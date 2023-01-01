.NET Core 6: 10 практических примеров, меняющих подход к разработке#Веб-разработка
.NET Core 6 — настоящий прорыв для экосистемы Microsoft. Эта версия изменила правила игры, предложив минимальные API, горячую перезагрузку и революционные возможности Blazor WebAssembly. Разработчики получили инструменты, сокращающие код на 30-40% без потери функциональности. Любой специалист, серьёзно относящийся к своему профессиональному росту, обязан освоить эти новшества, чтобы оставаться конкурентоспособным. Давайте рассмотрим 10 практических примеров, демонстрирующих мощь .NET Core 6 в реальных проектах. 🚀
Минимальные API в .NET Core 6: создание быстрых эндпоинтов
Минимальные API — одно из важнейших нововведений .NET Core 6, позволяющее создавать облегченные, высокопроизводительные HTTP API с минимальным объемом кода. В отличие от традиционного MVC-подхода, минимальные API идеально подходят для микросервисов и небольших приложений.
Рассмотрим простейший пример создания API с минимальным кодом:
Дмитрий Соколов, технический лид
Когда наша команда начала разрабатывать новую систему мониторинга для крупного логистического сервиса, мы столкнулись с проблемой производительности. Каждые 5 секунд система получала данные от 10000+ устройств. Старая архитектура на .NET 5 MVC не выдерживала нагрузки — CPU постоянно зашкаливал за 90%.
Переход на минимальные API .NET 6 стал спасением. Вот что мы сделали:
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args); var app = builder.Build(); // Эндпоинт для приема телеметрии app.MapPost("/api/telemetry", async (TelemetryData data, ILogger<Program> logger) => { try { await ProcessTelemetryAsync(data); return Results.Ok(); } catch (Exception ex) { logger.LogError(ex, "Ошибка обработки телеметрии"); return Results.Problem("Ошибка обработки данных"); } }); app.Run();
Результат превзошел ожидания — загрузка CPU снизилась до 35-40%, а пропускная способность выросла на 45%. Устранив overhead контроллеров MVC и сократив количество абстракций, мы получили значительный прирост в скорости без ущерба для функциональности.
Давайте рассмотрим ещё несколько практических примеров использования минимальных API:
1. Создание API для работы с базой данных:
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
builder.Services.AddDbContext<TodoDb>(opt => opt.UseInMemoryDatabase("TodoList"));
var app = builder.Build();
// Получение всех Todo-задач
app.MapGet("/todos", async (TodoDb db) =>
await db.Todos.ToListAsync());
// Получение задачи по Id
app.MapGet("/todos/{id}", async (int id, TodoDb db) =>
await db.Todos.FindAsync(id)
is Todo todo
? Results.Ok(todo)
: Results.NotFound());
// Создание новой задачи
app.MapPost("/todos", async (Todo todo, TodoDb db) =>
{
db.Todos.Add(todo);
await db.SaveChangesAsync();
return Results.Created($"/todos/{todo.Id}", todo);
});
// Обновление существующей задачи
app.MapPut("/todos/{id}", async (int id, Todo inputTodo, TodoDb db) =>
{
var todo = await db.Todos.FindAsync(id);
if (todo is null) return Results.NotFound();
todo.Name = inputTodo.Name;
todo.IsComplete = inputTodo.IsComplete;
await db.SaveChangesAsync();
return Results.NoContent();
});
// Удаление задачи
app.MapDelete("/todos/{id}", async (int id, TodoDb db) =>
{
var todo = await db.Todos.FindAsync(id);
if (todo is null) return Results.NotFound();
db.Todos.Remove(todo);
await db.SaveChangesAsync();
return Results.Ok(todo);
});
app.Run();
2. Группировка маршрутов для лучшей организации:
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();
// Группировка API для управления пользователями
var userApi = app.MapGroup("/api/users");
userApi.MapGet("/", GetAllUsers);
userApi.MapGet("/{id}", GetUserById);
userApi.MapPost("/", CreateUser);
userApi.MapPut("/{id}", UpdateUser);
userApi.MapDelete("/{id}", DeleteUser);
// Группировка API для аутентификации
var authApi = app.MapGroup("/api/auth");
authApi.MapPost("/login", Login);
authApi.MapPost("/register", Register);
authApi.MapPost("/refresh", RefreshToken);
app.Run();
Сравнение минимальных API с традиционным подходом MVC:
|Характеристика
|Минимальные API (.NET 6)
|MVC API (.NET 5 и ниже)
|Объем кода
|Минимальный (до 70% меньше)
|Больше (контроллеры, модели, атрибуты)
|Производительность
|Выше (меньше абстракций)
|Ниже (больше промежуточных слоев)
|Время старта
|Быстрее (до 30%)
|Медленнее
|Подходит для
|Микросервисы, небольшие API
|Крупные сложные приложения
|Валидация
|Встроенная + Fluent Validation
|Атрибуты + DataAnnotations
Новые возможности C# 10 для разработчиков .NET Core 6
C# 10, поставляемый с .NET Core 6, предлагает набор мощных функций, упрощающих синтаксис и повышающих продуктивность разработчиков. Давайте рассмотрим наиболее практичные из них.
