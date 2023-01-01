.NET Core 6: 10 практических примеров, меняющих подход к разработке

// OrderService/Program.cs var builder = WebApplication.CreateBuilder(args); // Добавляем поддержку БД builder.Services.AddDbContext<OrderDbContext>(options => options.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("OrdersDb"))); // Добавляем службы builder.Services.AddScoped<IOrderRepository, OrderRepository>(); builder.Services.AddScoped<IOrderService, OrderProcessingService>(); // Добавляем поддержку MassTransit для сообщений builder.Services.AddMassTransit(x => { x.UsingRabbitMq((context, cfg) => { cfg.Host(builder.Configuration["RabbitMQ:Host"], "/", h => { h.Username(builder.Configuration["RabbitMQ:Username"]); h.Password(builder.Configuration["RabbitMQ:Password"]); }); }); }); var app = builder.Build(); // Создаем API для заказов app.MapGet("/api/orders", async (IOrderRepository repo) => await repo.GetAllOrdersAsync()); app.MapGet("/api/orders/{id}", async (Guid id, IOrderRepository repo) => await repo.GetOrderByIdAsync(id) is Order order ? Results.Ok(order) : Results.NotFound()); app.MapPost("/api/orders", async (OrderRequest orderRequest, IOrderService orderService, IPublishEndpoint publishEndpoint) => { var order = await orderService.CreateOrderAsync(orderRequest); // Публикуем событие создания заказа await publishEndpoint.Publish(new OrderCreatedEvent { OrderId = order.Id, CustomerId = order.CustomerId, Amount = order.TotalAmount, CreatedAt = DateTime.UtcNow }); return Results.Created($"/api/orders/{order.Id}", order); }); app.Run();