Компания должна иметь специальную лицензию, получение которой – сложный и дорогостоящий процесс. Проверить, имеет ли потенциальный работодатель такую лицензию, можно в официальном реестре на сайте правительства Великобритании.

После получения предложения о работе процесс выглядит следующим образом:

Работодатель проводит проверку на соответствие вашей квалификации требованиям должности Компания подтверждает, что не смогла найти подходящего кандидата среди местных жителей Работодатель выпускает Certificate of Sponsorship – электронный документ с уникальным номером Вы получаете этот номер для указания в визовом заявлении

Certificate of Sponsorship содержит важную информацию:

Персональные данные работника

Сведения о работодателе и его лицензии

Описание должности и ее код SOC (Standard Occupational Classification)

Уровень заработной платы и условия труда

Продолжительность контракта

Тип CoS Характеристики Срок действия Применение Defined CoS Выдаётся для конкретного человека на конкретную должность 3 месяца для подачи визового заявления Для Skilled Worker Visa, когда кандидат находится за пределами Великобритании Undefined CoS Выдаётся компании в рамках годовой квоты Для использования в течение года выдачи Для продления визы или перехода на другую категорию, когда кандидат уже в Великобритании

Важно понимать, что наличие CoS не гарантирует получение визы – это лишь одно из требований, хотя и ключевое. После получения сертификата у вас есть 3 месяца для подачи визового заявления.

Подача заявления на рабочую визу в Великобритании

После получения Certificate of Sponsorship и подготовки всех необходимых документов наступает этап непосредственной подачи заявления на визу. Этот процесс требует внимания к деталям и строгого соблюдения процедуры. 📝

Подача заявления осуществляется в несколько этапов:

Онлайн-регистрация на официальном сайте UK Visas and Immigration Заполнение электронной анкеты с указанием всех необходимых данных Оплата визового сбора и иммиграционного сбора за пользование медицинскими услугами (IHS) Запись на подачу биометрических данных в ближайшем визовом центре Предоставление документов и сдача биометрии Ожидание решения по заявлению

При заполнении анкеты следует учитывать следующие моменты:

Все данные должны в точности соответствовать информации в паспорте и других документах

Необходимо указать историю поездок за последние 10 лет (для некоторых категорий виз)

Требуется полная информация о текущем и предыдущих местах работы

Необходимо предоставить данные о ближайших родственниках

Обязательно указание контактной информации в Великобритании (адрес проживания)

При посещении визового центра будьте готовы к следующему:

Предоставление оригиналов всех документов (копии должны быть подготовлены заранее)

Сдача биометрических данных (отпечатки пальцев и цифровая фотография)

Возможное интервью с сотрудником визового центра

Выбор способа получения готовых документов (обычно это личное получение или курьерская доставка)

Существуют дополнительные сервисы, которые можно использовать за отдельную плату:

Priority Service – ускоренное рассмотрение заявления (5-7 рабочих дней)

– ускоренное рассмотрение заявления (5-7 рабочих дней) Super Priority Service – сверхсрочное рассмотрение (решение на следующий рабочий день)

– сверхсрочное рассмотрение (решение на следующий рабочий день) Premium Lounge – подача документов в комфортных условиях без очередей

– подача документов в комфортных условиях без очередей Keep My Passport – возможность оставить паспорт у себя во время рассмотрения заявления

– возможность оставить паспорт у себя во время рассмотрения заявления Document Checking Service – предварительная проверка документов специалистом

После подачи документов заявитель получает трекинг-номер, позволяющий отслеживать статус заявления онлайн. Решение о выдаче визы приходит на электронную почту, указанную при регистрации.

В случае одобрения визы вы получите специальную наклейку (визовый стикер) в паспорт, которая позволяет въехать в Великобританию. После прибытия в страну необходимо в течение 10 дней получить биометрический вид на жительство (Biometric Residence Permit), который будет служить основным документом во время пребывания в стране. 🛂

Сроки, стоимость и продление рабочей визы

Финансовое планирование – критически важный аспект при получении рабочей визы в Великобританию. Стоимость визы складывается из нескольких компонентов и может составить значительную сумму. Также необходимо учитывать сроки рассмотрения заявления и возможности продления визы в будущем. 💷

Стоимость основных категорий рабочих виз:

Тип визы Визовый сбор Immigration Health Surcharge (IHS) Общая стоимость (на 3 года) Skilled Worker Visa (до 3 лет) £625 (подача из-за рубежа) <br> £719 (продление в UK) £624 в год (£1,872 за 3 года) От £2,497 Health and Care Visa (до 3 лет) £247 (подача из-за рубежа) <br> £247 (продление в UK) £624 в год (£1,872 за 3 года) От £2,119 Global Talent Visa £623 + £456 (сбор за одобрение) £624 в год (£1,872 за 3 года) От £2,951 High Potential Individual Visa (2 года) £715 £624 в год (£1,248 за 2 года) От £1,963

Дополнительные расходы могут включать:

Услуги визовых центров – от £70 до £200

Услуги ускоренного рассмотрения – от £250 (Priority) до £800 (Super Priority)

Перевод и заверение документов – от £30 за страницу

Сдача языкового экзамена – от £170 до £200

Медицинское обследование (если требуется) – от £170

Стандартные сроки рассмотрения заявлений:

Обычная процедура – 15-30 рабочих дней

– 15-30 рабочих дней Priority Service – 5-7 рабочих дней

– 5-7 рабочих дней Super Priority Service – решение на следующий рабочий день

Продление рабочей визы – это отдельная процедура, которую необходимо начинать не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действующей визы. Для продления Skilled Worker Visa необходимо соответствовать следующим условиям:

Наличие действующего Certificate of Sponsorship от работодателя

Работа на той же должности или перевод на должность с тем же уровнем квалификации

Уровень заработной платы соответствует минимальным требованиям

Нет нарушений иммиграционного законодательства

Важно отметить, что после 5 лет пребывания по рабочей визе категории Skilled Worker можно подать заявление на постоянное место жительства (Indefinite Leave to Remain). Для этого необходимо соответствовать следующим требованиям:

Непрерывное проживание в Великобритании в течение 5 лет

Отсутствие выездов из страны более чем на 180 дней в течение любого 12-месячного периода

Наличие работы с соответствующим уровнем заработной платы

Сдача теста "Life in the UK" и подтверждение знания английского языка на уровне B1

После получения Indefinite Leave to Remain через 12 месяцев можно подать заявление на британское гражданство, что открывает все двери для полноценной интеграции в британское общество и профессиональное сообщество. 🇬🇧

Получение рабочей визы в Англию – многоэтапный процесс, требующий тщательной подготовки, внимания к деталям и значительных финансовых инвестиций. Подходите к каждому шагу осознанно: выберите оптимальный тип визы, подготовьте безупречный пакет документов, найдите надежного работодателя-спонсора и внимательно заполните заявление. Помните, что британская иммиграционная система ценит честность, последовательность и профессионализм. Соблюдая все требования и следуя пошаговым инструкциям, вы существенно повышаете свои шансы на успешное получение визы и открываете дверь к профессиональным возможностям на британском рынке труда.

Читайте также