3. Глобальные директивы using
Глобальные директивы using позволяют объявить пространства имен один раз для всего проекта. Это значительно сокращает шаблонный код в каждом файле.
// В файле GlobalUsings.cs или Program.cs
global using System;
global using System.Collections.Generic;
global using System.Linq;
global using System.Threading.Tasks;
global using Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
// Теперь в остальных файлах проекта эти пространства имен будут доступны
// без явного объявления
4. Файловые пространства имен
Вместо использования блоков с фигурными скобками для пространств имен, C# 10 позволяет использовать более лаконичный синтаксис.
// Старый стиль:
namespace MyCompany.MyProject.Services
{
public class MyService
{
// Код сервиса
}
}
// Новый стиль в C# 10:
namespace MyCompany.MyProject.Services;
public class MyService
{
// Код сервиса
}
5. Упрощение создания записей (records)
C# 10 упрощает синтаксис для создания иммутабельных записей с автоматически генерируемыми конструкторами.
// В C# 9:
public record Person
{
public string FirstName { get; init; }
public string LastName { get; init; }
}
// В C# 10:
public record Person(string FirstName, string LastName);
// Пример использования:
var developer = new Person("John", "Doe");
// Создание модифицированной копии (без изменения оригинала)
var seniorDeveloper = developer with { LastName = "Smith" };
6. Сокращенная инициализация свойств
C# 10 позволяет устанавливать свойства непосредственно в конструкторе, что значительно упрощает код.
// До C# 10:
class UserInfo
{
public string Name { get; set; }
public string Email { get; set; }
public UserInfo(string name, string email)
{
Name = name;
Email = email;
}
}
// С C# 10:
class UserInfo
{
public string Name { get; set; }
public string Email { get; set; }
public UserInfo(string name, string email) => (Name, Email) = (name, email);
}
Основные улучшения C# 10 в контексте разработки на .NET Core 6:
- Улучшенные лямбда-выражения с автоматическим выводом типов
- Интерполированные строки в константах для более гибкого определения строковых констант
- Сопоставление записей для более элегантного pattern matching
- Расширенная поддержка разделяемых атрибутов для уменьшения дублирования кода
- Улучшения производительности благодаря оптимизации компилятора
Практическое применение новых возможностей C# 10 в проектах .NET Core 6:
|Функция C# 10
|Практическое применение
|Преимущество
|Глобальные using
|Микросервисы с общими зависимостями
|Сокращение объема кода на 15-20%
|Файловые пространства имен
|Любые .NET Core проекты
|Улучшение читаемости, меньше вложенности
|Records
|DTO объекты, неизменяемые модели
|Предотвращение ошибок мутации данных
|Константные интерполированные строки
|API роуты, шаблоны сообщений
|Более гибкое определение строковых констант
|Улучшенные лямбды
|LINQ запросы, обработчики событий
|Краткость кода, улучшенная читаемость
Микросервисы на .NET Core 6: пример с Docker-контейнерами
.NET Core 6 предлагает отличные возможности для разработки микросервисов, особенно в сочетании с контейнеризацией Docker. Давайте рассмотрим практический пример создания микросервисной архитектуры. 🐳
7. Разработка микросервиса для обработки заказов
Создадим простой микросервис для обработки заказов с использованием минимальных API и Docker.
// OrderService/Program.cs
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
// Добавляем поддержку БД
builder.Services.AddDbContext<OrderDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("OrdersDb")));
// Добавляем службы
builder.Services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>();
builder.Services.AddScoped<IOrderService, OrderProcessingService>();
// Добавляем поддержку MassTransit для сообщений
builder.Services.AddMassTransit(x =>
{
x.UsingRabbitMq((context, cfg) =>
{
cfg.Host(builder.Configuration["RabbitMQ:Host"], "/", h =>
{
h.Username(builder.Configuration["RabbitMQ:Username"]);
h.Password(builder.Configuration["RabbitMQ:Password"]);
});
});
});
var app = builder.Build();
// Создаем API для заказов
app.MapGet("/api/orders", async (IOrderRepository repo) =>
await repo.GetAllOrdersAsync());
app.MapGet("/api/orders/{id}", async (Guid id, IOrderRepository repo) =>
await repo.GetOrderByIdAsync(id) is Order order
? Results.Ok(order)
: Results.NotFound());
app.MapPost("/api/orders", async (OrderRequest orderRequest,
IOrderService orderService,
IPublishEndpoint publishEndpoint) =>
{
var order = await orderService.CreateOrderAsync(orderRequest);
// Публикуем событие создания заказа
await publishEndpoint.Publish(new OrderCreatedEvent
{
OrderId = order.Id,
CustomerId = order.CustomerId,
Amount = order.TotalAmount,
CreatedAt = DateTime.UtcNow
});
return Results.Created($"/api/orders/{order.Id}", order);
});
app.Run();
Dockerfile для нашего микросервиса:
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:6.0 AS base
WORKDIR /app
EXPOSE 80
EXPOSE 443
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:6.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["OrderService/OrderService.csproj", "OrderService/"]
RUN dotnet restore "OrderService/OrderService.csproj"
COPY . .
WORKDIR "/src/OrderService"
RUN dotnet build "OrderService.csproj" -c Release -o /app/build
FROM build AS publish
RUN dotnet publish "OrderService.csproj" -c Release -o /app/publish
FROM base AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .
ENTRYPOINT ["dotnet", "OrderService.dll"]
8. Создание docker-compose для запуска микросервисной инфраструктуры
version: '3.8'
services:
order-service:
image: ${DOCKER_REGISTRY-}order-service
build:
context: .
dockerfile: OrderService/Dockerfile
environment:
- ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development
- ConnectionStrings__OrdersDb=Server=sql-data;Database=OrdersDb;User=sa;Password=Pass@word
- RabbitMQ__Host=rabbitmq
- RabbitMQ__Username=guest
- RabbitMQ__Password=guest
ports:
- "5001:80"
depends_on:
- sql-data
- rabbitmq
notification-service:
image: ${DOCKER_REGISTRY-}notification-service
build:
context: .
dockerfile: NotificationService/Dockerfile
environment:
- ASPNETCORE_ENVIRONMENT=Development
- RabbitMQ__Host=rabbitmq
- RabbitMQ__Username=guest
- RabbitMQ__Password=guest
depends_on:
- rabbitmq
sql-data:
image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
environment:
- SA_PASSWORD=Pass@word
- ACCEPT_EULA=Y
ports:
- "1433:1433"
volumes:
- sql-data-volume:/var/opt/mssql
rabbitmq:
image: rabbitmq:3-management
ports:
- "15672:15672"
- "5672:5672"
volumes:
- rabbitmq-data:/var/lib/rabbitmq
volumes:
sql-data-volume:
rabbitmq-data:
Преимущества микросервисной архитектуры на .NET Core 6:
- Независимое масштабирование — каждый сервис можно масштабировать отдельно
- Технологическая гибкость — возможность использовать разные технологии для разных сервисов
- Изолированность ошибок — отказ одного сервиса не приводит к падению всей системы
- Возможность непрерывной поставки — микросервисы можно обновлять независимо
- Разделение ответственности — каждый сервис фокусируется на конкретной бизнес-возможности
Максим Верховский, архитектор программного обеспечения
Когда мы начали миграцию нашей платформы электронной коммерции с монолита на микросервисы, критическим вопросом стал выбор технологии. Мы остановились на .NET Core 6, и это решение оказалось правильным.
Наш подход заключался в постепенном "вырезании" функциональности из монолита в отдельные микросервисы. Первым стал сервис корзины покупок:
// CartService/Program.cs var builder = WebApplication.CreateBuilder(args); // Добавляем Redis для хранения корзин builder.Services.AddStackExchangeRedisCache(options => { options.Configuration = builder.Configuration.GetConnectionString("Redis"); }); // Добавляем сервисы builder.Services.AddScoped<ICartRepository, RedisCartRepository>(); builder.Services.AddScoped<ICartService, CartService>(); var app = builder.Build(); // API для корзины app.MapGet("/api/cart/{userId}", async (string userId, ICartRepository repo) => await repo.GetCartAsync(userId) is CartModel cart ? Results.Ok(cart) : Results.NotFound()); app.MapPost("/api/cart/{userId}/items", async (string userId, CartItemDto item, ICartService cartService) => { await cartService.AddItemToCartAsync(userId, item); return Results.Ok(); }); app.Run();
Благодаря новым минимальным API и Docker-поддержке в .NET 6, мы сократили размер кодовой базы на 40% по сравнению с нашим старым монолитом на .NET Framework. Производительность выросла в 3 раза, а время развертывания сократилось с часов до минут.
Главный урок: начинайте с наиболее изолированных компонентов и используйте асинхронную коммуникацию между сервисами где только возможно.
Blazor WebAssembly: интерактивные веб-приложения в .NET Core 6
Blazor WebAssembly — это революционная технология, позволяющая создавать интерактивные клиентские веб-приложения с использованием C# вместо JavaScript. В .NET Core 6 эта технология получила значительные улучшения в производительности и функциональности. 🔥

